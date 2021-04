–

“En

China no se puede cambiar el partido, pero sí las políticas. En

EEUU puedes cambiar el partido, pero no las políticas”. Eric Lee

“La

diferencia entre la India y China es que, la India es una sociedad

abierta con una mente cerrada, mientras que China es una sociedad

cerrada con una mente abierta. Y eso mismo es hoy aplicable a EEUU y

China, donde EEUU es como la India.”

“Debido

a su enorme y prolongado éxito, Estados Unidos no puede concebir la

posibilidad de que haya alcanzado su punto álgido y esté decayendo

de manera estructural. Si profundizas, la sociedad estadounidense,

francamente, no es una democracia, ya no es un “gobierno del

pueblo por el pueblo y para el pueblo”, se ha convertido en una

plutocracia en crisis total. Tienes un gobierno de ricos para ricos y

los datos lo confirman. Estados Unidos se ha convertido en una

plutocracia. Revertir esto, por cierto, es muy difícil, es

un poco como la lucha contra el feudalismo, porque una vez que los

señores feudales y su clase se afianzan, toda la estructura del

poder refuerza su poder. Y los estadounidenses no lo han entendido.

Me sorprende que alguien como Francis Fukuyama, hasta donde yo sé,

no advirtiera sobre los peligros de la plutocracia que afectan a los

Estados Unidos. Y creo, por el contrario, que China se ha convertido

en una meritocracia que elige a las personas mejor dotadas para

dirigir el país, y es por ello que China lo ha hecho tan bien en

muchas áreas. Por eso China se ha recuperado tan rápido de la

crisis global, por eso China ha respondido tan bien al Covit-19. Así

que, estas son las nuevas realidades y, por lo tanto, aquí el asunto

crucial es que Estados Unidos puede haber alcanzado su cenit y estar

decayendo, mientras que China, ahora, tan solo está al comienzo de

un nuevo gran renacimiento de la civilización más antigua y exitosa

del mundo. Así pues, si los chinos sostienen esta meritocracia, un

gobierno opuesto a la plutocracia, un gobierno realmente al servicio

de la gente, que conoce y resuelve sus problemas, entonces la

política china puede ser realmente muy consistente y duradera. Por

eso que es un gran error de parte de Estados Unidos, especialmente si

te fijas en los discursos de sus líderes diciendo “oh, en una

elección entre democracia y comunismo, por supuesto, eliges la

democracia”. Pero, un momento, en realidad la elección es entre

una plutocracia y una meritocracia, y lo racional es elegir la

meritocracia sobre la plutocracia. Pero nadie se plantea eso en

Estados Unidos.”

“El

Partido Comunista Chino, una vez comprendes que es el partido de la

civilización china, te das cuenta de que no solo estás frente a un

partido comunista, estás frente a la civilización china, que por

cierto, “solo” tiene unos 4000 años de historia.”

“Es

un error pensar que solo porque cambias de presidente puedes cambiar

todos los intereses creados estructurales. Por ejemplo, lo lógico

sería que Estados Unidos recortara su presupuesto militar y dejara

de sostener guerras en el Medio Oriente, simplemente detener ya esas

guerras en las que ha gastado cinco billones de dólares desde 11 de

septiembre. Esa suma, repartida entre el cincuenta por ciento

inferior de la población de EEUU supondría dar a cada ciudadano un

cheque de 30000 dólares, todo lo que tiene que hacer es dejar de

promover guerras, no entiendo por qué Estados Unidos no puede dejar

de hacerlo. Por eso es que esto requiere cambios estructurales más

profundos que el de simplemente cambiar un presidente.”

Kishore

Mahbubani