–

De parte de Arrezafe June 15, 2021 14 puntos de vista

INVESTIG’ACTION

– 14/06/2021

“¿Cómo se puede

fingir enfado por los ataques de otros a la libertad de prensa cuando

se encarcela a Assange para castigarlo por sus cruciales revelaciones

sobre funcionarios estadounidenses?” Glenn Greenwald señala

la retórica más que hipócrita del Secretario de Estado

estadounidense Antony Blinken sobre la libertad de prensa. Algunas

personas se atreven a todo…

Siguiendo con su gira

mundial de conferencias virtuosas, el Secretario de Estado de Estados

Unidos, Antony Blinken, proclamó el jueves –en un sermón que hay

que escuchar para creer– que pocas cosas son más sagradas en una

democracia que el “periodismo independiente”. En

declaraciones a Radio Free Europe, Blinken rindió homenaje al

Día Mundial por la Libertad de Prensa. “Estados Unidos apoya

firmemente el periodismo independiente”. Explicó que “la base de

cualquier sistema democrático” implica “exigir responsabilidades

a los dirigentes” e “informar a los ciudadanos”; y advirtió

que “los países que niegan la libertad de prensa son países que

no tienen gran confianza en sí mismos ni en sus sistemas.”

La guinda retórica del

pastel surgió cuando preguntó: “¿Por qué tener miedo de

informar a la gente y exigir que los líderes rindan cuentas?

Dondequiera que el periodismo y la libertad de prensa sean

desafiados, nos pondremos del lado de los periodistas y de la

libertad de prensa”, prometió el Secretario de Estado. Como sé

que yo sería extremadamente escéptico si alguien me dijera que esas

palabras fueron pronunciadas por Blinken, les presento aquí el video

sin editar de 1:52 minutos, donde él dice exactamente esto:

Que el gobierno de Biden

crea tan firmemente en la sacralidad del periodismo independiente y

se dedique a defenderlo allí donde se vea amenazado, podría

sorprender a mucha gente. Entre ellos, Julian Assange, el fundador de

WikiLeaks y el responsable de revelar

más hechos importantes sobre las acciones

de altos funcionarios estadounidenses, que prácticamente todos

los periodistas estadounidenses empleados por la prensa convencional

juntos.

Actualmente, Assange se

encuentra en una celda de la prisión británica de alta seguridad de

Belmarsh porque el gobierno de Biden no sólo intenta extraditarlo

para que sea juzgado por cargos de espionaje por publicar documentos

embarazosos para el gobierno de Estados Unidos y el Partido

Demócrata, sino también porque ha apelado el fallo de un juez

británico de enero que denegó

esa solicitud de extradición. El gobierno de Biden está haciendo

todo esto, señala

The New York Times, a pesar de que “los grupos de derechos humanos

y de libertades civiles habían instado [al gobierno] a abandonar el

esfuerzo de procesar a Assange, argumentando que el caso… podría

sentar un precedente que suponga una

grave amenaza para la libertad de prensa.” La libertad de

prensa, exactamente el valor al que Blinken acaba de dedicar la

semana celebrando y prometiendo defender.

Fue el Departamento de

Justicia de Trump el que presentó estos cargos contra Assange

después de que el entonces director de la CIA, Mike Pompeo, afirmara

en un discurso de 2017 que WikiLeaks lleva mucho tiempo “pretendiendo

que las libertades de la Primera Enmienda de Estados Unidos les

protegen de la justicia” y luego advirtiera: “Puede que se lo

hayan creído, pero están equivocados.” Pompeo añadió –invocando

la mentalidad de todos los Estados que persiguen y encarcelan a

quienes los denuncian efectivamente– que “dar [a WikiLeaks] el

espacio para aplastarnos con secretos mal habidos es una perversión

de lo que representa nuestra gran Constitución. Eso se termina

ahora.”

Pero como muchas otras

políticas de Trump en relación con las libertades de prensa –ya

sea defendiendo

el uso de órdenes judiciales por parte del Departamento de Justicia

de Trump para obtener registros telefónicos de periodistas,

exigiendo

que Edward Snowden sea mantenido en el exilio o manteniendo a Reality

Winner y Daniel Hale en prisión– los altos funcionarios de Biden

han estado durante mucho tiempo totalmente de acuerdo con la

persecución de Assange. De hecho, han estado a la cabeza de los

esfuerzos por destruir las libertades básicas de la prensa, no sólo

de WikiLeaks sino de los periodistas en general.

Fue Joe Biden quien llamó

a Assange “terrorista de alta tecnología” en 2010. Fue el

gobierno de Obama el que reunió

un gran jurado durante años para tratar de procesar a Assange. Fue

la senadora Dianne Feinstein (demócrata de California) quien

presionó

para que Assange fuera procesado bajo la Ley de Espionaje, años

antes de que Trump asumiera el cargo. Y fue la colega de Blinken en

el equipo de seguridad nacional de Obama, Hillary Clinton, quien

elogió

al Departamento de Justicia por perseguir a Assange. Todo estaba

destinado a castigar las revelaciones de Assange sobre las

irregularidades

desenfrenadas del gobierno de Estados Unidos y sus aliados, y

gobiernos adversos en todo el mundo.

Titular de The New York Times, 21 de febrero de 2021

¿Cómo puede ir por el

mundo fingiendo indignación por la persecución de periodistas

independientes por parte de otros países, cuando usted es una pieza

clave de la administración que está haciendo más que nadie para

destruir a uno de los periodistas independientes más importantes de

las últimas décadas? De hecho, como muchos periodistas señalaron

en su momento, pocas administraciones en la historia de Estados

Unidos, si es que ha habido alguna, fueron más hostiles a las

libertades básicas de la prensa que la administración de Obama, en

la que Blinken sirvió anteriormente, incluyendo

el procesamiento del doble de fuentes periodísticas bajo la Ley

de Espionaje que todas las administraciones anteriores juntas.

En 2013, cuando Blinken

ocupaba un alto cargo en el Departamento de Estado, el Comité para

la Protección de los Periodistas hizo algo muy poco frecuente

–publicó un

informe en el que advertía de una epidemia de abusos contra la

libertad de prensa por parte del gobierno de Estados Unidos– y

afirmó: “En el Washington de la administración Obama, los

funcionarios del gobierno tienen cada vez más miedo de hablar con la

prensa.” Jane Mayer, de The New Yorker, dijo

sobre los ataques de la administración Obama a la libertad de

prensa: “Es un enorme impedimento para la información, y por eso

hablar de enfriamiento no es lo suficientemente fuerte, es más bien

la congelación de todo el proceso.” James Goodale, abogado general

de The New York Times durante la batalla del periódico en los años

70 por la publicación de los Papeles del Pentágono, advirtió

que “el presidente Obama superará sin duda al presidente Richard

Nixon como el peor presidente de la historia en cuestiones de

seguridad nacional y libertad de prensa.”

Incluso el “ataque a la

libertad de prensa” al que se refiere Blinken en esta entrevista en

vídeo –es decir, la reciente exigencia

de Rusia de que los medios de comunicación vinculados a gobiernos

extranjeros, como Radio Free Europe, se registren como “agentes

extranjeros” ante el gobierno ruso y paguen multas por no hacerlo–

es un arma que Blinken y sus camaradas llevan años utilizando contra

otros. De hecho, Rusia estaba respondiendo a la exigencia

previa del gobierno de Estados Unidos de registrar a RT y a otras

agencias de noticias rusas como “agentes extranjeros” en Estados

Unidos, así como a la escalada

de ataques del gobierno de Biden el mes pasado a las agencias de

noticias que, según dice, sirven de agentes de propaganda para el

Kremlin.

No es nada nuevo que

Estados Unidos se dedique a dar discursos que el resto del mundo

reconoce como absolutas farsas. En 2015, el entonces presidente Obama

se paseaba por la India dando lecciones sobre la importancia de los

derechos humanos, antes de interrumpir

su viaje para volar a Arabia Saudí, donde se reunió con varios

altos funcionarios del gobierno estadounidense para rendir homenaje

al rey saudí Abdullah, su aliado cercano y altamente represivo desde

hace mucho tiempo, cuyo régimen totalitario Obama hizo

tanto por fortalecer.

Pero pavonearse por el

mundo haciéndose pasar por el campeón de la libertad de prensa y de

los derechos de los periodistas independientes, mientras trabaja para

prolongar el confinamiento y la detención de uno de los responsables

de la mayor parte de las revelaciones periodísticas más importantes

de esta generación, más allá de la década que ya ha soportado, es

un nivel de fraude completamente nuevo. El término “hipocresía”

es insuficiente para plasmar la falta de sinceridad rastrera que hay

detrás de las posturas de Blinken.

Siempre es fácil –y

barato– condenar las violaciones de los derechos humanos de los

enemigos. Es mucho más difícil –y más significativo– defender

estos principios para los propios disidentes. Blinken, como tantos

otros que le han precedido en este cargo en Foggy Bottom [distrito de

Washington que cobija numerosos servicios del Departamento de

Estado], destaca teatralmente en lo primero y fracasa

estrepitosamente en lo segundo.

Traducido por Edgar

Rodríguez para Investig’Action

Fuente: Glenn

Greenwald