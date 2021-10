–

Bill Van Auken – WSWS.ORG

鈥 19/10/2021

Traducci贸n del ingl茅s:

Arrezafe

Alex Saab, empresario y

diplom谩tico venezolano-colombiano, fue llevado ante un juez de la

corte federal de Miami el lunes, esposado y con un mono naranja, para

escuchar la acusaci贸n de ocho cargos de lavado de dinero que podr铆an

suponer 20 a帽os de prisi贸n en Estados Unidos.



Alex Saab compareciendo

desde la prisi贸n, en Zoom, ante un juez estadounidense en Miami

La comparecencia, tras

una extradici贸n ilegal, m谩s parecida a un secuestro, tuvo lugar el

s谩bado por la tarde despu茅s de que la polic铆a de la naci贸n

insular de Cabo Verde, 脕frica occidental, irrumpiera en la casa

donde ya estaba detenido Saab oblig谩ndole a subir a un avi贸n del

Departamento de Justicia de EEUU que lo traslad贸 a un calabozo

federal en Miami.

Saab fue detenido cuando

su avi贸n aterriz贸 en Cabo Verde, en junio de 2020, para repostar.

Se dirig铆a a Ir谩n para negociar un acuerdo con el fin de asegurar

alimentos y combustible para Venezuela, carente de ambos, as铆 como

de medicinas, debido al bloqueo econ贸mico de “m谩xima presi贸n”

impuesto por la administraci贸n Trump contra el pa铆s. El presidente

de Estados Unidos, Joe Biden, ha mantenido estas medidas punitivas

cuyo objetivo es matar de hambre al pueblo venezolano para asegurar

el cambio de r茅gimen y la imposici贸n de un gobierno t铆tere

estadounidense en Caracas. Venezuela cuenta con las mayores reservas

de petr贸leo conocidas del mundo.

La 鈥渆xtradici贸n鈥 鈥攐

entrega鈥 se llev贸 a cabo el d铆a anterior a las elecciones

nacionales en Cabo Verde, una fecha sin duda elegida para atenuar el

impacto de la noticia sobre la poblaci贸n. El partido gobernante fue

derrotado en las elecciones del domingo. El partido de la oposici贸n,

Partido Africano por la Independencia de Cabo Verde (PAICV), 鈥攑artido

burgu茅s sucesor del PAIGC, que lider贸 la lucha armada para derrocar

al colonialismo portugu茅s鈥 no se interes贸 por la suerte de Saab.

No obstante, las encuestas indicaron que los caboverdianos eran

abrumadoramente hostiles a la inclinaci贸n del gobierno de ceder a

las demandas ilegales de Washington, lo que contribuy贸 a la derrota

del gobernante Movimiento por la Democracia (MPD).

La administraci贸n Trump

hab铆a utilizado sobornos y amenazas para obligar a Cabo Verde a

entregar a Saab, llegando incluso a enviar un buque de guerra

estadounidense a las aguas costeras de Cabo Verde en un claro acto de

fuerza coactiva.

Saab, que tiene

ciudadan铆a colombiana y venezolana, hab铆a negociado numerosos

acuerdos para asegurar alimentos, combustible, medicinas y otros

bienes b谩sicos para Venezuela eludiendo las sanciones de Estados

Unidos. Esto incluy贸 un acuerdo alcanzado con Ir谩n el a帽o pasado,

justo antes de su detenci贸n, para enviar suministros de emergencia,

gasolina y otros productos derivados del petr贸leo a Venezuela.

Acuerdos negociados por

Saab aseguraron el suministro de alimentos a los supermercados

venezolanos y al programa de alimentaci贸n subsidiado por el

gobierno, conocido como CLAP. Saab viaj贸 a Turqu铆a, China, Dubai,

Europa del Este, Serbia y otras regiones, estableciendo complejos

acuerdos que canalizar铆an suministros y divisas extranjeras muy

necesarios a Venezuela a cambio de oro, petr贸leo y otros productos.

Estos acuerdos desafiaron las sanciones de Estados Unidos, que

penalizan cualquier comercio de petr贸leo venezolano y cualquier

acceso de Venezuela al sistema financiero mundial dominado por

Estados Unidos.

Seg煤n los informes, las

acusaciones de lavado de dinero contra Saab implican la creaci贸n de

numerosas empresas fantasma con el prop贸sito de mover activos dentro

y fuera de Venezuela. Dado el r茅gimen unilateral de sanciones de

Estados Unidos, que castiga a terceros que se atreven a entablar un

comercio internacional legal con Venezuela, la creaci贸n de tales

empresas y el llamado 鈥渓avado de dinero鈥 fueron medios necesarios

para evadir las sanciones de Washington.

En cualquier caso, como

revelaron los Pandora Papers recientemente publicados, Estados Unidos

es el centro global de empresas fantasma destinadas a proteger los

activos de los multimillonarios del mundo y eludir los impuestos.

Estados Unidos ha alegado

que Saab ha sustra铆do dinero de los fondos destinados al subsidio de

viviendas y alimentos para la poblaci贸n venezolana. Si bien no se ha

presentado evidencia alguna que respalde tal acusaci贸n, la pregunta

es obvia: 驴qu茅 derecho tiene Washington a intervenir en un asunto

que, en todo caso, compete a la pol铆tica interna de Venezuela?

Si bien no hay duda de

que el gobierno del presidente Nicol谩s Maduro y sus distritos

electorales clave, la llamada boliburguesia formada por

especuladores y empresarios con estrechos v铆nculos con el gobierno y

el ej茅rcito, se han involucrado en la corrupci贸n, lo mismo puede

decirse de cualesquiera de los reg铆menes respaldados por Washington,

desde el gobierno t铆tere recientemente derrocado en Afganist谩n,

hasta la dictadura de Egipto, los gobiernos de derecha de

Centroam茅rica y el r茅gimen de Ucrania.

La persecuci贸n de Saab

se ha llevado a cabo sobre una base ilegal cuyos objetivos pol铆ticos

son claramente imperialistas. No existe un tratado de extradici贸n

entre Cabo Verde y Estados Unidos y no hab铆a una orden internaciona

de arresto cuando Saab fue detenido.

El gobierno de Cabo

Verde, cediendo d贸cilmente a las demandas de Washington, anul贸 las

decisiones de los propios tribunales del pa铆s y envi贸 a Saab en

avi贸n con destino a Estados Unidos antes de que agotara sus

apelaciones, sin orden legal y sin notificaci贸n, ni a los abogados

de Saab ni a su familia, a la que se le hab铆a prohibido la entrada a

Cabo Verde.

El gobierno ignor贸 un

fallo del Tribunal regional de la Comunidad Econ贸mica de 脕frica

Occidental (CEDEAO), que orden贸 a Cabo Verde que liberara a Saab y

le pagara 200.000 d贸lares por da帽os. Las decisiones de dicha corte

son legalmente vinculantes para los pa铆ses, incluido Cabo Verde, que

crearon y firmaron el tratado.

Asimismo, el gobierno de

Cabo Verde ignor贸 las demandas de cuatro relatores especiales de las

Naciones Unidas y un Grupo de Trabajo de la ONU. Exigieron que el

gobierno d茅 cuenta de 鈥渓os fundamentos f谩cticos y jur铆dicos

del arresto, detenci贸n y posible extradici贸n del embajador Alex

Saab Moran a Estados Unidos, incluida la naturaleza exacta de los

cargos en su contra y los hechos que respaldan esos cargos; sobre la

violaci贸n de las garant铆as judiciales, consulares y otras garant铆as

procesales; sobre las denuncias de tortura y malos tratos del

embajador Saab; sobre la violaci贸n de su derecho a la integridad

f铆sica y el deterioro de su salud imputable a las autoridades; sobre

el riesgo de tortura en caso de extradici贸n; y sobre la violaci贸n

de la inmunidad diplom谩tica del embajador Alex Saab 鈥.

Venezuela ha insistido en

que Saab es embajador del pa铆s y que viajaba con pasaporte

diplom谩tico, lo que hace que su arresto y extradici贸n sean no s贸lo

ilegales, sino una grave violaci贸n de la convenci贸n de Viena que

protege la inmunidad diplom谩tica. Una impugnaci贸n de la extradici贸n

presentada en un tribunal estadounidense por dichos motivos fue

rechazada sobre la base de que el caso no podr铆a ser escuchado hasta

que Saab fuera arrestado. Mientras tanto, el Departamento de Estado

de EEUU afirm贸 que la condici贸n de diplom谩tico de Saab no hab铆a

sido registrada ni aceptada por el departamento. El equipo de defensa

de Saab respondi贸 que 鈥渘o existe un proceso por el cual un

enviado especial o embajador de un pa铆s extranjero en otro pa铆s

est茅 obligado a obtener cualquier tipo de registro o aceptaci贸n del

Departamento de Estado de Estados Unidos. 鈥 En este caso, la

nominaci贸n de Alex Saab es estrictamente un asunto entre Venezuela e

Ir谩n y de nadie m谩s鈥.

En respuesta al arresto

de Saab, el gobierno de Maduro en Venezuela orden贸 volver a

encarcelar a seis ex ejecutivos, cinco de ellos ciudadanos

estadounidenses, de la refiner铆a estadounidense CITGO, de propiedad

venezolana, quienes fueron acusados 鈥嬧媎e corrupci贸n. Los seis

hab铆an sido puestos en libertad bajo arresto domiciliario en abril

pasado en un gesto aparentemente destinado a promover el acercamiento

con Washington. Sin embargo, la administraci贸n Biden no ha mostrado

ninguna intenci贸n de aflojar el dominio econ贸mico de Estados Unidos

sobre Venezuela.

El gobierno de Maduro

tambi茅n suspendi贸 las conversaciones llevadas a cabo en M茅xico con

la oposici贸n venezolana de derecha respaldada por Estados Unidos.

Caracas hab铆a exigido que se incluyera a Saab en su delegaci贸n

participante de este 鈥渄i谩logo鈥 con los t铆teres de Washington.

Dado que un acuerdo

alcanzado a trav茅s de estas conversaciones constitu铆a una condici贸n

previa para aliviar las sanciones impuestas tanto por Washington como

por la Uni贸n Europea, la extradici贸n de Saab bien puede ser una

provocaci贸n deliberada destinada a hacer estallar este proceso y

mantener el bloqueo. La administraci贸n Biden, como las de Trump y

Obama antes, ve a Venezuela a trav茅s del prisma de la lucha contra

China y la influencia de Beijing en lo que los imperialistas

estadounidenses han descrito como su “propio patio trasero”.

La entrega de Saab a

Miami forma parte de la persecuci贸n y el intento de extraditar a la

ejecutiva de Huawei Technologies, Meng Wanzhou, de Canad谩 por su

presunta violaci贸n de las sanciones impuestas por Estados Unidos a

Ir谩n, y lo m谩s infame, el intento en curso de extraditar al

fundador de WikiLeaks, Julian Assange, del Reino Unido a Estados

Unidos, donde se enfrentar铆a a cargos que, bajo la Ley de Espionaje,

supondr铆a una posible cadena perpetua por revelar los cr铆menes de

guerra, la tortura, la vigilancia, la corrupci贸n y los complots

golpistas de Washington.

En todas partes, el

imperialismo estadounidense practica una procaz pol铆tica de

g谩ngsterismo, violando arbitrariamente el derecho internacional, al

tiempo que insiste en su “derecho” de aplicar

extraterritorialmente sus propias leyes e imponer unilateralmente

sanciones.

En un mitin en Caracas el

domingo, la esposa de Saab, Camila Fabri Saab, ley贸 una carta

escrita por su marido justo antes de su extradici贸n en la que

insist铆a en que no hab铆a cometido 鈥渘ing煤n crimen en los Estados

Unidos ni en ning煤n otro pa铆s鈥 y que no ten铆a intenci贸n de

“mentir para ayudar a Estados Unidos”. Y advirti贸: “si

me matan y dicen que fue un suicidio, sepan que esto es algo que yo

nunca har铆a”.



