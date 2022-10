Estados Unidos y la geopolítica mundial

.

Estados Unidos y la geopol铆tica mundial

Luis Britto Garcia

Soporte estrat茅gico de la hegemon铆a estadounidense es su ej茅rcito. Con 1.325.000 efectivos y una reserva de 1.500.000, ocupa unas 900 bases alrededor del mundo, y para 2022 consume un presupuesto de 840.000 millones de d贸lares, m谩s de la mitad del total del gasto armamentista planetario (https://www.telesurtv.net 鈥 news 鈥 eeuu-propone-millon鈥). Repetidamente derrotado por pa铆ses aparentemente m谩s d茅biles, como Corea, Vietnam y Afganist谩n, sus armamentos han sido superados tecnol贸gicamente por Rusia y China. Desde que la conscripci贸n se hizo voluntaria, se le dificulta reclutar efectivos. Siguiendo el patr贸n recurrente de los imperios en decadencia, depende cada vez m谩s de contratistas mercenarios o aliados militares esencialmente for谩neos, como la OTAN o el AUKUS (Australia, Reino Unido, Estados Unidos).

El mayor pilar de la hegemon铆a estadounidense era el econ贸mico, con un PIB que alguna vez fue el mayor del mundo, pero que ahora es superado ampliamente por el de China; equivale a su Deuda Externa y es aquejado por una cr贸nica balanza comercial desfavorable. En los a帽os sesenta, la manufactura reportaba 25 % del PIB; ahora, apenas el 11% de 茅ste, debido a lo cual cinco millones de puestos de trabajo han desaparecido desde comienzos del siglo. En 2019, Estados Unidos produc铆a 10.8 millones de veh铆culos, y China 25,7 millones (Martyanov: Disintegration: Indicators of the Coming American Collapse, Clarity Press Inc). A帽adamos que sus reservas de hidrocarburos, al nivel de consumo actual, alcanzan apenas para unos 8 a帽os.

El pilar financiero de la hegemon铆a estadounidense es el d贸lar, convertido en obligatorio respaldo de las dem谩s monedas por los acuerdos de Breton Woods en 1944, y con cuya emisi贸n descontrolada, -sin respaldo desde 1974- Estados Unidos ha comprado a cambio de nada los recursos y el trabajo del resto del planeta. El d贸lar pierde valor de manera continua; repetidos colapsos desacreditan el sistema bancario fundado en 茅l, el conflicto de Ucrania obliga a Rusia a reforzar el rublo, y China prepara un nuevo sistema monetario con inconmovible respaldo en oro.

La declinaci贸n econ贸mica est谩 asociada a la pol铆tica. La estadounidense es un juego entre dos partidos distintos y un solo capitalismo verdadero. Pero 茅ste presenta distintas versiones. Los Dem贸cratas se declaran globalistas, partidarios de la dominaci贸n mundial a trav茅s de las finanzas y la usura, el cobro por uso de patentes y propiedad intelectual, y la tercerizaci贸n, que suplanta los parques industriales nacionales por inversiones en el exterior en pa铆ses con mano de obra barata y sin derechos laborales, y sustituye la reinversi贸n interna de capitales por su flujo hacia Para铆sos Fiscales libres de tributaci贸n.

Para mantener esta econom铆a globalizada, promueven incesantes conflictos b茅licos globales que incrementen el gasto armamentista, apoyados por alianzas estrat茅gicas con entes como la OTAN, el AUKUS y la Uni贸n Europea. Estas pol铆ticas son responsables de la desindustrializaci贸n, el desempleo y la generalizada pauperizaci贸n de los trabajadores estadounidenses.

En contra de la tendencia globalista, gran parte de los Republicanos se declaran aislacionistas, enemigos de una creciente involucraci贸n estadounidense en el 谩mbito internacional, partidarios de la reinversi贸n interna de sus propios capitales acompa帽ada de un proteccionismo que cree empleo, revitalice sus desfallecientes parques industriales y retire a Estados Unidos de Tratados de Libre Comercio en virtud de los cuales las mercanc铆as for谩neas m谩s baratas desplazan a las producidas localmente. Es lo que sintetiza la consigna MAGA (Make America Great Again). Los conservadores republicanos han retirado a Estados Unidos de la Alianza del Pac铆fico, que abr铆a sus mercados a la producci贸n asi谩tica y latinoamericana de dicha zona, y durante la presidencia de Trump, a pesar de sus amenazas, no se inici贸 ninguna nueva guerra. Tal pr茅dica parece haber calado en numerosos estratos de la clase media y la clase obrera pauperizados por las pol铆ticas globalistas y reducidos a 鈥淲hite trash鈥, basura blanca, ahora en la misma condici贸n subordinada que afrodescendientes, hispanos e inmigrantes.

Esta pugna, m谩s o menos marcada seg煤n las diversas alas y las sedes locales de cada partido, excede ampliamente de toda competencia leal o juego limpio. Trump denuncia enf谩ticamente haber sido v铆ctima de un fraude electoral. El New York Post, The New York Times y el Washington Post reconocen que, seg煤n contenidos de la computadora de Hunter Biden, hijo del Presidente, m谩s de medio centenar de funcionarios de inteligencia, incluido el director de la CIA John Brennan, manipularon dichos resultados (Wim Dierckxsens y Walter Formento: 鈥淓lecciones en Estados Unidos, en el marco de la Guerra civil y la Perestroika鈥,15 de septiembre de 2022). La manifestaci贸n de los republicanos para protestar contra tales resultados es violentamente reprimida, causa una muerte entre los manifestantes, y es luego presentada medi谩ticamente como intento de 鈥渁saltar鈥 el Tribunal Supremo. Los cuerpos de seguridad de Biden invaden la mansi贸n de Trump en Mar-a-Lago en busca de supuestos documentos de seguridad interna que el magnate conservar铆a en su poder; se avanzan diligencias para enjuiciarlo a fin de que no pueda candidatearse en las pr贸ximas elecciones.

https://survivingtomorrow.org/america-will-be-twelve-countries-very-soon-58d900389257 La batalla entre globalistas y aislacionistas fractura el pilar central de la hegemon铆a imperial, la propia integridad y unidad territorial de Estados Unidos. En trabajos anteriores incluimos opiniones selectas sobre ello. Resumimos algunas. El estadounidense Jared A. Brock sostiene que 鈥渃erca de la mitad de todos los estadounidenses quieren separarse de la uni贸n en una u otra direcci贸n鈥().

https://gen.medium.com/i-cover-civil-wars-the-state-of-america-right-now-makes-me-anxious-59320249de03. Andrew Tanner predice que 鈥淓stados Unidos est谩 destinado a colapsar en esta d茅cada 鈥揺l problema no es cu谩ndo, sino con qu茅 grado de violencia鈥. (https://andrewmtanner.medium.com/americas-grim-future-aa0b5954bf96). La corresponsal de guerra Janine di Giovanni apunta que 鈥渆stamos profundamente divididos entre l铆neas tribales, desgarrados sobre tem谩ticas tales como el control de armamentos, inmigraci贸n, y el tipo de pa铆s en que queremos vivir. La misma ret贸rica nacionalista que llev贸 a Bosnia a una guerra sangrienta resuena en Estados Unidos鈥 ().

https://www.voltairenet.org/article211580.html En opini贸n de Andrei Martyanov, 鈥淓stados Unidos ya no es una naci贸n. Ni siquiera se acerca a ello (鈥) y no puede evitar la desintegraci贸n鈥. Seg煤n Thierry Meyssan, 鈥渓a poblaci贸n estadounidense vive una crisis de 鈥巆ivilizaci贸n y se dirige inexorablemente hacia una nueva guerra civil, que deber铆a desembocar 鈥巐贸gicamente en el fraccionamiento de su pa铆s. Esa inestabilidad tambi茅n pondr铆a fin al estatus de 鈥巋iperpotencia que a煤n mantiene Occidente鈥 (鈥淓lecci贸n presidencial estadounidense 2020 隆Abrid los ojos!鈥 鈥).

Wim Dierckxsens y Walter Formento se帽alan que en 2019 una encuesta de la Universidad de Georgetown revel贸 que 67, 21 % ve铆a como posible una guerra civil en EEUU. Otra encuesta de YouGov/Economist (firma de investigaci贸n de mercados y an谩lisis de datos con sede en el Reino Unido) revela que el 57% de los estadounidenses piensa que 鈥渆s probable que estalle la guerra civil en un futuro no lejano鈥, el 14% lo considera muy probable y el 43% lo considera probable. El 66% de los encuestados ya cre铆a que la divisi贸n pol铆tica en EEUU ser铆a cr铆tica desde que Joe Biden asumi贸 el cargo, lo cual 鈥渘os hace pensar que EEUU est谩 ya en una guerra civil鈥 (Wim Dierckxsens y Walter Formento: loc.cit.).

驴Qu茅 configuraci贸n geopol铆tica mundial surgir谩 de este multiforme declive? Desde 2015 China es la primera potencia econ贸mica del mundo: su PIB super贸 al de Estados Unidos, pa铆s que descendi贸 entonces a segunda potencia global. A partir de la disoluci贸n de la URSS, la Federaci贸n Rusa ocupa el tercer lugar. Seg煤n la Teor铆a de las Coaliciones en las Tr铆adas de Theodor Kaplow, entre una potencia de primera magnitud, otra de segunda y otra de tercera, la alianza m谩s probable es la de la de la primera con la tercera. La persistente agresi贸n estadounidense a trav茅s de la OTAN ha forzado a Rusia a estrechar lazos con China, en una confrontaci贸n en la cual lo que se disputa es el segundo lugar en la hegemon铆a mundial. El inter茅s mutuo consolidar谩 cada vez m谩s esta alianza.

En virtud de su declinaci贸n econ贸mica, financiera, pol铆tica y estrat茅gica, Estados Unidos no puede seguir indefinidamente incoando conflictos y sacrificando a otros pa铆ses u organismos para que los peleen por 茅l. La l贸gica, que no siempre opera, vetar铆a tambi茅n una escalada nuclear que destruir铆a por igual agresores y agredidos. Dados los factores que se帽alamos, el m谩s probable resultado es el de la consolidaci贸n de un mundo multipolar, con m煤ltiples actores y presencia decisiva de bloques como el BRICS, el Movimiento de los No Alineados, el ASEAN, la Celac, Unasur y el ALBA, en el cual Estados Unidos y la Alianza Atl谩ntica ver谩n gravemente afectada o desaparecida su hegemon铆a.

reenviado por redlatinasinfronteras.sur@gmail.com