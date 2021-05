–

Las relaciones bilaterales entre Turqu铆a y Estados Unidos se han caracterizado por los momentos de colaboraci贸n y de tensi贸n. Desde el momento en el que nace el actual Estado turco, las 茅lites ya ten铆an en mente la cooperaci贸n con Estados Unidos. Tanto es as铆 que el propio Mustafa Kemal (Ataturk) solicit贸 apoyo estadounidense durante el conflicto del que saldr铆a el actual Estado turco. Adem谩s, nunca debemos perder de vista que el proyecto que Ataturk ten铆a para Turqu铆a pasaba por que el pa铆s estuviese orientado hacia Occidente. A pesar de ello, las relaciones entre los pa铆ses tardaron cuatro a帽os en formalizarse, hasta que en 1927 el Congreso estadounidense aprob贸 el tratado de amistad. Este tratado se concret贸 poco despu茅s del nacimiento de Turqu铆a, ya que Estados Unidos continuaba conservando sus intereses en los antiguos puertos otomanos. No obstante, exist铆a una fuerte oposici贸n dentro de Estados Unidos a la firma de dicho tratado de amistad, protagonizada por la di谩spora armenia, y el proyecto se paraliz贸. Posteriormente a la firma del tratado, las relaciones bilaterales se desenvolvieron con lentitud, y en 1947 se firmaba un tratado comercial que dibujaba las l铆neas b谩sicas en este 谩mbito.

En 1947 se data el inicio de la Guerra Fr铆a que enfrenta a Estados Unidos contra la Uni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas (URSS) y divide al mundo en dos bloques muy marcados. Turqu铆a hab铆a mantenido una pol铆tica de 鈥渃ero problemas con sus vecinos鈥, ya que as铆 el gobierno pod铆a centrarse en reconstruir el pa铆s y llevar a cabo el proyecto kemalista. Sin embargo, la Uni贸n Sovi茅tica mostr贸 exigencias con respecto al cambio del r茅gimen jur铆dico del Estrecho del B贸sforo, previamente delimitado en la Convenci贸n de Montreux. Esto hizo que Turqu铆a se alinease con el bloque capitalista liderado por Estados Unidos, buscado protecci贸n y evitando el peligro de convertirse en un Estado a la sombra de la superpotencia sovi茅tica.

Estados Unidos recibi贸 con enorme alegr铆a a su nuevo aliado y en ese mismo a帽o Turqu铆a quedaba catalogada como 鈥減rioritaria en la lucha anticomunista鈥, pasando a formar parte de la Doctrina Truman. La incorporaci贸n de Turqu铆a al bloque capitalista supuso una importante ventaja para la superpotencia norteamericana, debido a su posici贸n estrat茅gica ya que se encuentra ubicada pr贸xima a las regiones de Oriente Medio, Europa y, sobre todo, cerca de los pa铆ses que conformaban el bloque sovi茅tico. Las ventajas fueron bidireccionales ya que Turqu铆a entr贸 a formar parte del Plan Marshall y todos los flujos de comercio e inversi贸n que eso supon铆a. Estos fondos fueron de gran utilidad al plan de estabilizar y reconstruir el pa铆s.

Turqu铆a buscaba la ocasi贸n de demostrar su compromiso con esta nueva alianza y la Guerra de Corea fue la ventana de oportunidad que el gobierno estaba esperando. En 1950, Turqu铆a mandaba 4500 soldados al pa铆s asi谩tico y poco despu茅s Estados Unidos propuso a Turqu铆a para formar parte de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN), de la que pas贸 a formar parte como miembro de plenos derechos y obligaciones en 1952.

En la d茅cada de 1950, se produce la sucesiva apertura de bases militares estadunidenses en Turqu铆a, aprovechando as铆 su posici贸n estrat茅gica. Estos puntos de enclave fueron de suma importancia durante la Guerra Fr铆a en las misiones de monitorizaci贸n de los movimientos de la Uni贸n Sovi茅tica en el Mar negro, Capio y Asia Central. En 1957, Estados Unidos instal贸 los primeros misiles guiados en suelo turco, lo que supuso un golpe a los intereses sovi茅ticos ya que el armamento norteamericano se posicionaba peligrosamente cerca de su territorio. De forma posterior a la Guerra Fr铆a, las bases militaren fueron de suma importancia para las operaciones militares estadounidenses en Siria, Irak y Afganist谩n.

La m谩s importante de las bases militares era la de Incirlik, ubicada en el sur de Turqu铆a y considerada un s铆mbolo de las buenas relaciones entre los dos pa铆ses, la cual albergaba alrededor de 50 bombas nucleares. La importancia de esta base ven铆a aparejada de tensiones, ya que es utilizada como un elemento de presi贸n por parte del gobierno turco, y Estados Unidos busca no depender tanto de ella.

No obstante, como coment谩bamos al inicio, las relaciones entre los pa铆ses se han caracterizado por la alternancia entre la cooperaci贸n y la tensi贸n. La d茅cada de 1960 es de los mejores ejemplos para ilustrar estos 煤ltimos. Los golpes de Estado militares han sido una constante y en 1960 ten铆a lugar uno de ellos que derroc贸 al gobierno y supuso un fuerte cambio en la pol铆tica exterior del pa铆s. Durante esta d茅cada, se dieron ciertos acercamientos a la Uni贸n Sovi茅tica y un distanciamiento de Estados Unidos, pero que no supon铆an un cambio de bloques.

En 1963, se retiraron los misiles J煤piter de Turqu铆a y ese mismo a帽o una delegaci贸n turca visitaba la Uni贸n Sovi茅tica, la primera en 31 a帽os. Cuatro a帽os m谩s tarde, la Uni贸n Sovi茅tica concedi贸 l铆neas de cr茅ditos a Turqu铆a por valor de 200 millones de d贸lares. Durante este periodo, tuvo lugar un proceso de militarizaci贸n de la pol铆tica turca que coloc贸 a Chipre en el punto de mira de la agenda exterior del pa铆s. El conflicto en Chipre se origin贸 en 1963 y contin煤a sin solucionarse a d铆a de hoy.

El presidente chipriota Makarios buscaba propiciar un cambio constitucional con el fin de eliminar derechos de la poblaci贸n turco-chipriota. Turqu铆a respondi贸 llamando a la intervenci贸n directa en Chipre, buscando que la Constituci贸n se mantuviese intacta. Las declaraciones turcas fueron contestadas por la Uni贸n Sovi茅tica, que amenaz贸 con intervenir en favor de la isla mediterr谩nea.

La OTAN posee el famoso principio de defensa colectiva, materializado en el art铆culo 5, por el cual un ataque contra uno de los estados miembros constituye un ataque contra todos. Las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en Am茅rica del Norte, se considerar谩 como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de leg铆tima defensa individual o colectiva, reconocido por el art铆culo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistir谩 a la Parte o Partes as铆 atacadas. En el posterior art铆culo 6, se habla expresamente de que Turqu铆a entra dentro de esta protecci贸n: 鈥淎 efectos del art铆culo 5 se considera ataque armado contra una o varias de las Partes, un ataque armado: a) Contra el territorio de cualquiera de las partes en Europa o en Am茅rica del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia (1), contra el territorio de Turqu铆a o contra las islas bajo jurisdicci贸n de cualquiera de las partes en la regi贸n del Atl谩ntico Norte al norte del Tr贸pico de C谩ncer鈥. Debido a estos art铆culos, si la Uni贸n Sovi茅tica atacase directamente el territorio turco en represalia por la crisis chipriota, la OTAN deber铆a acudir en su defensa si el pa铆s activase el art铆culo 5, algo que proporcionaba seguridad y sensaci贸n de respaldo a Turqu铆a. Sin embargo, el presidente estadounidense Jonhson envi贸 una carta al gobierno turco buscando evitar una intervenci贸n militar. Este escrito fue muy mal considerado por parte del gobierno de Ankara, ya que se declaraba que si Turqu铆a llevaba a cabo una operaci贸n militar sobre Chipre, la OTAN no auxiliar铆a a Turqu铆a en caso de una ofensiva sovi茅tica. Esto supuso un punto de inflexi贸n en las relaciones bilaterales, ya que la superpotencia era vista como un aliado incondicional, y a nivel interno comenzaron a cobrar fuerza las posturas m谩s esc茅pticas con respecto a Estados Unidos. Se lleg贸 al punto de replantearse la permanencia de Turqu铆a en la OTAN, pero el pa铆s ten铆a unos fuertes v铆nculos a nivel econ贸mico y de seguridad. Esa dependencia jug贸 un importante papel a la hora de que esos debates no se tradujesen en hechos.

En 1969, se firmaba un tratado de Cooperaci贸n Econ贸mica y Militar que buscaba asegurar que las actividades de defensa mutua se realizasen en el marco de la Organizaci贸n de la OTAN.

La d茅cada de 1970 supuso un mayor empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y Turqu铆a, y el punto de discordia continuaba siendo Chipre. A pesar de los ultim谩tum y advertencias, Turqu铆a continu贸 con sus planes de intervenci贸n directa en Chipre, que desembocaron en la partici贸n de la isla, a la que a煤n no se ha encontrado una soluci贸n pac铆fica. Las acciones turcas supusieron el embargo econ贸mico por parte de Estados Unidos, entre los a帽os 1975 y 1978. A ra铆z de este embargo, Turqu铆a dio por finalizado el acuerdo de mutua defensa firmado en 1969, y declar贸 que las bases norteamericanas que estuviesen en suelo turco pasar铆an a estar controladas directamente por el gobierno. En 1978, se firma un nuevo acuerdo de defensa entre Estados Unidos y Turqu铆a, que restaura el anterior orden. Sin embargo, la confianza entre los pa铆ses se vio seriamente afectada, ya que el inicio de la d茅cada de 1980 est谩 marcada por unas negociaciones en las que los pa铆ses buscan blindarse contra las acciones mutuas. Por una parte, Estados Unidos ten铆a garantizado el uso de 12 bases militares y numerosa infraestructura. Por otra parte, Turqu铆a ten铆a ayuda econ贸mica proveniente de la potencia norteamericana, pasando a ser el tercer pa铆s receptor de la misma detr谩s de Egipto e Israel.

En la d茅cada de 1980 se vuelve a dar un golpe de Estado militar y tras 茅l se trata de revertir la politizaci贸n social que comenz贸 en los a帽os 1960 y organizar el sistema pol铆tico en torno a un bipartidismo carente de polarizaci贸n; no fue hasta 1983 cuando volvi贸 a haber elecciones. Los militares turcos encabezados por el general Evren impusieron una dictadura militar que dur贸 tres a帽os, en la que la izquierda fue brutalmente perseguida por todo el pa铆s. Durante esta 茅poca se denuncian torturas, encarcelamientos, ejecuciones y otras violaciones de los derechos humanos. No obstante, el golpe militar fue acogido con entusiasmo en Washington y la Comunidad Econ贸mica Europea (CEE), ya que el pa铆s se hab铆a convertido en un agujero negro de las ayudas exteriores. Los militares eran profundamente anticomunistas, lo que garantizaba que el pa铆s se mostrar铆a colaborativo en la lucha contra el comunismo y en la defensa del bloque occidental.

Durante esta d茅cada, las relaciones bilaterales se refuerzas, en gran medida influidas por la revoluci贸n iran铆 (1978) y la invasi贸n de Afganist谩n (1979). A pesar de la situaci贸n pol铆tica de Turqu铆a, Estados Unidos y Europa mantuvieron una posici贸n de no tomar ninguna medida que contribuyese a un alejamiento de dicho pa铆s, como se hizo en el caso de la Dictadura de los Coroneles griega (1967-1974), en el que el pa铆s fue expulsado del Consejo de Europa. Durante el periodo de regencia militar, se encarg贸 a Halil Turgut 脰zal, que posteriormente ser铆a primer ministro, la reestructuraci贸n de la econom铆a del pa铆s. Este acontecimiento supuso sentar las bases del neoliberalismo en Turqu铆a, ya que el ajuste econ贸mico, aunque eficaz, supuso desmontar el Estado de bienestar y unos estrictos paquetes de medidas de corte neoliberal. Estas medidas fueron muy aplaudidas por Estados Unidos, en el que por esos momentos Ronald Reagan ocupaba el Despacho Oval.

Como ya coment谩bamos, estas medidas consistieron en muchas ocasiones en desmantelar el Estado social turco, lo que abri贸 una ventana de oportunidad para que los partidos islamistas desplegasen una estrategia de beneficencia que llegaba donde el Estado no estaba, logrando as铆 ganar una amplia base social. Este fue el caso del Refah Partisi, o Partido del Bienestar, en el cual militaba Erdogan y con el cual lleg贸 hasta la alcald铆a de Estambul.

Los a帽os 1990 comenzaron con un acontecimiento que cambiar铆a el mundo, el fin de la Uni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas y de todo su bloque de influencia. En este punto, la amenaza del comunismo se diluye considerablemente y, en consecuencia, el papel de Turqu铆a como actor clave en la lucha contra el comunismo desaparece.

Sin embargo, la importancia de Turqu铆a como activo estrat茅gico para Estados Unidos no desapareci贸, sino que evolucion贸. Al mismo tiempo, Turqu铆a no mostr贸 signos de querer distanciarse de la superpotencia a pesar de haber desparecido la amenaza que supon铆a la Uni贸n Sovi茅tica.

En este momento, el pa铆s pasa a ser un enclave fundamental para la estrategia de Estados Unidos en Oriente Medio. Esto supuso la intervenci贸n directa de Turqu铆a con conflictos como el de Irak o la Guerra del Golfo, que caus贸 pol茅mica a nivel interno, ya que se cruz贸 la l铆nea no escrita de no interferir en asuntos de pa铆ses cercanos.

Aparte de para la estrategia en Oriente Medio, la posici贸n geogr谩fica de Turqu铆a era ventajosa para Estados Unidos en otro sentido. La superpotencia buscaba restarle poder de presi贸n a Rusia e Ir谩n, por lo que procur贸 que los oleoductos m谩s importantes no pasasen por dichos pa铆ses. Estados Unidos apoy贸 la construcci贸n de un oleoducto Bak煤-Ceyhan, que supuso una inversi贸n de 4000 millones de d贸lares e impuls贸 la econom铆a de Turqu铆a, Georgia o Azerbaiy谩n

En el 1995, se da una nueva oleada de incorporaciones a la Uni贸n Europea en la que entran a formar parte de la organizaci贸n Austria, Finlandia y Suecia, pero Turqu铆a no fue admitida. A ra铆z de esto, en 1997 el ministro de Exteriores de Turqu铆a, Mesut Yilman, viaja a Estados Unidos para fortalecer v铆nculos con la superpotencia en detrimento de sus vecinos europeos a la que amenazar铆a con la retirada si no era admitida antes de junio. Esta estrategia no es nueva en Turqu铆a ya que en otras ocasiones en las que el pa铆s ha recibido respuestas negativas por parte de Europa y sus instituciones ha buscado los lazos de amistad e influencia en otras regiones como, por ejemplo, Asia.

Por otra parte, Estados Unidos hab铆a sido un firme defensor de la entrada de Turqu铆a en la Uni贸n Europea y ha vigilado el proceso de cerca de manera constante llegando hasta el presidente Obama, punto en el que las negociaciones de integraci贸n se congelaron. Sin embargo, en esta organizaci贸n su influencia se encontraba m谩s acotada que en el caso de la OTAN por lo que el apoyo estadounidense fue 煤til pero no suficiente para lograr el ingreso en la Uni贸n. El 茅nfasis que pon铆a Estados Unidos al ingreso de Turqu铆a en la Uni贸n Europea fue duramente criticado por varios Estados miembros que lo calificaron como una injerencia en los asuntos internos.

Las relaciones entre Estados Unidos y Turqu铆a se profundizaron durante toda la d茅cada, y esta pol铆tica no tuvo virajes a pesar de las posiciones exceptivas con Estados Unidos, que hab铆an tenido lugar en d茅cadas anteriores. En 1999 tiene lugar un punto de inflexi贸n con la visita del presidente estadounidense Bill Clinton a Turqu铆a. Las relaciones entre los pa铆ses hab铆an sido buenas durante toda la d茅cada y parec铆a que se hab铆an dejado atr谩s las turbulentas relaciones que se dieron entre 1960 y 1980.

No obstante, exist铆a un acontecimiento que muy pocos vieron venir: la arrolladora victoria del Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) y la llegada al poder estatal de Recep Tayyip Erdogan. A partir de este momento, se comienza a gestar una nueva acci贸n estrat茅gica en la que Turqu铆a buscaba convertirse en un actor regional, sin depender de ning煤n bloque sino de poseer el suyo propio en la medida de sus posibilidades. Los cambios que se han generado tras la llegada de Erdogan al poder han sido muy profundos y se espera que sus efectos duren varias d茅cadas.

Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Turqu铆a han pasado por diferentes etapas a lo largo de su historia desde la m谩s estrecha cooperaci贸n a ser aliados inc贸modos. Es necesario comprender estas etapas para entender a la actual Turqu铆a y su pol铆tica exterior.

FUENTE: Andrea Chamorro / Descifrando la guerra

