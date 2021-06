–

La administraci贸n del presidente estadounidense Joe Biden abrir谩 una 鈥渘ueva Guerra Fr铆a鈥 contra Rusia y China en nombre del capitalismo global. En la pr贸xima cumbre de la OTAN se discutir谩n estas medidas para evitar que el capitalismo chino y ruso se imponga al occidental y se haga con la hegemon铆a mundial.

La 鈥渘eutralidad activa鈥 en la nueva guerra fr铆a

Hay que decirlo de entrada: esta 鈥渘ueva Guerra Fr铆a鈥 no puede compararse con la 鈥渧ieja Guerra Fr铆a鈥 contra la Uni贸n Sovi茅tica. La antigua Guerra Fr铆a era una guerra entre estados imperialistas con el objetivo de provocar el colapso de los estados socialistas. La nueva Guerra Fr铆a ser谩 una guerra entre gigantes mundiales y potencias nucleares. Independientemente de qui茅n inicie la Guerra Fr铆a, no hay ning煤n partido al que podamos apoyar u oponernos en esta guerra. El car谩cter de la Guerra Fr铆a es la rivalidad imperialista entre estados que buscan dominar los mercados mundiales. Las fuerzas democr谩ticas deben adoptar una posici贸n de neutralidad activa, es decir, la 鈥淭ercera V铆a鈥. 鈥淣eutralidad pasiva鈥 significa observar mientras otros luchan. 鈥淣eutralidad activa鈥 significa utilizar las contradicciones entre las partes en conflicto para defender a la humanidad, a los pueblos oprimidos, a las mujeres y a la vida ecol贸gica.

Erdogan est谩 dispuesto a hacer cualquier concesi贸n para la destrucci贸n del Kurdist谩n y del PKK

En la cumbre de la OTAN, el gobierno de Biden se sentar谩 a la mesa para poder unir a sus aliados en esta guerra. Mientras tanto, Erdogan se preocupar谩 de asegurar su propio poder a cambio de su participaci贸n en la 鈥渘ueva Guerra Fr铆a鈥 y de volver a consolidar el statu quo posterior a la Primera Guerra Mundial en las cuatro partes del Kurdist谩n. Aparte de estos dos puntos, estar谩 dispuesto a hacer cualquier concesi贸n que le exija la OTAN.

El r茅gimen de Erdogan se ha vuelto in煤til para la OTAN

Sin embargo, el r茅gimen de Erdogan se ha convertido cada vez m谩s en un instrumento 鈥渋n煤til鈥 para la OTAN. La nueva Guerra Fr铆a ser谩 inicialmente una gran guerra de propaganda ideol贸gica. La administraci贸n Biden acusar谩 a Rusia y China de violar los 鈥渄erechos humanos鈥. A diferencia de la 鈥渧ieja Guerra Fr铆a鈥, China y Rusia no tienen hoy en d铆a amigos fuertes y no existe un movimiento de paz fuerte en Occidente. Si nos fijamos en la situaci贸n de la Uni贸n Sovi茅tica en la antigua Guerra Fr铆a, que comenz贸 justo despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, los partidos comunistas y el movimiento pacifista en Occidente desempe帽aron un papel importante. Por el contrario, el comunismo era el principal objetivo del frente imperialista dirigido por Estados Unidos y Gran Breta帽a, por lo que todas las dictaduras fascistas del mundo se pusieron del lado de Estados Unidos, que las apoyaba en la medida de sus posibilidades.

Este no es el caso actualmente. Hoy no existe una composici贸n como la esperanza del 鈥渃omunismo鈥, que tendr铆a el poder de unir a 鈥渓as democracias y el fascismo鈥 en un mismo frente. En la nueva Guerra Fr铆a, que se libra bajo el lema de 鈥渄erechos humanos y democracia鈥, el Estado turco, finalmente expuesto por el actual esc谩ndalo del 鈥淧ekergate鈥, se ha convertido en un instrumento 鈥渋n煤til鈥. Esto significa que la condici贸n previa para utilizar el Estado turco como herramienta en la Guerra Fr铆a es el fin de la era Erdogan. Erdogan no puede volver a aparecer. Ni siquiera puede decir una palabra en la guerra de propaganda ideol贸gica contra Rusia y China.

Turqu铆a ya no tiene lo suficiente para ofrecer

La exigencia de Erdogan de que su poder no sea perturbado ya no tiene inter茅s. Por lo tanto, ya no puede esperar una estabilizaci贸n de su posici贸n a cambio de concesiones, y la segunda demanda tampoco es v谩lida. Turqu铆a ya no tiene lo suficiente para impresionar como para ofrecer algo a cambio de la garant铆a del restablecimiento del statu quo despu茅s de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y Occidente no pueden tener 茅xito en la Guerra Fr铆a contra Rusia sin la existencia en el Kurdist谩n 鈥渂asada en la destrucci贸n del PKK鈥.

Es necesario mirar los acontecimientos actuales desde esta perspectiva

Erdogan pondr谩 sobre la mesa en la cumbre de la OTAN el inter茅s com煤n de los 鈥渃uatro pa铆ses鈥, Turqu铆a, Ir谩n, Irak y Siria, en un 鈥淥riente Medio sin Kurdist谩n鈥. Tambi茅n intentar谩 utilizar la pol铆tica estadounidense de 鈥渁plastar al PKK y tener presencia en el Kurdist谩n鈥.

La diferencia entre Estados Unidos y Turqu铆a, sin embargo, est谩 en sus objetivos. Estados Unidos quiere un 鈥淜urdist谩n sin PKK鈥 y Turqu铆a quiere un 鈥淥riente Medio sin Kurdist谩n鈥. El inter茅s com煤n es la destrucci贸n del PKK.

La actitud del gobierno del Kurdist谩n del Sur

El mando territorial de las HPG (Fuerzas de Defensa Populares) para las regiones de Met卯na y Xab没r emiti贸 una declaraci贸n muy significativa al respecto. Los guerrilleros advirtieron de las peligrosas consecuencias de las acciones del PDK (Partido Democr谩tico de Kurdist谩n) contra ellos. La declaraci贸n dec铆a: 鈥淟as acciones que el PDK est谩 llevando a cabo en este importante momento representan una iniciativa muy peligrosa que podr铆a llevar a un profundo conflicto entre las fuerzas kurdas. Algo as铆 representar铆a un gran da帽o para todos los kurdos y su causa nacional鈥.

El r茅gimen de Erdogan est谩 esperando la culminaci贸n de la Guerra Fr铆a para lograr su objetivo de imponer un Medio Oriente sin Kurdist谩n. Los pasos que ha tomado el r茅gimen para transformar la guerra turca contra el PKK, en el sur de Kurdist谩n, en una guerra entre los kurdos, est谩n dando sus frutos en este sentido. La declaraci贸n de las HPG advierte contra este peligro.

Un Estado como el de la 茅poca de Saddam es inminente

Si el conflicto entre el PDK y las HPG no puede resolverse pac铆ficamente y se convierte en una guerra total, el gobierno central iraqu铆 no dudar谩 en intervenir. En esta guerra, las HPG sufrir谩n da帽os, pero el da帽o real correr谩 a cargo del PDK. Se debilitar谩 y sin duda dar谩 a las fuerzas iraqu铆es la oportunidad de intervenir. Incluso si Ir谩n y Siria no intervienen de inmediato, el sur de Kurdist谩n estar谩 bajo presi贸n entre Turqu铆a y el Estado iraqu铆, y Hewl锚r (Erbil) desaparecer谩 como sucedi贸 con Kirkuk y Mosul. Eso significa que volver谩 el estado como en el per铆odo de Saddam. En tal caso, Rojava tambi茅n ser谩 vulnerable y se crear谩 una 鈥淩ojava sin el PKK鈥. Al mismo tiempo, el ej茅rcito estadounidense mantendr谩 su presencia en el devastado Kurdist谩n del Sur.

Este es el resultado que el Estado turco quiere lograr con su completa sumisi贸n a Estados Unidos. La valiente resistencia de las guerrillas en el sur de Kurdist谩n es una lucha para el pueblo kurdo. Se trata de obtener el estatus que se merece en las cuatro partes del Kurdist谩n. Ahora debe tratarse de apartar al PDK de su actitud suicida y liberar el 谩rea juntos, en amistad y hermandad, entre las HPG y los Peshmerga (fuerzas del PDK).

驴Y cu谩l es la situaci贸n dentro de Turqu铆a? La oposici贸n sigue hablando de trabajo 鈥減arlamentario鈥 contra el r茅gimen golpista fascista. Una vez que Erdogan y sus c贸mplices se vean obligados a dimitir, el r茅gimen colapsar谩. La democracia y la paz vendr谩n despu茅s de las elecciones anticipadas.

FUENTE: Veysi Saris枚zen / Yeni 脰zgur Politika / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

