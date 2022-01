Pero vayamos al comienzo de la historia. En agosto de 2020 Hern谩n Gabriel Yomha, presidente de Ecoser SA, entabl贸 contacto con Diego Echeverr铆a, de la firma Tivey Partners (cuit 30-71677857-2) una empresa especializada en la exportaci贸n de carne que fue creada el 28 de enero de 2020 y que declara domicilio en la calle Paroissien, en el barrio de N煤帽ez. Relataron los denunciantes que el nexo para ese acercamiento fue la empresa Rosenbush, manejada por los hermanos Andr茅s y Mat铆as Balestrini, clientes de Ecoser desde hac铆a m谩s de diez a帽os.

El primer negocio entre la consignataria y Tivey Partners se realiz贸 el 12 de enero de 2021, por la venta de una jaula de novillos gordos. A partir del mes de mayo, la empresa comenz贸 a aumentar el n煤mero de cabezas de forma considerable, adquiriendo ese mes 150 animales, 336 en junio, 882 en julio, 1.666 en agosto y 1.954 en septiembre.

Los animales, que proven铆an de clientes que Ecoser tiene en Salta, eran novillos principalmente de la raza Braford, engordados en feedlot con un peso aproximado de 470 kilos. Seg煤n Tivey Partners, los mismos eran faenados en los frigor铆ficos Mattievich, en Rosario, y en Agroindustria Quilmes, de Buenos Aires.

Todos los pagos se realizaban con cheques electr贸nicos emitidos por los bancos Galicia y Credicoop. Hasta el mes de agosto, Ecoser recibi贸 todos los desembolsos de forma correcta, sin embargo a partir del 24 de septiembre, los cheques de las operaciones realizadas el mes anterior figuraron sin fondos.

鈥淓s una maniobra t铆pica. Generan confianza porque la operatoria gira y se cumple. De repente hacen otra operatoria para la cual te adelantan los cheques, y mientras el otro carga hacienda estos saltan rechazados. Cuanto cae el primer cheque, caen todos los que vinieron detr谩s鈥, dijo Germ谩n Fern谩ndez Pescuma, abogado de Hern谩n Yomha, a Bichos de Campo.

Si bien el consignatario hab铆a chequeado la situaci贸n financiera de la empresa antes de comenzar a operar con ellos, al ser una raz贸n social nueva no figur贸 en el registro de deudores. Luego de que los pagos comenzaran a ser rechazados y se iniciara una investigaci贸n, el sistema arroj贸 que la firma presentaba deudas por 340 millones de pesos.

Al d铆a de la fecha, una consulta a la central de cheques rechazados del Banco Central confirma que la firma denunciada acumula 237 cheques sin fondos de los que s贸lo pudo levantar 4. La deuda acumulada as铆 llegar铆a a 331,184,023,30 pesos a diciembre pasado.

As铆, de los 600 millones de pesos que implic贸 en total el negocio entre Ecoser SA y Tivey, la firma exportadora de carne habr铆a terminado estafando a Hern谩n Yomha 鈥搚 por consiguiente a sus clientes- por 225 millones de pesos, que todav铆a no han podido ser recuperados.

鈥淭odo eso fue un ardid armado claramente para defraudar. No es que se qued贸 sin giro comercial o se qued贸 sin un comprador. Est谩 todo preparado鈥, indic贸 Pescuma.

Otro dato que muestra que la firma acusada de estafa ingres贸 en una espiral de incumplimientos es que en julio de 2021 dej贸 de abonar completamente los aportes patronales de sus empleados. En una presunta defensa, los socios de Tivey podr谩n argumentar que su ca铆da en desgracia coincide con el inicio del cepo a la exportaci贸n de carne vacuna impuesto por el gobierno.

Pero eso no explica que no hayan buscado arreglar las cosas con sus proveedores de hacienda. Por cierto, 驴qu茅 pas贸 con la carne? Seg煤n las indagaciones realizadas por el equipo de abogados de Yomha, una parte fue vendida entre el mercado interno y el externo, y otra desapareci贸 del circuito comercial, por lo que estiman que contin煤a en contenedores en alg煤n establecimiento frigor铆fico.

Luego de que se realizaran las denuncias correspondientes 鈥搖na comercial, contra Tivey Partners por los cheques rechazados, y otra penal, contra Echeverr铆a y los hermanos Balestrini por el delito de estafa- la justicia aval贸 el embargo de algunos contenedores encontrados en los establecimientos de Mattievich y Ferri Fr铆o.

鈥淓so est谩 en el marco de un expediente judicial. Est谩 pronto a que se dicte sentencia y se remate. Con eso se paga parte de la deuda, alrededor de un 20%, no m谩s鈥, se帽al贸 Pescuma.

Mir谩 ac谩 la denuncia penal:

Y como si esto fuera poco, la investigaci贸n arroj贸 otros datos alarmantes sobre Tivey Partners.

En primer lugar se constat贸 que la firma habr铆a realizado otras maniobras fraudulentas por fuera del pa铆s. Una de ellas fue en Espa帽a, en donde la empresa aseguraba tener oficinas comerciales. La otra fue en China, donde Tivey aplic贸 el mismo modus operandi.

鈥淪e contacta conmigo un abogado y me dice que tiene un damnificado que le llega por medio de la Embajada China, con un caso de estafa. Me explic贸 que le prometi贸 diez contenedores de carne, le sac贸 un anticipo del 35% y los contenedores nunca llegaron. Esto hoy por hoy lo est谩 siguiendo la Embajada de China鈥, relat贸 Pescuma. La empresa extranjera damnificada es Shanghai Ruimeng International Trade Co. Ltd.

En esa pesquisa tambi茅n se identific贸 que uno de los accionistas y socios fundadores de Tivey, Federico Ridao (cuit 20-27308582-4), maneja junto a su pareja, Mar铆a Celeste Ma, una sociedad en Uruguay dedicada a la exportaci贸n de carne. La misma se llama IAO Trading SRL y estiman que podr铆a ser el nexo con los importadores chinos.

鈥淭odo lo averiguamos a trav茅s de investigaciones privadas que fuimos haciendo. Ridao aparece en la constituci贸n de Tivey y sabemos que est谩 detr谩s de esto. Creo que puede ser el cerebro de la operaci贸n鈥, confes贸 el abogado.

Pero quiz谩s el dato m谩s preocupante sea que la firma cuestionada seguir铆a operando bajo una nueva raz贸n social. Seg煤n indic贸 Yomha a Bichos de Campo, otros productores comenzaron a ser contactados por Echeverr铆a bajo el nombre del comprador Juan Jos茅 Poggio (Cuit 20-04527925-2), que estar铆a operando con la matr铆cula 51.558 y faenar铆a en Los Gansos SRL. Se trata de un frigor铆fico habilitado hace un par de a帽os en Ca帽uelas. Uno de sus due帽os es Eduardo Perdomo, quien figura tambi茅n como asesor de cooperativas de faena y asesor del Ministerio de Agricultura. Poggio figura actualmente como matarife abastecedor en el RUCA, el registro de operadores de ese ministerio. Se trata de un jubilado de 76 a帽os de edad.

鈥淓cheverr铆a sigue operando al contado. Se qued贸 con un colch贸n de al menos 300 millones de pesos y sigue contactando a productores, pidi茅ndoles jaulas. Pero esto no es como comprar un paquete de caramelos en un kiosco. Tiene una trazabilidad y se necesita un consignatario con una matr铆cula. En este caso usan a este jubilado 鈥揓uan Jos茅 Poggio- que no es m谩s que un hombre de paja鈥, dijo Pescuma.

鈥淟a Justicia es muy lenta. Te terminan ganando por cansancio. Nos habilitaron un juez de un juzgado de turno pero el tiempo pasa. Yo estoy desde el 16 de noviembre con la carne embargada, tengo todos los cheques rechazados. Con el tiempo la carne se deteriora y encima genera costos de fr铆o. El mot铆n a cobrar es cada vez menor鈥, se lament贸 Yomha.