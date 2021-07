–

De parte de Vamos Hacia La Vida July 17, 2021 93 puntos de vista

El domingo 11 de este mes comenz贸 una oleada de protestas en distintas ciudades cubanas. El empobrecimiento general, la falta de vacunas, los constantes apagones, la situaci贸n sanitaria y el manejo gubernamental de la pandemia de coronavirus, se encuentran entre algunos de los factores m谩s visibles tras estas jornadas de manifestaciones. Sectores de derecha, sobre todo fuera de la isla caribe帽a, se apuran en intentar hegemonizar el descontento. Buena parte de la izquierda, por su parte, o bien condena a las masas que salieron a la calle, comprando de hecho la versi贸n de la derecha, o tambi茅n, de forma m谩s o menos t铆mida, pide 鈥渕谩s democracia鈥 y una mayor liberalizaci贸n de la econom铆a. Pero lo que ocurre en Cuba no es ajeno al panorama mundial. Las revueltas sociales brotan por doquier, porque son las condiciones de vida impuestas por la sociedad capitalista las que son contestadas por estos movimientos. Y, por supuesto, Cuba es tan capitalista como cualquier regi贸n del mundo.

El siguiente texto, publicado originalmente en ingl茅s en el sitio web de 鈥淩itual鈥 (hoy no disponible), y luego replicado en otros medios (ver: https://mcmxix.org/2018/07/09/sugarcane-stalinism/), aborda la naturaleza capitalista del r茅gimen impuesto en Cuba y desmonta la mitolog铆a izquierdista que quiere ver en su historia el desarrollo de alguna forma de socialismo.

Su autor, Emanuel Santos, cubano nacido en La Habana, nos comparti贸 esta versi贸n al castellano que hemos levemente modificado en algunos peque帽os detalles. La trayectoria pol铆tica de Emanuel va desde una primera aproximaci贸n al anarquismo, para mostrar luego un creciente inter茅s en la obra de Marx, motivado precisamente por el debate dentro de iniciativas sociales y de grupos anarquistas. Posteriormente, se acerc贸 a posiciones y grupos de la izquierda comunista de orientaci贸n 鈥渂ordiguista鈥 y 鈥渃onsejista鈥. Existe tambi茅n una versi贸n en portugu茅s de este material disponible en el portal de 鈥淐ritica Desapiedada鈥 (https://criticadesapiedada.com.br/2020/08/19/estalinismo-canavieiro-capitalismo-de-estado-e-desenvolvimento-em-cuba-intransigence/), de la cual precisamente hemos tomado estos elementos biogr谩ficos del autor, los que se encuentran m谩s extensamente desarrollados en dicho sitio.

Vamos Hacia la Vida

鈥Las naciones, tanto como los individuos, no pueden sustraerse a los imperativos de la acumulaci贸n del capital sin suprimir el capital.鈥

Grandizo Munis, Pro Segundo Manifiesto Comunista [1].

La narrativa oficial sobre la naturaleza de los cambios en la econom铆a y la sociedad, en general, introducidos por el gobierno cubano tras la supuesta 鈥渞evoluci贸n鈥 del 鈥59, cuenta que la reforma agraria y posterior estatizaci贸n de la econom铆a 鈥攅s decir, la transferencia de la propiedad de los medios de producci贸n de los capitalistas privados al Estado鈥 han puesto a Cuba en camino al socialismo. Este fue el punto de vista defendido por el agr贸nomo franc茅s Rene Dumont, quien sirvi贸 de asesor al reci茅n formado gobierno 鈥渟ocialista鈥 en asuntos relacionados con el desarrollo econ贸mico. Desde aquel entonces, otros acad茅micos de izquierda han estudiado seriamente la econom铆a cubana. Samuel Farber se destaca entre quienes lo han hecho desde un lente cr铆tico como el m谩s intelectualmente riguroso y consistente. Su libro sobre la sociedad cubana tras el triunfo de los barbudos sobre la dictadura de Batista, aunque no est谩 exento de problemas, nos proporciona una valiosa ventana al funcionamiento interno del sistema estalinista en su expresi贸n cubana. Farber defiende la teor铆a del 鈥渃olectivismo burocr谩tico鈥, argumentando que, si bien Cuba no es socialista debido a la ausencia de un control significativo sobre la econom铆a por parte de las masas trabajadoras, tampoco puede considerarse capitalista, ya que la nacionalizaci贸n de los medios de producci贸n supuestamente hace imposible la competencia entre empresas. En cambio, argumenta que lo que existe en Cuba es una sociedad de clases cualitativamente nueva, basada en el gobierno autocr谩tico de una burocracia parasitaria incrustada en el aparato estatal, cuyo dominio sobre la econom铆a y la sociedad generalmente frustra cualquier intento por parte de las empresas de perseguir sus intereses econ贸micos particulares [2].

Aunque sus conclusiones son radicalmente diferentes, los defensores de las teor铆as 鈥渟ocialistas鈥 y 鈥渘o socialistas, no capitalistas鈥 (de aqu铆 en adelante, NS-NC) sobre Cuba y otras sociedades estatizadas coinciden en que la nacionalizaci贸n de las empresas privadas constituye una negaci贸n parcial, o incluso absoluta, del capitalismo y sus leyes motrices. Esta concepci贸n, cuya infortunada genealog铆a se remonta a las ideas 鈥渟ocialistas-estatistas鈥 de Ferdinand Lassalle y sus seguidores en la Primera Internacional, no tiene base alguna en la teor铆a del socialismo elaborada por Marx y Engels. Para estos 煤ltimos, los monopolios estatales no significaban la negaci贸n de las relaciones de producci贸n capitalistas, sino su acentuaci贸n [3]. De hecho, ellos insistieron en que la transici贸n hacia el socialismo conllevar铆a necesariamente un debilitamiento progresivo, o 鈥渆xtinci贸n鈥, de la maquinaria estatal. El resto de este ensayo intentar谩 hacer un an谩lisis cr铆tico de las teor铆as antes mencionadas empleando un enfoque metodol贸gicamente marxista y franco en su compromiso con la autoemancipaci贸n obrera. Argumentar谩, adem谩s, que la Cuba 鈥渟ocialista鈥 es en verdad una sociedad basada en el trabajo asalariado y la acumulaci贸n de capital. Las caracter铆sticas definitorias de esta sociedad, a la que denominaremos como 鈥渃apitalismo de Estado鈥, son la hiperconcentraci贸n del capital en el Estado y el ejercicio colectivo del control sobre los medios de producci贸n por parte de una burgues铆a estatal.

Como es el caso con tantos intelectuales provenientes de la Nueva Izquierda, no est谩 del todo claro lo que Dumont entendi贸 como 鈥渟ocialismo鈥. Si aquella gentuza de la revista 鈥淢onthly Review鈥 con quien se asociaba sirve de indicaci贸n alguna, entonces podemos asumir seguramente que el Estado juega un papel central en su concepci贸n. Sin embargo, ya que este no nos facilita ni siquiera un breve esquema o definici贸n operativa, nos queda descifrar su punto de vista a partir de unas cuantas observaciones dispersas en su relato sobre la transformaci贸n de la econom铆a cubana hacia el modelo Sovi茅tico. Por ejemplo, 茅l contrasta la 鈥減lanificaci贸n socialista鈥 con 鈥渓a mano invisible del lucro鈥, que distribuye el capital donde sea m谩s alta la tasa de ganancia. Por lo contrario, dice 茅l, una econom铆a socialista sustituir谩 la an谩rquica 鈥渓ey del mercado鈥 por la voluntad del planificador central, aunque no especifica en ninguna parte lo que conlleva el funcionamiento de tal ley o c贸mo se manifiesta concretamente 茅sta en la producci贸n social [4]. En su lugar, Dumont aburre a sus lectores con incesantes y tediosas an茅cdotas suyas reproch谩ndole a gerentes de empresas y contables estatales por hacer los planes de manera improvisada y establecer metas de producci贸n en base a cifras err贸neas, o incluso inventadas. Todo esto, explica 茅l, impide que una econom铆a planificada funcione debidamente [5]. Lamentablemente, su investigaci贸n sobre el fracaso de la planificaci贸n econ贸mica en Cuba acab贸 ah铆 mismo. Farber demuestra una comprensi贸n superior de la verdadera profundidad del problema, identificando la ineficiencia, aver铆as mec谩nicas y el desperdicio en el sistema como consecuencia l贸gica de la organizaci贸n jer谩rquica de la producci贸n. Por tanto, 茅l argumenta que la falta de retroalimentaci贸n genuina, indispensable para la planificaci贸n econ贸mica bajo cualquier sistema, y la productividad mediocre, a pesar del exceso cr贸nico de personal, resultan de incentivos materiales inadecuados o inexistentes y la transparente separaci贸n de los productores respecto de los instrumentos de trabajo [6].

Esta explicaci贸n puede que parezca contradictoria a primera vista. Despu茅s de todo, los trabajadores en los pa铆ses capitalistas tradicionales tambi茅n son despose铆dos de los medios de producci贸n. No obstante, los gerentes de empresas en cada sistema disponen de diferentes herramientas para disciplinar a sus subordinados. Notablemente, mientras que a los trabajadores en los pa铆ses capitalistas tradicionales se les pueden obligar, bajo pena de desempleo, a mantener un nivel de productividad, sus hom贸logos en Cuba quedan protegidos del desempleo a largo plazo por una provisi贸n en la Constituci贸n cubana que establece el empleo como derecho fundamental de la ciudadan铆a [7]. Como resultado, los gerentes de las empresas a menudo se ven obligados a tolerar cierta cantidad de pereza, e incluso absentismo, por parte de sus trabajadores como costo transaccional para cumplir con las cuotas de producci贸n que les imponen sus superiores en la cadena de mando burocr谩tica. As铆, en la medida en que la planificaci贸n econ贸mica existe en Cuba, siempre ha funcionado mal y de manera inconsistente. En realidad, las revisiones de las metas de producci贸n finales ocurren con tanta frecuencia y son tan comunes en las diversas industrias y empresas, que efectivamente no existe tal cosa como un 鈥減lan鈥. Quienes defienden una perspectiva 鈥渟ocialista鈥 o 鈥淣S-NC鈥 aluden frecuentemente a la garant铆a de empleo como prueba irrefutable de la inexistencia de un mercado laboral dentro de Cuba. De hecho, algunos incluso han argumentado que, dado que los trabajadores en Cuba y pa铆ses similares supuestamente no gozan de la doble libertad identificada por Marx 鈥攅s decir, la 鈥渓ibertad鈥 de vender su fuerza de trabajo a un empleador y la 鈥渓ibertad鈥 de todo medio de producci贸n鈥 no existe ni siquiera una clase trabajadora como tal. Es imposible conciliar esa interpretaci贸n con los hechos. En primer lugar, un trabajador puede ser despedido en Cuba por cometer ofensas menores repetidamente, o como castigo por participar en actividades consideradas subversivas [8]. No obstante, esto es poco com煤n debido a su inconveniencia, ya que una infracci贸n de esa magnitud aparece en el expediente de trabajo, limitando las posibilidades futuras de empleo [9]. Se sabe, adem谩s, que la tasa de rotaci贸n laboral en los pa铆ses capitalistas-estatales como Cuba es m谩s alta que la de los pa铆ses capitalistas tradicionales, lo que demuestra que la fuerza de trabajo se puede comprar y vender en Cuba [10].

La sabidur铆a convencional de la izquierda afirma que la planificaci贸n estatal interfiere con las fuerzas inconscientes del mercado que rigen la producci贸n bajo el capitalismo. El primog茅nito intelectual de esta idea es el estalinista heterodoxo Paul Sweezy. Aunque su conceptualizaci贸n no tuvo nada de original, Sweezy fue, sin duda, uno de los primeros en sistematizar este sacrilegio contra el marxismo y presentarlo ante una audiencia de autodenominados 鈥渞adicales鈥 e intelectuales en el mundo de habla inglesa. Su teor铆a proporciona gran parte del marco conceptual que sostiene las interpretaciones 鈥渟ocialistas鈥 y 鈥淣S-NC鈥, por lo que necesitaremos examinar sus suposiciones b谩sicas. Seg煤n Sweezy, todo lo que se necesita para eliminar la 鈥渓ey del valor鈥 鈥攅s decir, el mecanismo social que regula el intercambio de mercanc铆as en el capitalismo de acuerdo con el tiempo promedio necesario para producirlos鈥 es que la planificaci贸n estatal suplante a las fuerzas del mercado como medio principal para movilizar los factores de producci贸n [11]. El funcionamiento de la sociedad capitalista en la actualidad es suficiente para demostrar la falsedad de esta tesis. La ley del valor coexiste con la planificaci贸n estatal hoy en d铆a en la forma de industrializaci贸n por sustituci贸n de importaciones, los incentivos a la inversi贸n y subsidios a empresas privadas, la gesti贸n de servicios p煤blicos e industrias principales por parte del Estado, la planificaci贸n directiva (v茅ase: el dirigismo franc茅s) y el control sobre el flujo de dinero-capital a trav茅s de la banca centralizada. Los gobiernos 鈥渄esarrollistas鈥 del Tercer Mundo han empleado varias de estas estrategias para obtener ventajas frente a sus rivales en el mercado mundial, fortaleciendo as铆 a las industrias nativas hasta que estas sean capaces de competir internacionalmente [12]. El prop贸sito de la planificaci贸n estatal es el mismo en todas partes: se trata de introducir una cantidad de regularidad y uniformidad en la econom铆a, donde de otro modo no existir铆a, para facilitar el cumplimiento de ciertos objetivos y atenuar los efectos de las crisis c铆clicas. Por ejemplo, la necesidad de restaurar la an茅mica tasa de ganancia en los pa铆ses capitalistas tradicionales dio lugar a un arreglo institucional conocido como la 鈥渆conom铆a mixta鈥, mediante el cual el Estado, empleando una combinaci贸n de 鈥減alos鈥 y 鈥渮anahorias鈥 econ贸micas, est铆mulos fiscales, e incluso intervenci贸n econ贸mica directa, dirige la inversi贸n de capital y la producci贸n hacia fines deseados. En los Estados Unidos, el pa铆s del capitalismo de libre mercado por excelencia, el gasto p煤blico como porcentaje del PIB desde 1970 ha crecido hasta el 43%, mientras que esa cifra nunca ha ca铆do por debajo del 34% durante el mismo per铆odo, lo que indica que en cualquier momento el Estado controla entre un tercio a dos quintos de la econom铆a [13]. As铆 que, aunque el gobierno de los Estados Unidos no les dice a las empresas cu谩nto o qu茅 producir, est谩 efectivamente involucrado en una forma de planificaci贸n, en la que ciertas formas de producci贸n reciben preferencia sobre otras, mediante la redistribuci贸n de las ganancias de los sectores m谩s rentables de la econom铆a a aquellos que tengan necesidad a trav茅s de los impuestos y el financiamiento deficitario (es decir, los impuestos diferidos). Por lo tanto, vemos que, en lugar de destruir los mercados, la planificaci贸n estatal se ha vuelto indispensable para preservarlos.

Como entidad social, el capital lleva una doble existencia: una existencia fenom茅nica como multiplicidad de unidades econ贸micas independientes y una existencia esencial como capital social total, o sea, la suma de capitales en sus interrelaciones din谩micas. El capital social total se manifiesta exclusivamente a trav茅s de sus fragmentos individuales. Sin embargo, estos fragmentos son solo independientes entre s铆 y el capital social total en un sentido relativo, ya que su existencia presupone la de ambos [14]. Imaginemos que el capital es un circuito electr贸nico, mientras que los fragmentos individuales son los nodos. Los nodos son una parte integral del circuito: sin ellos no hay circuito y viceversa. Cada nodo forma parte, y por lo tanto depende, de todo el circuito. Ahora, los nodos individuales pueden estar m谩s cercanos o separados 鈥攐, en el caso del capital, este puede estar m谩s o menos concentrado鈥 pero no pueden existir fuera del circuito, fuera de la totalidad. Aplicar el mismo concepto al trabajo asalariado nos proporciona importantes revelaciones. Los trabajadores en una sociedad capitalista son 鈥渓ibres鈥 con respecto a los capitales individuales a quienes venden su fuerza de trabajo, mientras que est谩n atados al capital social total como sus accesorios. De hecho, la mera presencia del trabajo asalariado significa que hay competencia entre empresas porque esto supone unidades econ贸micas con suficiente autonom铆a como para tomar decisiones independientes con respecto al empleo [15]. La transferencia de los medios de producci贸n a una sola entidad 鈥攓ue fue a lo que nos referimos anteriormente como 鈥渉iperconcentraci贸n鈥 de capital鈥 no ha extinguido la competencia dentro de Cuba. Simplemente ha cambiado la forma jur铆dico-legal de la propiedad privada de propiedad individual (privada) a propiedad estatal. Los medios de producci贸n siguen siendo la propiedad de clase de la burgues铆a estatal y la no-propiedad de los trabajadores. Vamos a explicarlo en los t茅rminos de nuestra met谩fora del circuito electr贸nico: la nacionalizaci贸n de las empresas en Cuba ha acercado los nodos individuales en el circuito, es decir, los fragmentos del capital social total, pero el circuito como tal permanece intacto. Los detractores de la teor铆a del capitalismo de Estado y tambi茅n algunos proponentes, como los cliffistas, tratan a Cuba y los dem谩s pa铆ses estatizados como una sola unidad productiva [16]. La tesis de la 鈥渇谩brica gigante鈥 es atractiva en gran parte porque hace el an谩lisis de estas sociedades m谩s manejable al condensar varios fen贸menos complejos en un solo objeto de estudio. Esto supone un monolitismo funcional en el que los elementos constitutivos de la totalidad social se comportan como partes de un todo armonioso e indiferenciado. Una examinaci贸n m谩s exhaustiva por parte nuestra mostrar谩 que esta suposici贸n es completamente injustificada.

La competencia existe siempre y cuando la producci贸n social total se fragmente funcionalmente en una pluralidad de empresas rec铆procamente aut贸nomas y competidoras. Hacen falta dos criterios para demostrar la relativa separaci贸n organizativa de las empresas, y solo puede ser relativa. El primero es la presencia de un mercado laboral. El segundo es el intercambio de productos entre dichas empresas en forma de dinero-mercanc铆a [17]. Se estableci贸 anteriormente que las empresas en Cuba son empleadores independientes de la mano de obra. Pero tambi茅n compiten entre s铆 en el sentido marxista, es decir, se enfrentan unas a otras como compradoras y vendedoras de mercanc铆as. Sabemos que este es el caso porque sus productos son intercambiados por dinero en lugar de ser directamente apropiados y distribuidos f铆sicamente. Un informe escrito por la CEPAL (la Comisi贸n Econ贸mica para Am茅rica Latina y el Caribe 鈥攗na subdivisi贸n regional de la ONU) sobre el estado de la econom铆a de Cuba durante el Periodo Especial, antes de las reformas de mercado a fines de los a帽os 90, encontr贸 que, 鈥las empresas del sector tradicional venden a precios regulados, reciben un tratamiento fiscal y arancelario con frecuencia preferencial y adquieren buena parte de sus insumos con subsidios, a fin de cubrir los d茅ficit que surgen de vender a precios tambi茅n subvencionados.鈥 El informe contin煤a, 鈥el productor de bienes comerciables opera en mercados internacionales o internos y no tiene obligaci贸n de adquirir los insumos en el mercado dom茅stico鈥 [18]. En otras palabras, las empresas cubanas producen bienes que luego venden en mercados dom茅sticos y/o extranjeros; compran materias primas, as铆 como bienes intermedios o semielaborados, las unas de otras y de empresas extranjeras; y finalmente, sus transacciones, ya sean escriturales o en efectivo, son transacciones de intercambio en las que el dinero funciona como medida de valor y medio de circulaci贸n. Se pudiese argumentar que estas transacciones son meras formalidades porque el Estado es due帽o los medios de producci贸n. Otra forma de reafirmar esta tesis ser铆a que, aunque el proceso que acabamos de describir tiene la forma del intercambio de mercanc铆as, su contenido es diferente, porque el marco legal de la propiedad estatizada impide que las empresas dentro de Cuba se comporten de manera aut贸noma. Sin embargo, esto plantea la pregunta de por qu茅 los productos del trabajo humano tendr铆an que intercambiarse, o parecen ser intercambiados, por dinero en primer lugar. La respuesta, por supuesto, es que el gobierno depende de la rentabilidad de la econom铆a en su conjunto, por lo tanto, este obliga a las empresas a ser responsables de sus propias finanzas, lo que las convierte en unidades independientes con intereses econ贸micos contrapuestos. Los partidarios de las teor铆as 鈥渟ocialistas鈥 y 鈥淣S-NC鈥 tambi茅n niegan que exista competencia dentro de Cuba porque el Estado permite la operaci贸n de empresas no rentables. Si bien es com煤n que los Estados respalden a las empresas nativas 鈥攊ncluso industrias enteras鈥 al absorber sus p茅rdidas, nada sobre este arreglo es incompatible con la existencia de la competencia e intercambio de mercanc铆as. La versi贸n idealizada del capitalismo como un mercado puramente libre con solo la m谩s m铆nima interferencia por parte del Estado, que estas personas utilizan como est谩ndar para comparaci贸n, existe nada m谩s que en los libros. Tambi茅n contradice la experiencia del capitalismo durante el 煤ltimo siglo y medio, la que est谩 repleta de ejemplos de la distorsi贸n estatal de la operaci贸n 鈥渘ormal鈥 de los mercados. De hecho, lo m谩s inusual sobre la especie de capitalismo que se ha establecido en Cuba es que las p茅rdidas y las ganancias todas revierten al Estado, donde se redistribuye el saldo entre las diferentes ramas. En el proceso, muchos sectores y empresas no viables se mantienen a flote artificialmente. Sin embargo, los planificadores centrales solo pueden tolerar la insolvencia hasta cierto punto. No tienen carta blanca para reasignar el dinero como les d茅 la gana, al menos no indefinidamente, ya que esto reducir铆a la cantidad de dinero total disponible para la formaci贸n de capital y socavar铆a la competitividad de Cuba en el mercado mundial. Se pudiese decir lo mismo sobre los precios de las mercanc铆as en Cuba, ya que estos deben reflejar los precios mundiales de las mercanc铆as, o les costar谩n dinero al Estado cubano al alejarse mucho o por demasiado tiempo. En resumen, los mismos mecanismos que movilizan mano de obra y capital, de acuerdo con los requisitos de la valorizaci贸n en los pa铆ses capitalistas tradicionales, tambi茅n hacen su aparici贸n bajo el capitalismo de Estado, aunque de forma muy distorsionada. En lugar de eliminar por completo estos mecanismos, la competencia mundial obliga al Estado a introducir mecanismos propios para intentar hacer de manera consciente (y menos eficiente) lo que el mercado hace inconscientemente [19].

La acumulaci贸n de capital, o reproducci贸n ampliada de los medios de producci贸n, es el 煤nico objetivo de la producci贸n en el capitalismo. Esto es porque, como explic贸 Marx, 鈥el desarrollo de la producci贸n capitalista convierte en ley de necesidad el incremento constante del capital invertido en una empresa industrial鈥 obliga [al capitalista] a expandir constantemente su capital para conservarlo, y no tiene m谩s medio de expandirlo que la acumulaci贸n progresiva鈥 [20]. En El Capital, Marx dio la f贸rmula de la reproducci贸n capitalista: c + v + pl, donde c representa el capital constante o el capital f铆sico, v es capital variable o salarios, y pl es plusval铆a o ganancia [21]. La masa de la plusval铆a se puede dividir en dos partes, una destinada al consumo capitalista y otra destinada a la acumulaci贸n. Hagamos referencia a estas como k (fondo de consumo capitalista) y a (fondo de acumulaci贸n) respectivamente, de modo que la masa de plusvalor PL = k + a. En el capitalismo, el crecimiento de c depende directamente de la cantidad de a, mientras que v no aumenta, excepto en la medida en que se hace necesario emplear mano de obra adicional para poner a andar una masa ampliada de capital, c. Por el contrario, en una sociedad socialista, el crecimiento de c depender铆a completamente de las necesidades de v, los requisitos reproductivos de la poblaci贸n, mientras que PL y sus componentes k y a estar铆an disponibles para quienes los necesitaran en forma de productos adicionales listos para el consumo [22]. En Cuba, como en todos los dem谩s pa铆ses capitalistas-estatales, cualquier aumento en el fondo laboral que mantiene a toda la clase trabajadora, v, depende directamente de la expansi贸n de c, la masa de los medios de producci贸n, y el fondo de acumulaci贸n, a, que alimenta su crecimiento [23]. La nacionalizaci贸n de las industrias no elimina el capital ni su acumulaci贸n. M谩s bien, acelera lo que ya son tendencias innatas del proceso de acumulaci贸n de capital: 1) la concentraci贸n de capital, lo que Marx llam贸 鈥渆xpropiaci贸n de unos capitalistas por otros鈥; y 2) la 鈥渟ocializaci贸n鈥 de la producci贸n, o sea, la tendencia de las diversas ramas de industria a volverse interdependientes [24]. Ambas sirven para aumentar la productividad del trabajo 鈥攅s decir, el ritmo al que se chupa la plusval铆a de la clase trabajadora鈥 al elevar la composici贸n org谩nica del capital (proporci贸n de c a v). La nacionalizaci贸n de las industrias logra esto concentrando el capital en empresas m谩s grandes y eficientes debido a las econom铆as de escala, din谩mica que reduce el costo de producci贸n por unidad a medida que se expande la producci贸n industrial. Por otro lado, la socializaci贸n de la producci贸n armoniza las diferentes ramas de la industria, minimizando los 鈥渃uellos de botella鈥, o sea, desequilibrios en la producci贸n a lo largo de cada 鈥渆slab贸n鈥 en la cadena de producci贸n. En resumen, el objetivo de la producci贸n en Cuba sigue siendo la acumulaci贸n de capital mediante las ganancias. El monopolio legal ejercido por el Estado cubano sobre los instrumentos de trabajo no ha cambiado en lo absoluto la organizaci贸n social de la producci贸n porque, 芦el derecho no puede ser nunca superior a la estructura econ贸mica de la sociedad鈥 [25].

Los l铆deres del gobierno que lleg贸 al poder en el 59 eran optimistas, por lo menos al principio, en cuanto a que Cuba ser铆a capaz de librarse de su dependencia del az煤car y diversificar su econom铆a. Pusieron a Marx de cabeza, argumentando que, para construir el socialismo, ser铆a necesario desarrollar la base econ贸mica de Cuba 鈥攐 sea, acumular capital a un ritmo acelerado sometiendo a los trabajadores a una explotaci贸n intensificada. El bloqueo econ贸mico norteamericano contra Cuba cre贸 una escasez de bienes de consumo b谩sicos y repuestos para la maquinaria existente, la mayor铆a de las cuales eran provenientes de los Estados Unidos. Como no hab铆a una fuente alternativa de piezas de repuesto, el nuevo gobierno recurri贸 a la otra gran potencia imperialista, la Uni贸n Sovi茅tica, para obtener asistencia econ贸mica, la que le fue proporcionada de inmediato. Los rusos enviaron m谩quinas a Cuba, pero la industrializaci贸n pronto choc贸 con algunos problemas de 铆ndole t茅cnica: la 鈥渢ecnolog铆a intermedia鈥 producida en la URSS y sus sat茅lites era torpe e ineficiente, adem谩s de incompatible con gran parte del equipo ya existente en la isla. Cuba tendr铆a que importar m谩quinas m谩s modernas de Europa occidental o Jap贸n. Sin embargo, estas solo pod铆an comprarse con d贸lares, y la forma m谩s r谩pida y confiable de obtener d贸lares era exportando az煤car. Adem谩s, a pesar de haber recibido bastante ayuda de los rusos, Cuba a煤n ten铆a que pagar la masiva factura de importaci贸n que hab铆a acumulado. Esto, tambi茅n, solo podr铆a hacerlo vendiendo az煤car [26]. El mismo proceso que llev贸 al Estado cubano a comprometerse, por as铆 decirlo, a la producci贸n azucarera como principal fuente de ingresos en a帽os anteriores, culmin贸 hacia finales de la d茅cada de los 60 en la campa帽a para cosechar diez millones de toneladas de az煤car. Los rusos le proporcionaron a Cuba un mercado garantizado para toda su producci贸n azucarera, tal como lo hab铆a hecho Estados Unidos hasta 1960 (el a帽o en que el bloqueo econ贸mico entr贸 en vigor) seg煤n los t茅rminos del Tratado de Reciprocidad de 1902 [27]. Cuba, debido a que es una econom铆a de exportaci贸n 煤nica, siempre ha dependido de un patrocinador imperialista con un mercado dom茅stico mucho m谩s grande para absorber su producci贸n. Los norteamericanos hab铆an desempe帽ado ese papel antes de 1960, y ahora le tocar铆a a la Uni贸n Sovi茅tica. En ambos casos, el precio pol铆tico que pag贸 Cuba fue oneroso. Los norteamericanos exigieron una base naval en territorio soberano cubano y el derecho a intervenir militarmente para defender sus intereses econ贸micos, mientras que los rusos exig铆an que Cuba sirviera como pe贸n suyo en varios conflictos armados a trav茅s de todo el mundo. En 1966, Cuba negoci贸 un lucrativo acuerdo comercial con la Uni贸n Sovi茅tica para venderle cinco millones de toneladas de az煤car a precios por encima del mercado en los a帽os 1968-69, pero la producci贸n total no alcanz贸 la cuota, produciendo solo un promedio 3,7 millones de toneladas en cada a帽o. A pesar de este fracaso, los nuevos mandatarios segu铆an determinados a transformar a Cuba en una potencia industrial, y fijaron la mira en un objetivo a煤n m谩s ambicioso, concebido como una panacea para los problemas econ贸micos del pa铆s: Cuba desafiar铆a las leyes de la naturaleza y la econom铆a triplicando su producci贸n en el espacio de un solo a帽o, con una cosecha de az煤car de diez millones de toneladas. Los rusos comprar铆an los 5 millones de toneladas al precio estipulado por su acuerdo comercial con Cuba, y otros 2 millones se vender铆an en el mercado mundial a la tarifa promedio, mientras que los 3 millones restantes se vender铆an a consumidores y empresas en los mercados dom茅sticos. El Estado cubano, asistido en gran parte por el Partido y sus ap茅ndices sindicales, lanz贸 una campa帽a estilo militar movilizando al pa铆s entero para cumplir la meta de producci贸n. Sus esfuerzos finalmente resultaron infructuosos, y la desorganizaci贸n que caus贸 la campa帽a en los dem谩s sectores de la econom铆a tuvo efectos duraderos de los cuales, se puede argumentar, Cuba a煤n no se ha recuperado. Al final, todos los planes para industrializar a Cuba a una velocidad vertiginosa, tal como lo hizo Stalin con Rusia en los dos primeros planes quinquenales, fueron saboteados por las realidades econ贸micas del per铆odo posterior al golpe del 59. Cuba dej贸 de ser colonia azucarera de los norteamericanos, para convertirse en vasallo de la Uni贸n Sovi茅tica [28].

Las reformas agrarias han sido promovidas como pieza central del proyecto 鈥渟ocialista鈥 en Cuba. Sin embargo, en realidad sirvieron como forma de acumulaci贸n capitalista primitiva, transformando al campesinado en una clase de trabajadores agr铆colas asalariados. Los paralelismos entre este proceso y la supuesta 鈥渁cumulaci贸n socialista primitiva鈥 en la Rusia de Stalin, lo que conducir铆a al disparate de la 鈥減roducci贸n mercantil socialista鈥, son dignos de menci贸n. Las granjas estatales creadas en Cuba por la consolidaci贸n de las tierras de los campesinos, o mediante la divisi贸n de las grandes haciendas, operan en la actualidad como granjas comerciales. Quienes trabajan en estas empresas capitalistas glorificadas, c铆nicamente bautizadas como 鈥済ranjas del pueblo鈥, reciben su salario como fracci贸n min煤scula del rendimiento total del cultivo, v, que apenas es suficiente para mantenerlos vivos, mientras que el Estado capitalista vende el exceso del producto, pl, en los mercados nacionales, obteniendo as铆 su ganancia [29]. La estructura gerencial vertical de estas empresas, enraizada en la propiedad estatizada, y la falta de control sobre la distribuci贸n del producto que resulta de ella es reconocida por el Estado como un gran desincentivo a la productividad, sin embargo, no podr铆a ser de otra manera [30]. Cualquier medida de control aut茅ntico sobre la econom铆a ejercida por los productores directos amenaza, no solo el ritmo de la acumulaci贸n de capital, sino tambi茅n la integridad funcional del sistema pol铆tico cubano, que se basa en un militarismo aplastante, y por lo tanto no puede tolerarse. Los agricultores privados se incorporan al nexo de la producci贸n de plusval铆a como peque帽os productores con derechos de usufructuarios (pero no propietarios) a la tierra. Sin embargo, en la pr谩ctica, estos no disponen libremente del producto de su trabajo, sino que tienen que venderlo al Estado a trav茅s de sus centros de acopio a precios fijos, participando en lo que equivale a trabajo a destajo [31]. Por inusual que parezca, su situaci贸n tipifica la del obrero cubano: sometido a una explotaci贸n despiadada, que no conoce l铆mites, ni siquiera los de la fisiolog铆a humana; completamente inmovilizado y privado de toda autonom铆a por una maquinaria estatal omnipresente; vigilado en todo momento por la polic铆a, los CDR (Comit茅s de Defensa de la Revoluci贸n) y en el lugar de trabajo por los sindicatos, quienes adem谩s desempe帽an una funci贸n organizativa en el capitalismo estatal cubano; sin derecho de organizaci贸n ni de palabra; a la merced de los caprichos de la burgues铆a estatal; etc. La clase trabajadora no est谩 tan dominada en ning煤n otro pa铆s como en Cuba, algo que el gobierno cubano promueve inequ铆vocamente como gran atracci贸n para sus socios potenciales en empresas conjuntas. Un estudio del Instituto Brookings, un grupo de expertos capitalistas, remarc贸 que, aunque 鈥la Confederaci贸n de Trabajadores Cubanos y las c茅lulas del Partido Comunista est谩n incrustadas dentro de las empresas鈥 estas organizaciones generalmente se alinean con los objetivos de producci贸n de la empresa y sus agencias estatales asociadas鈥, y, por lo tanto, 鈥la administraci贸n no necesita preocuparse de huelgas militantes o paros laborales鈥 [32]. La naturaleza profundamente reaccionaria de los sindicatos deriva precisamente del papel que desempe帽an dentro del capitalismo como reguladores de la compraventa de la fuerza de trabajo. Est谩n interesados en mantener el sistema de trabajo asalariado porque su existencia depende de ello. Esto les ha permitido integrarse al Estado capitalista como 贸rganos auxiliares, un proceso que alcanza su m谩s alta expresi贸n en los pa铆ses capitalistas-estatales como Cuba [33]. Pero a diferencia de los dem谩s pa铆ses capitalistas, los sindicatos cubanos ni siquiera fingen representar a los trabajadores o negociar con los empleadores en su nombre. Son 贸rganos transparentemente estatales encargados de imponer la disciplina laboral y aumentar la producci贸n [34].

Todas las medidas emprendidas por el gobierno cubano desde 1959, y citadas con aprobaci贸n por la burgues铆a estatal y sus partidarios, tanto internos como externos, como evidencia concreta de su car谩cter 鈥渞evolucionario鈥 y 鈥渙brero鈥, tuvieron motivos ocultos y fueron implementadas con el objetivo de reforzar el capitalismo en la isla. Quiz谩s el m谩ximo ejemplo, y el que mejor ilustra este punto, es la exitosa campa帽a que lanz贸 el gobierno cubano para erradicar el analfabetismo. Este es uno de los legados perdurables del capitalismo estatal cubano y algo a lo que el gobierno ha recurrido una y otra vez para justificar su existencia desde un punto de vista moral. Cuba, dicen ellos, era un pa铆s atrasado con una econom铆a subdesarrollada, atrapado en una relaci贸n parasitaria con su vecino del norte, pero la revoluci贸n le ha dado su independencia y la ha convertido en la envidia de toda Am茅rica Latina. Lo que estas personas no ven, o no quieren ver, es que todos los logros de la supuesta 鈥渞evoluci贸n鈥 fueron medidas categ贸ricamente capitalistas. Su prop贸sito nunca fue mejorar el nivel de vida del obrero cubano, sino acrecentar el capital nacional cubano, logrando as铆 una mayor tasa de explotaci贸n (proporci贸n de pl a v) a trav茅s de la mejor utilizaci贸n de la tecnolog铆a ya en existencia. Al empeorar las relaciones con los Estados Unidos, Cuba decidi贸 alinearse con la Uni贸n Sovi茅tica, y el pa铆s subsecuentemente sufri贸 una hemorragia de mano de obra calificada que necesitar铆a para desarrollar la econom铆a. Los env铆os de maquinaria y materias primas de la Uni贸n Sovi茅tica, que fueron bastante generosos, se acumulaban en los muelles, ya que Cuba no ten铆a ni el personal para operarlos ni edificios en donde almacenarlos [35]. Para industrializarse y poder as铆 competir globalmente, Cuba necesitar铆a convertir su poblaci贸n rural analfabeta en una fuerza de trabajo capaz de generar plusval铆a para el Estado. Cuba tropez贸 con barreras insalvables al intentar industrializarse, pero qued贸 una mano de obra altamente calificada como producto residual de este proceso abortado. En los 煤ltimos a帽os, las exportaciones de capital humano se han convertido en la principal fuente de ingresos 鈥攔eemplazando a la producci贸n azucarera, que colaps贸 tras la ca铆da de la Uni贸n Sovi茅tica debido a la p茅rdida de un mercado garantizado鈥 con el turismo y las remesas del extranjero tomando el segundo y tercer lugar respectivamente. Por ejemplo, Brasil le paga al Estado cubano $4.000 al mes por cada m茅dico enviado en 鈥渕isi贸n internacionalista鈥. Estos m茅dicos se ganan un promedio de $400 mensuales en salarios [36]. La diferencia es apropiada por el gobierno como plusval铆a para financiar el gasto militar y el consumo de lujo de la burgues铆a estatal, o se reinvierte en proyectos comerciales lucrativos, muchos de ellos junto con capitalistas extranjeros. Incluso su sistema de salud 鈥渟ocialista鈥, considerado por muchos como su mayor logro, sirve a las necesidades acumulativas del capital cubano. Para el capital, un sistema de salud estatal ser铆a preferible a un sistema privado o de pagadores m煤ltiples, tal como el que existe en los Estados Unidos, ya que este le permite a toda la clase capitalista reunir el dinero para cubrir el costo de reproducir la fuerza de trabajo, lo que tambi茅n incluye la salud, en lugar de tener que asumirlo individualmente. Adem谩s, como les permite a los trabajadores ver a un m茅dico con mayor frecuencia, y en adici贸n le brinda acceso al cuidado preventivo, tambi茅n reduce dichos costos a largo plazo, sin mencionar las horas de trabajo desperdiciadas debido a las enfermedades [37]. En resumen, se trata de moldear al trabajador de acuerdo con los requisitos de la reproducci贸n ampliada y minimizar el costo de sus necesidades para generar m谩s plusval铆a a煤n.

La econom铆a capitalista, ya sea esta privada o estatal, exige un crecimiento econ贸mico sin fin, lo que, sin embargo, solo puede obtenerse mediante un aumento en la tasa de explotaci贸n o una reducci贸n en el consumo de la clase trabajadora. La burgues铆a estatal en Cuba ha experimentado con ambas estrategias, con resultados desastrosos para los trabajadores, quienes han visto su nivel de vida absolutamente diezmado en las 煤ltimas seis d茅cadas. Los disidentes de derecha y los activistas izquierdistas, tanto en la isla como en el exterior, han planteado sus soluciones, algunas m谩s dignas de discusi贸n que otras, pero todas adolecen del mismo defecto: no cuestionan de ninguna manera las bases de la sociedad capitalista. El consenso general en la derecha es que el aparato de comando hay que desmantelarlo a favor de un sistema de libre comercio y las propiedades estatales subastadas a empresas o personas particulares. Sin embargo, hay mucho menos acuerdo con respecto a la rapidez con la que se debe proceder con la desnacionalizaci贸n (se supone que las experiencias de Rusia y los pa铆ses del antiguo bloque sovi茅tico hayan servido como advertencia contra los peligros de la 鈥減rivatizaci贸n imprudente鈥) y qu茅 programas sociales se salvar谩n de la guillotina. Las propuestas provenientes de la izquierda var铆an de la 鈥渁utogesti贸n鈥 al estilo yugoslavo, en la que empresas operadas por trabajadores compiten en una econom铆a de mercado, a un capitalismo de Estado 鈥渄emocratizado鈥 [38]. De hecho, una de las cr铆ticas m谩s frecuentes en la izquierda hacia el castro-estalinismo es que este excluye injustamente a todos, con la excepci贸n de un pu帽ado de personas, de la toma de decisiones. Es decir, es autoritario y antidemocr谩tico. Sin embargo, esta cr铆tica confunde los s铆ntomas con la enfermedad. El car谩cter r铆gido y jer谩rquico de la econom铆a cubana es un efecto secundario de la propiedad estatizada. Su transformaci贸n en propiedad privada individual o descentralizaci贸n a trav茅s de medios legalistas no alterar铆a su contenido en lo m谩s m铆nimo. Lo 煤nico que cambiar铆a en esa instancia ser铆a la forma institucional espec铆fica del capitalismo. En realidad, todas las soluciones propuestas equivalen a poco m谩s que modificaciones superficiales del sistema actual, mientras que sus pilares esenciales 鈥攅l trabajo asalariado y la acumulaci贸n de capital鈥 permanecen firmemente en su lugar. Es revelador que todos los factores citados como razones para emprender tales cambios 鈥攑or ejemplo, mejorar la calidad de la retroalimentaci贸n, eliminar el desperdicio, aumentar la productividad, racionalizar las empresas, etc.鈥 derivan del imperativo estructural de acrecentar el capital nacional. A fin de cuentas, el dualismo izquierda-derecha no representa m谩s que diferentes alternativas para manejar el capitalismo. La clase trabajadora ha de rechazar este paradigma en su totalidad, colocando la abolici贸n inmediata del trabajo asalariado y el intercambio de mercanc铆as en la agenda, primero a escala nacional, luego a escala internacional. Esto requiere que los explotados en Cuba y en todos los dem谩s pa铆ses se organicen como clase para derribar al Estado capitalista, acabando de una vez por todas con esta maquinaria represiva, y al mismo tiempo que establezcan su propia estructura de poder basada en los consejos obreros: comit茅s de delegados democr谩ticamente elegidos y en cada momento revocables. Estos 贸rganos se har谩n responsables por expropiar el capital, llevar a cabo la planificaci贸n econ贸mica, y supervisar la extensi贸n del sector econ贸mico 鈥渟ocializado鈥 鈥攐 sea, aquel que produce estrictamente para uso鈥 a todas las actividades productivas. Estas son las tareas por adelante, y en Cuba, como en todas partes, solo la clase trabajadora puede llevarlas a t茅rmino. La supresi贸n del sistema capitalista, cualquiera que sea su disfraz, es la condici贸n indispensable para la plena emancipaci贸n de la humanidad y su renacimiento como una aut茅ntica comunidad.

Emanuel Santos

NOTAS:

[1] Grandizo Munis, 鈥淧ro Segundo Manifiesto Comunista鈥, en Teor铆a y Pr谩ctica de la Lucha de Clases, P. 13.

[2] Samuel Farber (2011) Cuba Since the Revolution of 1959. Chicago: Haymarket. P. 18-19.

[3] Federico Engels (2009) Socialism: Scientific and Utopian. New York City: Cosimo Inc. P. 67.

[4] Rene Dumont (1970) Cuba: Socialism and Development. New York City: Grove Press. P. 110.

[5] Ibid., P. 111-113.

[6] Farber, op. cit., P. 55-56.

[7] Constituci贸n de la Rep煤blica de Cuba. Cap铆tulo VII 鈥 Derechos, Deberes y Garant铆as Fundamentales, art铆culo 45.

[8] C贸digo de Trabajo de Cuba, Cap铆tulo VI 鈥 Disciplina Laboral, secci贸n III, art铆culos 158-159.

[9] Ibid., Cap铆tulo II 鈥 Contrato de Trabajo, secci贸n XII, art铆culo 61.

[10] Nancy A. Qui帽ones Chang, 鈥淐uba鈥檚 Insertion in the International Economy Since 1990鈥, en (2013) Cuban Economists on the Cuban Economy. Gainesville: University Press of Florida. P. 91.

[11] Paul Sweezy (1942) The Theory of Capitalist Development. New York City: Monthly Review Press, 1942. P. 52-54.

[12] Ha-Joon Chang (2008) Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism. New York City: Bloomsbury Press. P. 14-15.

[13] OECD, General Government Spending: Total, % of GDP, 1970-2014.

[14] Karl Marx (1990) Capital, vol. 2. London: Penguin Classics. P. 427.

[15] Paresh Chattopadhyay (1994) The Marxian Concept of Capital and the Soviet Experience. Westport: Praeger Publishers. P. 18-20.

[16] Peter Binns & Mike Gonzales, 鈥淐uba, Castro and Socialism鈥, en 鈥淚nternational Socialism鈥 2:8 (Spring 1980).

[17] Chattopadhyay, op. cit., P. 54-55.

[18] CEPAL (2000) La Econom铆a Cubana: Reformas Estructurales y Desempe帽o en los Noventa, 2nd ed. Mexico City: Economic Culture Fund. P. 205-206.

[19] Adam Buick and John Crump (1986) State Capitalism: The Wages System under New Management. New York City: St. Martin鈥檚 Press. P. 80-93.

[20] Karl Marx (1990) Capital, vol. 1. London: Penguin Classics. P. 739.

[21] Para aclarar, la plusval铆a y el lucro no son lo mismo. Pero este 煤ltimo deriva de la plusval铆a, y para el prop贸sito de nuestra investigaci贸n juegan la misma funci贸n. Por lo tanto, podemos hablar de ellos como si fuesen intercambiables.

[22] Grandizo Munis, 鈥淧artido-Estado, Stalinismo, Revoluci贸n鈥 en Revoluci贸n y Contrarrevoluci贸n en Rusia, P. 78-80.

[23] Esto solo pretende ser ilustrativo, ya que la ley del valor no funcionar谩 bajo el socialismo y el valor de cambio no existir谩 en lo absoluto.

[24] Karl Marx, ibid., P. 929-30.

[25] Karl Marx (2008) Critique of the Gotha Program. Rockville: Wildside Press. P. 26.

[26] Richard Gott (2005) Cuba: A New History. New Haven: Yale University Press. P. 186-188.

[27] United States Tariff Commission (1929) The Effects of the Cuban Reciprocity Treaty of 1902. Washington: US Govt. Printing Office. P. 66-67.

[28] Gott, op. cit., P. 240-243.

[29] Estas fueron renombradas Unidades B谩sicas de Producci贸n Cooperativa tras la reestructuraci贸n del capital productivo en el sector agr铆cola en 1993. Sin embargo, su organizaci贸n interna y su manera b谩sica de operaci贸n son las mismas.

[30] Dumont, op. cit., P. 51-52.

[31] Ibid., P. 80-85.

[32] Richard E. Feinberg (2012) The New Cuban Economy: What Roles for Foreign Investment? Washington DC: Brookings Institution. P. 58.

[33] Grandizo Munis, 鈥淟os Sindicatos Contra la Revoluci贸n鈥, en Internacionalismo, Sindicatos, Organizaci贸n de Clase, P. 85-86.

[34] Farber, op. cit., P. 138-139.

[35] Dumont, op. cit., P. 77.

[36] Martin Carnoy, 鈥淐uba鈥檚 Biggest Export is Teachers, Doctors 鈥 Not Revolution鈥, 鈥淩euters鈥, Diciembre 24, 2014.

[37] Para un an谩li

