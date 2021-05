–

ANRed convers贸 con Mariel Flores Torres, asamble铆sta y concejala del Partido por Trelew, 煤nica fuerza que participa de los cortes sobre ruta 3 que se sostienen en toda la provincia y hoy se unen en una multitudinaria marcha por las calles de la ciudad. Para Mariela la avanzada del gobierno provincial para sabotear la Iniciativa Popular para frenar los proyectos megamineros tiene su principal resistencia de parte de las mujeres que no dan ni un paso atr谩s. 芦No existe lucha contra la megaineria si no es profundamente desde un feminismo anti extractivista y desde una Uni贸n de asambleas de comunidades que se cuestiona los privilegios de los hombres y logra jerarquizar y poner en valor el rol de las mujeres禄. Im谩genes: An铆bal Aguaisol. Por ANRed

La Uni贸n de Asambleas de Comunidades de Chubut manifiesta una y otra vez, como hace 18 a帽os, el rechazo a la traici贸n que cometi贸 el gobierno, cuando hace d铆as determin贸 el rechazo a la Iniciativa Popular que contaba con el aval de m谩s de 30.000 vecinos y vecinas para no permitir la instalaci贸n de proyectos megamineros. Hace unos d铆as la Legislatura rechaz贸 la I. P. por 13 votos y dos abstenciones, contra las m谩s de 30 mil personas que impulsan la medida antiminera. El rol de las mujeres, parte mayoritaria en las asambleas se profundiza en el d铆a a d铆a en la lucha de las asambleas.

Mariela es miembro de la Uni贸n Asambleas de Comunidades Chubut desde que se cre贸 en Trelew desde el a帽o 2012, continuando la lucha de Esquel desde 2003. 芦Vengo de esa lucha junto con otros compas y a su vez hemos creado un partido municipalista, Partido Municipal por Trelew y logramos una banca en las elecciones 2019. Creemos que en parte la llegada de una militante de asambleas al consejo deliberante de Trelew tiene que ver con la militancia de quienes lo conformamos bien de pueblo y desde abajo禄.

El s谩bado fue un d铆a especialmente violento para el pueblo de Chubut que hac铆a tres d铆as que permanec铆a firme en los cortes de ruta nacional 3. La UACC hab铆a decidido sostener un corte total por tiempo indefinido hasta tanto se conforme una Mesa de negociaci贸n con el gobierno provincial reiterando el pedido de tratamiento de la Iniciativa Popular y el pedido de retiro del proyecto de zonificaci贸n minera. Ese d铆a primero una patota de camioneros intent贸 desalojar el corte y luego pasada la medianoche, pese a no tener facultades para desalojar, la polic铆a de la provincia irrumpi贸 en el corte y termin贸 deteniendo ilegalmente a dos mujeres y un hombre. Hoy antes de las 14 fueron liberados sin causa.

芦La asamblea decidi贸 levantar el corte para movilizar a la comisar铆a para solicitar la liberaci贸n de les detenides. Nosotres decidimos cu谩ndo nos vamos de las rutas y no un operativo arbitrario ilegal y absolutamente violatorio de todo protocolo. No ten铆an facultades para desalojar禄 se帽ala y a帽ade: 芦A nivel provincial hubo una denuncia presentada por el ministro de seguridad Federico Massoni para pedir desalojo de la ruta, la orden fue ordenada por el juez federal Lleral desde el d铆a 7 pero sin embargo los efectivos ya sea gendarmer铆a u otras fuerzas no han desalojado a los asamble铆stas y esto demuestra cierta puja entre naci贸n y provincia芦.

A su vez Mariela explica que la gendarmer铆a es una fuerza que tiene el antecedente de la desaparici贸n forzada de Santiago Maldonado 禄 y tiene necesariamente que tener un rol cuidado y reprimir no ser铆a algo que le har铆a bien a esa fuerza ni al gobierno nacional que es un gobierno que no disimula su postura a favor de la Megaminer铆a pero que en un marco electoral de legislativas no va a querer quedar pegado por lo menos hasta que pasen las elecciones禄.

Mariela Flores Torres tambi茅n es madre de una beba de 33 d铆as que se llama Lena Libertad. A trav茅s de los audios que env铆a durante la entrevista con ANRed su hija tambi茅n se hace presente con su vocecita. 芦Antes que todo quiero aclarar, te hablo como mam谩, como asamble铆sta de la Uni贸n de Asambleas de Comunidades, una m谩s entre tantas compa帽eras desde la coordillera hasta la costa del Chubut, te hablo como feminista desde la convicci贸n de que no existe un feminismo posible en nuestro territorio si no es anti extractivista y si no se pronuncia en contra claramente de la megaminer铆a porque est谩 directamente asociada con la violaci贸n de nuestra madre tierra, de nuestra mapu, de nuestras comunidades y por lo tanto ni nuestro territorio ni nuestros cuerpos son terreno de sacrificio para las multinacionales extractivistas ni para la clase pol铆tica c贸mplice ni para los medios que tambi茅n generan lobbyes a favor de esta dupla, maridaje禄 dice Mariela.

Como concejal del Partido por Trelew, Mariela ha presentado un proyecto para declarar a Trelew municipio libre de Megaminer铆a con la estrategia y el acompa帽amiento de la UAC trelew y aporte de vecinos y vecinas autoconvocados movilizados en la calle. Ella conoce en profundidad sobre el contexto pol铆tico legislativo y su incumbencia en el territorio.

芦Es una herramienta legislativa con acompa帽amiento de la gente y fundamental, se aprob贸 en la 煤ltima sesi贸n ordinaria el 15 de diciembre 2020 despu茅s de mucha presi贸n que se hizo para lograrlo. A su vez en esa misma sesi贸n sali贸 una declaraci贸n de inter茅s municipal de la Iniciativa Popular que tambi茅n muchos municipios de Chubut se han pronunciado y sin embargo los legisladores provinciales diputados y diputadas no los tuvieron en cuenta y en un solo tratamiento de comisi贸n rechazaron la IP禄 dice Mariela.

芦En Chubut se ha entendido producto de las luchas que nos atraviesan que son muchas, que la lucha contra el extractivismo tiene un rol protag贸nico y fundamental en las compa帽eras mujeres que en general tienen tareas como las guardias legislativas en la Legislatura en Rawson, log铆stica y organizaci贸n de informaci贸n en las redes, la escritura de los comunicados, en Asambleas en distintas divisiones de trabajo que van no solamente lo que tiene que ver con el alimento en d铆as de asambleas, cuidado de infancias sino tambi茅n militancia activa en todo lo que hace a actividades directas, medida como festival de arte, panfleteada, acci贸n directa como corte de ruta o toma de instituci贸n. Siempre las mujeres al frente禄.

La tercerizaci贸n de la violencia

En el 煤ltimo tramo de la lucha anti extractivista las asambleas se enfrentaron al intento de aprobar el proyecto oficialista 128 de zonificaci贸n minera. Mariela recuerda que estaba cursando un embarazo avanzado cuando entre gallos y medianoche en el mes de diciembre se enteraron del nuevo intento del gobernador Arcioni. 芦La clase pol铆tica de Chubut para poder tratar de quebrar la resistencia lo que hace es tercerizar la violencia en un territorio nacional como la ruta 3 donde no tiene jurisdicci贸n ni Massoni ni municipios芦. Una situaci贸n que luego se repiti贸 en marzo durante la visita del presidente Alberto Fern谩ndez cuando un grupo de la UOCRA violent贸 a quienes se manifestaban para expresar su rechazo a la megaminer铆a, y en otro contexto, tambi茅n estuvo a punto de suceder en Neuqu茅n durante la lucha de personal de salud autoconvocado, cuando el secretario general del gremio de petroleros, Pereyra, amenaz贸 con sacarles de la ruta.

芦Lamentablemente en diciembre tuvimos esa avanzada violenta de camioneros sobre les asambleistas que est谩bamos en el corte y quienes frenaron esa avanzada y evitaron la situaci贸n de conflicto inminente fueron las mujeres, se tomaron del brazo unas con otras y con di谩logo claridad y lucidez pol铆tica evitaron una situaci贸n de conflicto que podr铆a haber terminado como el 24 de noviembre que hubo detenidos en la ruta provincial N 7鈥 dice Mariela Flores Torres.

芦Ahora en mayo vuelven a ser las mujeres las que est谩n al frente y frenan una avanzada nuevamente de quienes podemos identificar como camioneros, que no podemos decir que pertenecen al gremio que dirige Taboada pero s铆 se bajaron de camiones y avanzaron sobre el corte, y fueron las mujeres las que no dieron ni un paso atr谩s y con di谩logo llegaron a un acuerdo de liberar un tramo para que puedan circular 20 y 25 camiones y en otro tramo a la inversa禄 a帽ade.

芦Si hoy sigue el corte de ruta y las movilizaciones es gracias a esa acci贸n de las mujeres, por eso ratificamos que su rol es fundamental, no es querer invisibilizar otros actores ni mucho menos pero estamos en un momento hist贸rico donde la acci贸n de las mujeres es la que hace la diferencia禄 dice Mariela. 芦No existe lucha contra la megaminer铆a si no es desde un feminismo anti extractivista y desde una Uni贸n de Asambleas de Comunidades que se cuestiona los privilegios de los hombres y logra jerarquizar y poner en valor el rol de las mujeres芦, por eso tambi茅n ratificar que no existe feminismo sin tener la convicci贸n de que sea profundamente anti extractivista es lo que nos hace seguir caminando en la lucha contra la violencia de la megaminer铆a que es otra de las formas de violencia patriarcal porque con ese modelo vienen los distintos clubes de trata y esclavitud de mujeres.

Una lucha que contin煤a de territorio en territorio

La resistencia organizada en Esquel se afianza a mediados de 2002, cuando la empresa minera Meridian Gold desembarca en la ciudad, con el benepl谩cito de las autoridades provinciales y locales, para explotar el oro del Cord贸n Esquel (Cerro Willmanco). Poco tiempo despu茅s, a fines de octubre de 2002, se hab铆a conformado una Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA, cuya intensa actividad, participaci贸n y movilizaci贸n produjo dos hechos fundamentales: un amparo ambiental que tuvo resultado favorable y un plebiscito no vinculante promovido por la asamblea y convocado por el Municipio, donde el 23 de marzo de 2003 casi el 82% de la poblaci贸n de Esquel dijo NO al emprendimiento minero.

El plebiscito marc贸 la historia de Esquel y de toda la provincia en relaci贸n a la actividad; ya que a partir de su rotundo resultado y de la presi贸n social, se promulg贸 en la provincia la Ley 5001 (hoy XVII 鈥 68) que proh铆be la miner铆a a cielo abierto con el uso de cianuro, en la etapa de explotaci贸n. No obstante, los legisladores, al momento de promulgarla, incorporaron en la ley un art铆culo a favor de las empresas mineras y por el cual dejaron abierta una ventana: la posibilidad de realizar una zonificaci贸n y habilitar la miner铆a en alg煤n lugar de la provincia. La Ley 5001, establece en su art铆culo 1 la prohibici贸n, y en su art铆culo 2 una zonificaci贸n, donde s铆 se podr铆a realizar la actividad. Desde su entrada en vigencia y hasta la actualidad, el art铆culo 2 es el caballito de batalla de todas las empresas mineras para impulsar la megaminer铆a en Chubut.

Mariela cuenta que 芦a partir de ese extraordinario triunfo fue una experiencia que aprendimos el resto de la provincia y ya en el a帽o 2008 en Trelew se conform贸 en instancias de la universidad nacional de la patagonia el foro social y ambiental que trataba de convocar y reunir militantes de la lucha socia y ambiental para organizarnos. Ah铆 fue la primera experiencia en el seno de la universidad muchos militantes de esquel fueron referencia, como Lucas Fosatti, docente rural en la meseta, y ya para 2008 estaba en la costa y en el valle y pudimos contar con su militancia y experiencia de lucha禄.

Viviana Moreno, docente de la universidad de Esquel y muchos de las y los militantes de Esquel son referencias ineludibles para Mariela pero ella se帽ala que el gran salto que da Trelew a nivel organizativo es en el a帽o 2012 porque desde el gobierno de Bussi hay un intento de llevar adelante un proyecto de cambiar el marco regulatorio, modificar la 5001 y aplicar la megamineria y es en ese momento en 2012 que se crea la Uni贸n de Asambleas Ciudadanas en Trelew y en otras localidades. 芦Empezamos a hacer guardias legislativas, participar activamente y nunca m谩s cedimos esa lucha, frenamos ese marco regulatorio en 2012, intentamos una Iniciativa Popular en 2014, la fraguaron y desde entonces en cada ofensiva minera estamos activas y activos禄.

芦Desde 2012 para ac谩 las mujeres fueron fundamentales pero una mirada m谩s feminista y pol铆ticamente m谩s consciente se logr贸 a partir del 2018 con el Encuentro Plurinacional de Mujeres ac谩禄 dice Mariela y se帽ala que esto impact贸 en el cambio de nombre de UACC, donde antes era Ciudadana luego comenz贸 a ser Comunidades.

芦El cambio fue a partir de 2018 m谩s o menos, porque era m谩s representativo del territorio la palabra comunidades porque somos plurinacionales, porque tenemos muchas comunidades mapuche tehuelches, porque nuestras identidades est谩n m谩s vinculadas con la territorialidad, el t茅rmino ciudadana es m谩s vinculada a la cuna de la democracia directa, Grecia, y atiende m谩s lo individual, y en cambio, comunidad es m谩s nuestro, plural y colectivo禄.