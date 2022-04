–

De parte de ANRed April 3, 2022 0 puntos de vista

Ayer, desde las 17 horas, las asambleas vecinales surgidas tras la trágica inundación en la ciudad de La Plata realizaron un acto frente a la Municipalidad, para luego marchar hasta la Gobernación. Dialogamos con José “Pepe” Rusconi, referente de la Asamblea Barrio Norte. Por Pulso .

Cuando José Rusconi atravesó la experiencia de la inundación en 2002, y conformó junto a otros vecinos la Asamblea Vecinal Barrio Norte, seguramente no se imaginó que 11 años después estaría con los muebles flotando por toda su casa en lo que fue uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de nuestra ciudad.

Dos décadas después de aquellos primeros años del nuevo siglo y ya con su cabellera cubierta por las canas sigue batallando para concientizar sobre la falta de obras, denunciando la voracidad de los desarrollos inmobiliarios y la desidia y complicidad de la dirigencia política.

Desde Barrio Norte ya no están solos, cuando bajó el agua que inundó a la capital bonaerense el 2 de abril de 2013 emergieron nuevas organizaciones en distintos barrios. Esta tarde, como viene sucediendo desde hace 9 años, volverán a encabezar un acto frente a la Municipalidad para luego movilizarse hasta la Gobernación.

“Hacemos una convocatoria a las 17 horas frente al Municipio. Las que convocamos somos 5 asambleas: Asamblea Vecinal Barrio Norte, Asamblea Vecinal de Parque Castelli, Vecinal de Villa Elvira, Parque Recreativo para Los Hornos e Inundados Tolosa. Y hemos hecho una invitación a distintas organizaciones y personalidades”, señala “Pepe”, como se lo conoce, a Pulso Noticias.

“Allí vamos a leer el documento que hemos elaborado, después vamos a abrir el micrófono para que cada Asamblea cuente las problemáticas particulares y para cualquier asistente a este acto que quiera expresar algo. Después de ahí vamos a marchar a Plaza San Martín, frente a Gobernación, donde vamos a leer la lista de vecinos víctimas fatales de la inundación”, detalla.

–¿Cuáles son las demandas en el actual contexto?

“Las demandas se han ido modificando porque el paso del tiempo ha hecho que algunas sigan vigentes y para otras ya ha pasado el momento. Por ejemplo, nosotros seguimos reclamando justicia pero los juicios se cerraron prácticamente sin responsables, hubo una sola persona que fue sancionada levemente mientras que los principales responsables como Scioli, Bruera, ministros y otros funcionarios no fueron sancionados. No hubo tampoco resarcimiento económico que era un pedido inicial. Pero seguimos reclamando por obras, porque las obras que se han hecho son obras que no cubren las necesidades, se ha hecho la Etapa 1 que se la dio como finalizada pero le faltan las obras complementarias, no se hace la Etapa 2, está aprobada peor no se la pone dentro del Presupuesto. Y además Se han ido agregando otros temas como es los centros de evacuación por si ocurre cualquier otro hecho similar y la defensa de los espacios verdes, que son los terrenos de absorción que nosotros queremos defender de la cementación que están intentando hacer en los últimos tiempos. Esa es un poco la síntesis de nuestros pedidos”.

–¿Cuáles cree que son las principales razones de la falta de continuidad de obras?

“Bueno yo creo que son económicas, no hay intención de hacer inversión en esta cuestión tan importante, que se ha llevado por lo menos 89 vidas. Algunas inversiones son muy grandes y hay compromisos, como ahora este acuerdo con el FMI. Hay una decisión, que ya venía estando pero ahora con mucha más rigurosidad, de no utilizar fondos en la problemática social. Y eso hace que las obras, algunas de valores muy altos, queden absolutamente postergadas”.

–Respecto a lo judicial, ¿no hubo intentos de reabrir las causas para que los responsables políticos tengan alguna consecuencia?

“No, ya sabemos que hay un acuerdo político, tanto de oficialismo como de oposición. Ese acuerdo político dice ‘hoy por ti, mañana por mí’, donde todos se protegen porque saben que es muy fácil que vuelvan a incurrir en cuestiones similares, en esta temática o en cualquier otra. El primer acuerdo fue no culpar a nadie de los dirigentes políticos y la segunda parte del acuerdo es no reabrir ninguna de estas cuestiones. La vía judicial está totalmente cerrada”.

–¿Hoy no hay diálogo o acercamiento a los vecinos por parte del gobierno local o provincial?

“No, hay un grupo de vecinos que cada tanto habla con la Provincia y con un poquito de mayor frecuencia con el Municipio, pero es un diálogo donde no se resuelven las cuestiones. Yo personalmente no me sumo a ese diálogo porque creo que solamente es beneficioso para una parte, para los gobernantes, porque pueden aducir que tiene diálogo con los vecinos. Pero los vecinos nos vamos siempre con las manos vacías y, en definitiva, les terminamos lavando la cara. Ellos saben perfectamente qué es lo que se necesita, hay obras que son absolutamente claras en su necesidad y su importancia. A mí lo que me interesa es que se ejecuten las obras, y hay una decisión de no ejecutarlas. No hay un diálogo en serio”.

–¿Lo que falta es diálogo entre el Estado provincial y el Estado local o la facultad de avanzar con las obras le corresponde a alguno de los dos?

“Las obras más económicamente importantes le corresponden a la Provincia y hay obras menores que le corresponden al Municipio. Pero en definitiva es de conjunto, como ya le hemos dicho a tantos intendentes. Yo vengo desde el 2002 con esta lucha, acá en Barrio Norte nacimos en 2002 con otra inundación, y le hemos dicho a Julio Alak, como a Pablo Bruera y ahora a Julio Garro, que como intendentes deberían representar los intereses de los vecinos, deberían ponerse a la cabeza de los reclamos. Y lo que han hecho es negociar y cambiar figuritas con la Provincia y relegarnos a nosotros. Me pasó en la anterior gestión de Garro, cuando le dijimos que le exigiera a la Gobernadora Vidal, nos dijeron ‘no, nosotros vamos a estar alineados al gobierno provincial, no vamos a hacer nada que vaya en contra del gobierno provincial’. Entonces para qué votan los vecinos un intendente si después se va a convertir en un delegado”.

–Usted ha estado muy activo en el último tiempo con reclamos desde el punto de vista socioambiental. Actualmente se habla de extractivismo urbano o extractivismo inmobiliario para referirse a la construcción indiscriminada de torres y barrios privados en detrimento de los espacios verdes y los humedales, privilegiando la rentatabilidad por sobre los intereses de los vecinos. ¿Cree que está primando esta cuestión antes que las obras que busquen evitar una nueva inundación?

“Sí, por un lado hoy se le da prioridad a los emprendimientos inmobiliarios porque son muy redituables tanto en lo que corresponde a los ingresos municipales como a otros ingresos que no son tan claros y transparentes, me refiero a complicidades de los dirigentes con las grandes constructoras e inmobiliarias. En ese sentido sí se pone la energía, contrariamente a lo que venimos planteando desde un primer momento que es que debería discutirse y consensuarse un nuevo Código de Ordenamiento Urbano que ponga en su lugar a esta construcción descontrolada que atenta contra el medio ambiente y atenta contra la prevención de las inundaciones. Como así también otras cosas que no son inmobiliarias pero que sí tienen que ver con la construcción, como es tapizar y sacrificar muchos lugares verdes, como hemos luchado acá en la rambla entre 8 y 32 de la Avenida Circunvalación, que significa tapar terrenos de absorción, además de otros perjuicios ambientales. Y bueno, alguien se beneficiará, alguna constructora y algún amigo de la constructora, pero nos tapizan el verde y extraen árboles que son muy importantes en el momento de una inundación porque absorben los excesos de lluvia”.

–Ha habido varias advertencias e informes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en este sentido y también alertando acerca de que una lluvia de la magnitud de la de abril de 2013 podría causar graves daños nuevamente

“Sí, eso está comprobado, no se lo puede discutir porque técnicamente está comprobado, tanto desde la Facultad de Ingeniería, del Departamento de Hidráulica, como desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Nosotros hemos organizado charlas con profesionales importantes como el arquitecto Juan Carlos Etulain y la arquitecta Isabel López que estudiaron mucho el tema y claramente afirman que estamos en una situación de riesgo muy grande. Y sobre todo en el casco urbano, porque las obras que se han hecho benefician a sectores más del sudoeste de la ciudad, pero cargan más de lo que venía cargado antiguamente el Arroyo El Gato. Las obras que hay en el casco urbano son las mismas que existían antes y se van a encontrar con un Arroyo El Gato sobrecargado, que no va a dejar ingresar agua. Los técnicos dicen que estamos en una situación de riesgo mayor a aquel 2 de abril de 2013”.

–Usted contó que ha llegado a soñar con una nueva inundación, desde el punto de vista emocional, ¿qué es lo que se charla tanto con los vecinos de Barrio Norte como del resto de las asambleas? ¿Hay fortaleza desde el puno de vista emocional o psicológico para poder seguir afrontando estas luchas?

“Para seguir afrontando la lucha sí, lo que hay es un desgaste propio del paso del tiempo. La problemática diaria hace que, así como cuando uno tiene una pila de papeles y hay uno que está debajo de todo y queda medio olvidado, que la inundación quede un poco olvidada. Los que estamos más conscientes, más activos, eso lo tenemos permanentemente claro. Yo hace pocos días tuve un sueño, en el cual estaba durmiendo, se empezaba a inundar, mi señora me avisaba y yo le decía ‘no, no tengo fuerzas para hacer nada’. Porque aquella noche entre el 2 y el 3 de abril, yo estaba en mi casa pero no podía hacer nada, mi casa estaba llena de agua, flotaban los muebles, ni siquiera se podía salir a la calle a ayudar a alguien por la tremenda correntada, era como estar atado de pies y manos, una situación tremenda. Lo único que queda es luchar ahora para lograr aquellas cosas que van ayudar en una situación similar o por lo menos mantener viva la conciencia para, si es necesario, pasarle esta bandera a otras generaciones”.