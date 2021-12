–

Serdar Yektaş, portavoz de la Oficina de Prensa de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG), señaló que el Estado Islámico (ISIS) se encuentra activo en Kurdistán del Sur (Bashur, norte de Irak), y que las fuerzas insurgentes kurdas están listas para proteger a la gente en caso de un ataque masivo.

-Hay un ataque de invasión por parte del Estado turco contra Bashur desde el 23 de abril. Sin embargo, gracias a la resistencia de la guerrilla, el Estado turco no pudo avanzar, e incluso tuvo que retirarse de algunos lugares. Ahora, los ataques del ISIS han comenzado en la región de Kirkuk, en Bashur. Hay bajas y el número de muertos sigue aumentando. ¿Qué podría decir sobre esto?

-Sí, es cierto que hay una movilización y actividad del ISIS alrededor de Kirkuk. Estas actividades ahora se han convertido en ataques directos. Nuestro pueblo civil y los Peshmergas (fuerzas militares del Gobierno Regional de Kurdistán –GRK-) fueron martirizados. Ofrecemos nuestras condolencias a las familias de los Peshmergas mártires y a toda nuestra gente en Bashur. El hecho de que ISIS, que fue derrotado por los luchadores por la libertad del pueblo kurdo, vuelva a atacar a nuestro pueblo suscita serias preocupaciones.

-¿Por qué ISIS, que perdió el control en algunos lugares de Siria e Irak y fue derrotado, reapareció ahora, de repente, alrededor de Kirkuk?

-No creemos que esta sea una situación que se desarrolló de la noche a la mañana. Su reaparición alrededor de Kirkuk es el resultado de un plan relacionado con el Estado turco. La situación se comprende mejor cuando consideramos las declaraciones recientes y las crecientes actividades de los círculos organizados aquí por el Estado turco.

-Cuando ISIS atacó la región, en 2014, las HPG lucharon en su contra junto con los Peshmergas en esa área, protegieron a la gente de la región y expulsaron al grupo. ¿Volverían a hacer lo mismo si estos ataques del ISIS aumentaran y la tensión se intensificara?

-Ciertamente. No importa qué grupo ataque a nuestra gente, asumimos el deber de defenderla de manera abnegada. Cuando se trata de la región que mencionó, si hay una necesidad, nosotros, como HPG, estamos listos para proteger a nuestra gente en Kirkuk. Como usted dijo, haremos nuestra parte, tal como lo hicimos en 2014.

-La debilidad de las fuerzas del PDK (Partido Democrático de Kurdistán, que administra el GRK) también se cita como una de las razones por las que murieron civiles y fuerzas Peshmerga en estos ataques. Como informaron los medios de comunicación, el PDK ahora se ha centrado en las áreas de la guerrilla. Se informa que cientos de colinas están siendo controladas por ellos para asediar las áreas de la guerrilla, a través de vehículos blindados y armas provistas por las fuerzas internacionales para derrotar a ISIS.

-Desafortunadamente, los informes son ciertos. Esta fuerza militar debería haberse utilizado no contra las fuerzas guerrilleras, sino contra los enemigos reales del pueblo kurdo, porque no sirve al pueblo del Kurdistán del Sur ni a la causa de la libertad del pueblo de todo Kurdistán.

También se debe saber que ISIS no puede ser derrotado con las fuerzas masivas y los vehículos blindados que utilizan para lucirse. A ISIS solo se lo puede atacar a través de pequeñas unidades. Uno de los temas más importantes que abordamos al desarrollar la guerra de guerrillas de la nueva era, fue obtener resultados definitivos contra tales ataques. Las HPG se han vuelto muy experimentadas y competentes al respecto.

-Cuando el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llegó a Siirt, se informó que se colocó una bomba en un coche de policía y se evitó un ataque contra él. Los medios turcos progubernamentales culparon a la guerrilla por esto. ¿Son ciertos estos informes?

-No tenemos nada que ver con el incidente difundido exageradamente por la prensa pro-AKP. Es muy probable que se trate de una noticia inventada, introducida por ellos. En Turquía hay un régimen fascista que se ha debilitado. Quizás lo hicieron ellos mismos para retratar al AKP como una víctima. Dicen que la bomba incautada pesa 1,5 kilos. Sin embargo, todo el mundo sabe que un explosivo de esta cantidad no le haría nada a un vehículo blindado asignado al presidente. Por esta razón, creemos que los informes turcos no son ciertos, sino que están destinados únicamente a la propaganda.

