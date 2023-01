–

Que no te falte la peluca

Esta ma帽ana tomaba caf茅 con Pepe El Quesito. Se trata de un amigo de muchos a帽os ya, miembro del PCE, que se intenta meter siempre en candidaturas electorales, y que est谩 amargado porque sin excepci贸n le colocan en puestos en los que no puede salir. Y como ahora andan liados pensando en las pr贸ximas municipales, y con los problemas de Yolanda, Pablo Iglesias, Teresa Rodr铆guez, Errej贸n y gentes muy se帽aladas de esas que est谩n ubicando a sus peones de brega, se me quejaba de que no se le valora, etc., que nadie quiere a un viejo luchador jubilado que trabaj贸 en astilleros, y que ahora con la lista cremallera es peor a煤n que antes…

Para quien no sepa lo que es una lista cremallera, es una candidatura en la que va primero una t铆a, luego un t铆o, luego una t铆a y as铆 sucesivamente. Y si tienen un perfil de haber hecho el bachillerato y tener una carrera de lo que sea, mejor. Total, que me estaba hablando de lo de la lista cremallera, de su falta de curr铆culum, y de que le relega a tomar por saco, y le he sugerido lo siguiente:

鈥 Pues yo tengo la soluci贸n a tu problema: pide cita en el Registro Civil, y ahora que tienes tiempo pide un cambio de sexo y de nombre. Te pones Carmen Bella Pitufa, que no es peor que el que te llamemos Quesito, y dices que eres una t铆a. Una peluca, bien afeitado, y seguro que triunfas: cabeza de lista por ser una mujer. El curr铆culum yo te lo falsifico.

鈥 驴Pero me est谩s hablando en serio? Que nunca s茅 si lo que me dices es en serio o en broma鈥

鈥 Completamente en serio Quesito. Es legal, puede hacerse, y te conviertes en mujer sin tener que tomar hormonas. Te compras un sujetador con relleno, un vestido de flores, y vamos a Peluca Rosa a comprarte una buen postizo. Cabeza de lista.

鈥 驴Pero eso c贸ooomo va a ser posible?

鈥 Es la ley que ha sacado el PSOE. 驴No te has enterado? Puedes pedir el cambio de sexo en el Registro. En tres meses es un hecho. Dices que eres una t铆a y arreando. Lo peor que te puede pasar es que los colegas nos meemos de risa, o que El Camis贸n, que le gustan las cosas raras, te quiera coger caliente por detr谩s鈥 隆Pero ser谩s [canto] Cabezaaaa deeee liiiista!

Entonces me ha mirado torciendo la boca y me ha dicho muy serio鈥

鈥 El sexo de registro te lo vas a cambiar t煤 y tus muertos peazo maric贸n.

Y no ha querido hablar m谩s del asunto.



Uno de los problemas que se plantea con la abreviadamente llamada 芦Ley Trans禄, el el tema de que te puedes cambiar de sexo rellenado un formulario, y compareciendo dos veces ante el funcionario de Registro. La primera para pedirlo, y la segunda para reafirmarte. Luego te inscriben y viene todo el rollo de cambiar el DNI, el carnet de conducir, el de la seguridad social y que no se equivoquen pa la pensi贸n鈥 Una pesadilla burocr谩tica m谩s, en el Reino de Espa帽a.

El temor de alguna gente, es que haya un mont贸n de frescos que aprovechen la Ley para fines personales, como presentarse a las elecciones (esta es mi sugerencia del d铆a), elegir c谩rceles de mujeres, participar en la liga femenina, entrar en el ba帽o de se帽oras y esas cosas.Mi pron贸stico: estad tranquilos: ser谩n casos anecd贸ticos, como cuando un hombre muerde a un perro. Tambi茅n habr谩 frikis de esos que se dicen trans sin serlo. Qu茅 se le va a hacer.

Es algo que pasa con todas las leyes, hay gente que abusa de la baja laboral, hay intrusos que se jubilan por la cara, hay denuncias por robo de m贸vil cuando resulta que lo perdiste, hay minusv谩ldos que est谩n mejor que yo鈥 Quien hace la ley, hace la trampa, eso es as铆. Lo que pasa es que no creo que por casos de ese tipo, haya que eliminar las pensiones, la baja laboral, el seguro por robo, el aparcamiento para minusv谩lidos, o la autodeterminaci贸n de g茅nero.

Y no acabo de ver yo, ese miedo a miles de t铆os corriendo a cambiarse el sexo en el Registro para entrar en el probador de se帽oras. Lo cierto es que, los que somos varones con el rol definido y bien adaptados al g茅nero, como el Quesito o como yo, no tenemos ganas de cambios. Por m谩s que mi colega quiera ser Cabeza de Lista, virgencita, que me quede como estoy.