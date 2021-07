–

De parte de La Haine July 1, 2021 101 puntos de vista

Como explica el escritor Samuel Huntington en su libro 鈥淭he Third Wave,鈥 (Tercera Ola, 1.991), el mundo ha pasado por tres olas de desestabilizaci贸n y democratizaci贸n. Seg煤n Huntington, una ola de democratizaci贸n ser铆a 鈥渦n conjunto de transiciones de un r茅gimen no democr谩tico a otro democr谩tico que ocurren en determinado per铆odo de tiempo y superan a las transiciones en direcci贸n opuesta durante ese per铆odo y que tambi茅n implica la liberalizaci贸n o la democratizaci贸n parcial de sistemas pol铆ticos鈥. As铆, en el mundo moderno se habr铆an producido tres olas de democratizaci贸n y cada una de ellas habr铆a afectado a un n煤mero escaso de pa铆ses y durante su transcurso algunos reg铆menes de transici贸n fueron en una direcci贸n no democr谩tica; pero no todas las transiciones hacia la democracia ocurren durante las olas democr谩ticas.

Primera y Segunda Ola

La primera ola comenz贸 en el siglo XIX y se extendi贸 hasta la Gran Guerra y la segunda se produjo en los a帽os posteriores a la Segunda Guerra Mundial y ambas fueron seguidas por una ola inversa, con pa铆ses como Brasil, Espa帽a, Portugal, Grecia, Granada, Brasil y Panam谩 que debieron realizar una posterior transici贸n hacia la democracia , completado en la d茅cada de los 90 con la democratizaci贸n de los pa铆ses de la extinta URSS y Sud谩frica.

Tercera ola de democratizaci贸n (1974-1990)

En su an谩lisis de la tercera ola mundial de las transiciones a la democracia (iniciada en 1974 con la Revoluci贸n de los Claveles en Portugal), Samuel Huntington observ贸 que las posibilidades de democratizaci贸n aumentaron cuando estos pa铆ses salieron de la pobreza y alcanzaron un nivel intermedio de desarrollo socio-econ贸mico, momento en el cual ingresaron en una zona de transici贸n pol铆tica. Recordar que entre 1974 y 1990, mas de treinta pa铆ses en el sur de Europa, Am茅rica Latina, el este de Asia y la Europa del este pasaron de un r茅gimen autoritario a disfrutar de un sistema democr谩tico de gobierno, todo ello en el marco de un tsunami global que quiz谩 sea el acontecimiento pol铆tico m谩s importante de las postrimer铆as del siglo XX.

Seg煤n la tesis de Huntington, dicho sprint democr谩tico se explicar铆a porque tras darse por finiquitada la distop铆a virtual de la Guerra Fr铆a las dictaduras militares habr铆an dejado de ser de ser un instrumento 煤til para EEUU en la lucha contra el comunismo y ya no ser铆an la soluci贸n sino el problema. Adem谩s, a pesar de que en los citados pa铆ses no exist铆a una tradici贸n de cultura democr谩tica, r谩pidamente entendieron que si el poder continuaba residiendo en una 茅lite que desconfiaba del sistema igualitario exportado por EEUU, siempre gravitar铆an alrededor de la 茅gida de los intereses de dicha 茅lite, lo que imposibilitar铆a sine die la asunci贸n del poder por la sociedad civil. As铆, en 15 a帽os la ola democratizadora se traslad贸 por Europa del Sur, salt贸 a Latinoam茅rica, se traslad贸 a Asia y finiquit贸 los sistemas autoritarios de los pa铆ses postsovi茅ticos, (de lo que ser铆a paradigma el hecho de que en 1974, ocho de los 10 pa铆ses sudamericanos ten铆an gobiernos no democr谩ticos y en 1990, 9 ten铆an ya gobiernos democr谩ticamente elegidos), y seg煤n Freedom House, el 39% de la poblaci贸n mundial viv铆a en pa铆ses libres en 1990, disminuyendo por primera vez la cantidad absoluta de estados autoritarios.

Cuarta ola democratizadora (2003-2013)

La llamada 鈥淧rimavera 谩rabe鈥 (que tuvo su detonante en T煤nez y se extendi贸 por mimetismo al resto de pa铆ses 谩rabes del arco mediterr谩neo, Yemen e Irak durante la d茅cada 2003-2013), ser铆a la primera oleada de protestas laicas y democr谩ticas del mundo 谩rabe en el siglo XXI, movimiento popular sin precedentes caracterizado por la exigencia de libertades democr谩ticas frente a reg铆menes corruptos y dictatoriales y la mejora de las condiciones de vida de una poblaci贸n sumida en una pobreza severa y un desempleo estratosf茅rico, contando adem谩s en el caso de T煤nez y Egipto con el apoyo del Ej茅rcito. Con dicha revoluci贸n asistimos a la llegada a los pa铆ses 谩rabes del arco mediterr谩neo de la Cuarta Ola mundial de transiciones a la democracia , aunque Huntington no otorg贸 en la d茅cada de los 90 ning煤n potencial revolucionario a los pa铆ses isl谩micos, a pesar de reconocer 鈥渓a fuerza de la revuelta isl谩mica y las ra铆ces tan d茅biles de sus respectivas democracias鈥. Sin embargo, el golpe de mano realizado por el Ej茅rcito egipcio contra Morsi podr铆a tener como efecto mim茅tico la traslaci贸n a las calles turcas y tunecinas de una campa帽a de presi贸n contra los 煤ltimos Gobiernos islamistas del arco mediterr谩neo para lograr la intervenci贸n del Ej茅rcito con lo que asistir铆amos al ocaso de la primavera 谩rabe y a su posterior inmersi贸n en la nueva estrategia de EEUU para la zona tras el fracaso para EEUU del experimento de exportaci贸n del r茅gimen islamista moderado y pro-occidental de Erdogan a todos los pa铆ses que componen el tablero gigante del arco 谩rabe-mediterr谩neo.

驴Nueva ola involucionista? (2013-2023)

Muchas de las elecciones democr谩ticas de la 煤ltima d茅cada han estado marcadas por acusaciones de fraude electoral (Nigeria, Ucrania, M茅xico, Bielorrusia, Honduras, Costa de Marfil, Tailandia, Pakist谩n y Afganist谩n), aislamiento internacional de los gobiernos democr谩ticamente elegidos (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Franja de Gaza); pseudo-elecciones para intentar edulcorar golpes de mano blandos (Honduras, Ucrania, Egipto, Paraguay y Vietnam) y aceptaci贸n por la comunidad internacional de sistemas pol铆ticos devenidos en meros gobiernos autocr谩ticos ( Georgia y Bielorrusia). La autocracia ser铆a una forma de Gobierno ejercida por una sola persona con un poder absoluto e ilimitado. lo que confirma el aforismo de Lord Acton 鈥淓l Poder tiende a corromper y el Poder absoluto, corrompe absolutamente鈥. La autocracia ser铆a pues una especie de dictadura invisible sustentada en s贸lidas estrategias de cohesi贸n (manipulaci贸n de masas y culto al l铆der) basadas en el control absoluto de los medios de comunicaci贸n y la censura y desprestigio social de los individuos refractarios al mensaje del l铆der. De ello ser铆an paradigmas el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y el primer ministro h煤ngaro, Viktor Orb谩n que habr铆a convertido a Hungr铆a en la primera autocracia europea o 鈥渄emocracia no liberal鈥, doctrina que por mimetismo adoptar谩n el resto de pa铆ses del Grupo de Visegrado ( Eslovaquia y Chequia). De todo ello se deduce que estar铆amos en v铆speras de la irrupci贸n en el escenario geopol铆tico de la nueva ola desestabilizadora mundial originada por causas econ贸micas (el ocaso de la econom铆a global); culturales (el declive de las democracias formales occidentales debido a la cultura de la corrupci贸n; el d茅ficit democr谩tico de EEUU y la p茅rdida de credibilidad democr谩tica de incontables gobiernos de pa铆ses occidentales y del Tercer Mundo) y geopol铆ticas (la irrupci贸n de un nuevo escenario geopol铆tico mundial tras el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fr铆a entre EEUU y Rusia).

GERM脕N GORRAIZ LOPEZ- Analista