July 5, 2021

La Asamblea El Algarrobo emitió un comunicado en el que informan que la Justicia dispuso la urgente inspección del yacimiento Agua Rica, previo a resolver sobre el pedido de clausura de las actividades de exploración avanzada, iniciadas de manera ilegal. Advierten, en tanto, que algunos medios de comunicación, a los que califican de “serviles”, publicaron tendenciosamente que la Justicia Federal rechazó la presentación para detener Agua Rica. “Esto es falso”, aseguraron desde la Asamblea. Por Red Eco Alternativo.

Los integrantes de El Algarrobo explicaron que la afirmación de estos medios es falsa, porque “se encuentra pendiente una nueva inspección en Agua Rica, ya que el fiscal federal Dr. Guillermo Marijuán apoya el pedido de lxs vecinxs de Andalgalá de clausura de dicho yacimiento, y resta aún la resolución de la jueza, que lo hará luego de realizada dicha inspección ocular”.

“Las empresas mineras y el gobierno provincial, se presentaron en la causa penal iniciada por los vecinos de Andalgalá por el pedido de clausura del Yacimiento Agua Rica por la existencia de glaciares y ambientes periglaciares. Recordamos que la resistencia incansable de la Asamblea El Algarrobo se lleva a cabo tanto en el ámbito de la militancia socio-ambiental que lleva diariamente en la ciudad de Andalgalá – junto a las caminatas que se realizan todos los sábados desde hace más de once años -, como en el de las presentaciones judiciales en diferentes ámbitos (Judiciales y Administrativos) en defensa del derecho a un ambiente sano y la protección de los Glaciares y Ambientes Periglaciares”, expresaron.

“A la opinión pública le aclaramos que no estamos dispuestxs a permitir que algunos medios, desde la falsedad con la que presentan la información, confundan a las personas que están pendientes de la realidad de los procesos legales que están en marcha. No son meros negocios los que están haciendo. Es la vida de la población la que está en riesgo. Entonces por favor, pónganse a la altura de las circunstancias. Sabemos que obviamente la trasnacional y el gobierno de Jalil no quieren que se lleve a cabo esta inspección para que no se descubra la gran mentira fabricada por el Gobierno de la Provincia. (…). Ni el Gobierno provincial, ni la empresa megaminera ni los medios de comunicación serviles van a detener la resistencia social contra estos proyectos de muerte.No es No y las instituciones del Estado (los tres poderes) deberán someterse a lo que siempre debieron hacer, es decir hacer que se cumpla la ley. Si la Ley dice que donde hay glaciares y ambientes periglaciares está prohibida la minería, la empresa minera de Yamana Gold tiene un solo camino: retirarse de nuestras montañas de los Nevados del Aconquija y volver a su país. Y el Gobierno de la Provincia de Catamarca no tiene otro camino que hacer cumplir con la ley”, finalizaron desde El Algarrobo.