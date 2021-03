–

Sufri贸 la tortura en carne propia. Falleci贸 el 煤ltimo viernes sin conocer un dictamen sobre su caso. Fue a la guerra sin saber leer ni escribir.

Falleci贸 Rub茅n Asencio, quien pas贸 39 a帽os esperando justicia.

23/03/2021

La Fundaci贸n Soberan铆a y Memoria inform贸 el fallecimiento de Rub茅n Asencio, veterano de guerra de Malvinas, adem谩s de pertenecer a la comunidad aborigen moqoit.

鈥楥on mucho dolor informamos el fallecimiento del ex soldado combatiente en Malvinas, Rub茅n Asencio. 39 a帽os esperando que se hiciera justicia, que a 茅l nunca lleg贸. Tuvimos el privilegio de contar con tu amistad y confianza. Extra帽aremos tus pausas, tus silencios y tus miradas鈥, inform贸 la organizaci贸n en redes sociales.

鈥楢 pocos d铆as del 2 de abril, perdimos a un amigo y un hermano. El Chaco sabr谩 inmortalizar su nombre en calles, plazas y escuelas. Lamentablemente los vericuetos legales (鈥) impidieron que recibieras el liberador acto de justicia que siempre esperaste. En tu nombre seguiremos bregando por verdad, justicia, memoria y soberan铆a, acompa帽ando al resto de tus compa帽eros del RI4, RI12 y del RI5 que pasaron situaciones similares a la tuya. Rub茅n Asencio, honor y gloria鈥, ampl铆an.

Asimismo, se帽alaron que Asencio ped铆a que siempre recuerden lo que pas贸: 鈥楲o estaquearon en Malvinas por ser indio, para ellos mi vida no val铆a nada. Decir la verdad no me puede ofender, soy argentino y fui a defender mi pa铆s, nunca dud茅 de que esto fuera as铆鈥, les hab铆a dicho.

En este marco, desde la oeneg茅 dieron detalles de la vida de Rub茅n, quien fue 鈥榚x soldado combatiente del RI4. El monte Dos Hermanas fue su 鈥檋ogar en Malvinas鈥 durante abril, mayo y junio de 1982. Hijo de la tierra chaque帽a de la etnia moqoit, el espa帽ol era su segunda lengua. En 1982 no sab铆a leer ni escribir en espa帽ol. En Malvinas sufri贸 una rigurosidad extrema por el solo hecho de ser indio. Rub茅n siempre nos pidi贸 que lo relat谩ramos as铆 para que todos los entiendan. Fue atado de pies y manos sobre una roca filosa, abrigado solo con un pantal贸n y una remera de algod贸n ante el fr铆o y la llovizna. All铆 los minutos se hac铆an horas鈥.

鈥楧enunci贸 malos tratos y torturas en Malvinas desde 2007. Fue en septiembre de 2015 que pidi贸 nuestra intervenci贸n, ya que desde 2007 lo hab铆an olvidado. De grande pudo cumplir el sue帽o de ir a la escuela para aprender a leer, escribir y a ampliar su horizonte de palabras para poder con su historia鈥, indicaron en el mensaje.

鈥楽in propon茅rselo, forjamos una leal amistad (con los miembros de la fundaci贸n). Lo acompa帽amos toda vez que la justicia requiri贸 de su testimonio. Compartimos asados, picadas y an茅cdotas de los d铆as de Malvinas y de la vida. Sus largos silencios rematados con una salida ocurrente eras esperados por todos los que disfrutamos de su compa帽erismo, compromiso y argentinidad鈥, concluyeron desde la Fundaci贸n.

Rub茅n Asencio viv铆a en Villa Berthet, falleci贸 el 煤ltimo viernes sin conocer la justicia por la tortura que sufri贸 en Malvinas.

Fuente: https://www.diarionorte.com/203206-estaqueado-en-malvinas-por-ser-indigena-murio-sin-que-se-haga-justicia