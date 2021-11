–

De parte de Amor Y Rabia November 11, 2021 28 puntos de vista

Estar completamente vacunado es pintado por los medios de comunicaci贸n hegem贸nicos (MSM, Mainstream Media) como un deber c铆vico, una responsabilidad moral y ‘lo correcto’. Dejando a un lado la escandalosa propaganda involucrada en esa afirmaci贸n por un minuto, centr茅monos por ahora en lo que eso significa.

驴Qu茅 es estar completamente vacunado? 驴1 dosis? 驴2 dosis? 驴3 dosis (2 disparos m谩s uno de refuerzo)? 驴 4 dosis ? La respuesta no solo depende de d贸nde se encuentre usted, sino tambi茅n de cu谩ndo.

Green Pass). Quiz谩s finalmente se dieron cuenta de que estar completamente vacunado iba a ser algo cuya definici贸n iba a ser decidida por su gobierno, y no por ellos mismos. Pero no se trata solo de la ubicaci贸n espacial, tambi茅n se trata de en qu茅 momento temporal. Estar completamente vacunado significa cosas diferentes en diferentes puntos de la estafa pandemia actual. De eso se trata: el t茅rmino completamente vacunado est谩 dise帽ado para que su significado sea lo que los controladores del Nuevo Orden Mundial (NWO) quieran que signifique en un momento dado (el t茅rmino Nuevo orden Mundial ha sido usado p煤blicamente por la doctora Kerry Grant , responsable de sanidad del gobierno australiano, para justificar la imposici贸n del apartheid sanitario, AyR) . Muchos israel铆es protestaron cuando su gobierno exigi贸 que se vacunasen por cuarta vez contra el Coronavirus para mantener v谩lido su pasaporte de vacunaci贸n (llamado). Quiz谩s finalmente se dieron cuenta de que estar completamente vacunado iba a ser algo cuya definici贸n iba a ser decidida por su gobierno, y no por ellos mismos. Pero no se trata solo de la ubicaci贸n espacial, tambi茅n se trata de en qu茅 momento temporal. Estar completamente vacunado significa cosas diferentes en diferentes puntos de la estafa pandemia actual. De eso se trata: el t茅rminoest谩 dise帽ado para que su significado sea lo que los controladores delquieran que signifique en un momento dado

El Washington Post explica en detalle la agenda para el Coronavirus del Nuevo Orden Mundial: Nunca se podr谩 estar completamente vacunado

Washington Post, medio de comunicaci贸n hegem贸nico propiedad de Jeff Bezos (el propietario de Amazon, AyR) , intenta narrativa oficial respecto al Coronavirus (The Washington Post admite que la definici贸n de “completamente vacunado” es un “moving target”, un objetivo que cambia constantemente: En un art铆culo publicado el 22 de octubre de 2021, el, medio de comunicaci贸n hegem贸nico propiedad de Jeff Bezos, intenta explicar los motivos de por qu茅 le estaba diciendo a la gente que se vacunara en primer lugar. Es una de las innumerables contradicciones en la ver otras aqu铆 ) que, si hubiese sido presentada por un estudiante de secundaria en la escuela, habr铆a obtenido la peor nota por su falta de coherencia y l贸gica interna (…).admite que la definici贸n dees un, un objetivo que cambia constantemente:

“Todo esto se reduce, esencialmente, a un intento de redefinir el t茅rmino de “completamente vacunado”. 驴Qui茅n est谩 鈥渃ompletamente vacunado鈥 contra el Covid-19 y por cu谩nto tiempo? La respuesta honesta es que el objetivo se modifica ante nuestros ojos. Hasta 2021, estar “completamente vacunado” no era una frase est谩ndar, como tampoco lo era estar “completamente casado” o estar “completamente graduado de la universidad”. Por lo general, una persona se consideraba “vacunada” o “no vacunada”… A principios de este a帽o, cuando las vacunas contra el Coronavirus comenzaron a estar disponibles para el p煤blico, el t茅rmino fue 煤til… Diez meses despu茅s, una abundancia de nuevas pruebas han hecho que est茅 menos claro si nuestros reg铆menes de vacunaci贸n deben consistir en una, dos o tres dosis. Actualmente, los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC, organismo estatal de EEUU encargado de combatir la pandemia del Coronavirus, AyR) dicen que las personas est谩n completamente vacunadas “2 semanas despu茅s de su segunda dosis” de Pfizer o Moderna. o 鈥2 semanas despu茅s de una vacuna de dosis 煤nica鈥, como la vacuna de Johnson & Johnson. Esta definici贸n ya est谩 obsoleta; A partir del mes pasado, la agencia tambi茅n recomienda una tercera dosis de la vacuna Pfizer para grupos de alto riesgo despu茅s de seis meses. Se espera que pronto la recomendaci贸n se extienda a todas las personas mayores de 40 a帽os” (tambi茅n se ha puesto en marcha una campa帽a de vacunaci贸n con una segunda dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, y se empieza a hablar abiertamente de una cuarta dosis de Pfizer y Moderna, AyR).

Washington Post sigue intentando justificar lo injustificable, culpando a los que rodean a las personas vacunadas. Culpar a los no vacunados se ha convertido en Naturalmente, al ser uno de los medios de comunicaci贸n hegem贸nicos, elt sigue intentando justificar lo injustificable, culpando a los que rodean a las personas vacunadas. Culpar a los no vacunados se ha convertido en una tendencia importante en la lucha contra el Coronavirus en los 煤ltimos meses:

“La respuesta es que [los vacunados] a煤n pueden morir de la misma manera que una persona que est谩 鈥渃ompletamente abrochada鈥 todav铆a puede morir. El grado en que cualquiera de nosotros est茅 protegido por la vacunaci贸n depende de cu谩ntas dosis recibimos y con qu茅 efcacia responde nuestro sistema inmunol贸gico. Y tambi茅n depende de quienes nos rodean”.

Sin embargo, en lo que me gustar铆a centrarme no es en la constante culpabilizaci贸n de los no vacunados por los medios de comunicaci贸n hegem贸nicos, sino en su admisi贸n de que nunca se puede estar completamente vacunado, lo que allana el camino para una serie interminable de vacunaciones necesarias para mantener la 鈥渋nmunidad鈥, as铆 como la validez del pasaporte de vacunaci贸n y los privilegios que est谩n asociados con el, otorgados por el gobierno. Esto enriquece a las grandes multinacionales farmac茅uticas, da m谩s control al gobierno (al ofrecerles una forma de excluir a los ciudadanos desobedientes de la sociedad si no cumplen repetidamente.

El truco de la definici贸n de los CDC: cambiar el significado de la vacunaci贸n y la vacuna

鈥減uede que tenga que actualizar鈥 su definici贸n de todas las vacunas contra el Coronavirus. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los CDC ya se han involucrado en el enga帽o y la manipulaci贸n de definiciones a lo largo de la estafa actual. Un ejemplo es que insisten en definir a quienes se han vacunado contra el Coronavirus como 鈥渘o vacunados鈥 en los primeros 14 d铆as desde que se la inyectaron. De esta manera, si esas personas sufren da帽os o mueren por complicaciones o efectos adversos, se contabilizan en las estad铆sticas oficiales como lesiones o muertes de personas no vacunadas. Rochelle Walensky, directora de los CDC (Centros para el Control y Prevenci贸n de Enfermedades), recientemente se ha informad o que dijo que su agenciasu definici贸n de todas las vacunas contra el Coronavirus. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los CDC ya se han involucrado en el enga帽o y la manipulaci贸n de definiciones a lo largo de la estafa actual. Un ejemplo es que insisten en definir a quienes se han vacunado contra el Coronavirus comoen los primeros 14 d铆as desde que se la inyectaron. De esta manera, si esas personas sufren da帽os o mueren por complicaciones o efectos adversos, se contabilizan en las estad铆sticas oficiales como lesiones o muertes de personas no vacunadas.

“vacuna”. Sharyl Attkisson Otro ejemplo es el papel de los CDC en cambiar la definici贸n misma de la palabra. Sharyl Attkisson informa sobre este descubrimiento que fue hecho p煤blico por el congresista Thomas Massie:

“Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) han hecho 鈥渆volucionar鈥 la definici贸n de vacunaci贸n de manera cuidadosa para satisfacer la capacidad cada vez menor de protecci贸n que ofrecen algunas de las 鈥渧acunas鈥 actuales, incluidas las vacunas contra el Covid-19. La definici贸n original, anterior a 2015, establec铆a que las vacunas “previenen… enfermedades”. A partir de 2015, se modific贸 esa definici贸n para decir que las vacunas “producen inmunidad”, sin prevenir necesariamente la enfermedad. Tras introducirse las vacunas contra el Covid-19, y descubrirse que no “previenen enfermedades” o “brindan inmunidad” necesariamente, los CDC modificaron de nuevo la definici贸n de vacunas para decir que simplemente “producen protecci贸n”.

El descubrimiento fue publicado por el representante Thomas Massie (republicano por Kentucky), quien tuite贸 las definiciones.

En lugar de exigir que el medicamento cumpla con la definici贸n de “vacuna”, parece que los CDC han cambiado la definici贸n de “vacuna” para adaptarse a lo que hace el medicamento.

Entonces, en una semana, una vacuna pas贸 de ser algo que “produce inmunidad a una enfermedad espec铆fica” a algo que simplemente “estimula la respuesta inmune del cuerpo contra las enfermedades”, y una vacuna ya no “produce inmunidad” frente a una enfermedad, simplemente “protecci贸n” frente a una enfermedad.

驴Hay alguien m谩s que considere esto preocupante? 驴Por qu茅 los CDC redefinieron repentinamente “vacuna” y “vacunaci贸n” para que suenen similares a la definici贸n de un medicamento antiinflamatorio no esteroideo b谩sico o un medicamento recetado que debe seguir siendo tomando de manera regular?

La OMS tambi茅n cambi贸 las definiciones de inmunidad colectiva y pandemia

OMS (Organizaci贸n Mundial de la Salud), financiada por Bill Gates (), ha cambiado sus definiciones de “inmunidad colectiva” y “pandemia”. Como se explica en Tambi茅n hay m谩s antecedentes de todo esto a nivel internacional: la), financiada por Bill Gates (), ha cambiado sus definiciones de. Como se explica en este art铆culo , la OMS cambi贸 la definici贸n de inmunidad colectiva para mencionar la vacunaci贸n y evitar cualquier menci贸n de la inmunidad adquirida de manera natural a trav茅s de una infecci贸n previa. La definici贸n de la OMS sol铆a ser:

“La inmunidad de reba帽o es la protecci贸n indirecta contra una enfermedad infecciosa que ocurre cuando una poblaci贸n es inmune, ya sea por vacunaci贸n o por la inmunidad desarrollada a trav茅s de una infecci贸n previa”.

Ahora es:

“La ‘inmunidad de reba帽o’, tambi茅n conocida como ‘inmunidad colectiva’, es un concepto utilizado para la vacunaci贸n, en el que una poblaci贸n puede protegerse de un determinado virus si se alcanza un nivel de vacunaci贸n. La inmunidad colectiva se logra protegiendo a las personas de un virus, no exponi茅ndolas a 茅l. Las vacunas entrenan nuestro sistema inmunol贸gico para crear prote铆nas que combaten las enfermedades, conocidas como “anticuerpos”, tal como suceder铆a cuando nos exponemos a una enfermedad, pero, lo que es m谩s importante, las vacunas funcionan sin enfermarnos. Las personas vacunadas est谩n protegidas de contraer la enfermedad en cuesti贸n y transmitirla, rompiendo cualquier cadena de transmisi贸n”.

Es una guerra contra la percepci贸n humana. El autor del art铆culo, Peter Gyel, escribe:

Esta perversi贸n de la ciencia implica que la 煤nica forma de lograr la inmunidad colectiva es mediante la vacunaci贸n, lo cual es descaradamente falso. Sin embargo, las implicaciones alarmantes para la sociedad son que, al publicar esta informaci贸n falsa, est谩n intentando cambiar nuestra percepci贸n de lo que es cierto y lo que no es cierto, dejando a las personas creyendo que deben manipular artificialmente su sistema inmunol贸gico por ser la 煤nica forma de mantenerse a salvo de enfermedades infecciosas.

De manera similar, la OMS cambi贸 la definici贸n de pandemia. Su definici贸n original de una pandemia del 1 de mayo de 2009 especificaba epidemias simult谩neas en todo el mundo:

“Una pandemia de influenza (gripe) ocurre cuando aparece un nuevo virus de influenza contra el cual la poblaci贸n humana no tiene inmunidad, lo que resulta en varias epidemias simult谩neas en todo el mundo con un enorme n煤mero de muertes y enfermedades”.

Gyel escribe:

Esta definici贸n se cambi贸 en el mes previo a la pandemia de gripe porcina de 2009, eliminando los criterios de gravedad y alta mortalidad y dejando la definici贸n de pandemia como 鈥渦na epidemia mundial de una enfermedad鈥. Este cambio en la definici贸n permiti贸 a la OMS declarar la gripe porcina como una pandemia despu茅s de que solo 144 personas murieran a causa de la infecci贸n en todo el mundo, y es por eso que el Covid-19 todav铆a se promueve como una pandemia a pesar de que muchos datos sugieren que la letalidad del Covid-19 es a la par con la gripe estacional.

驴Qu茅 significa toda esta manipulaci贸n de definiciones?

La manipulaci贸n de la definici贸n de las palabras es, en primer lugar, un intento de confundir a las personas y obstruir el pensamiento cr铆tico y el an谩lisis. A muchas personas se les dice que simplemente “conf铆en en la ciencia” ciegamente cuando no pueden descubrir la verdad entre todas estas contradicciones. En segundo lugar, es un intento de encajar cualquiera que sea el escenario en las definiciones actuales de ciertos t茅rminos (pandemia), cualquiera que sea la soluci贸n planificada previamente o el remedio en las definiciones actuales de ciertos t茅rminos (vacuna), y cualquiera que sea el objetivo (vacunaci贸n sin fin) en las definiciones actuales de ciertos t茅rminos (completamente vacunado).

En resumen, va en la direcci贸n de 1984 de George Orwell. Las palabras, las frases y los t茅rminos significan lo que el partido gobernante quiera que signifiquen en este momento, y punto. 隆Siempre estuvimos en guerra con Eastasia! Deja de intentar darle sentido a todo esto, sucio proletario. Simplemente agacha la cabeza, c谩llate, ponte la mascarilla y vac煤nate, pero aseg煤rate de seguir consumiendo. Y deja que tus l铆deres sabios y ben茅ficos piensen por ti.

Pensamientos finales

‘vacunaci贸n’ sean algo habitual, com煤n y un derecho del gobierno a infligir a sus ciudadanos. Para decirlo de otra manera, para crear un mundo donde todos los derechos inherentes sean eliminados y s贸lo existan privilegios, y que para ganar esos privilegios, los ciudadanos deben renunciar a la autonom铆a corporal y la soberan铆a m茅dica para permitir que el gobierno los inyecte algo cuando el gobierno lo desee. Esto cambia la din谩mica de poder de un escenario en el que los seres soberanos delegan en otros para representarlos de manera limitada, un escenario en el que los ciudadanos deben suplicar por migajas (privilegios) de una autoridad centralizada fuera de control en una sociedad de dos castas que algunos l铆deres mundiales (como la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern) En 煤ltima instancia, la manipulaci贸n est谩 dise帽ada para justificar es el objetivo final: inyectar a tantas personas como sea posible tantas veces como sea posible para crear una sociedad donde la inyecci贸n y lasean algo habitual, com煤n y un derecho del gobierno a infligir a sus ciudadanos. Para decirlo de otra manera, para crear un mundo donde todos los derechos inherentes sean eliminados y s贸lo existan privilegios, y que para ganar esos privilegios, los ciudadanos deben renunciar a la autonom铆a corporal y la soberan铆a m茅dica para permitir que el gobierno los inyecte algo cuando el gobierno lo desee. Esto cambia la din谩mica de poder de un escenario en el que los seres soberanos delegan en otros para representarlos de manera limitada, un escenario en el que los ciudadanos deben suplicar por migajas (privilegios) de una autoridad centralizada fuera de control enque algunos l铆deres mundiales (como la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern) han admitido abiertamente que est谩n tratando de construir.

Algo importante para cambiar el rumbo contra el avance de todo esto ser谩 cuando una masa cr铆tica de personas se d茅 cuenta del horror que realmente significa estar completamente vacunado: cuando suficientes personas comprendan que estar completamente vacunado es un objetivo inalcanzable.