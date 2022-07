–

De parte de Indymedia Argentina July 18, 2022 270 puntos de vista

La joven referente del FOL y de la Coordinadora por el Cambio Social, Damaris Rolón, se organiza en el norte del conurbano bonaerense desde hace ocho años en el marco de la profundización de la crisis económica que afecta a la clase trabajadora.

Damaris Rolón vive en la zona norte del conurbano bonaerense, en San Fernando, y actualmente recorre las calles de Escobar para organizar una asamblea en el barrio Stone, junto a familias que en plena pandemia fueron desalojadas. Allí generaron un espacio de encuentro, donde vecinas y vecinos trabajan diariamente para sostener un merendero, cuadrillas de panadería, carpintería y una huerta.

En los últimos años, al calor de las luchas por trabajo genuino y por la visibilidad de las disidencias sexuales, esta joven referente del FOL y de la Coordinadora por el Cambio Social fue asumiendo el rol de vocera de la organización, expresando en los medios de comunicación las opiniones y las decisiones de los movimientos sociales en una coyuntura cada vez más compleja.

Sus inicios en una organización social, justamente se relacionan con el cómo afrontar una crisis económica que se lleva puestas las ilusiones y expectativas de un futuro distinto para las familias humildes. “Yo me sumé a la organización a mediados del 2014- recuerda Damaris – en un contexto en el cual estaba empezando mi carrera de comunicación social en la UBA, y me estaba costando mucho sostenerla, no estaba encontrando laburo. Para dar una mano en casa y para poder sustentar mis estudios mi familia, que ya formaba parte de la organización, me ofrece sumarme con elles. Hace bastante tiempo que mi mamá ya estaba organizada en el FOL junto con mi hermano y otres familiares, amigues y vecines del barrio.”

La merienda, chocolatada, mate cocido, un plato de comida y apoyo escolar para el piberío del vecindario eran las tareas que su familia ya llevaba a cabo en Virreyes. Una realidad que aun hoy continúa en la provincia de Buenos Aires, donde existen 4.475 comedores y merenderos, según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM). Puntualmente en la zona norte del conurbano los distritos en los que se concentran la mayor cantidad de espacios sociales son San Martín, Malvinas Argentinas, José C Paz, San Fernando, San Miguel, Tigre y Escobar, producto de la coyuntura actual de emergencia social, alimentaria y sanitaria.

El impulso de cambiar las cosas establecidas por un sistema criminal que empuja a la pobreza e indigencia a gran parte de la población caló hondo en Damaris. “Me sumé en principio como buscando una respuesta material, una salida laboral para poder sostener y seguir estudiando, y la verdad que muy rápidamente cuando ingresé a conocer las dinámicas, conocer las asambleas, las discusiones, los debates, las propuestas políticas que encarnaba la organización me entusiasmé muchísimo y rápidamente lo que empezó como una necesidad material se terminó desarrollando como un interés propio de querer politizarme y tomar tareas en la organización por fuera de lo que me exigían las horas de trabajo, empecé a militar propiamente dicho.”

El sumarse a una tarea comunitaria también implicó para Damaris conocer un panorama nuevo sobre la construcción colectiva en las lógicas de una organización social, cuando afirma, “quedé muy atrapada, muy interesada en todo lo que respecta al desarrollo del trabajo territorial complejo, que es la línea y definición histórica del FOL, que implica no solo apuntar a dar respuestas a las necesidades materiales y ser una organización meramente reinvindicativa, sino también pensar la vida de una manera integral de las problemáticas, desde una perspectiva de géneros, aprendiendo sobre salud comunitaria, aprendiendo sobre la tierra y la vivienda desde una perspectiva comunitaria, aprendiendo sobre diferentes tipos de oficios, así que me quedé en el FOL no solo porque es mi fuente de trabajo sino por la propuesta política y organizativa de la organización”.

Damaris celebra su militancia feminista al abordar cuestiones de géneros “que en un principio fue lo que desarrollé con más fuerza – sostiene – porque en mi regional había un déficit en ese sentido y tomé la tarea junto con otras compañeras de poder formar una comisión de géneros, realizar formación de géneros en los barrios, habitar espacios más grandes como la comisión de géneros de Buenos Aires y nacional, todos espacios que me han formado políticamente a lo largo de estos ocho años. En cuanto a las disidencias sexuales, ni hablar que es un gran ejercicio de construcción política para nuestras identidades, no solo para no estar más invisibilizades, sino para justamente estar visibilizades e inclusive al frente de espacios organizativos sociales y políticos”.

En una última reflexión, Damaris pondera la importancia de organizarse, en un contexto social preparado para la separación, la desunión y el aislamiento. “Estar organizada te cambia rotundamente el modo de habitar el mundo porque es en sí mismo un modo de habitar el mundo. Estar organizada es una forma de vivir, que te saca del individualismo al que nos somete este sistema que te hace pensar en otras cuestiones que no son simplemente la burbuja familiar a la cual pertenecemos, hace conocer otras realidades, hace ejercitar la empatía, y también te pone desafíos. Y empoderarte, sobre todo para las mujeres y disidencias las organizaciones sociales, piqueteras han sido una gran herramienta de empoderamiento, para tomar la voz, para ocupar espacios, para ocupar responsabilidades y sentirnos útiles, sentirnos que podemos con lo que nos propongamos, sentir que podemos ser líderes, que podemos ser voceras, y que hay un vida más allá nuestra casa, de las tareas domésticas y que también son los espacios políticos en los cuales podemos habitar”.

Fuente: https://folweb.com.ar/nota/2279/damaris_rolon_estar_organizada_es_una_forma_de_vivir_que_te_saca_del_individualismo_al_que_nos_somete_este_sistema/