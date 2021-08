–

“Me he inoculado ese líquido que llamáis vacuna y se me pega totalmente el móvil en el brazo. No tienes ni puta idea de radiología y medicina o no lo demuestras, capullo. Estás comprado, malnacido. Escóndete donde puedas cuando esto se sepa”. Es el tono amenazante que incluye insultos en los mensajes que recibe el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Alberto Nájera.

Alberto Nájera, científico: “Si hubiéramos hecho caso a bulos y negacionistas, estaríamos en un problema”

Ocurre a través de las redes sociales y también se difunde mediante canales negacionistas creados en Telegram para poner en duda el trabajo científico. Algunos cuentan con miles de seguidores y en ellos se aprovecha para instar “al acoso” a quienes defienden hablar de salud con evidencias científicas o tratan de desmentir bulos que, en los últimos tiempos se centran en la COVID-19, según ha denunciado el profesor.

Nájera forma parte del movimiento #SaludSinBulos, que en otoño lanzará el libro ‘Negacionistas contra la salud’, fruto de una investigación con testimonios de numerosos especialistas sobre la actividad y motivaciones de los negacionistas españoles así como con pautas para combatir su desinformación.

Aprovechando los mensajes amenazantes al profesor, estos colectivos siguen incidiendo en lanzar bulos. “Que sepan que tanto la OMS genocida como el gobierno genocida tienen aprobado el dióxido de cloro como efectivo contra el coronavirus, pero lo tienen silenciado y escondido”.

Es solo un ejemplo de estos mensajes en los que el profesor denuncia que se está instando a “acosarle” y le acusan de estar a sueldo de las farmacéuticas o de ser “satánico asesino criminal genocida”, entre otras lindezas.

En una entrevista con elDiarioclm.es, Alberto Nájera explicaba que estas personas utilizan actualmente los canales de difusión masiva de Telegram, no solo para amplificar sus mensajes falsos (“el SARS CoV no existe”, “hay 20.000 muertos por las vacunas, entre ellos 1.000 bebés”), sino también para recaudar dinero. El profesor cuenta cómo recibe amenazas de denuncias porque, según los remitentes de estos correos o mensajes, el profesor con sus afirmaciones “no respeta su libertad de no vacunarse”.

Según explica el propio Nájera, “lo alucinante y más preocupante realmente son los mensajes, a veces más de 100 al día, con incitación al odio o al acoso de esos canales negacionistas que intercalan con sus cuentas de paypal…” y en su opinión “debemos dar respuesta a aquellos bulos que se viralizan, llegan a cientos de personas…”.

El científico está recibiendo también numerosos apoyos a través de la redes sociales. Entre ellos, el que le brinda la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. “Condenamos cualquier amenaza o intento de violencia contra cualquier persona, en especial contra aquellas personas que luchan altruistamente contra bulos y desinformación en materia de salud. Todo nuestro apoyo a Alberto Nájera”, han publicado. O el de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico (ARP-SAPC) que apunta que “el negacionismo no es una simple extravagancia: se lanzan a acosar a quienes les llevan la contraria, como Alberto Nájera, en una campaña donde se le calumnia acusándole de venalidad. Es algo muy grave. Toda nuestra solidaridad con el profesor Nájera”.

El propio investigador reconocía a elDiarioclm.es que legislar para evitar los bulos o las llamadas fake news “es muy complicado porque chocamos con la libertad de expresión pero, al menos en situación de pandemia, debería haber herramientas para proteger la salud pública y a la gente. Está demostrado que los bulos causan daños sobre la salud porque evitan que se acuda a vacunas o tratamientos”.

