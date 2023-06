–

De parte de Kurdistan America Latina June 16, 2023 211 puntos de vista

El Bufete Legal Asrim, que representa al l铆der kurdo Abdullah 脰calan, public贸 un detallado informe 鈥揻irmado por el abogado Cengiz Yurekli, uno de los defensores de 脰calan- en el que denuncia la violaci贸n sistem谩tica del Estado turco de las leyes nacionales e internacionales con respecto a los derechos de los prisioneros en la isla-prisi贸n de Imrali.

A continuaci贸n publicamos el comunicado completo:

La situaci贸n de la prisi贸n de 陌mral谋 y el r茅gimen jur铆dico impuesto al Sr. 脰calan requieren un debate en profundidad y una nueva conceptualizaci贸n. Las nociones de 鈥渄erecho penal del enemigo鈥 y 鈥渆stado de excepci贸n鈥, que se utilizan para describir la aplicaci贸n irregular y an贸mala de la ley, no se corresponden, en mi opini贸n, con la situaci贸n de la prisi贸n de 陌mral谋, pues en ambos casos, la aplicaci贸n discriminatoria o la suspensi贸n de la ley se produce en base a una norma jur铆dica. No as铆 en el caso de la Prisi贸n de 陌mral谋 y el Sr. 脰calan. En teor铆a, ambos est谩n sujetos a las mismas leyes que rigen en el resto del pa铆s. En la pr谩ctica, sin embargo, estas leyes no llegan a la prisi贸n de 陌mral谋. En este sentido, en realidad no podemos definir 陌mral谋 como una prisi贸n. Las prisiones est谩n definidas por leyes que determinan su estructura arquitect贸nica, los derechos de los reclusos, la forma en que estos pueden ejercerlos y en qu茅 circunstancias pueden restringirse. No es as铆 en el caso de la prisi贸n de 陌mral谋. Las pr谩cticas en esta prisi贸n, aunque autorizadas por el Estado, no cumplen los criterios legales para ser calificadas como privaci贸n de libertad. De hecho, se acercan m谩s al delito de 鈥渄etenci贸n ilegal鈥 tipificado en la legislaci贸n penal nacional (turca).

La prisi贸n de 陌mral谋 se cre贸 en 1999, espec铆ficamente para el Sr. 脰calan. Est谩 situada en una isla que posteriormente fue declarada zona militar restringida. Las visitas, la correspondencia y todos los asuntos similares est谩n sujetos a un r茅gimen y un procedimiento de permisos que no est谩n anclados en la legislaci贸n. Durante 10 a帽os y 9 meses, 脰calan fue el 煤nico preso en 陌mral谋. S贸lo ten铆a derecho a una hora diaria de acceso al aire libre y s贸lo dispon铆a de un 煤nico canal de radio. Durante este tiempo, no tuvo otros presos con los que contactar, ni televisi贸n. Luego, otros convictos fueron trasladados a la prisi贸n de 陌mral谋. Hoy en d铆a, son cuatro en total. Seg煤n los datos del CPT, se les permite reunirse cinco horas a la semana, una hora al d铆a. El resto del tiempo, es decir, 23 horas al d铆a entre semana y los fines de semana al completo, lo pasan absolutamente solos en sus celdas.

Lamentablemente, no podemos presentar informaci贸n m谩s detallada sobre sus actuales condiciones de vida en la c谩rcel, ya que se nos impide verlos y supervisar las condiciones de su situaci贸n. No tenemos forma de saber de qu茅 derechos disfrutan y en qu茅 medida. No existe ning煤n mecanismo de supervisi贸n que vigile la prisi贸n de 陌mral谋 y comparta sus conclusiones con el p煤blico. Seg煤n la legislaci贸n nacional, hay m谩s de una instituci贸n encargada de tal funci贸n. Sin embargo, no ha habido ni una sola visita o inspecci贸n en 24 a帽os. Una y otra vez, delegaciones independientes han solicitado a las autoridades permiso para visitar la prisi贸n, pero estas solicitudes han sido denegadas invariablemente. As铆, el 煤nico y m谩s reciente dato del que disponemos es el informe del Comit茅 para la Prevenci贸n de la Tortura (CPT) sobre su visita a la prisi贸n en 2019. La 煤ltima vez que tuvimos noticias de nuestros clientes en la prisi贸n de 陌mral谋 fue durante una llamada telef贸nica el 25 de marzo de 2021. Durante los 27 meses que han transcurrido desde entonces, no hemos podido acceder a ninguna informaci贸n sobre su situaci贸n.

Para comprender mejor las condiciones de detenci贸n en la prisi贸n de 陌mral谋, podemos comparar los derechos definidos en la legislaci贸n nacional con la pr谩ctica impuesta a nuestros clientes. El Sr. Veysi Akta艧, a diferencia de nuestros otros clientes, cumple cadena perpetua en la prisi贸n de 陌mral谋. Lleva recluido en la prisi贸n desde marzo de 2015. Los condenados con su estatus tienen derecho a recibir visitas de familiares una vez a la semana y cuatro veces al mes, adem谩s de la misma cantidad de llamadas telef贸nicas. A grandes rasgos, esto significa que pueden ver a sus familiares m谩s de 50 veces al a帽o, y tambi茅n contactar con ellos por tel茅fono m谩s de 50 veces al a帽o. Estas cantidades se reducen a la mitad cuando se trata de condenados que cumplen cadena perpetua agravada, que es el caso de nuestros otros tres clientes de la prisi贸n de 陌mral谋. En consecuencia, Veysi Akta艧 deber铆a haber tenido 400 visitas familiares y otras tantas llamadas telef贸nicas con sus familiares durante sus 煤ltimos ocho a帽os en 陌mral谋. Nuestros otros clientes deber铆an haber podido recibir 200 visitas y realizar otras tantas llamadas telef贸nicas. Sin embargo, durante este periodo, Veysi Akta艧 solo ha recibido tres visitas presenciales, y solo se le ha permitido hacer una llamada telef贸nica una vez, por raz贸n de la pandemia. El contacto con su familia sum贸 un total de tres horas. En m谩s de ocho a帽os, este es todo el contacto que se le ha permitido con el mundo exterior. Aunque sus abogados y 茅l mismo presentan insistentemente sus solicitudes a las autoridades, hasta ahora no se le ha permitido ver a un abogado.

En consonancia con las medidas introducidas en relaci贸n con la pandemia de COVID-19, que se prolongaron durante dos a帽os, se concedi贸 a los presos de toda Turqu铆a el doble de derechos telef贸nicos. Pero incluso durante estos tiempos de gran ansiedad e incertidumbre, a nuestros clientes de la prisi贸n de 陌mral谋 no se les concedi贸 este derecho. Tras el devastador terremoto que asol贸 Turqu铆a y Siria el 6 de febrero de 2023, una decisi贸n del Ministerio del Interior concedi贸 a los presos cuyas familias viv铆an en la zona del terremoto el derecho a ponerse en contacto con ellas por tel茅fono. Sin embargo, este derecho no se concedi贸 a los presos de la c谩rcel de 陌mral谋 a pesar de que todos ellos ten铆an familiares que resid铆an en la zona del terremoto. Como resultado, nuestros clientes no tienen la m谩s m铆nima informaci贸n sobre si alguno de sus familiares enferm贸, result贸 herido o incluso perdi贸 la vida durante la pandemia y el terremoto. Seg煤n la legislaci贸n nacional, los presos pueden llamar por tel茅fono a sus familiares en caso de enfermedad grave de parientes de cierto grado. En caso de fallecimiento de un familiar de este tipo, se permite al preso participar en los tr谩mites del funeral y el p茅same. A Veysi Akta艧 ni siquiera se le concedi贸 el derecho a utilizar el tel茅fono cuando falleci贸 su padre en noviembre de 2022. A menos que la administraci贸n penitenciaria tuviera la cortes铆a de informarle, Akta艧 ni siquiera sabe de la muerte de su padre. Adem谩s, ni nosotros ni su familia tenemos informaci贸n sobre su salud, sus condiciones de vida y su seguridad. Suponemos que nuestros clientes est谩n recluidos en 陌mral谋, que se encuentran en buenas condiciones mentales y f铆sicas, que no son objeto de malos tratos y que se les permite relacionarse entre s铆. O mejor dicho, nos gustar铆a creer y esperamos sinceramente que as铆 sea.

Aunque hemos solicitado sus historiales m茅dicos con anterioridad, no nos los han entregado. La privacidad del derecho a la salud no impide que se nos entreguen los historiales. Si una persona lo desea, estos historiales deben entregarse a sus abogados o tutores. Mientras tanto, a los comit茅s sanitarios independientes tambi茅n se les niega el acceso a la prisi贸n, por lo que no tenemos informaci贸n sobre los cambios en el estado de salud de nuestros clientes.

Nuestros clientes son objeto de sanciones disciplinarias que impiden las visitas familiares y proh铆ben las visitas de sus abogados. Estas sanciones son la raz贸n oficial alegada para la detenci贸n incomunicada de nuestros clientes. Sin embargo, no hay base en la legislaci贸n para impedir el contacto de un convicto con un abogado o para cortar completamente su contacto con el mundo exterior. Por el contrario, existen salvaguardias legales destinadas a evitar que se produzca tal situaci贸n. A nosotros, como representantes autorizados de nuestros clientes, no se nos permite proseguir los procedimientos abiertos en su nombre, y ni siquiera se nos dan copias de los expedientes y las sentencias. La personalidad jur铆dica de nuestros clientes, su existencia legal, queda as铆 completamente aniquilada.

Este estado de cosas no se limita a 陌mral谋, sino que tiende a extenderse por todo el pa铆s. Con el tiempo, se han tomado disposiciones para crear una base jur铆dica para las condiciones que prevalecen en la prisi贸n de 陌mral谋 desde 1999. Por tanto, 脰calan desempe帽a un papel decisivo en la configuraci贸n y aplicaci贸n de la legislaci贸n sobre ejecuciones penales en Turqu铆a. Las disposiciones adoptadas para impedir que 脰calan ejerza sus derechos han comenzado a abarcar el derecho interno en su totalidad, donde se aplican ampliamente en la actualidad.

Tras numerosos intentos infructuosos a lo largo de los a帽os 90, el sistema penitenciario de tipo F s贸lo pudo introducirse a ra铆z de los cambios pol铆ticos y sociales provocados por la extradici贸n de 脰calan a Turqu铆a. La existencia de un lugar como la prisi贸n de 陌mral谋, es decir, un lugar de confinamiento para una sola persona destinado a aislar completamente a ese individuo de la sociedad, no s贸lo ha proporcionado legitimidad jur铆dica para el funcionamiento de las prisiones de tipo F, sino que tambi茅n ha tenido un impacto en la ruptura de la resistencia de las fuerzas sociales opositoras. La construcci贸n de las prisiones de tipo F ha supuesto la generalizaci贸n de un sistema de aislamiento relativo. Una vez consolidado este sistema, le sigui贸 el desarrollo de los llamados sistemas penitenciarios S e Y, que han agravado a煤n m谩s el grado de aislamiento social.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictamin贸 que 脰calan no hab铆a tenido un juicio justo y que se hab铆a violado su derecho a la defensa, por lo que deb铆a ser juzgado de nuevo. Ante una sentencia de este tipo, los tribunales nacionales no tienen discrecionalidad para decidir si aceptan o no que exista una raz贸n para un nuevo juicio. La sentencia del TEDH es firme y, como tal, no est谩 abierta a interpretaci贸n. A pesar de ello, en 2006 los tribunales competentes se negaron a cumplir los requisitos de la sentencia del TEDH alegando que los errores procesales, es decir, las violaciones constatadas por el TEDH, no afectaban a la condena del demandante porque esta habr铆a sido la misma incluso sin ellos. Lamentablemente, el Consejo de Ministros aprob贸 esta pr谩ctica del gobierno turco y archiv贸 el expediente. Para evitar cualquier resquicio legal, se a帽adi贸 un art铆culo al C贸digo de Procedimiento Penal para impedir que se volviera a juzgar a 脰calan. Esto supuso que, seg煤n datos del Ministerio de Justicia de la 茅poca, 221 personas quedaran exentas de su derecho a un nuevo juicio. Como el Consejo de Europa segu铆a presionando a Turqu铆a, se tomaron medidas para resolver esta cuesti贸n mediante una enmienda legal en 2013, excluyendo mientras tanto a 脰calan. Sin embargo, este compromiso llev贸 al gobierno a actuar de forma arbitraria en los periodos siguientes, en ocasiones casi chantajeando al Consejo de Europa. La negativa de Turqu铆a a aplicar las tan mencionadas sentencias del TEDH sobre los casos de Osman Kavala y Selahattin Demirta艧 es precisamente el producto y la continuaci贸n de esta relaci贸n de complicidad.

Las disposiciones legales adoptadas espec铆ficamente para impedir el contacto del Sr. 脰calan con sus abogados, han evolucionado con el tiempo hasta convertirse en una amenaza para los derechos de todos los presos a ver a un abogado. La normativa, que se introdujo con las reformas de 2005 para legalizar la pr谩ctica en 陌mral谋, se ha aplicado en todas las prisiones en las fases de investigaci贸n y enjuiciamiento despu茅s del 20 de julio de 2016. El TEDH contribuy贸 a este estado de cosas con su sentencia de 2014 sobre la solicitud de 脰calan, en la que ignor贸 esta cuesti贸n. Ahora, el TEDH est谩 tratando de superarlo responsabilizando a Turqu铆a de violaciones en casos individuales.

Del mismo modo, la cadena perpetua agravada, definida como encarcelamiento hasta la muerte por las leyes de 2005, se introdujo pensando en 脰calan. Sin embargo, actualmente hay muchos presos recluidos con este estatus, privados de los derechos m谩s b谩sicos. Este estatus no s贸lo ha abolido la libertad condicional, sino que tambi茅n ha provocado un cambio dr谩stico en las condiciones de ejecuci贸n penal. Se sac贸 a los presos de los pabellones donde hab铆an permanecido durante a帽os y se les recluy贸 en celdas de aislamiento. Los derechos de visita familiar, el n煤mero de personas con las que se les permite reunirse, los derechos telef贸nicos, los tiempos al aire libre y las actividades comunes se han reducido al m铆nimo absoluto, sometiendo a los presos a un tremendo grado de aislamiento social.

Como ponen de manifiesto estos ejemplos, el hecho de que las violaciones se pasaran por alto en silencio o se interiorizaran porque 鈥渟贸lo鈥 afectaban a 脰calan ha dado lugar a que las personas en Turqu铆a, especialmente los presos, se enfrenten hoy a una concepci贸n opresiva de la ley. En primer lugar, se sigui贸 una pr谩ctica excepcional con respecto a 脰calan. S贸lo despu茅s del hecho se adaptaron los procesos legales a la persona para que correspondieran a la nueva realidad y le dieran un barniz de legitimidad. Desde 1999, el curso de la normativa penal, especialmente en lo que respecta a la ejecuci贸n penal y el juicio, se ha basado en esta ficci贸n.

FUENTE: Cengiz Yurekli / Traducci贸n: Rojava Azadi Madrid

<!–

–>