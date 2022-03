[Castellano]

SOS Racismo Bizkaia ha convocado una manifestación en Bilbao contra el racismo institucional para conmemorar el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. Comenzará a las 18:30 horas en la Plaza Corazón de María en San Francisco.

El próximo 21 de marzo bajo el lema ‘No es un caso aislado, es racismo institucionalizado’, SOS Racismo Bizkaia, en conjunto con otras organizaciones, visibilizarán la desigualdad en el trato y la discriminación hacia las personas migradas, racializadas y gitanas por parte de las administraciones.

«Nuestros derechos se vulneran cuando nos ponen trabas en el acceso a viviendas dignas, servicios de salud, el acceso a trabajos, salarios justos e igualdad en nuestros procesos de regularización», lee el manifiesto firmado por una decena de organizaciones en el territorio vasco.

«La invisibilización de nuestras vidas supone, no solo que vivamos con menos oportunidades que el resto de la población, sino que vivamos en una sociedad donde cada vez hay más disparidad entre las personas que la conformamos», continúa el escrito.

En 2020, año de la pandemia, SOS Racismo Bizkaia denunció que el 48 por ciento de las denuncias por racismo que recibió en su oficina fueron de origen institucional; los cuerpos policiales encabezaron la lista de agentes discriminadores, seguidos de los servicios sociales como Lanbide, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia.

Este año la Oficina de Información y Denuncia (OID) de la plataforma continúa recibiendo denuncias de racismo, siendo el institucional el más predominante.

«Muchas personas creen que el racismo solo se manifiesta en violencia verbal y física, pero también es necesario señalar que la falta de derechos, la desigualdad de trato y la existencia de leyes que ponen a unas personas en una categoría inferior a otras, es racismo, es violencia y es la forma en que se sigue perpetuando, mediante las instituciones, que unas personas valen más que otras. Esto es racismo institucional, por lo tanto se debe visibilizar y denunciar», explicó Karen Brunel, liberada de SOS Racismo Bizkaia y encargada de la OID.

Para visibilizar el impacto del racismo institucional en las personas migradas, racializadas y gitanas -en colaboración con Candela Radio- se han recopilado 21 historias de vidas en formato podcast. Cada una con un máximo de diez minutos en los que se narra la discriminación en diferentes ámbitos: administrativos, colegios, institutos, universidades, espacios de trabajo, de salud y deportivos, así como las redadas racistas por parte de la policía.

«No es fácil detectar el racismo, no es fácil ponerle nombre, no es fácil confrontarlo y menos querer combatirlo. Son procesos muy difíciles. Tú para asumir que estás sufriendo racismo, no es un proceso que se hace del día a la mañana», afirma Aichetu, mediadora intercultural originaria del Sahara Occidental y actual residente del País vasco.

La producción de los podcast se ha realizado después de compartir espacios de reflexiones en los que las personas participantes han identificado los discursos de odio más allá de los medios de comunicación y las redes sociales.

La manifestación comenzará a las 18:30 horas en la Plaza Corazón de María en San Francisco de donde partirá hacia el Ayuntamiento. A la organización del evento se suman la Asociación de Mujeres Musulmanas Bidaya, la Asociación de Mujeres Gitanas SIMROMI, el grupo BAYE FALL, Candela Radio, Asociación KALE DOR KAYIKO, RegularizaciónYA Bizkaia, Zehar, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Harrera Atxuri, AZET, Lumaltik Herriak y personas migradas en carácter independiente.

[Euskara]

ARRAZAKERIA INSTITUZIONALAREN AURKAKO MANIFESTAZIORAKO DEIA EGIN DUTE

Bizkaiko SOS Arrazakeria plataformak arrazakeria instituzionalaren aurkako manifestazioa deitu du Bilbon, Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurkako Nazioarteko Eguna ospatzeko.

Datorren Martxoaren 21ean, “Ez da kasu isolatua, arrazakeria instituzionalizatua da” lelopean, Bizkaiko SOS Arrazakeriak, beste erakunde batzuekin batera, agerian jarriko du administrazioek pertsona migratuei, arrazializatuei eta ijitoei ematen dieten tratuan eta diskriminazioan dagoen desberdintasuna.

«Gure eskubideak urratu egiten dira gure erregularizazio-prozesuetan etxebizitza duinak, osasun-zerbitzuak, lanetarako sarbidea, bidezko soldatak eta berdintasuna lortzeko oztopoak jartzen dizkigutenean», irakur daiteke EAEko hamar bat erakundek sinatutako manifestuan.

«Gure bizitzak ikusezin bihurtzeak esan nahi du, ez soilik gainerako herritarrek baino aukera gutxiagorekin bizi garela, baizik eta osatzen dugun pertsonen artean gero eta desberdintasun handiagoak dauden gizarte batean bizi garela», dio idazkiak.

2020an, pandemiaren urtean, Bizkaiko SOS Arrazakeriak salatu zuen bere bulegoan arrazakeriagatik jaso zituen salaketen ehuneko 48 erakunde-jatorrikoak izan zirela; polizia-taldeak izan ziren agente diskriminatzaileen zerrendaren buru, eta, ondoren, gizarte-zerbitzuak, hala nola Lanbide, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia.

Aurten, plataformako Informazio eta Salaketa Bulegoak (OID) arrazakeria-salaketak jasotzen jarraitzen du, eta erakundeena da nagusiena.

«Pertsona askok uste dute arrazakeria hitzezko indarkerian eta indarkeria fisikoan soilik agertzen dela, baina, era berean, beharrezkoa da adieraztea eskubiderik eza, tratu-desberdintasuna eta pertsona batzuk beste batzuk baino kategoria txikiagoan jartzen dituzten legeak egotea arrazakeria dela, indarkeria dela eta pertsona batzuek besteek baino gehiago balio dutela iraunarazten jarraitzen den modua dela, erakundeen bidez. Hori arrazakeria instituzionala da, eta, beraz, ikusarazi eta salatu egin behar da», azaldu zuen Karen Brunelek, Bizkaiko SOS Arrazakerian langile eta OIDen arduradunak.

Arrazakeria instituzionalak pertsona migratuengan, arrazistengan eta ijitoengan duen eragina ikusarazteko, 21 bizitza-istorio bildu dira podcast formatuan, Candela Radiorekin lankidetzan. Bakoitzak gehienez hamar minutu izango ditu, eta eremu desberdinetan (administratiboak, ikastetxeak, institutuak, unibertsitateak, lan-, osasun- eta kirol-guneak) gertatzen den diskriminazioa kontatzen da, baita poliziak egindako sarekada arrazistak ere.

«Ez da erraza arrazakeria antzematea, ez da erraza izena jartzea, ez da erraza hari aurre egitea eta are gutxiago horiei aurre egin nahi izatea. Oso prozesu zailak dira. Zu arrazakeria jasaten ari zarela onartzeko, ez da egunetik goizera egiten den prozesu bat», adierazi du Aichetu Mendebaldeko Saharako kulturarteko bitartekariak.

Podcast direlakoen ekoizpena hausnarketa-espazioak partekatu ondoren egin da. Horietan, parte-hartzaileek gorroto-diskurtsoak identifikatu dituzte, komunikabideetatik eta sare sozialetatik haratago.

Manifestazioa 18:30ean hasiko da Mariaren Bihotza plazan, San Frantziskon, eta handik Udaletxera abiatuko da. Ekitaldia antolakuntzan parte hartu dute: Bidaya Emakume Musulmanen Elkartea, SIMROMI Emakume Ijitoen Elkartea, BAYE FALL taldea, Candela Radio, KALE DOR KAYIKO Elkartea, Erreguarizazioa Orain Bizkaia, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Zehar, Harrera Atxuri, AZET, Lumaltik Herriak eta izaera independientean migratutako pertsonak.

https://www.ecuadoretxea.org/este-21-de-marzo-personas-migradas-racializadas-y-gitanas-denunciaran-el-racismo-institucional/