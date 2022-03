–

ESTE 8

DE MARZO NO HAY NADA QUE CELEBRAR Y SI TODO POR GANAR

Este 8

de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no hay nada que celebrar y

sí todo por ganar.

El 8 de

Marzo debe servir para recordar a los explotadores y explotadoras que la mujer

trabajadora sigue en la lucha y que no va a ceder en la reivindicación de sus

derechos.

La

mujer trabajadora sufre de manera más contundente la explotación, la

desigualdad y la pobreza en este mundo regido por el capitalismo, más aún si

cabe en momentos de crisis o de reestructuración del modelo capitalista como el

que actualmente sufrimos.

Las

mujeres trabajadoras ven ahora cómo se las presiona para retirarlas del mundo

laboral, conminándolas a volver al ámbito de lo doméstico, insistiendo con

discursos que valoran la maternidad y el papel de cuidadora que históricamente

les han sido adjudicados. En los momentos actuales trabajar es un derecho que

no debería cuestionarse, pues es el salario lo que nos garantiza la autonomía

sin estar condenadas a la dependencia económica de otras personas.

En este

contexto podemos pensar que la reforma de la Ley del Aborto no es gratuita, ya

que va a significar que a la mujer se le imponga la maternidad y la vuelta al

hogar aunque no lo desee. Por si no tuvieran bastante con sufrir las

consecuencias de la Ley Mordaza, como el resto de los trabajadores, a las

mujeres se las acusa políticamente de ser las culpables de los abortos, en un

intento de despreciarlas y discriminarlas socialmente.

Este 8

de marzo, no sólo tenemos que luchar para avanzar en la conquista de derechos y

la igualdad real entre hombres y mujeres, sino que nos vemos obligados a

defender un derecho adquirido tan importante como el del aborto. Rechazamos el

ataque a la autonomía de la mujer de los sectores más retrógrados del poder

político, económico y religioso de este país. Pretenden anular el derecho al

aborto sin importarles las consecuencias en nuestras vidas. Quieren imponer sus

valores morales, tan reaccionarios como controladores, sobre las personas, sus

cuerpos y su sexualidad; en definitiva, conducir otra parte más de nuestras

vidas para sus propios intereses.

Por

otra parte, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora debemos recordar a

esas compañeras que fueron asesinadas, encerradas en la fábrica a la que

prendieron fuego los empresarios, por reclamar sus derechos laborales, para que

nadie olvide que la mujer siempre fue activa en la lucha. Desde el primer

momento se sumó al movimiento obrero, enfrentándose a una doble batalla para

ellas, ya que aparte de oponerse a los explotadores tuvieron que bregar ante la

resistencia que no pocos compañeros mostraban a su incorporación al mundo

sindical y del trabajo.

Desde

el anarcosindicalismo reconocemos y alentamos a la lucha a las mujeres obreras,

por su derecho a trabajar y ser independientes, por tener igual salario por

igual trabajo, por ser dueñas de su cuerpo y su vida.

Quien

piense que es una lucha vana, o la menosprecie, por considerar que con ella se

reclama ser tan explotada como lo son los hombres, parte de la premisa de que

la mujer trabajadora conquistará su libertad al mismo tiempo que los hombres

trabajadores, cuando por fin tengamos una sociedad anarquista. Pero si no

luchamos juntos esa sociedad no será realmente anarquista. Para que eso ocurra

es obligación de todas y todos luchar por la igualdad entre trabajadores y

trabajadoras, sin ambages.

Es

nuestra obligación como anarcosindicalistas quitar la venda que impide ver que

la actual situación laboral de las trabajadoras es sinónimo de más precariedad,

desigualdad salarial, contratos parciales y sectores laborales totalmente

separados por género. Además no puede ignorarse el acoso laboral que sufren las

mujeres obreras, intolerancia, sexismo, etc, por el mero hecho de ser mujer.

Igualmente

podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la pobreza tiene nombre de mujer.

La

organización sindical de las mujeres trabajadoras es fundamental para lograr

nuestros objetivos. Mujeres y hombres de la CNT compartimos el deseo de transformar

esta sociedad patriarcal, competitiva, explotadora e injusta.

Queremos

una sociedad nueva, muy diferente a la que hoy conocemos, una sociedad de

iguales, sin explotados ni explotadores.

Y para

conseguirlo, en la clase trabajadora debemos organizarnos sindicalmente para

empezar a lograr esa transformación a la que aspiramos, juntos, reconociendo la

explotación que sufren las compañeras por el mero hecho de ser mujeres.

En

nuestras manos está demostrar a las mujeres trabajadoras que en la

Anarcosindical están en pie de igualdad con los hombres en la lucha.

Salgamos

a la calle, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, todos y todas, con

el mismo ímpetu que lo hacemos en el Primero de Mayo, para dejar bien claro que

como clase trabajadora no vamos a renunciar a lo que consideramos que es

nuestro, que nos pertenece. Como mujeres trabajadoras tenemos todo por ganar.

¡Nosotras

parimos, nosotras decidimos!

CNT-AIT PUERTO REAL