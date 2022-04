–

Concluyó hoy tras 48 horas el acampe piquetero instalado en varias plazas del país y enfrente al ministerio de Desarrollo Social. Hoy al mediodía se realizó el acto final, con la perspectiva de continuar planes de lucha ante el panorama de ajuste.

Este mediodía se levantó el Acampe Piquetero que se estableció frente al Ministerio de Desarrollo Social en ciudad de Buenos Aires, y también los acampes realizados por 48 horas en las plazas de las principales ciudades del país.

En ese acto, Charly, militante del FOL y de la Coordinadora por el Cambio Social manifestó que han “demostrado una vez más que nuestro pueblo no se va a quedar en la casa ante los ajustes. Si el FMI piensa que este ajuste va a pasar sin pena ni gloria, que en los medios solo van a salir los representantes patronales y que nuestra clase trabajadora se va a morir de hambre en sus casas, está equivocado. Copamos todas las plazas del país con el acampe, mostramos que peleamos por trabajo, que presentamos un plan para la creación de 1 millón de puestos de trabajo, que estábamos abiertos al diálogo, que pensamos que los pibes y las pibas de los barrios tienen que tener un futuro mejor, una salida. (…)

“¡Dicen que nos van a dar palas! ¡¡Hace 10 meses que estamos esperando que paguen los convenios para que terminemos los polos productivos y los jardines maternales!! ¡¡Son una vergüenza!! Se están peleando entre ellos para ver cómo hacen el ajuste, no para no ajustar”, se indignaba Charly en plena avenida 9 de Julio, en referencia al Gobierno nacional y sus afirmaciones que entregaban herramientas a las cooperativas y organizaciones sociales. En la misma línea, Damaris, también vocera del FOL y la Coordinadora por el Cambio Social, anoche había expresado al medio IP Noticias que el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, dijo que el acampe era desmedido. Ella le respondió frente a las cámaras que “en el país hay 17 millones de pobres, 5,5 millones son niños y niñas que no se alimentan bien; no se pueden comprometer con las familias más humildes a generar puestos de trabajo, pero con FMI se comprometen con todo lo que piden…”

Las actividades durante las 48 horas en ciudad de Buenos Aires se centraron en montar una feria con los productivos, que reflejan el trabajo les cooperativistas. Acompañado por acciones culturales, como la presentación del libro Mujeres de la primera línea. Resistiendo la pandemia, con su autora Claudia Korol y el apoyo de artistas, como Norman Briski, o Cabra de Las Manos de Filippi.

Pero también se sostuvo la medida de fuerza en San Salvador de Jujuy, San Miguel de Tucumán, ciudad de Salta, Formosa Capital, y las ciudades de esa provincia Clorinda, Ibarreta, Riacho He He, en El Bodabal y La Isla en Santiago del Estero, Mendoza Capital, Mar del Plata, en Neuquén Capital y Junín de los Andes de esa provincia, en Lamarque y Fiske Menuco en Río Negro, de norte a sur del país, con cortes de ruta, ollas populares, entrega de panfletos y pegatinas, y acampes frente a Legislaturas, sedes de los Ministerios de Desarrollo Social nacional y provinciales.

Fogatas, carpas, frazadas fueron los paliativos para dos jornadas de lucha por trabajo digno con el frio que ya comenzó a hacerse sentir. Sostener esa resistencia fue el objetivo de las organizaciones, que prometen seguir con planes de lucha y tenerlos como protagonistas de las calles.

Tal como cerró Charly en el acto, “la única receta que tenemos los y las trabajadoras para cambiar la situación es la unidad, y pedimos a todos los compañeros y compañeras de las organizaciones populares que salgan a la calle, porque el FMI no le importa el color de la bandera, el ajuste viene para todes, y ¡acá vamos a salir a pelear por lo que es nuestro y le vamos a decir que no van a pasar!”.

