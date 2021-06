芦隆隆Vuestro proceso de transformaci贸n urbana en el que la poblaci贸n original del centro va siendo progresivamente desplazada por otra de mayor nivel adquisitivo es miserable!!禄

Cartel de la II edici贸n del concurso 芦Badajoz Pinta禄, llevado a cabo por el Ayuntamiento de Badajoz y patrocinado por Leroy Merl铆n, la Fundaci贸n Caja Badajoz y la concejal铆a de turismo del mismo ayuntamiento.

芦Y ahora no dig谩is que 茅sto lo hac茅is por el bien del barrio, porque de sobra sab茅is como pol铆ticos y empresarios interesados, que utilizar la cultura, instrumentalizarla, para poner los barrios 芦bonitos禄, beneficia a unos pocos entre los que est谩is vosotros. Porque utilizar a la cultura para poner los 芦barrios bonitos禄, aumenta el valor del terreno y as铆 se consigue llevar a cabo el proceso de especulaci贸n de los inmuebles del centro (que intent谩is blanquear, con toda esta parafernalia), pudiendo venderlos a un precio mucho m谩s alto del que se adquirieron.

Esto tiene a la larga la consecuencia de que vendr谩n al barrio gente turista y para vivir, con mayor nivel adquisitivo del que ya hay, gastando m谩s dinero, subiendo los precios en general y haciendo que la gente que ya viv铆a tenga que gastar m谩s en el d铆a a d铆a para poder vivir dignamente. As铆, mucha de la gente que ahora hay no se lo podr谩 permitir y se tendr谩n que desplazar a la periferia, irse de Badajoz o con necesidad de okupar porque no tienen donde vivir, ni siquiera de alquiler.

Entre vosotros habr谩 gente muy miserable que sab茅is utilizar el lenguaje para enga帽ar a la mayor铆a de la poblaci贸n y gente muy est煤pida, que ni siquiera sabe que se est谩 lucrando a costa de otras personas y que incluso lo est谩n haciendo bien. Porque los mismos que manipulan a la mayor铆a, tambi茅n manipulan muy bien a sus t铆teres, que son los que dan la cara al final. Y cuando se encuentran con toda la realidad en p煤blico y no saben contestar, se quedan con cara de p谩nfilos y sueltan alguna barbaridad sin sentido para salir del paso. Este proceso se llama GENTRIFICACI脫N, y la gentrificaci贸n es MIERDA. (Supongo que para algunas personas que promov茅is este tipo de procesos, con una asociaci贸n tan sencilla es probable que lo entend谩is mejor y no os dej茅is manipular, si no es que lo entend茅is desde el principio y sois todos unos miserables).

Los barrios bonitos no tienen necesariamente 芦muros bonitos禄, sino sobre todo una red de vecindad s贸lida que disfruta del d铆a a dia apoy谩ndose mutuamente.

Y a los artistas que participan, por favor, que ser artistas no es un 芦hago 茅sto, me llevo algo de pasta, hago crecer mi fr谩gil ego un poquito m谩s y ya est谩禄, sino tener al menos un poco de conciencia social y cuestionar en qu茅 sentido se quiere ser artista.禄

Texto recogido de una publicaci贸n en redes sociales.