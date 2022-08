–

De parte de Indymedia Argentina August 24, 2022

La movilizaci贸n, organizada por familiares y amigas/os de las v铆ctimas de la violencia policial en la Argentina, ser谩 el pr贸ximo viernes 26 de agosto y tendr谩 convocatorias en distintas localidades de Buenos Aires y a lo largo del pa铆s en lugares como Santiago del Estero, Mendoza, Jujuy, Mar del Plata, Salta, C贸rdoba, Bariloche, Cipolletti y Chaco.

鈥淓ste a帽o nos estamos preparando con la misma fuerza de todos los a帽os para visibilizar lo m谩s posible los casos, tratar de empezar a poner esa semillita para que se empiece a tomar conciencia. Con las mismas consignas acusando al estado de que es el que mata a nuestros pibes en los barrios y penales. Y hoy m谩s fuerte que nunca con el hambre y la desigualdad social que hay鈥, dice In茅s Alderete una mam谩 que conoce lo que es pelear por justicia en una causa de violencia institucional.

La Marcha Nacional contra el Gatillo F谩cil es organizada por familiares de v铆ctimas de violencias estatales en forma independiente y autogestionada, fue creciendo y se constituy贸 m谩s all谩 de la expresi贸n del reclamo en un espacio de encuentro para quienes denuncian la violencia que han sufrido, y para que se acerquen quienes tienen un caso que denunciar y no saben d贸nde o c贸mo hacerlo. 鈥淟a Marcha es un espacio de construcci贸n colectiva que busca que ninguna piba/ning煤n pibe sufra la violencia policial/judicial que estas/os familiares conocen de primera mano. La Marcha ofrece un lugar de lucha, para que ning煤n/a familiar, sobreviviente o amigo tenga que pelear en soledad鈥, definen.

鈥淟os casos que hay hoy ya son tremendos y mientras se ha perdido escolaridad, se han perdido muchos chicos y lo que hace el estado es lo m谩s f谩cil: comprar una bala o mandarlos a estos centros donde hay 50 presos en un solo cuarto. Eso es lo que hay que evitar y que el estado empiece a hacerse cargo de hacer un cambio鈥, dice In茅s sobre la situaci贸n actual.

Si bien las consignas que se sostienen siguen siendo las mismas, y se plantan frente a la muerte violenta de pibes y pibas y a las causas armadas de la polic铆a hacia los sectores m谩s pobres, ya se van viendo diferencias en su alcance y profundidad, y en las estrategias que los y las organizadoras se plantean para instalar el reclamo. 鈥淓ste a帽o una consigna importante es empezar a visibilizar que los grandes medios vean las caras y rostros de los asesinos, no que siempre vean a las v铆ctimas, nuestros hijos, que este a帽o tengan en cuenta que nosotros conocemos los rostros de los que fusilaron, de los jueces, los fiscales que miraron para otro lado, de los responsables pol铆ticos de las masacres. Que no son casos aislados, es el sistema que no cambia鈥, se帽ala In茅s.

La violencia 鈥 dice In茅s- se despliega m谩s all谩 de las balas policiales o la brutalidad penitenciaria. 鈥淟a justicia es la que falla, las causas se vencen, las pruebas se pierden, es la que mete adentro a los pibes y no les ense帽a un buen camino, no les abre una meta de trabajo 驴qu茅 chico de un penal va a salir en buenas condiciones cuando est谩 hacinado con 50 y tiene que pelear por cada cosa?鈥, pregunta. Por eso desde la organizaci贸n de la Marcha convocan a llevar im谩genes de los rostros de quienes deber铆an dar respuestas, de los responsables de las muertes y torturas por su acci贸n u omisi贸n.

Fuente: https://www.andaragencia.org/se-realiza-la-viii-marcha-nacional-contra-el-gatillo-facil/