De parte de Indymedia Argentina November 6, 2021 66 puntos de vista

Particip贸 tambi茅n del simposio el relator de la ONU sobre la promoci贸n de la Verdad, la Justicia, la Reparaci贸n y las Garant铆as de no repetici贸n; el jurista argentino Fabi谩n Salvioli. 鈥淨uieren destruir la memoria y convertirla en algo que no tiene ning煤n significado hist贸rico鈥, denunci贸 Carlotto.

Por Ail铆n Bullentini.

鈥淗ay unas palabras que son 鈥楴unca m谩s鈥 y que deben existir para todos los actos aberrantes que ha cometido la humanidad, para que no se sigan ocurriendo y no se repitan鈥, subray贸 la presidenta de Abuelas De Plaza de Mayo, Estela de Carlotto durante el cierre del simposio internacional 鈥淓ntre negacionismos, discursos de odio y sus m煤ltiples formas de prevenci贸n鈥, que durante el 煤ltimo mes llevaron a cabo la regional porte帽a de HIJOS; la C谩tedra Libre de Derechos Humanos 鈥淥svaldo Bayer鈥 de la Facultad de Filosof铆a y Letras de la UBA y la Fundaci贸n Luisa Hairabedian en conjunto. Particip贸 de la clausura, tambi茅n, el relator de la ONU sobre la promoci贸n de la Verdad, la Justicia, la Reparaci贸n y las Garant铆as de no repetici贸n y jurista argentino Fabi谩n Salvioli. 鈥渓a memoria debe ser central en un Estado鈥, sostuvo.

Carlotto se par贸 sobre la 鈥渘ecesidad de no olvidar y de no permitir que lo que ha pasado vuelva a pasar en ning煤n lugar del mundo鈥 como uno de las ense帽anzas que en la actualidad puede hoy 鈥渄emostrar鈥 el movimiento de derechos humanos que conforman los organismos que surgieron para exigir justicia, verdad y memoria sobre los cr铆menes de la 煤ltima dictadura c铆vico militar, como las Abuelas, que cumplen este a帽o 44 a帽os.

En ese sentido, a帽adi贸, que 鈥渆n ning煤n momento de esos 44 a帽os hemos tenido rencor, odio, hemos pedido venganza. Y la palabra que simpre me sale es el amor, porque el amor construye y nos permite pensar en estrategias para conseguir logros con buenos sentimientos鈥.

Sobre las expresiones negacionistas, pidi贸 鈥渃uidar la democracia鈥: 鈥淓l negacionismo, esa mala gente, quiere destruir memoria, y convertirla en algo que no tiene ning煤n significado hist贸rico. Por eso hay que cuidar a la democracia, porque de todos depende鈥. Ellas, en tanto, asegur贸, van a 鈥渟eguir buscando no solo a los nietos, sino tambi茅n condena moral y de la Justicia para esos asesinos, y cuando no estemos m谩s seguir谩n los nietos. Seremos ejemplo鈥, dijo.

Pero antes de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Salvioli propuso hablar de la memoria para cercar al concepto de 鈥渘egacionismo鈥, que es el eje del Simposio internacional que 茅l y ella fueron convocados a cerrar. 鈥淟a memoria marca un vallado para que no se vuelvan a cometer hechos brutales. Y no estamos vacunadas y vacunados contra los posibles retrocesos en esta materia. As铆 que la memoria es un deber y un derecho individual, pero sobre todo colectivo. Fundamental鈥, sostuvo.

En ese sentido, reflexion贸 que tanto la memoria, como la perspectiva en derechos humanos 鈥渄eben ser una pol铆tica innegociable de Estado鈥. 鈥淪obre todo cuando se tratan de cr铆menes de lesa humanidad, planificados y perpetrados por el Estado鈥, , como lo fue el terrorismo de Estado de la 煤ltima dictadura.

鈥淨uien niega esos cr铆menes es porque es realidad los comparte鈥, sostuvo, antes de aclarar que 鈥渃uando se apela a la desmemoria lo que se busca es impunidad鈥 para los responsables de aquellos cr铆menes. 鈥淣o es solo lograr que se olviden los hechos, sino tambi茅n que queden impunes sus responsables鈥, agreg贸.

Un simposio para generar consenso

La de este mi茅rcoles fue la 煤ltima jornada de la convenci贸n que, durante cinco encuentros semanales, abri贸 el debate sobre 鈥渆ste embate que estamos sufriendo en la Argentina de un sector minoritario, pero que cada vez se escucha con m谩s fuerza que constantemente refuta lo sucedido en el pasado reciente en nuestro pa铆s, que tiene al negacionismo del pasado como bandera鈥, defini贸 Carlos Pisoni, de HIJOS. en di谩logo con este diario horas antes de ser uno de los anfitriones de las dos personalidades elegidas para darle cierre a la jornada final.

Con la misma preocupaci贸n de los organismos de derechos humanos sobre las expresiones negacionistas y su crecimiento en el devenir del discutir p煤blico, la C谩tedra Libre 鈥淥svaldo Bayer鈥 y la fundaci贸n Hairabedian, que tiene entre uno de sus objetivos primordiales mantener la memoria sobre el genocidio armenio, diagramaron charlas entre ferentes del movimiento, acd茅micos, personlalidades dela esfera p煤blica y referentes de otros pa铆ses para 鈥渁brir la discusi贸n y llegar a un consenso鈥 sobre qu茅 es lo que se puede y se debe hacer frente sa los discursos de odio.

Alexis Papazian, docente de la c谩tedra libre y responsable acad茅mico del 谩rea de investigaci贸n de la fundaci贸n, agreg贸 que la selecci贸n de quienes participaron de los encuentros tuvo que ver con la necesidad de reunir 鈥渕iradas dentro de los derechos humanos, distintas, pero aunadas en la noci贸n de justicia,d e memoria, de verdad, sobre lo que son los negacionismos鈥.

A lo largo de los mi茅rcoles del 煤ltimo mes pasaron expertos como Diana Lenton, Dami谩n Loreti, Daniel Feierstein y Guido Croxatto, el juez daniel Rafecas, el cineasta Benjam铆n 脕vila, y el diputado Marcelo Koening; expertos de Brasil, de Francia y de Espa帽a, referentes del Ministerio de Educaci贸n nacional y de sitios de memoria de todo el pa铆s. Participaron entre 150 y 200 personas por encuentro, cada semana, de Argentina pero tambi茅n de Brasil, Chile, M茅xico, Per煤, Francia, Espa帽a y Venezuela, entre otros pa铆ses.

鈥淧artimos de una base鈥 para esta discusi贸n, sostuvo Pisoni en la apertura del 煤ltimo encuentro, que tuvo lugar ayer, de manera virtual como el resto de los mi茅rcoles, entre las 18 y las 20: 鈥淓l proceso hist贸rico de memoria verdad y justicia, 煤nico en el mundo, el movimiento de derechos humanos organizado durante m谩s de 45 a帽os y esa fortaleza que tuvo siempre de seguir adelante, con nuestras Madres y Abuelas al frente鈥, complet贸.

Por 煤ltimo, Pisoni resalt贸 que 鈥渆s necesario鈥 generar en el pa铆s 鈥渦n marco regulatorio鈥 que 鈥渙frezca un equilibrio entre el punitivismo y la libertad de expresi贸n鈥 para darle un l铆mite a las expresiones negacionistas y los discursos de odio. Record贸, en ese punto, que hay en la actualidad ocho proyectos de ley que apuntan a ese objetivo. 鈥淎tomizados y con diferencias todos en la cuesti贸n punitiva鈥, sum贸 Federico Gait谩n Hairabedian, quien habl贸 en representaci贸n de la fundaci贸n. En tanto, a帽adi贸 que el marco regulatorio 鈥渄ebe tener en cuenta la educaci贸n para la prevenci贸n de esas expresiones鈥.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/379632-estela-de-carlotto-cerro-un-debate-para-consensuar-posturas-?ampOptimize=1