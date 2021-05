–

De parte de Indymedia Argentina May 15, 2021 51 puntos de vista

La justicia de Gualeguaych煤 fall贸 a favor de Estela Lemes, docente rural de Entre R铆os, en el reclamo por los efectos de la exposici贸n a agrot贸xicos. En di谩logo con el programa radial Tengo una idea, Lemes explic贸 que a partir de esta decisi贸n, la ART deber谩 indemnizarla y hacerse cargo de su tratamiento, estudios y pr谩cticas de salud necesarias para atender aspectos de la enfermedad que padece, provocada por las fumigaciones. La docente record贸 diferentes momentos y logros en estos a帽os de lucha personal y colectiva contra las fumigaciones con agrot贸xicos y remarc贸 la necesidad de continuar con estos reclamos.

Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicol谩s Rosales. Redacci贸n: Nicol谩s Rosales. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero.

鈥擫a Retaguardia: 驴C贸mo has recibido esta buena noticia?

鈥擡stela Lemes: Despu茅s de tantos a帽os de espera, sab铆a que en alg煤n momento iba a llegar, y cuando lleg贸 me sorprendi贸. Todav铆a me dura la sorpresa. S茅 que es algo no muy com煤n y que va a sentar precedentes. Eso me mantiene a la expectativa a ver qu茅 pasa.

鈥擫R: 驴Qu茅 otros detalles nos pod茅s agregar del fallo?

鈥擡L: Ellos le indicaron a la ART que se tiene que hacer cargo de mi tratamiento, de estudios que yo necesite, de cualquier pr谩ctica y medicaci贸n que tenga que ver con mi enfermedad por estar expuesta a los agrot贸xicos.

鈥擫R: Para recordar, 驴cu谩l es tu enfermedad y c贸mo fue que la contrajiste?

鈥擡L: Yo tengo ya hace muchos a帽os una enfermedad producida por exposici贸n a los agrot贸xicos, es una neuropat铆a aguda. Esta enfermedad le quita la tonicidad a los m煤sculos, atrofi谩ndolos de a poco. Se siente mucho dolor. Me ayudo con medicaci贸n, me afect贸 sobre todo en mi brazo derecho y en mi pierna del mismo lado. Tambi茅n, en algunos momentos tengo dificultad para respirar. Me agito mucho cuando hablo demasiado, cuando camino, y pierdo el equilibrio. El fallo, cabe aclarar, sale por un da帽o dermatol贸gico, no reconocen la neuropat铆a. Sobre esto 煤ltimo es lo que tengo que seguir trabajando para que me permitan hacer unos an谩lisis nuevos y que pueda hacer el tratamiento que realmente requiero. La 煤nica perito mujer, despu茅s de hacerme muchos estudios haci茅ndome ir cuatro o cinco veces a su consultorio, descubri贸 adem谩s que tengo un s铆ndrome qu铆mico m煤ltiple producto de haber estado expuesta a los agrot贸xicos. Sobre esta nueva enfermedad tengo que ver ahora c贸mo tratarla.

鈥擫R: Por otro lado, en 2019 se volvieron a modificar las distancias de fumigaci贸n en cercan铆as de las escuelas rurales, 驴c贸mo sigue eso hoy en d铆a?

鈥擡L: Estamos pidiendo que se extienda la distancia m铆nimamente a lo que hab铆amos logrado antes, pero hay muchos intereses creados y es muy dif铆cil que se revierta. De todas maneras, en este momento los diputados est谩n con un proyecto de ley. Nosotros pedimos que se nos escuche, que se legisle y principalmente que tengan en cuenta las distancias. Pero mientras no le pregunten al pueblo o a quienes estamos luchando y que conocemos de lo que hablamos vamos a seguir igual. Estar detr谩s de un escritorio no es lo mismo que vivirlo d铆a a d铆a.

Lemes agreg贸 que hasta que el fallo tuvo sentencia firme pas贸 d铆as de muchos nervios. 鈥淐uando estuve segura, ah铆 reci茅n lo empec茅 a contar y mostrar mi alegr铆a. Y contagiar a la dem谩s gente de que hay que luchar. Porque si la Justicia al fin reconoce que los agrot贸xicos enferman, nosotros seguimos en la lucha porque adem谩s matan鈥, dijo la docente.

Por otro lado, tambi茅n se refiri贸 a la novedad del abandono gradual del uso del veneno clorpirif贸s, un insecticida creado por la empresa Dow, que se aplica en la mayor铆a de los cultivos de Argentina. Justamente, el que ella recibi贸 en su cuerpo al ser fumigada. Existir铆a un plazo de un a帽o para su retiro definitivo en el pa铆s.

鈥擫R: 驴Qu茅 fue lo primero que se pas贸 por la cabeza al recibir el fallo favorable?

鈥擡L: Pens茅 en mis hijos, quienes me han acompa帽ado siempre. Llor茅 mucho, mi abogada tambi茅n lloraba del otro lado del tel茅fono cuando me lo dec铆a. Fue muy raro, en ese preciso momento estaba sola. Fueron muchos a帽os de pasar cosas muy duras. De sentir al principio mucha soledad. Pens茅 en Fabi谩n Tomasi, en Ana Zabaloy (docente que denunciaba fumigaciones en San Antonio de Areco y falleci贸 de c谩ncer en 2019) y en tantos otros que no s茅 sus nombres pero que han pasado por lo mismo, y han dejado su vida por haber estado expuestos a los agrot贸xicos y que no pueden ver esta victoria. Se las dedico a ellos.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/05/estela-lemes-fallo-agrotoxicos.html