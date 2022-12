–

De parte de Indymedia Argentina December 20, 2022 192 puntos de vista

Los bangladesíes están muy contentos, pero eso no les soluciona los graves problemas que atraviesan. Probablemente los agrava, porque derrochan energías, tiempo y cerebro en un enfoque ilusorio de la realidad. Pero, además, ahora, ya, hay un problema horrible: varios millones de bangladesíes, que se han lanzado a las calles, están sedientos, hambrientos, quemados por un sol impiadoso, cansados, y no van a poder ver ni el ómnibus de sus héroes. Porque el circuito previsto, con tanta gente en las calles, es impracticable, ni en seis ni en diez horas. ¿Quién se los dice? ¿Cómo van a reaccionar? En el estado en que ya están, y con la aceleración que traen, no van a ser racionales. ¿Y cómo, los organizadores, van a sacar a los jugadores del medio de esa multitud de gente? Quien tenga familiares que esperan ver a la Selección, llámelos y dígales que se rajen. Que no se arriesguen, que descompriman. Ya fue. Que no se empaquen. Fue.