–

De parte de CGT MSL April 19, 2021 98 puntos de vista

Se ha publicado la Resoluci贸n de 24 de marzo de 2021, de la Direcci贸n General de Trabajo, por la que se regulan, en el 谩mbito de la Comunidad de Madrid, los permisos retribuidos de los trabajadores a fin de que puedan ejercer sus derechos electorales en las elecciones auton贸micas convocadas para el 4 de mayo de 2021.

La norma prev茅 el r茅gimen de permisos retribuidos para ejercer los derechos como electores y para aquellos que tengan la condici贸n de presidentes y vocales de las mesas electorales, interventores y apoderados.

驴Puedo ir a votar en horario laboral?

S铆. Los trabajadores que trabajen el d铆a de las elecciones del 4 de mayo tienen un permiso especial para poder ir a votar. Adem谩s, el tiempo en el que se ausente el trabajador ser谩 un permiso retribuido por la empresa, por lo que el empleado no cobrar谩 menos por ir a votar.

驴Tengo que avisar a mi empresa de mi intenci贸n de votar?

El trabajador tiene que avisar a la empresa de su intenci贸n de ir a votar y pedir un justificante en la mesa electoral para entregar a la empresa cuando vuelva y as铆 demostrar que realmente ha ido a votar.

驴Cu谩nto tiempo tengo para votar?

Aunque es cierto que los trabajadores tienen hasta cuatro horas de permiso retribuido para ir a votar no significa que se tengan que emplear esas cuatro horas.Los trabajadores que tengan un horario de trabajo que no coincida con el de apertura de los colegios electorales o que coincida menos de dos horas no tendr谩n permiso retribuido porque se sobreentiende que su horario laboral no le impide ir a votar.

Los trabajadores cuyo horario coincida dos horas o m谩s con el horario de los colegios electorales tendr谩n un permiso retribuido de dos horas. Aquellos trabajadores cuyo horario coincida m谩s de cuatro horas, pero menos de seis con el de los colegios tendr谩n un permiso de tres horas y, finalmente, los trabajadores cuyo horario de trabajo y de votaci贸n coincida en seis horas o m谩s tienen derecho a un permiso de cuatro horas.

驴Si trabajo a tiempo parcial?

En el caso de los empleados que trabajan a tiempo parcial se debe reducir el tiempo de permiso en proporci贸n a las horas que estos trabajen. Se deber谩 aplicar la f贸rmula anterior haciendo una regla de tres con respecto al tiempo trabajado.

驴Qu茅 sucede si soy miembro de la mesa?

Los trabajadores que tengan que formar parte de la mesa electoral tienen derecho a un permiso retribuido a jornada completa y no tienen que acudir a trabajar ese d铆a. Adem谩s, tienen derecho a una reducci贸n de jornada de trabajo de cinco horas el d铆a posterior. Hasta ahora, la reducci贸n de jornada de trabajo era los lunes porque las elecciones se celebran un domingo, pero en este caso pasar铆a al mi茅rcoles 5 de mayo.Lo que no debes olvidar es pedir un justificante de la Junta Electoral para entregar en su empresa.

驴Y si soy suplente?

Si eres llamado como suplente deber谩s estar en la mesa como cualquier otra persona a las ocho de la ma帽ana. Si finalmente tienes que ser suplente tendr谩s los mismos derechos que los miembros de la mesa, pero si no lo eres quedas liberado y puedes ir a trabajar como cualquier otro d铆a.

驴Si la empresa no me da permiso para ir a votar?

La empresa tiene la obligaci贸n de permitirte ir a votar de forma retribuida tal y como se explica en la primera pregunta. No es com煤n que un jefe no permita a sus empleados ir a votar, no obstante s铆 que se pueden dar casos.Si tu jefe no te permite ir a votar, lo primero que debes hacer es informarle de tus derechos laborales. Si a煤n as铆 tu jefe no entra en raz贸n lo aconsejable es que te pongas en contacto con nosotros, ya que nosotros incluso podemos poner una denuncia ante la Inspecci贸n de Trabajo.