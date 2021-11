–

No hubo nada improvisado. Unas semanas despu茅s de ser anunciada en el Pleno del Congreso, los legisladores de tres partidos de la derecha peruana, Avanza Pa铆s, Fuerza Popular y Renovaci贸n, presentaron una moci贸n de vacancia (destituci贸n) contra el presidente Pedro Castillo, quien asumi贸 el cargo el 28 de julio, argumentando que 茅ste design贸 a 鈥渁ltos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apolog铆a al terrorismo鈥.

Por Mariana 脕lvarez Orellana.

El mandatario sostuvo que no le preocupa el ruido pol铆tico, al remarcar que 茅l fue elegido por el pueblo. 鈥淣o me ha elegido la mafia ni la corrupci贸n ni los corruptos. Me debo al pueblo, y estoy tranquilo como debe estar tranquilo el pueblo, el pueblo se merece respeto鈥, expres贸 al anunciar el lanzamiento de la estrategia Per煤 en Marcha, un paquete de reactivaci贸n econ贸mica con una inversi贸n de 520 millones de soles.

Marcha en apoyo a Pedro Castillo en Lima, Per煤, el 25 de noviembre de 2021. Fotos: Cesar Bueno.

La presentaci贸n de esta solicitud 鈥搒u admisi贸n ser谩 votada entre el 6 y el 10 de diciembre鈥, que dif铆cilmente sea aceptada y tiene como objetivo impedir la acci贸n de gobierno, provoc贸 varias cr铆ticas desde sectores afines al gobierno, mientras, miles de peruanos marcharon el jueves por el centro de Lima hasta el palacio legislativo y expresaron su repudio al intento de bancadas parlamentarias de extrema derecha de destituir al presidente Pedro Castillo.

Entre los fundamentos para destituir al jefe de Estado, los legisladores se帽alan la investigaci贸n que se encuentra haciendo la Fiscal铆a en contra de Los Din谩micos del Centro por el presunto delito de lavado de activos. En particular, hace menci贸n al 鈥渦so ilegal de fondos p煤blicos del Gobierno Regional de Jun铆n en la campa帽a electoral 2021 de Per煤 Libre鈥.

El pedido de vacancia fue presentado por 28 legisladores y promovido por Patricia Chirinos, integrante del partido Avanza Pa铆s. Para que la solicitud sea admitida y tratada en el pleno del Congreso se necesitan 52 votos a favor, y para que la vacancia efectivamente se concrete, debe contar con el apoyo de 87 de los 130 congresistas que integran el 贸rgano unicameral legislativo peruano.

Las tres bancadas que presentaron el pedido, Fuerza Popular (24), Avanza Pa铆s (10) y Renovaci贸n Popular (9), tienen 43 firmas. Dos legisladores de Alianza para el Progreso tambi茅n podr铆an sumarse, por lo que a煤n faltar铆an siete firmas para que el tema sea considerado. La vacancia por 鈥渋ncapacidad moral permanente鈥 es una figura muy amplia y subjetiva incluida en la Constituci贸n; forz谩ndola da un amplio margen de acci贸n a los legisladores, lo que ha provocado la ca铆da de varios mandatarios en el pa铆s.

Por su parte, Castillo plante贸 al Parlamento dejar la confrontaci贸n y dialogar. 鈥淪ent茅monos a conversar, dej茅monos de la confrontaci贸n in煤til que le hace mucho da帽o al pa铆s鈥, invit贸 durante una visita a la ciudad centroandina de Huancavelica y dijo esperar que el Legislativo apruebe el Presupuesto Nacional de 2022.

El parlamentario Guillermo Bermejo, del partido cogobernante, Per煤 Libre, record贸 que desde el primer d铆a del Gobierno instalado en junio pasado, denunci贸 que 鈥渉ay un sector golpista que su 煤nico inter茅s es vacar al presidente鈥.鈥淎hora daremos la batalla desde el Congreso y desde las calles. 隆No pasar谩n!鈥, asever贸.

La legisladora Sigrid Baz谩n, de la bancada izquierdista Juntos por el Per煤, calific贸 la moci贸n de 鈥渦n nuevo golpe a la democracia y a la voluntad popular de quienes nunca aceptaron su derrota y desde el primer d铆a hablaban sin pruebas de un fraude y hoy impulsan una vacancia鈥, y advirti贸 que 鈥渆l pueblo responder谩, como siempre lo ha hecho, en las calles鈥.

El secretario general del Movimiento Juntos por el Per煤, 脕lvaro Campana, advirti贸 que la asonada golpista iniciada en el Congreso, junto al poder medi谩tico, buscan con violencia pol铆tica contra sus adversarios resolver la crisis con una salida autoritaria y de ultraderecha. 鈥淣os toca defender la voluntad popular y el proceso de cambio e impulsar con m谩s fuerza el proceso constituyente鈥, a帽adi贸.

Paquete de reactivaci贸n econ贸mica 鈥淧er煤 en marcha鈥

El presidente Pedro Castillo anunci贸 el lanzamiento de un ambicioso paquete de reactivaci贸n econ贸mica con una inversi贸n de 520 millones de soles.

Desde la provincia de Jauja, en la regi贸n Jun铆n, Castillo record贸 que por a帽os la indiferencia del Estado ha negado los servicios b谩sicos para la poblaci贸n y la pandemia ahond贸 las brechas sociales, al anunciar la estrategia Per煤 en marcha.

Pedro Castillo en Jauja el 25 de noviembre de 2021. Fotos: 7D铆as.

A trav茅s de ella se ejecutar谩 un paquete de obras: 90 proyectos de agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales (m谩s de 390 millones) y 43 proyectos de mejoramiento de barrios, pistas, veredas, parques, losas deportivas (m谩s de 127 millones). Estas obras generar谩n m谩s de 11,000 puestos de trabajo y mejorar谩 la calidad de vida de 144,000 habitantes de 17 regiones.

Castillo, al conmemorarse el D铆a internacional de eliminaci贸n de la violencia contra la mujer, rindi贸 homenaje a las peruanas por su esfuerzo y contribuci贸n con el pa铆s. 鈥淭enemos que erradicar la violencia de manera seria y sancionar con la mayor firmeza a los responsables de estos actos. Me sumo a la campa帽a Haz la diferencia frena la violencia鈥, expres贸.

Mariana 脕lvarez Orellana es antrop贸loga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE)

