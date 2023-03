–

De parte de ANRed March 12, 2023 478 puntos de vista

Ayer se congregaron miles de manifestantes, dirigentes y funcionarios en lo que fue una muestra de apoyo a Cristina Kirchner. Se conden贸 al intento de proscripci贸n, pero tambi茅n al propio Frente de Todos. Por Ramiro Ciampa para ANRed

El d铆a s谩bado se llev贸 a cabo un plenario de las organizaciones del campo popular en el predio de la Universidad T茅cnica Nacional de Avellaneda bajo la consigna Luche y Vuelve, con el objetivo de romper el asedio y la proscripci贸n a la l铆der peronista Cristina Kirchner.

El encuentro comenz贸 minutos despu茅s de las 16hs con una apertura a cargo de Andr茅s Larroque, Ministro de Desarrollo de la PBA, y Mario Secco, intendente de Ensenada. Llegaron personas de todas la localidades bonaerenses junto con funcionarios, intendentes y cuadros relevantes como Axel Kicillof, M谩ximo Kirchner, Jorge Ferraresi, Luana Volnovich, Teresa Garc铆a, Wado de Pedro, Ver贸nica Magario, Mayra Mendoza, Victoria Donda, las Madres de Plaza de Mayo entre otros/as.

***

El predio de la UTN est谩 ubicado al costado de la estaci贸n de trenes de Villa Dom铆nico. Desde la bajada del tren se puede optar por subir el puente o cruzar por el paso a nivel. La calle que bordea es San Vicente hasta llegar a la esquina y doblar hacia la entrada principal de la actividad, Av. Ram贸n Franco.

Sobre la esquina del boulevard el estandarte artesanal contiene una malla de acero con un imponente corte de cuero abroquelado, de unos 2 metros de alto y 2 de largo. En el centro la cara de la vicepresidenta, por debajo se lee: 鈥淎 Cristina le sobra el cuero鈥.

El Sindicato de Obreros Curtidores reinventa la escena de 1973, solo cambiando la foto y la consigna de 鈥淎 Per贸n le sobra cuero鈥, realizado por trabajadores de la curtiembre Gibaut en el desfile frente a la CGT y al presidente. La Av. Ram贸n Franco, adem谩s de los curtidores, est谩 repleta de manifestantes, vestidos de pecheras de diversos colores y consignas. Se amontonan de a grupos entonando canciones acompa帽adas por trompetas y bombos.

El humo a bondiola, chorizo y hamburguesa hace imposible no ceder e ir por alg煤n sanguche en los puestos que aprovechan la enorme masa humana. La entrada a la Universidad Tecnol贸gica Nacional es ordenada: hay personas a cargo de la organizaci贸n que insisten en la entrega de credenciales a cada invitadx. Los salvadores de las 3 y media de la tarde son principalmente los 谩rboles, sobre todo dentro del predio. A mitad de la tarde es una ingenuidad pararse bajo el sol m谩s caluroso desde 1906: el d铆a s谩bado fue el r茅cord de extremo calor por casi 120 a帽os. A煤n as铆, casi inexplicablemente, llegan personas del conurbano, de La Plata, de Ensenada, de Gonz谩lez Ch谩vez y de Mar del Plata. Los organizadores comentan que qued贸 chico el lugar. Al finalizar hubo ciertas columnas que escucharon los discursos de cierre desde la calle anexa San Vicente.

La convocatoria se di贸 bajo el t铆tulo de Luche y Vuelve, sumando una m谩s a todas las simbolog铆as de la semana. Un mismo 11 de marzo hace 50 a帽os H茅ctor C谩mpora llegaba a la presidencia para anular la proscripci贸n peronista, luego del golpe en 1955. La otra fecha clave es 9 de marzo: este jueves el TOF di贸 a conocer sus fundamentos para inhabilitar a Cristina Kirchner a ejercer cargos p煤blicos, justo el mismo d铆a en que la dictadura de Aramburo promulgaba el decreto 4161, en la que prohib铆a el partido peronista, la menci贸n de sus exponentes asi como tambi茅n las 鈥渋m谩genes, s铆mbolos, signos, expresiones significativas鈥.

En el predio se erigen 15 gazebos donde algunos referentes van a expresar sus ideas para luego pasar el micr贸fono para el/la que quiera, generando debate. En uno de los 煤ltimos se encuentran el jefe de asesores de la PBA Carlos Bianco, y la ex titular del INADI Victoria Donda. En su uso de la palabra fue contundente. Con el termo sobre la mesa con el sticker de San Lorenzo y pidi茅ndo que le recarguen m谩s hielo para su terer茅, Donda forma parte de la estrategia tal vez menos visible de la actividad, lo que podr铆a catalogarse como 鈥渆strategia de separaci贸n鈥. Para ella la actualidad nos provoca 鈥渁ngustia, la angustia que nos genera la incertidumbre que estamos viviendo鈥, involucrando la situaci贸n de proscripci贸n, la situaci贸n econ贸mica y el calentamiento global. Al respecto afirma que 鈥渘o es que hace calor nada m谩s, como algunos que hablan negando lo que pasa, y lo que pasa es el calentamiento global. Esto no viene de la nada, sino que el responsable del calentamiento global es el capitalismo鈥. La centralidad de su intervenci贸n en el gazebo n潞 12 es que hay personas 鈥渉ablando desde Ushuaia a cualquiera, porque nadie los est谩 escuchando porque ya no representan a nadie鈥, y que est谩n encarcelados en la indecisi贸n: 鈥淨ue expropiamos Vicentin, que no expropiamos Vicent铆n, que vamos contra la Corte, pero no hicimos nada durante los 3 a帽os鈥. Las personas que intervienen hablan sobre la justicia social, la 鈥渘acionalizaci贸n de los puertos para terminar con el contrabando del campo鈥, la 鈥渃reaci贸n del Estado de una empresa de alimentos鈥, entre muchos otros t贸picos como el militante que, levant谩ndose de su silla con la ayuda de sus muletas dice: 鈥淢ilito desde los 10 a帽os, tengo 61, venimos de San Miguel, hay veces que se hace dif铆cil seguir adelante pero estamos ac谩, y el 24 de Marzo tenemos que hacer una marcha federal de los cuatro puntos cardinales hasta la Plaza de Mayo y terminando en la Palacio de Justicia, en la Corte Suprema鈥.

***

El cierre de la actividad estuvo a cargo de M谩ximo Kirchner y Axel Kicillof. El gobernador habl贸 de la claridad con que la oposici贸n muestra sus planes expl铆citamente: 鈥淰ienen a ajustar, vienen a achicar el estado, a privatizar YPF, Aerol铆neas, esta vez nadie puede hacerse el distra铆do ni comerse los globitos de colores porque lo est谩n diciendo鈥. Tambi茅n habl贸 sobre el armado del fallo en connivencia entre la Corte Suprema, miembros de inteligencia, y representantes del grupo Clar铆n: 鈥淗an inventado un fallo, una condena, han inventado miles de causas, ensuciando pero no pueden evitarlo, la compa帽era Cristina es la dirigenta que nuestro pueblo cree y conf铆a. Cuando logran una condena como lograron ahora, sin ninguna prueba a trav茅s de Lago Escondido se evidenci贸 que lo armaron todo. Vienen empe帽andose hace much铆simo tiempo鈥.

Adem谩s trat贸 de mostrar lo evidente del apa帽amiento de la oposici贸n con Caputo a la cabeza al intento de asesinato a la vicepresidenta: 鈥淨uiero construir esa cronolog铆a: en Mayo sin que lo supi茅ramos se comenzaron a formar diversos grupos como si fueron espont谩neos, estos Revoluci贸n Federal, a veces con la vor谩gine de noticias quieren que nos olvidemos o nos tratan de est煤pidos. Uno de ellos con una carpinter铆a en Boulogne que no ten铆a ni cartel y le vend铆a muebles por 20 millones de pesos a la familia de Toto Caputo, 驴que se creen?驴qu茅 se creen que pueden enga帽ar toda la vida y todo el tiempo?鈥

Agreg贸 que van a exigir 鈥渃astigo contra los que atentaron contra la vida de Cristina, para los que lo perpetraron y para los que lo financiaron鈥.

M谩ximo Kirchner en su alocuci贸n de casi 40 minutos habl贸 sobre el retroceso que fue traer al FMI y los condicionamientos que impone: 鈥淓l Fondo aprieta, la Argentina cede y nos quieren comprar por baratijas las cosas. Lo que necesitan son las tres flexibilizaciones: laboral, impositiva y ambientales鈥. Critic贸 que el gobierno a煤n no haya puesto en vigencia la ley de moratoria previsional, y en este sentido el organismo de pr茅stamos est谩 presionando.

***

El objetivo central de estas actividades, que algunos referentes sostuvieron como el primero de tantos hasta el armado de las listas en junio, es garantizar la plataforma en la cual se desenmascare al partido judicial y su intromisi贸n en la democracia del pa铆s. Esto busca crear una base en la cual el pueblo sepa que no se puede hablar de democracia si se persigue a dirigentes/as y as铆, Cristina Kirchner pueda presentarse sin condicionamientos.

Como en la d茅cada infame y la d茅cada del 60 principalmente los gobiernos de Frondizi e Ill铆a (sin hablar de las dictaduras), los que asum铆an al gobierno estaban vigilados y sofocados por las Fuerzas Armadas. Hoy en d铆a hay una modernizaci贸n, y es el Poder Judicial quien sofoca y vigila a lxs gobernantes. Bajo una presunta legalidad persiguen, encarcelan y proscriben si la persona o su movimiento no se ajusta a sus intereses.

Como segundo punto, la 鈥渆strategia separaci贸n鈥 que se llev贸 adelante en la actividad consisti贸 en profundizar la distancia con una parte del Frente de Todos. Desde los dirigentes y funcionarios representantes de La C谩mpora, ciertas organizaciones peronistas, y otras del campo popular, se busc贸 permanente marcar que todos los errores de su mismo frente fue, sin mencionarlo expl铆citamente, causado por el 鈥渁la albertista鈥. Se escucharon cr铆ticas hacia el per铆odo 2019-2023 como si se tratara de una alianza neoliberal, algo que resulta contradictorio. M谩s all谩 de las declaraciones de M谩ximo Kirchner sobre qu茅 decidir谩n ciertos cuadros de cara a las presidenciales, hay un punto que se intent贸 pasar por alto: el gobierno que criticaban es el de ellos mismos. Quedan meses de armado, de gesti贸n y de definiciones.