–

De parte de La Haine February 14, 2022 20 puntos de vista

Las recientes olas de calor en el noroeste de EE UU, el oeste de Canad谩, Siberia y el Mediterr谩neo, as铆 como las inundaciones en Alemania y China, han sido extremas, pero en modo alguno inesperadas. Estos fen贸menos meteorol贸gicos extremos son indicios de que el sistema Tierra1 est谩 cambiando bruscamente. Constituyen la nueva normalidad. Estas disrupciones abruptas del clima y del sistema Tierra convierten en ilusorias todas las ideas pol铆ticas de una transformaci贸n socioecol贸gica gradual. 脷nicamente una estrategia de ruptura revolucionaria es suficiente y realista para afrontar este desaf铆o, pero el contenido de esta estrategia solo es discernible en un contorno borroso. Este art铆culo es una continuaci贸n del debate sobre estrategias ecosocialistas y la actualidad de una perspectiva de doble poder puesto de relieve por David McNally y Gareth Dale2. Imperativos ecol贸gicos hacen que estos planteamientos sean todav铆a m谩s urgentes.

El clima est谩 cambiando bruscamente

Las inundaciones e incendios recientes y la devastaci贸n de muchas regiones distintas, adem谩s de la muerte de muchas personas, convierten temores abstractos en experiencias vividas. Estos sucesos no acaecen por sorpresa, sino que confirman lo que vienen anunciando estudios del clima desde hace d茅cadas. El resumen del 6潞 Informe de Evaluaci贸n del Grupo de Trabajo I del GIECC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim谩tico) sobre las causas f铆sicas del calentamiento del planeta en proceso de r谩pida aceleraci贸n3, publicado el 9 de agosto, constituye una advertencia t茅cnica formal sobre las consecuencias de las ineludibles leyes de la f铆sica de la naturaleza.

El informe del GIECC resume el proceso del futuro calentamiento global en cinco ilustrativas V铆as Socioecon贸micas Compartidas (SSP, Shared Socioeconomic Pathways)4. Sorprendentemente, condensa el abanico de posibilidades en: SSP1 Sostenibilidad, SSP2 Medianera, SSP3 Rivalidad regional, SSP4 Desigualdad y SSP5 Desarrollo f贸sil. Las v铆as se combinan con diferentes vol煤menes de forzamiento radiativo (una medida del balance radiativo de la Tierra, del que las emisiones de gases de efecto invernadero son un componente importante), dando lugar a diferentes proyecciones. Los hallazgos son tan brutales como aleccionadores. El objetivo de la Conferencia de Par铆s 2015 sobre el clima, de limitar el calentamiento a 1,5 掳C, ya no se puede alcanzar en el marco de las condiciones capitalistas existentes, condiciones que el GIECC acepta.

Incluso si los gobiernos acordaran en la Conferencia COP 26 en Glasgow la opci贸n m谩s radical (SSP1-1,9) de reducci贸n r谩pida y generalizada de las emisiones de gases de invernadero -lo que ya est谩 descartado-, el mundo seguir铆a inmerso en una trayectoria catastr贸fica. En esta proyecci贸n, el sistema Tierra cambiar铆a de forma tan dram谩tica y abrupta en apenas unas d茅cadas que toda esperanza de una importante transformaci贸n socioecol贸gica en el marco del modo de producci贸n capitalista carecer铆a de fundamento.

Para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 掳C con una probabilidad del 50 %, el mundo puede seguir emitiendo 500 gigatoneladas (Gt) de CO2. A fin de asegurar una probabilidad del 83 % habr铆a que reducirlas a tan solo 300 Gt de CO25. Esto conduce a una idea absurda. Si el mundo sigue emitiendo alrededor de 40 Gt de CO2 al a帽o, de aqu铆 a 2030 habr铆a que parar en todo el planeta la totalidad de las m谩quinas que emiten CO2. Este c谩lculo ni siquiera tiene en cuenta la deuda ecol贸gica hist贸rica de los pa铆ses imperialistas tempranamente industrializados, que han estado colonizando la atm贸sfera con sus emisiones y ya han agotado su presupuesto de carbono.

En realidad, el desarrollo avanza en la direcci贸n contraria. Las emisiones de CO2 siguen aumentando significativamente. Seg煤n las 煤ltimas contribuciones determinadas a escala nacional de 191 pa铆ses, las emisiones anuales de gases de invernadero, sin incluir el uso de la tierra, los cambios de uso de la tierra y la silvicultura, aumentar谩n a 55,1 Gt de CO2 equivalentes de aqu铆 a 2030. Esto representa un incremento del 59,3 % sobre 1990, del 16,3 % sobre 2010 y del 5 % sobre 20196.

El GIECC califica la proyecci贸n intermedia (SSP 2-4.5) de proyecci贸n sin referencia adicional a la pol铆tica clim谩tica. Esta proyecci贸n corresponde a la franja superior de las contribuciones determinadas nacionalmente (NDC) agregadas que comunican los gobiernos, NDC que se comunicaron tras la Conferencia de Par铆s 20157. Supone que se llegar谩 al pico de emisiones aproximadamente entre 2040 y 2050 y predice que el mundo rebasar谩 el umbral de los 1.5 掳C a comienzos de la d茅cada de 2030 y el de 2 掳C a mediados de siglo. Entre 2080 y 2100, la temperatura media del planeta en superficie subir谩 casi con seguridad a 2.7 掳C (en una franja de 2,1 a 3,5 掳C) por encima de la 茅poca preindustrial8. Por esta v铆a, el calentamiento seguir谩 aceler谩ndose. La Tierra se convertir铆a en un planeta caliente cuyo sistema Tierra cambiar铆a totalmente de manera abrupta.

Sin embargo, la experiencia nos dice que hasta ahora los gobiernos ni siquiera cumplen estos planea y promesas insuficientes. Si siguen aumentando las emisiones al ritmo actual, la temperatura media en superficie podr铆a incrementarse entre 3,3 掳C y 5,7 掳C hasta finales de siglo. Esto supondr铆a un colapso total del sistema clim谩tico. La 煤ltima vez que la temperatura global en superficie era 2,5 掳C m谩s elevada que en 1850-1900 fue hace m谩s de 3 millones de a帽os9. Lo que ocurre ahora tiene una importancia geohist贸rica inconmensurable.

Salta a la vista que la sociedad mundial avanza en direcci贸n a una serie de cambios bruscos del sistema Tierra. Gran parte de nuestro planeta, incluidas numerosas megaciudades, dejar谩n probablemente de ser habitables en apenas unas pocas d茅cadas. Si se mantienen las pol铆ticas clim谩ticas actuales, el nicho de temperaturas dentro del cual ha podido desarrollarse la humanidad cambiar谩 m谩s en los pr贸ximos 50 a帽os que en cualquier otro periodo de los 煤ltimos 6.000 a帽os. En funci贸n del aumento de la poblaci贸n y del calentamiento global, de mil a seis mil millones de personas no vivir谩n ya en unas condiciones clim谩ticas como las que han existido durante los 煤ltimos 6.000 a帽os. Si descartamos la migraci贸n, un tercio de la poblaci贸n mundial se ver谩 expuesta, seg煤n esta proyecci贸n, a temperaturas anuales medias superiores a 29 掳C, que actualmente solo se dan en el 0,8 % de la superficie terrestre, principalmente en el Sahara. Las regiones potencialmente m谩s afectadas figuran entre las m谩s pobres del planeta10. Much铆simo m谩s grave que las consecuencias de la actual pandemia de covid-19, este proceso comportar谩 el exterminio de una parte de la poblaci贸n pobre del mundo.

Semejante calentamiento desencadenar铆a por s铆 mismo una din谩mica desastrosa y da铆a un impulso adicional al calentamiento global. Una cascada de mecanismos que se reforzar谩n mutuamente convertir谩n la Tierra en un planeta caliente, que solo ser谩 habitable dentro de una franja limitada para las sociedades humanas y muchas otras especies.

El capitalismo del antropoceno: por la senda verde hacia la barbarie

Adem谩s del calentamiento global, la p茅rdida de biodiversidad, la acidificaci贸n de los oc茅anos y el cambio de usos de la tierra mediante la deforestaci贸n, la inyecci贸n de nitr贸geno y f贸sforo en la biosfera y la atm贸sfera ya han alcanzado o incluso superado los l铆mites de capacidad de carga. Durante m谩s de 200 a帽os, el modo de producci贸n capitalista ha cultivado un metabolismo social con la naturaleza que ha alterado el sistema Tierra hasta el punto de que por lo menos desde la gran aceleraci贸n posterior a la segunda guerra mundial la Tierra ha entrado en una nueva era geol贸gica, que los cient铆ficos del sistema Tierra llaman antropoceno11.

La fase estable del holoceno, que comenz贸 tras la 煤ltima glaciaci贸n y ha durado unos 11.700 a帽os, ya es historia. Pero fue precisamente la configuraci贸n clim谩tica del holoceno favorable a la vida la que permiti贸 el desarrollo de la civilizaci贸n humana tal como la conocemos. La transici贸n a la nueva era geol贸gica del antropoceno supone un enorme desaf铆o a la sociedad humana, cuyo alcance es dif铆cil de prever en estos momentos.

La crisis ecol贸gica generalizada es expresi贸n de la contradicci贸n entre los l铆mites de crecimiento planetarios y la din谩mica de acumulaci贸n interminable del capital12. El modo de producci贸n capitalista practica un metabolismo social con la naturaleza que le empuja a violar los l铆mites planetarios13. La rutina de la acumulaci贸n conduce a una sobrecarga del planeta y a una “ruptura general de la relaci贸n de la humanidad con la naturaleza, derivada a un sistema alienado de capital sin fin”14. Esta alienaci贸n ecol贸gica es fruto de una alienaci贸n social: la dominaci贸n de unos humanos por otros humanos15. La destrucci贸n ecol贸gica amenaza la supervivencia f铆sica de millones de personas y supone un desaf铆o para la reproducci贸n de sociedades enteras. De finales de la d茅cada de 1970 en adelante, el capital financiero se hizo progresivamente con las riendas de los procesos de acumulaci贸n de capital. La explotaci贸n del trabajo y el saqueo de la naturaleza han progresado de una manera todav铆a m谩s desenfrenada en todo el mundo16.

En respuesta a la destrucci贸n de la naturaleza se redoblan los esfuerzos por considerar que la naturaleza o los llamados servicios del ecosistema son capital. Esta extensi贸n conceptual de una relaci贸n colonial con la naturaleza no protege los ecosistemas, sino que m谩s bien crea una nueva categor铆a de activos. Ofrece al capital financiero -organizado en bancos, fondos de inversi贸n, fondos de pensiones, grandes empresas de toda clase e individuos ricos- una nueva oportunidad para obtener ingresos en forma de intereses y renta17.

El complejo financiero-f贸sil-estatal no tiene freno. Los propietarios del capital invertido y colocado en el sector f贸sil no piensan en amortizar sus activos18, sino todo lo contrario. Los pa铆ses del G20 han subvencionado la energ铆a f贸sil y su infraestructura hasta un total de unos 3,3 billones de d贸lares de 2015 a 2019. Mientras que los pa铆ses del G20 han dedicado m谩s de 360.000 millones de euros a iniciativas positivas para el clima, han invertido cuatro veces m谩s dinero en sectores intensivos en CO219. Claro que esto no es nuevo, ni mucho menos. Los Estados capitalistas han estado conchabados inextricablemente con el sector financiero y el de los combustibles f贸siles durante d茅cadas.

En parte gracias a este apoyo p煤blico, la econom铆a de los combustibles f贸siles sigue siendo rentable. Por tanto, este sector sigue atrayendo capital. El Financial Times inform贸 el 23 de julio de que el aumento de la demanda de electricidad ha hecho que el carb贸n t茅rmico pase a ser la clase de activo m谩s lucrativa20. Por consiguiente, el carb贸n seguir谩 tapando el agujero durante mucho tiempo. Dado que recientemente la demanda de electricidad ha mantenido su tendencia alcista, los precios del carb贸n t茅rmico tambi茅n han aumentado. Pese a que las energ铆as renovables, como la e贸lica y la solar, crecen r谩pidamente, no mantienen el paso con la creciente demanda de electricidad y energ铆a. Animadas por las expectativas de ganancia del capital financiero, las empresas de combustibles f贸siles siguen invirtiendo ampliamente en nuevos proyectos en todo el mundo21.

A escala global, simplemente no hay suficiente capacidad para satisfacer la demanda existente de energ铆a sin recurrir a fuentes de energ铆a f贸siles. Ni siquiera la industria del autom贸vil ser铆a capaz de desarrollar y procesar t茅cnicamente suficiente cobre, cobalto, colt谩n y tierras raras para convertir la totalidad de sus flotas en coches el茅ctricos. Por mucho que quisiera, la industria carece actualmente de suficientes materias primas necesarias. Esto se debe a que las energ铆as renovables son extremadamente intensivas en recursos y la propia construcci贸n de una infraestructura de energ铆as renovables seguir谩 consumiendo grandes cantidades de energ铆a f贸sil. A fin de mantener los precios de las materias primas en un nivel bajo para que los precios de las renovables no superen los de las f贸siles, ya est谩 en marcha una carrera imperialista por el control y la explotaci贸n de yacimientos de materias primas. Por tanto, un capitalismo verde es necesariamente imperialista.

El presupuesto de emisiones de gases de invernadero ya se ha agotado en los pa铆ses imperialistas, que hist贸ricamente son los principales responsables de dichas emisiones. Sin embargo, los gobiernos hablan de emisiones cero neto: tras esta ret贸rica se esconde una gran trampa en la que por desgracia caen a veces el movimiento por el clima y los partidos de izquierda cuando adoptan el concepto acr铆ticamente. Las estrategias cero neto implican la apropiaci贸n y aprovechamiento de vastas 谩reas de tierra en pa铆ses pobres dependientes para que absorban emisiones de carbono, de manera que los grandes emisores de los pa铆ses imperialistas puedan evitar reducciones significativas de sus emisiones.

Tales estrategias de compensaci贸n dan pie a una explosi贸n de la demanda de tierras. Los bosques y plantaciones industriales para el secuestro de CO2 entran en competencia con la producci贸n de alimentos y por tanto agravan el hambre. Este planteamiento comporta un incremento masivo de la distribuci贸n desigual de tierras y por tanto el empobrecimiento y desplazamiento de poblaciones en los pa铆ses afectados. De este modo, la modernizaci贸n capitalista verde intensifica el saqueo neocolonial y la rivalidad interimperialista que es preciso detener. Cero neto forma parte de una pol铆tica clim谩tica imperialista global. El movimiento por el clima necesita aclarar y combatir esta t谩ctica distractiva.

Hip贸tesis; estrategia revolucionaria

Con el capitalismo del antropoceno entramos en una fase llena de incertidumbres y cambios bruscos, que afectan a los fundamentos f铆sicos de la vida social y agravan la inestabilidad econ贸mica, los conflictos sociales y la rivalidad imperialista intensificada, que vendr谩 acompa帽ada de cambios de la hegemon铆a geopol铆tica. La din谩mica del sistema con sus puntos de no retorno impondr谩 alteraciones agudas e inesperadas de las sociedades. Las pandemias, as铆 como las cat谩strofes sociales derivadas de sequ铆as, inundaciones y olas de calor, pasar谩n a ser el estado de cosas normal. Condicionar谩n la lucha entre clases.

El planeta recalentado ya est谩 quebrando bruscamente muchos modos de vida tradicionales y con los que la gente est谩 familiarizada. Esto es lo que ya experimentamos en estos tiempos de pandemia, lo que ya han experimentado personas cuyos hogares ha sido destruidos por el agua o el fuego, y que seguir谩n experimentando las personas que tienen que abandonar sus ciudades debido al calor insoportable. No hay seguridad ni certezas.

Estos cambios obligan a todos los movimientos y organizaciones que se esfuerzan por superar el modo de producci贸n capitalista a reflexionar a fondo sobre la estrategia. 驴Qu茅 clase de estrategia anticapitalista ser铆a la adecuada para hacer frente a estos desaf铆os fundamentales? Las estrategias orientadas a las reformas tienen desde hace tiempo los pies de barro. Los avances de la productividad desde la d茅cada de 1970 no han bastado para generar una elevada tasa de beneficio ni un aumento notable de los salarios, y mucho menos para construir y mantener una infraestructura social bien desarrollada22. Es m谩s, los l铆mites planetarios del sistema Tierra23 obstaculizan sustancialmente el proceso de acumulaci贸n en que necesitan basarse las estrategias de reforma.

La crisis ecol贸gica global intensificada imposibilita totalmente una reforma socioecol贸gica del capitalismo, especialmente en el corto lapso de tiempo disponible. Deviene m谩s claro que nunca que las ideas de progreso gradual y de un refuerzo continuo de las fuerzas socialistas a trav茅s de la participaci贸n en gobiernos burgueses o asumiendo responsabilidades gubernamentales son castillos en el aire. En el marco del modo de producci贸n capitalista simplemente no existen las condiciones pol铆ticas ni econ贸micas ni ecol贸gicas -o sea, materiales- necesarias para una estrategia de reforma gradual con el fin de mejorar las condiciones aceptando las restricciones ecol贸gicas24.

Lamentablemente, las fuerzas m谩s radicales de los movimientos socialistas se han contentado con una escasez de debates estrat茅gicos y una extra帽a autorrestricci贸n durante varias d茅cadas. Si el ecosocialismo quiere cambiar la relaci贸n de fuerzas, tiene que abordar el reto de formular hip贸tesis estrat茅gicas que requieren una comprensi贸n correcta del periodo actual y de las din谩micas sociales en el tiempo y en el espacio. Pr谩cticamente no hay debates sobre la manera de cambiar la relaci贸n de fuerzas hasta tal punto que la construcci贸n de instituciones de contrapoder d茅 lugar a una situaci贸n de doble poder. Sin embargo, toda forma de doble poder ser谩 fr谩gil y, por tanto, ha de conducir finalmente a una lucha decisiva entre a continuidad mediante la restauraci贸n del antiguo orden y la victoria de las fuerzas revolucionarias.

Solo si se impone r谩pidamente una ruptura anticapitalista podremos frenar el calentamiento global hasta el punto de evitar que se desencadene una catastr贸fica din谩mica propia, que pondr铆a en tela de juicio gravemente la supervivencia de nuestras sociedades.

Antes de esbozar algunas l铆neas de una estrategia ecosocialista revolucionaria, quiero presentar brevemente unas reflexiones sobre las consecuencias sociopol铆ticas de la evoluci贸n no lineal y err谩tica del sistema Tierra y de la sociedad. Con este fin me referir茅 a los planteamientos de Vlad铆mir Ilyich Lenin, Walter Benjamin y Daniel Bensaid sobre la comprensi贸n no lineal del tiempo. Sostengo que las fuerzas ecosocialistas tienen que estar preparadas para gestionar estos giros abruptos y desarrollar programas de transici贸n adecuados, encaminados a reforzar la autoorganizaci贸n y el contrapoder.

El tiempo roto y condensado en el capitalismo del antropoceno

En un art铆culo inspirador, Bensaid explic贸 que la idea de progreso mec谩nico sin crisis o rupturas corresponde a una noci贸n del tiempo como algo homog茅neo y vac铆o25. En 煤ltima instancia, es un tiempo no pol铆tico. Record贸 la noci贸n que ten铆a Lenin de la pol铆tica como estrategia de intervenci贸n directa y ruptura de las estructuras estatales y econ贸micas. En contraste con la socialdemocracia cl谩sica, Lenin ve铆a la pol铆tica como un tiempo lleno de luchas, un periodo de crisis y colapsos. Al bosquejar su concepto de crisis revolucionaria, se remiti贸 a situaciones que no corresponden a un refuerzo continuo de un movimiento social, sino que expresaban una crisis general de las relaciones entre todas las clases de una sociedad26.

Bensaid desarroll贸 esta l铆nea de pensamiento a trav茅s de la noci贸n de la historia que ten铆a Benjamin. Este sosten铆a que el tiempo estrat茅gico de la pol铆tica no es lineal ni vac铆o en el sentido de un proceso mec谩nico. M谩s bien, dec铆a, es un tiempo discontinuo, inconexo y fracturado, lleno de nudos y sucesos impregnados de significado. Benjamin criticaba la noci贸n lineal del progreso que ten铆a la socialdemocracia, una cr铆tica que tambi茅n se aplicaba al movimiento comunista degenerado de su 茅poca y que sigue siendo v谩lida actualmente. El progreso no avanza inexorablemente. Los potenciales socialistas no pueden crecer a partir de un reformismo lineal en medio del r谩pido colapso del sistema Tierra. En medio de s煤bitos cambios sociales y de la devastaci贸n ecol贸gica, la idea de un desarrollo lineal en un tiempo homog茅neo y vac铆o es completamente impropia27.

Otra idea de Benjamin nos ayuda a ver la brusquedad del desaf铆o actual. Bajo la impresi贸n de fascismo, del pacto Hitler-Stalin, del comienzo de la segunda guerra mundial y de la incapacidad del movimiento obrero de frenar el fascismo y la degeneraci贸n burocr谩tica de la URSS, escribi贸: “Marx dice que las revoluciones son las locomotoras de la historia mundial. Pero tal vez… las revoluciones son el intento del g茅nero humano de tirar del freno de emergencia de este tren28.” Al se帽alar esto, Benjamin expres贸 claramente su visi贸n de la evoluci贸n de las sociedades: no hay progreso lineal; el desarrollo se caracteriza m谩s bien por saltos, condensaciones, estancamiento y regresi贸n. Lo importante es la acci贸n, porque el freno de emergencia no se activa solo. “La 煤nica esperanza reside en los movimientos sociales reales”, concluye Michael L枚wy29.

Hoy, tirar del freno de emergencia es la 煤nica manera de evitar que las fuerzas productivas se conviertan totalmente en fuerzas destructivas y arrastren a la humanidad al abismo. La revoluci贸n no garantiza una perspectiva de emancipaci贸n, pero es una condici贸n necesaria para evitar que la locomotora descarrile. Sin embargo, el tiempo que tenemos para tirar del freno de emergencia es corto y y cada vez menor. As铆 que la cuesti贸n estrat茅gica es: 驴c贸mo podemos tirar de este freno de emergencia?

Bensaid y Benjamin desarrollaron la noci贸n de un tiempo roto. Por decirlo figuradamente: la manecilla de la esfera de un reloj va dando saltos, pero de forma irregular y por sorpresa. Esto significa que las constelaciones var铆an bruscamente, las sociedades cambian a saltos, la historia, por decirlo de esta manera, da saltos y la cantidad se convierte en calidad. Este enfoque ayuda a comprender los desaf铆os actuales a la vista de las brechas del sistema Tierra y de unos procesos sociales s煤bitamente desestabilizados. Pero el tiempo no solo se rompe, se condensa antes de romperse.

Este tiempo condensado es fruto de procesos hist贸ricos en parte interdependientes. Muchos cambios se fusionan: los cambios repentinos del sistema Tierra y de los ecosistemas, causados por el metabolismo social depredador y destructivo con la naturaleza, la crisis econ贸mica y social, el empobrecimiento, procesos de precarizaci贸n y fragmentaci贸n, rivalidades geopol铆ticas, crisis de orientaci贸n pol铆tica de las fracciones dominantes del capital y crisis existencial del movimiento obrero cl谩sico.

Estas din谩micas forman un conglomerado inextricable con inmensas consecuencias sociales. Estas acaecen de una manera marcadamente desigual en el espacio, pero concentradas y selectivamente dispersas en una vasta zona, en su mayor铆a interdependientes. Este periodo de tiempo condensado se diferencia de las fases estables del capitalismo entre la segunda guerra mundial y la d茅cada de 1970, o incluso, hasta cierto punto, desde la d茅cada de 1990, cuando solo hubo pocos cambios s煤bitos y escasas erupciones sociales.

Un ejemplo actual de significado relativamente menor sirve para explicar esta concatenaci贸n de circunstancias: a finales de agosto de 2021, los contagios de SARS-CoV2 se expandieron r谩pidamente durante la cuarta ola pand茅mica en algunos Estados sure帽os de EE UU. Los hospitales estaban abarrotados. Por la regi贸n afectada pas贸 un hurac谩n y no era posible evacuar los hospitales. Los gobiernos no hab铆an tomado medidas preventivas. La infraestructura material y social en la regi贸n afectada era insuficiente debido a la b煤squeda general de rentabilidad, a las pol铆ticas de austeridad de las 煤ltimas d茅cadas y al desarrollo desigual del capitalismo en EE UU. Amplios segmentos de la poblaci贸n sufren pobreza. El gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales tienen otras prioridades. Atrapados en su l贸gica de competencia y sus funciones de garantes de las condiciones de acumulaci贸n de capital, no actuaron conforme a lo que exig铆an las situaciones y de este modo, al negar la condensaci贸n cualitativamente nueva de grandes desaf铆os y al dar prioridad a las condiciones favorables para los negocios, exacerbaron efectivamente aquellos mismos desastres.

Los procesos de pandemia, repliegue del Estado, empobrecimiento y cat谩strofe clim谩tica colisionan, se encadenan y condensan en poco tiempo. No solo tienen un impacto enorme en gran n煤mero de personas, sino que tambi茅n pueden reforzarse rec铆procamente y desatar reacciones en cadena. La condensaci贸n y la rotura del tiempo son mutuamente dependientes. Si esta compresi贸n da pie luego a un salto, o sea, a un cambio cualitativo en la sociedad, o no, depender谩 de las acciones subjetivas de las personas afectadas y su fuerza organizativa.

Estrategias ecosocialistas revolucionarias

Una cuesti贸n crucial es si estos procesos y sucesos entrelazados, algunos de los cuales se derivan de cambios sustanciales o incluso del rebasamiento de puntos de no retorno del sistema Tierra, tambi茅n conducen a puntos de no retorno revolucionarios: a situaciones en que la transici贸n a una situaci贸n cualitativamente nueva se produce en parte en virtud de una acci贸n radical.

Hasta ahora, la coincidencia de los distintos procesos de crisis ha dado pie, en efecto, a crisis revolucionarias en varios lugares en las 煤ltimas d茅cadas, como por ejemplo las revueltas revolucionarias en el mundo 谩rabe en 2011 y las revueltas en Ecuador, Chile, L铆bano e Irak en 2019 y 2020. Sin embargo, las fuerzas socialistas no han sido capaces de ganar en ninguno de estos casos una influencia sustancial. En ninguna parte se han implementado reformas estructurales anticapitalistas, ni siquiera en Venezuela. En todas partes ha prevalecido una u otra forma de contrarrevoluci贸n.

Adem谩s, estas revueltas carecieron de organizaciones revolucionarias con arraigo social que fueran capaces de procesar experiencia previas y combinar diferentes intereses en estos movimientos en un programa de transici贸n anticapitalista30. En ning煤n pa铆s hay organizaciones revolucionarias o siquiera ecosocialistas con un arraigo social que les permita emprender grandes iniciativas pol铆ticas tan necesarias.

Los proyectos pol铆ticos de partidos socialdem贸cratas, verdes y de izquierda son completamente ineficaces en estos tiempos condensados, puesto que siguen asumiendo que la situaci贸n es estable. Realmente anhelan la estabilidad y la seguridad, pero solo en los centros imperialistas de la econom铆a mundial. Estas estrategias contribuyen a que los problemas sociales y ecol贸gicos se agraven todav铆a m谩s y las cargas se desplazan a los pueblos de los pa铆ses poscoloniales.

Los tiempos de debate sobre una transformaci贸n socioecol贸gica gradual y a peque帽a escala han pasado. Ya no queda espacio para esto. Las alianzas socioecol贸gicas reformistas y los proyectos de un nuevo pacto social verde de izquierdas son insuficientes desde un punto de vista ecol贸gico y econ贸micamente inconsistentes. En los pa铆ses imperialistas, carecen de toda base material, econ贸mica y pol铆tica. Las orientaciones que se basan en una transformaci贸n socioecol贸gica del capitalismo son castillos en el aire en el capitalismo del antropoceno y dar谩n lugar a terribles derrotas.

Para limitar el calentamiento global a 1.5 掳C es preciso clausurar muchos sectores productivos, empezando por la industria de armamentos y gran parte de la del autom贸vil. Aquellas partes menores de esta 煤ltima y que todav铆a son 煤tiles, como la producci贸n de autobuses y la fabricaci贸n de veh铆culos comerciales y de uso comunitario, deben fusionarse bajo control democr谩tico con el sector ferroviario para constituir una industria de movilidad sostenible. El sector financiero debe reducirse a lo estrictamente necesario para financiar estas transformaciones y una infraestructura social e industrial suficiente.

Todas estas necesidades reflejan una gran verdad inmutable: es preciso disolver el complejo financiero-f贸sil-estatal. Muchas empresas de energ铆a f贸sil son (en parte) de propiedad p煤blica, lo que demuestra que el control estatal por s铆 solo no es la soluci贸n. Tenemos que construir un movimiento capaz de apropiarse social y democr谩ticamente del sector financiero y de la totalidad del sector de la energ铆a, as铆 como de otras industrias clave. Esto es imprescindible para una transformaci贸n industrial m谩s amplia.

En estos tiempos condensados y de cambios r谩pidos, necesitamos estrategias sociales y pol铆ticas que correspondan a estos cambios bruscos y rupturas y permitan intervenir en ellos. Por eso es necesario introducir la perspectiva revolucionaria de los debates hist贸ricos en los conflictos actuales. Una perspectiva revolucionaria de ruptura social es la adecuada en los puntos de no retorno y las rupturas en el sistema Tierra. Sin embargo, las constelaciones revolucionarias pueden surgir a partir de fen贸menos muy diferentes.

Supongamos, por ejemplo, que en un pa铆s industrializado tempranamente e imperialista fuera elegido un gobierno -apoyado por una inmensa movilizaci贸n de sindicatos y movimientos sociales-que se propusiera aplicar un programa radical de reforma socioecol贸gica. Ser铆a un gobierno totalmente distinto del gobierno de coalici贸n PSOE-Unidas Podemos en Espa帽a o del de una hipot茅tica coalici贸n SPD-Verdes-Die Linke en Alemania, de un presidente M茅lenchon en Francia o incluso de un presidente Sanders en EE UU. Aquel gobierno implementar铆a reformas estructurales radicales basadas en una relaci贸n de fuerzas favorable, generada por potentes movimientos sociales y de la clase trabajadora. Abordar铆a el reto -lejos de las recomendaciones de contenci贸n de Poulantzas31- de intervenir decisivamente en los procesos de producci贸n de industrias clave y sometiendo las empresas al control democr谩tico de la sociedad. Esto de por s铆 ya ser铆a un acto revolucionario.

Pero tambi茅n cabe concebir otras situaciones de doble poder emergente. Por ejemplo, estructuras de base organizadas democr谩ticamente y consejos obreros en las empresas y los barrios podr铆an establecer un poder rival frente a un gobierno burgu茅s o incluso autoritario. Estos consejos de base tendr谩n que afrontar entonces el reto de defenderse frente a la represi贸n.

Tambi茅n puede darse un doble poder territorial. Por ejemplo, podr铆an establecerse estructuras de autogobierno en algunas regiones de un pa铆s que tendr铆an que afrontar el reto de imponer e implementar en茅rgicamente medidas de transformaci贸n socioecol贸gica para extenderlas despu茅s al conjunto de la econom铆a nacional y favoreciendo que se propaguen a otros pa铆ses, tal vez a trav茅s de formaciones similares.

Podr铆an surgir formas sectoriales de doble poder si trabajadoras y trabajadores de algunos sectores comienzan a hacerse cargo de una conversi贸n industrial de manera autoorganizada en una situaci贸n en que la dependencia de la energ铆a f贸sil todav铆a no se ha quebrado en otros sectores. Adem谩s, hay que tener en cuenta una situaci贸n completamente nueva desde el punto de vista hist贸rico: en varios pa铆ses podr铆an surgir, de forma m谩s o menos simult谩nea, situaciones de doble poder limitadas a ciertos sectores o ciertas regiones a partir de movilizaciones masivas y procesos extensos de autoempoderamiento. Probablemente, estos levantamientos solo podr铆an ser capaces parcialmente de desafiar el poder de las empresas y del Estado. Esto plantear铆a el reto de buscar la decisi贸n revolucionaria a escala continental o transnacional. En todas estas constelaciones habr谩 que tener en cuenta la relaci贸n de fuerzas internacional y las movilizaciones en otras partes del mundo, entre ellas en los pa铆ses poscoloniales.

Cualquiera que sea la constelaci贸n gobernante, siempre ser谩 necesaria y decisiva una estrategia encaminada a construir un contrapoder social. Es fundamental que el movimiento por el clima, los movimientos sociales y los sectores sindicalistas combativos y ecol贸gicamente motivados echen ra铆ces en la sociedad y construyan estructuras en barrios, centros de ense帽anza y lugares de trabajo. Sobre esta base es posible cambiar la relaci贸n de fuerzas de manera que sea posible implementar medidas transformadoras concretas. Si se generalizan estos procesos y los 贸rganos de contrapoder adquieren una mayor legitimidad social podr谩n surgir situaciones de doble poder.

Si las fuerzas de transformaci贸n ecosocialista consiguen entonces afirmarse o no depender谩 de su organizaci贸n y de la relaci贸n de fuerzas internacional. Si se endurecen los conflictos sociales, es evidente que una transformaci贸n ecosocialista tiene que internacionalizarse de inmediato para poder triunfar.

Cuestiones pr谩cticas y organizativas

Necesitamos debatir inmediatamente sobre una estrategia de plena transformaci贸n social hacia una sociedad ecosocialista, una sociedad que toma las decisiones en com煤n, comparte m谩s y produce menos32. Como he sostenido en otro lugar, “un cambio de estilos de vida requiere una transformaci贸n radical de las formas de producci贸n y las maneras de trabajar. En este sentido, hay que propugnar una transformaci贸n ecol贸gica de la producci贸n, del transporte, del desarrollo tecnol贸gico y de la vida cotidiana en general, incluida la reproducci贸n, con el fin de iniciar un metabolismo social sostenible con la naturaleza33.” Esto implica que la poblaci贸n explotada y oprimida se oponga efectivamente y ponga fin al poder econ贸mico y pol铆tico de la clase burguesa en un proceso de autoempoderamiento.

Sin embargo, las estrategias socialistas revolucionarias han de afrontar el reto de formular respuestas concretas a escala local, regional, nacional, transnacional, continental y global. Por otro lado, la construcci贸n necesaria de un contrapoder social se enfrenta a desaf铆os estrat茅gicos que requieren urgentemente un debate abierto. Formulo tres grupos de preguntas inmediatas para poner en marcha este debate:

– 驴Como organizar un amplio movimiento social transnacional que cambie realmente y de forma sustancial la relaci贸n de fuerzas? 驴C贸mo podemos atraer a este planteamiento a la gran masa de trabajadoras y trabajadores con toda su diversidad?

– 驴Son los sindicatos obreros, que hasta ahora se han preocupado m谩s de la competitividad de las empresas que de la salud de la clase trabajadora y las bases naturales de la vida, un instrumento o un obst谩culo?

– 驴C贸mo podemos combinar efectivamente la solidaridad con el peque帽o campesinado y los campesinos y campesinas sin tierra que luchan en los pa铆ses dependientes contra el acaparamiento de tierras con una estrategia concreta en el plano local, nacional y transnacional en los pa铆ses imperialistas? 驴C贸mo puede madurar la clase diversa y heterog茅nea de gente trabajadora en alianza con peque帽os campesinos y campesinas sin tierra y pueblos ind铆genas hasta convertirse en un sujeto pol铆tico capaz de vencer en la lucha por el poder frente al capital nacional e internacional?

De modo inmediato es necesario que el movimiento por el clima y, dentro del mismo, las corrientes ecosocialistas, se conecten con sus hom贸logos de otros pa铆ses para iniciar un debate estrat茅gico com煤n. El los pa铆ses imperialistas tempranamente industrializados, el movimiento por el clima deber铆a centrarse en unos pocos ejes y redoblar sus esfuerzos por cambiar a fondo la relaci贸n de fuerzas. Mientras tanto, debemos centrarnos en tres objetivos cruciales:

– En primer lugar, las empresas de combustibles f贸siles. Es necesario que nos planteemos c贸mo podemos organizar campa帽as transnacionales efectivas por la expropiaci贸n de estas compa帽铆as y su traspaso a la propiedad social bajo control democr谩tico. La socializaci贸n es un requisito indispensable para el desmantelamiento del sector f贸sil, de modo que este no comporte despidos masivos y procesos de empobrecimiento. La socializaci贸n permitir谩 que las compa帽铆as de combustibles f贸siles se reconviertan en proveedoras de energ铆a renovable. Esto deber谩 venir acompa帽ado de una descentralizaci贸n extensiva de la transformaci贸n y el suministro de energ铆a.

– En segundo lugar, necesitamos urgentemente un cambio general de la organizaci贸n de la movilidad en sentido ecol贸gico, incluida la prohibici贸n de gran parte del transporte individual motorizado desde las aglomeraciones urbanas y una fuerte limitaci贸n del tr谩fico a茅reo. Esto presupone la apropiaci贸n social de las empresas aeron谩uticas y automovil铆sticas y de sus principales proveedoras, su divisi贸n y fusi贸n con el sector ferroviario para formar una industria de movilidad integrada bajo control p煤blico y obrero. Es necesario plantear c贸mo puede concretarse esta perspectiva en el seno de una campa帽a social m谩s amplia.

– El tercer objetivo aspira a la apropiaci贸n social del sector financiero. El capital financiero constituye un pilar central de la industria de combustibles f贸siles; es preciso quebrar su poder. Junto con una campa帽a internacional conjunta por la apropiaci贸n social del sector financiero y la transferencia de los sistemas de pensiones privados a sistemas de pensiones contributivas, las fuerzas ecosocialistas y el movimiento por el clima podr铆an dar un gran paso adelante asociando importantes cuestiones sociales con la desfosilizaci贸n.

Un elemento central de cara a la preparaci贸n de una transformaci贸n ecosocialista es un debate democr谩tico sobre la cantidad de trabajo socialmente necesario y su reparto. Ser谩 preciso gestionar las jornadas de trabajo en funci贸n de la reducci贸n de personal de los sectores obsoletos y de las necesidades de personal de los nuevos sectores, y en la medida de lo posible reducirlas dr谩sticamente.

El an谩lisis de las disrupciones del sistema Tierra y las contradicciones del modo de producci贸n y dominaci贸n capitalista, as铆 como los argumentos a favor de una perspectiva ecosocialista revolucionaria, quedar铆an incompletos a menos que se avance en un proceso sustancial de reorganizaci贸n. Cuando la historia avanza a saltos, es necesario que la gente tome impulso, piense estrat茅gicamente, act煤e y de este modo contribuya a asegurar que los saltos que da la historia permitan avanzar hacia la emancipaci贸n.

Esto nos lleva al problema de la organizaci贸n34. Este este terreno, Lenin nos ofrece algunas pistas, aunque bastante diferentes de las que se帽ala Andreas Malm en su referencia sorprendente e improcedente a las lecciones del comunismo de guerra en los primeros a帽os de la revoluci贸n rusa. Malm aboga por un leninismo ecol贸gico y piensa que el comunismo de guerra en la Rusia revolucionaria ofrece una orientaci贸n 煤til de cara al desaf铆o actual de la planificaci贸n de una econom铆a que responda a los crecientes retos ecol贸gicos. Su analog铆a est谩 equivocada hist贸rica y pol铆ticamente.

Malm no aclara cu谩l deber谩 ser la naturaleza de ese Estado ni qui茅nes ser谩n los sujetos sociales del proceso de transformaci贸n. Su radicalismo parece carecer de sujetos y por tanto no puede ser pol铆ticamente practicable. Centra sus argumentos en cuestiones secundarias y tendencias peligrosas como la cuesti贸n de las acciones violentas contra instalaciones f贸siles. Mucho m谩s importante que un debate sobre la acci贸n combativa es la radicalizaci贸n program谩tica y estrat茅gica necesaria para construir desde abajo organizaciones independientes e instituciones de base popular masiva35.

Una vez m谩s, Bensaid puede servirnos de gu铆a en esta cuesti贸n36. Si asumimos que la clase obrera, con toda su variedad y su naturaleza polifac茅tica, es la sujeta del cambio social, porque 煤nicamente ella, en el sentido m谩s amplio, puede determinar directamente el proceso de producci贸n, entonces se plantea la cuesti贸n del papel que le corresponde en el accionamiento del freno de emergencia. Esto, m谩s que la insistencia de Malm en la violencia como tal, nos lleva al problema de la organizaci贸n y la representaci贸n.

Refiri茅ndose a Lenin, Bensaid subray贸 que las luchas de clases y las din谩micas del movimiento deben separarse claramente de la interpretaci贸n que hacen los partidos pol铆ticos. La lucha de clases no se reduce al antagonismo entre trabajador y patr贸n. En la lucha de clases, el conjunto de la clase trabajadora, con su diversidad, se enfrenta al conjunto de la clase capitalista en el plano del conjunto del proceso de producci贸n y reproducci贸n capitalistas. Esta idea es crucial precisamente en relaci贸n con la problem谩tica de la reproducci贸n, las luchas de fuera del lugar de trabajo y de la vida cotidiana y, por supuesto, con todos los aspectos materiales de la producci贸n y reproducci贸n. Aunque no las protagonicen trabajadores en un sentido estricto, todas estas luchas tambi茅n forman parte de la lucha de clases.

La conciencia de clase pol铆tica puede emerger fuera de las luchas estrictamente econ贸micas, pero no fuera de las luchas de clases, que son pol铆ticas y sociales al mismo tiempo. Los partidos revolucionarios no solo representan a la clase obrera en una relaci贸n antagonista con un grupo de empresarios, sino en sus relaciones con todas las clases de la sociedad y el Estado. En este planteamiento, un partido revolucionario no es el resultado necesario de una experiencia lineal, homog茅nea y acumulativa, como tampoco desempe帽a el papel del maestro humilde que gu铆a a la gente trabajadora afuera de la oscuridad y la ignorancia, sino que se convierte en el operador estrat茅gico de la lucha de clases. Es la forma de organizaci贸n mediante la cual la lucha puede comenzar a estar preparada y responder a lo inesperado.

Para Bensaid, la relevancia de Lenin en la situaci贸n actual se deriva de su pensamiento estrat茅gico. La organizaci贸n debe estar preparada para la acci贸n, ocurra lo que ocurra. Debe comprender la situaci贸n para hacer pol铆tica concreta, es decir, intervenir conscientemente en la sociedad a fin de cambiar estrat茅gicamente la relaci贸n de fuerzas.

—-

* Christian Zeller ense帽a Geograf铆a Econ贸mica en la Universidad de Salzburgo, Austria. Es miembro activo de Netzwerk 脰kosozialismus y de la Global Ecosocialist Network.

Referencias

Angus, Ian (2019): “The Discovery and Rediscovery of Metabolic Rift”. En: M. Empson (ed.): System Change not Climate Change. A Revolutionary Response to Environmental Crisis. Londres: Bookmarks Publications, p. 51-67.

Angus, Ian (2020): Angesichts des Anthropoz盲ns. Klima und Gesellschaft in der Krise. M眉nster: Unrast-Verlag, 264 p.

Benjamin, Walter (1940): “脺ber den Begriff der Geschichte”. En: G. Raulet (Hrsg.): Werke und Nachla脽 / kritische Gesamtausgabe; vol. 19, 1.陋 ed., 2010. Berl铆n: Suhrkamp. [Edici贸n en castellano: Sobre el concepto de historia, Alianza Editorial. Madrid, 2021]

Bensaid, Daniel (2002): “Leaps! Leaps! Leaps!” International Socialism Journal (verano de 1995). http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj95/bensaid.htm

Bensaid, Daniel (2003): Un monde 脿 changer. Mouvement et strat茅gies. Par铆s: Textuel, 190 p. [Edici贸n en castellano: Cambiar el mundo, Diario P煤blico, Madrid, 2010]

BloombergNEF (2021): Climate Policy Factbook. Three priority areas for climate action, July 20, 2021, Bloomberg Finance: New York, 34 p. https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/BNEF-Climate-Policy-Factbook_FINAL.pdf, visitada el 04/08/2021.

Chesnais, Fran莽ois (2016): “Finance Capital Today. Corporations and Banks in the Lasting Global Slump”. Historical Materialism 131. Leiden, Boston: Brill, 310 p.

Dale, Gareth; Armstrong Price, Amanda; Cavallero, Luc铆 und Hanieh, Adam (2021): “What is the Meaning of Revolution Today?”, Spectre 30/07/2021. https://spectrejournal.com/what-is-the-meaning-of-revolution-today-2/

Dale, Gareth; Barker, Colin und Davidson, Neil (eds.) (2021): Revolutionary Rehearsals in the Neoliberal Age. Chicago: Haymarket Books, 448 p.

Foster, John Bellamy; Clark, Brett und York, Richard (2010): The Ecological Rift. Capitalism’s War on the Earth Nueva York: Monthly Review Press, 544 p.

Harvey, David (2014): Seventeen contradictions and the End of Capitalism. Londres: Profile Books, 338 p.

Hume, Neil (2021): “Thermal coal prices soar as demand for electricity rebounds”. Finacial Times, 23/07/2021. https://www.ft.com/content/b696720f-fed4-4f4b-acbd-302f8935c73e, visitada el 02/11/2021.

Husson, Michel (2021): “Economie politique: apr猫s l’hibernation”. 脌 l’encontre, 02/02/2021. http://alencontre.org/laune/apres-lhibernation.html

IPCC (2021): Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: Cambridge University Press, 3.948 p.

Lenin, Vlad铆mir Ilitsch (1916): Der Opportunismus und der Zusammenbruch der II. Internationale. Werke, vol. 22. 3.陋 edici贸n, 1960. Berl铆n: Dietz Verlag, 107-119 p. Publicaci贸n original: “Vorbote” n.潞 1, enero de 1916.

L枚wy, Michael (2016): 脰kosozialismus: Die radikale Alternative zur 枚kologischen und kapitalistischen Katastrophe. Hamburgo: Laika Verlag, 192 p.

Mahnkopf, Birgit (2020): “Der Kapitalismus an 枚kologischen, 枚konomischen und sozialen Kipppunkten”. Kurswechsel (1/2020), p. 11-19

Malm, Andreas (2020): Corona, Climate, Chronic Emergency. War Communism in the Twenty-First Century. Londres: Verso, 215 p.

Malm, Andreas (2021): How to Blow Up a Pipeline: Learning to Fight in a World on Fire. Londres: Verso, 208 p.

Marx, Karl (1850): Die Klassenk盲mpfe in Frankreich 1848 bis 1850. Karl Marx-Friedrich Engels Werke (MEW), vol. 7. Edici贸n de 1960, basada en una edici贸n revisada por Friedrich Engels de 1895. Berl铆n: Dietz Verlag, p. 9-107.

Marx, Karl (1894): Das Kapital, Tercer tomo. Karl Marx-Friedrich Engels-Werke (MEW), vol. 25. 1988. Berl铆n: Dietz Verlag, 1.007 p.

McNally, David (2021): “What Is the Meaning of Revolution Today? Beyond the New Reformism”. Spectre, 16/06/2021. https://spectrejournal.com/what-is-the-meaning-of-revolution-today, visitada el 19/07/2021.

Roberts, Michael (2021): The productivity crisis. 30/05/2021. https://thenextrecession.wordpress.com/2021/05/30/the-productivity-crisis/, visitada el 19/07/2021

Robinson, Joan (1956): The accumulation of capital. Tercera edici贸n 1971. Londres, Basingstoke: Macmillan, 444 p.

Steffen, Will; Richardson, Katherine; Rockstr枚m, Johan; Cornell, Sarah E.; Fetzer, Ingo; Bennett, Elena M.; Biggs, Reinette; Carpenter, Stephen R.; de Vries, Wim; de Wit, Cynthia A.; Folke, Carl; Gerten, Dieter; Heinke, Jens; Mace, Georgina M.; Persson, Linn M.; Ramanathan, Veerabhadran; Reyers, Belinda y S枚rlin, Sverker (2015): “Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet”. Science 347 (6.223), p. 1.259.855.

Steffen, Will; Rockstr枚m, Johan; Richardson, Katherine; Lenton, Timothy M.; Folke, Carl; Liverman, Diana; Summerhayes, Colin P.; Barnosky, Anthony D.; Cornell, Sarah E.; Crucifix, Michel; Donges, Jonathan F.; Fetzer, Ingo; Lade, Steven J.; Scheffer, Marten; Winkelmann, Ricarda y Schellnhuber, Hans Joachim (2018): Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (33), p. 8.252-8.259.

Tanuro, Daniel (2020): Trop tard pour 锚tre pessimistes! La catastrophe grandissante et les moyens de l’arr锚ter. Par铆s: La D茅couverte, 314 p. [Edici贸n en castellano: Demasiado tarde para ser pesimista! (La cat谩strofe ecol贸gica y los medios para detenerla), Sylone, Barcelona 2020.]

UNEP (2021): The Production Gap. Governments’ planned fossil fuel production remains dangerously out of sync with Paris Agreement limits, October 2021, United Nations Environment Programme (UNEP), Stockholm Environment Institute: Nairobi, Estocolmo, 94 p. http://productiongap.org/2021report.

UNFCCC (2021): Nationally determined contributions under the Paris Agreement. Synthesis report by the secretariat. Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement Third session Glasgow, 31 October to 12 November 2021, 17/09/2021, United Nations Framework Convention on Climate Change: Bonn, 42 p. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08_adv.pdf, visitada el 18/09/2021.

urgewald (2021): “NGOs ver枚ffentlichen Update der Global Coal Exit List: 1.000 Kohlefirmen treiben die Welt ins Klimachaos”, 7.10.2021, urgewald. Anwalt f眉r Umwelt & Menschenrechte: Berl铆n. https://urgewald.org/medien/ngos-veroeffentlichen-update-global-coal-exit-list-1000-kohlefirmen-treiben-welt-ins, visitada el 10/10/2021.

Xu, Chi; Kohler, Timothy A.; Lenton, Timothy M.; Svenning, Jens-Christian y Scheffer, Marten (2020): “Future of the human climate niche”. Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (21), p. 11.350-11.355.

Zeller, Christian (2010): “Die Natur als Anlagefeld des konzentrierten Finanzkapitals”. En: F. Schmieder (ed.): Die Krise der Nachhaltigkeit. Zur Kritik der politischen 脰kologie. Berna, Berl铆n: Peter Lang Verlag. p. 103-135.

Zeller, Christian (2020): Revolution f眉r das Klima. Warum wir eine 枚kosozialistische Alternative brauchen. M煤nich: Oekom Verlag, 248 p.

Zeller, Christian (2021a): “Green New Deal als Quadratur des Kreises”. PROKLA. Zeitschrift f眉r kritische Sozialwissenschaft 51 (1 (202)), p. 31-51

Zeller, Christian (2021b): “Zur 枚kosozialistischen Organisierung. Teil 8 der Artikelreihe 脰kosozialistische Strategien im Anthropoz盲n”. Die Freiheitsliebe. 11/11/2021. https://diefreiheitsliebe.de/politik/ungleiche-und-kombinierte-entwicklung-im-anthropozaen-kapitalismus

Notas:

1 El sistema Tierra comprende ciclos y procesos en subsistemas o esferas como la atm贸sfera, la hidrosfera, la criosfera, la geosfera, la pedosfera, la litosfera, la biosfera e incluso la magnetosfera, as铆 como el impacto de las sociedades humanas en estos componentes. La investigaci贸n cient铆fica del sistema Tierra analiza principalmente los cambios de estos subsistemas a escala planetaria. Re煤ne a cient铆ficos de muchas disciplinas. A t铆tulo comparativo: la noci贸n m谩s estrecha de ecosistema describe las interrelaciones entre organismos vivos y su entorno en una unidad especial particular.

2 McNally 2021; Dale, Armstrong Price, et al. 2021.

3 IPCC 2021.

4 IPCC 2021: SPM-15.

5 IPCC 2021: SPM-38, tabla SPM.2.

6 UNFCCC 2021: 5, 14, 26, figura 7.

7 IPCC 2021: ch1-100, ch1-104; UNFCCC 2021: 29,

8 IPCC 2021: ch1-100, ch1-104; UNFCCC 2021: 29.

9 “The last time global surface temperature was sustained at or above 2.5掳C higher than 1850-1900 was over 3 million years ago (medium confidence)” (IPCC 2021: SPM-17).

10 Xu, et al. 2020.

11 Angus 2020.

12 Harvey 2014; Chesnais 2016; Mahnkopf 2020.

13 Angus 2019.

14 Foster, et al. 2010: 17s., 47.

15 Marx 1894: 821.

16 Chesnais 2016.

17 Zeller 2010.

18 Joan Robinson (1956: 8s., 29ss.) diferenci贸 entre inversi贸n de capital para ampliar o sostener las capacidades productivas y colocaci贸n de capital para obtener ganancias financieras basadas en t铆tulos de propiedad. Esta distinci贸n sigue siendo muy 煤til para comprender la din谩mica industrial alimentada por la ambici贸n de incrementar el valor de las acciones.

19 BloombergNEF 2021.

20 Hume 2021.

21 UNEP 2021; urgewald 2021.

22 Husson 2021; Roberts 2021.

23 Steffen, et al. 2018; Steffen, et al. 2015.

24 En otro art铆culo explico en detalle por qu茅 las nociones de reforma socioecol贸gica del capitalismo y las propuestas de un Nuevo Pacto Social Verde (de izquierdas) son insuficientes desde el punto de vista ecol贸gico y econ贸micamente inconsistentes (Zeller 2021a).

25 Bensaid 2002.

26 Lenin, 1916.

27 Benjamin 1940; Bensaid 2002: 3; 2003: 154.

28 Benjamin (1940: 153) se refiere al libro de Marx Las luchas de clases en Francia 1848-1850, donde analiz贸 la renovaci贸n social a trav茅s de la intervenci贸n consciente del campesinado junto al proletariado (Marx 1850: 85).

29 L枚wy 2016: 88.

30 V茅ase el extraordinario balance de ensayos revolucionarios en la edad neoliberal (Dale, Barker, et al. 2021).

31 Poulantzas 2002: 30; 1978: 198.

32 Cf. Tanuro 2020: 249ss.; L枚wy 2016: 28ss.

33 Zeller 2020: 73.

34 Desarroll茅 estas reflexiones m帽as ampliamente en una publicaci贸n reciente (Zeller 2021b).

35 Malm 2020, 2021.

36 Bensaid 2002.

spectrejournal.com. Traducci贸n: Vientosur