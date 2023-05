–

La Izquierda Diario y Contraimagen presentan una investigaci贸n documental sobre las y los trabajadores del lim贸n en el norte argentino. C贸mo es el trabajo temporario, a destajo y golondrina de los trabajadores rurales y de qu茅 forma se organizan para terminar con el r茅gimen que sostiene a los empresarios de la tierra en el poder. Por La Izquierda Diario.



Argentina es el primer exportador de derivados industriales de lim贸n. En Tucum谩n se produce alrededor del 80 % de la producci贸n nacional. Casi 3/4 de la cosecha se destina a la producci贸n de c谩scara deshidratada, aceites esenciales y jugos concentrados. Pero las ganancias que brotan en el 鈥淛ard铆n de la Rep煤blica鈥 terminan en unos pocos bolsillos. Los de los due帽os del negocio.

鈥溌縋or qu茅 los de arriba se enriquecen y los de abajo somos los peores?鈥, pregunta frente a c谩mara Witerman, desde una finca de lim贸n. Es uno de los miles de los llamados 鈥渢rabajadores golondrina鈥 que, finalizada la cosecha, migrar谩 hacia otra provincia en busca de trabajo para poder vivir.

鈥淭engo 6 hijos criados por el lim贸n. Un d铆a que no voy a trabajar, un d铆a que ellos no comen. La m谩s chica tiene 18. Trabaj茅 todo el embarazo鈥, cuenta Viviana, cosechera, desde Macomita, en las afueras de San Miguel. Unos kil贸metros m谩s al sur, Mario relata que, cuando sus hijos eran chicos, trabajaba de lunes a lunes: 鈥淣o los ves crecer. No hay una segunda oportunidad para eso鈥.

鈥淐osechando bronca: el lim贸n en Tucum谩n鈥 fue filmado realizado entre agosto 2022 y abril 2023 y recoge sus testimonios, entre muchos otros, con entrevistas en profundidad. A trav茅s de sus relatos, el documental muestra la realidad de miles de trabajadores de Tucum谩n que, temporada tras temporada, dejan sus vidas en las fincas y en los empaques del lim贸n. Una realidad escondida por los grandes medios, acallada por los bur贸cratas de la UATRE, necesaria para los empresarios. Una realidad a la que, sin embargo, ellos y ellas le han dicho basta.

鈥淣o podemos seguir viviendo toda la vida bajo el l谩tigo de los capataces, de los patrones鈥. Con esa idea como norte, las y los trabajadores de Tucum谩n paralizaron en 2021 durante 19 d铆as las rutas de la provincia. Los cortes se repitieron todos los a帽os desde entonces. 鈥淗ay que organizarse y salir a luchar porque son nuestros derechos. Si nosotros tenemos miedo, le damos m谩s fuerza a ellos鈥.

Cosechando bronca: el lim贸n en Tucum谩n tiene, por eso, un objetivo militante y urgente: compartir las experiencias y conclusiones de las y los trabajadores que se enfrentan a las condiciones de superexplotaci贸n para ayudar al movimiento obrero rural, que en Argentina nuclea a m谩s de un mill贸n de trabajadores, a ponerse de pie. Y es parte de una serie de materiales de La Izquierda Diario y Contraimagen sobre las y los trabajadores rurales del pa铆s. Desde los vi帽edos de Mendoza hasta los campos de tabaco en Salta, desde los ingenios y cosechas de frutas en Jujuy hasta las fincas y los empaques del lim贸n de Tucum谩n. Porque como dicen ellos: 鈥淪i nosotros nos unimos, podemos dar vuelta todo esto. Ser nosotros quienes manejemos la producci贸n, quienes manejemos las ganancias鈥.

Investigaci贸n, registro y realizaci贸n Javier Brat, Lucho Lucero, Leire Vila, Peter Scrouch, Romeo Guerra, Gisele Lisak, Violeta Bruck

M煤sica Mariano Roses

Color Gisele Ventrice

Sonido Jorge Galiano

Agradecimientos Nerea Hernando Ib谩帽ez, Andr茅s Pfefer, Emiliano Trodler, Mariana Barbero, Cristian Cola, Gonzalo Molina, Fede Malbec, Maxi Olivera, Fredda, Javier Gabino, Jonathan Ros, Flor Sciutti, Lucho Aguilar, Mart铆n Brat, Mariano Roses. A los trabajadores del citrus.

