La importancia del estructuralismo fue notable en su momento, pero se produjo un gran evento que puso en cuesti贸n sus postulados. Mayo del 68 se convirti贸 en s铆mbolo de lo que el estructuralismo consideraba intrascendente: el acontecimiento. Igualmente, el mayo franc茅s puso en cuesti贸n los discursos totalizantes y universalistas, otorgando predominancia a lo local, lo particular y lo espec铆fico. Tal y como sostiene Tom谩s Ib谩帽ez, el acontecimiento de Mayo del 68 ayud贸 enormemente al derrumbe de una corriente y el advenimiento de otra: el postestructuralismo. Seg煤n este nuevo pensamiento, construido seg煤n los postulados contrarios al estructuralismo, se cuestiona la universalidad de la raz贸n cient铆fica (y conceptos derivados como la objetividad o la verdad absolutas), es decir, la idea de que el conocimiento puede asentarse sobre fundamentos absolutos y definitivos. La negaci贸n de la historia no tiene ya cabida en el postestructuralismo, ya que resulta importante en las estructuras estudiar su origen y su din谩mica. No obstante, hay que decir que es una visi贸n de la historia alejada de la de la modernidad, ya que no existir铆a ninguna finalidad en ella (teleolog铆a). Si bien el postestructuralismo reintroduce la historia en el interior de la estructura, lo hace de forma discontinuista, sin prop贸sito alguno ni forma de evoluci贸n en ella.

Otra creencia que se pone en cuesti贸n en el postestructuralismo es la de una supuesta naturaleza humana, algo que tal vez acababa deriv谩ndose del estructuralismo a pesar de su exclusi贸n del sujeto. Esa creencia en una naturaleza humana nos llevar铆a a pensar que existe una esencia que condicionar铆a lo que somos, por lo que se ve como una imposibilidad para la creaci贸n de algo nuevo. Es decir, lo que existe, lo que podemos producir, ser铆a solo una variante de esa supuesta esencia. Desde un punto de vista radical e innovador, esto ser铆a inadmisible. As铆, seg煤n lo que sostiene el postestructuralismo, habr铆a que desenmascarar esa visi贸n esencialista, ya que ser铆a un peligro para nuestra libertad, para la posibilidad de crear algo verdaderamente nuevo. Frente a la esencia, hay que reivindicar la existencia y su car谩cter contigente (es decir, algo que pueda suceder o no, lo que abre un campo enorme de libertad). Como dijimos, el postestructuralismo reintroduce al sujeto, que el estructuralismo hab铆a dejado a un lado, pero se trata de un sujeto sin una naturaleza humana esencial e inmutable, que habr铆a sido reprimida y distorsionada por las pr谩ctica hist贸ricas y las instituciones. Desde un punto de vista libertario, resulta admisible esta visi贸n: deseamos ser libres, pero no en nombre de una visi贸n esencialista, ni por ninguna exigencia natural, sino porque queremos transformar las cosas, querer ser de otra manera. Sin justificaciones de ning煤n tipo, estamos obligado a trabajar y a luchar por ello. Entendemos as铆 que los sujetos, y las sociedades que fundan, resultan hist贸ricamente variables, lo que abre la posibilidad a una existencia libertaria. Para ello, es necesario comprender ciertas pr谩cticas hist贸ricas, seg煤n esa visi贸n del sujeto no esencialista, para comprender lo que somos y lo que podemos llegar a ser. A pesar de lo que nos pueda parecer en muchos momentos, no hay necesidad alguna en la existencia humana; existe contingencia, la posibilidad de ser de una u otra forma.