De parte de Kurdistan America Latina June 8, 2021

No domingo milhares de estudantes compareceram em massa aos locais de prova das escolas secund谩rias nas cidades de Hasakah, Derbasiya, Qamishlo e Girke Lege no nordeste da S铆ria a para fazerem a prova da primeira assinatura do plano de estudos da administra莽茫o aut么noma (AANES)

A junta geral de educa莽茫o da AANES havia marcado as datas das provas para as escolas preparat贸rias e secund谩rias com ramos cient铆ficos e liter谩rios na regi茫o de jazira para o dia 6 de junho.

4000 estudantes fizeram a prova de ci锚ncias para o ramo cient铆fico e geografia para o ramo liter谩rio segundo os planos de de estudo di l铆ngua 谩rabe e curda, enquanto que as provas preparat贸rias do certificado come莽ar茫o nessa segunda feira.

Suha Barakat, do comit锚 de provas e porta-voz da dire莽茫o de educa莽茫o da localidade de Girke Lege disse que designar 茫o 14 locais para prova provas de ensino m茅dio e 10 locais para ensino secund谩rio na localidade.

Acrescentou que os locais em Girke Lege est茫o designados para estudantes de cinco regi玫es a saber: Derik, Girke Lege, Tel Kocher, Jaza鈥檃 e Jil Agha.

Acrescentou ainda que foram designados 2 pontos de atendimento m茅dico nos locais, em coordena莽茫o com a junta de sa煤de para tomar medidas preventivas dentro das salas de prova.

Al茅m disso, h谩 comit锚s de seguran莽a em frente aos locais de prova para dar seguran莽a e prote莽茫o aos estudantes, segundo Barakat.

O n煤mero total de estudantes que far茫o as provas 茅 de 11000, incluindo 7000 estudantes do preparat贸rio e 4000 de secund谩ria.

A AANES tem implementado seu plano de estudos desde o ano acad锚mico de 2015/ 2016. Primeiro foram aplicados da primeira a terceira s茅rie e depois para outras s茅ries sucessivamente.

Neste ano a prova de certifica莽茫o geral ser谩 feita pela primeira vez na regi茫o de jazira, como aconteceu em Kobane e Afrin antes de 2018.

O sistema educacional da AANES est谩 centrada na educa莽茫o da l铆ngua materna (curdo, 谩rabe e sir铆aco) no primeiro grau, com a adi莽茫o de l铆nguas locais nos graus posteriores e logo depois o idioma em ingl锚s.

FUENTE: Solnar Mohammed / North Press Agency / Traducci贸n: Mariana Ferreira

