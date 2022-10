–

De parte de Indymedia Argentina October 5, 2022

Contin煤a el conflicto entre la comunidad educativa y el gobierno porte帽o.

Un grupo de estudiantes de escuelas secundarias se movilizaron esta ma帽ana a la sede del Ministerio de Educaci贸n porte帽o para exigir ser recibidos por su titular, Soledad Acu帽a, 鈥減ara que escuche los reclamos鈥 de viandas de calidad nutritiva, soluciones a problemas de infraestructura y contra las pasant铆as laborales obligatorias y no rentadas, mientras cuatro colegios contin煤an con tomas.

鈥淩eclamamos una mesa donde podamos, justamente, laburar todo el proyecto de las pasant铆as, no es que les pibes no queremos laburar, ellos nos quieren mandar a laburar gratuitamente para las empresas que tienen convenios con el gobierno de la Ciudad鈥, se帽al贸 en di谩logo con T茅lam Valentina Menc铆a, de la escuela Rogelio Yrurtia de Parque Avellaneda.

La estudiante reclam贸 que esas tareas 鈥渘o est谩n vinculadas a nuestras especializaciones鈥 y tampoco son en 鈥渙rganizaciones civiles o cooperativas de barrio鈥.

Una veintena de estudiantes permanec铆a frente al Ministerio, en Carlos Perette 750, en el Barrio 31, pasadas las 13 sin respuesta de parte de las autoridades de Educaci贸n.

Adem谩s de un canal de di谩logo para discutir las pasant铆as, Menc铆a se refiri贸 a otro de los reclamos que vienen sosteniendo los estudiantes con diversas medidas desde hace casi dos semanas.

芦Una mejora en el sistema alimentario escolar porque no s贸lo las viandas no alcanzan, sino que vienen de mala calidad y no nos llenan鈥, precis贸.

El reclamo es que 鈥渉aya comedores en las escuelas鈥 y que la cartera educativa porte帽a se ocupe de mejorar las condiciones edilicias porque 鈥渆s su responsabilidad鈥, a帽adi贸.

Los colegios secundarios que manten铆an las tomas este mi茅rcoles eran la Escuela Superior de Educaci贸n Art铆stica en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, la escuela Rodolfo Walsh, la Escuela Superior de Educaci贸n Art铆stica Manuel Belgrano, y el Normal Superior en Lenguas Vivas Sof铆a Esther Broquen de Spangenberg, conocido como Leng眉itas.

Est谩 previsto que esta tarde se levanten las tomas de la Manuela Belgrano y la Rodolfo Walsh de acuerdo a lo consensuado en asambleas, mientras el Yrurtia lo har谩 ma帽ana, y la comunidad educativa del nivel secundario del Leng眉itas votar谩 durante la jornada c贸mo continuar谩 la medida de fuerza.

Menc铆a se帽al贸 que 鈥渟e van a seguir re discutiendo las tomas鈥 y que 鈥渟e levanten no significa que no se mantengan los reclamos鈥 estudiantiles.

