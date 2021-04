–

Trabajadoras de le educaci贸n que fueron incorporadas al programa ATR (acompa帽amiento a las trayectorias y revinculaci贸n), que consist铆a en que estudiantes de 3er y 4to a帽o de los profesorados fueran el nexo entre la escuela y los alumnos que no tuvieron conectividad en el contexto de pandemia, denuncian que desde enero miles de estudiantes que fueron incorporadas a dicho programa no pueden cobrar la AUH (asignaci贸n universal por hijo) y en algunos casos fue suspendida la Tarjeta alimentar. 禄 Nos contaron que 铆bamos a trabajar dos meses (noviembre y diciembre) y cobrar铆amos $8000 en concepto de BECA. Muchas consultamos si este programa ser铆a compatible con la AUH (asignaci贸n universal por hijo). Nos respondieron que si porque al ser una Beca no perjudicaba ning煤n otro beneficio禄. Por ANRed

芦En septiembre del a帽o pasado, el se帽or gobernador Kicillof junto al ministro Trotta y otros funcionarios, lanzan el programa ATR (acompa帽amiento a las trayectorias y revinculaci贸n). Consist铆a en que estudiantes de 3er y 4to a帽o de los profesorados fu茅ramos el nexo entre la escuela y los alumnos que no tuvieron conectividad en todo el a帽o. Nos contaron que 铆bamos a trabajar dos meses (noviembre y diciembre) y cobrar铆amos $8000 en concepto de BECA. Muchas consultamos si este programa ser铆a compatible con la AUH (asignaci贸n universal por hijo). Nos respondieron que si porque al ser una Beca no perjudicaba ning煤n otro beneficio禄 explic贸 una trabajadora.



Agreg贸 芦arrancamos a trabajar el 23 de octubre, nos expusimos en plena pandemia, yendo a domicilio a entregar y retirar trabajos de los chicos, hicimos informes, sacamos fotocopias con dinero de nuestro bolsillo, muchas compa帽eras hasta compraron 煤tiles para los alumnos porque no ten铆an. Finalizamos nuestra tarea el 23 de diciembre. Cobramos en fecha, cosa que sorprendi贸 bastante porque los docentes sabr谩n que cuando se hace alguna suplencia o se toma alg煤n cargo se tardan meses a veces para que te paguen. Cobramos en diciembre el mes de noviembre y en enero el mes de diciembre. Pero, ac谩 empieza el calvario. Desde el mes de enero, miles de estudiantes que fuimos ATR dejamos de cobrar la asignaci贸n universal y muchas tambi茅n tienen suspendida la tarjeta alimentar. Estamos a 16 de abril y seguimos sin cobrar, perdimos hasta la ayuda escolar禄.



Finalmente las estudiantes exigen una respuesta por parte de las autoridades competenes para solucionar la siuaci贸n 芦enviamos mails, llamamos a todos lados y lo 煤nico que hacen es pasarse la pelota unos a otros禄.