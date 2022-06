–

Acompa帽ados por gremios y cooperadoras escolares, reclamaron mayor cantidad de viandas y de mejor calidad, m谩s presupuesto para infraestructura, y una soluci贸n definitiva al mal funcionamiento de la calefacci贸n en las escuelas.

Por Mart铆n Su谩rez @MDSuarez

Techos y ventiladores que se caen, mamposter铆a resquebrajada y paredes llenas de humedad. Ba帽os inhabilitados, salas y pasillos que se inundan, y aulas con cables pelados al alcance de chicas y chicos. La prohibici贸n del lenguaje no sexista en las escuelas y el avance contra los institutos de formaci贸n docente; son solo algunos de los problemas que padecen a diario m谩s de 300 mil estudiantes de escuelas p煤blicas de gesti贸n estatal, que se suman a la falta de calefacci贸n por falta de mantenimientos de las calderas y a la carencia de gas en muchos edificios escolares en medio de la ola fr铆o; a las escuelas inseguras que sufre robos de computadoras y herramientas audiovisuales cada semana, y a las pocas viandas escolares que la Ciudad env铆a a muchas establecimientos educativos con alimentos de muy mala calidad.

Por estos y otros reclamos, las y los estudiantes porte帽os de todos los niveles se movilizaron este mi茅rcoles hacia la legislatura de la Ciudad, para rechazar las pol铆ticas de ajuste en educaci贸n perpetradas por Soledad Acu帽a y Horacio Rodr铆guez Larreta, bajo la consigna: 鈥淢谩s educaci贸n. Menos marketing. La educaci贸n es de todes鈥.

鈥淎 todos esos problemas que compartimos en com煤n con los diferentes niveles y modalidades, le sumamos que en los Institutos de Formaci贸n Terciario tenemos a todos nuestros docentes precarizados鈥, cuenta a Tiempo Marina Rodr铆guez de Diago, Coordinadora del Centro de Estudiantes del Profesorado de Primaria del Normal 7. 鈥淓n promedio tenemos alrededor del 70% de profesores que hace a帽os son interinos y que no los titularizan, y en algunos profesorados el promedio de interinos supera al 80%. Si no sos titular no podes acceder a cargos de conducci贸n que en muchas escuelas hoy est谩n ac茅falos, por lo tanto el ministerio de Educaci贸n porte帽o puede intervenir esas instituciones con directivos puestos a dedo鈥, agrega.

De la jornada participaron los gremios de la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE) y la Asociaci贸n Docente Ademys, que acompa帽aron a la movilizaci贸n estudiantil junto a cientos de familias que integran las cooperadoras escolares. Todos coinciden que la gota que rebals贸 el vaso fue la prohibici贸n del lenguaje inclusivo que, tanto docentes y estudiantes de los diferentes niveles, rechazaron en茅rgicamente esta medida. Frente a esto, los centros de estudiantes terciarios y secundarios, denuncian que el Gobierno de la Ciudad viene imponiendo pol铆ticas inconsultas y autoritarias sobre las instituciones educativas, mientras no da ning煤n tipo de respuesta a las problem谩ticas urgentes como los derechos laborales, la calefacci贸n en las aulas y las viandas en mal estado.

Caterina Maiorano, es estudiante del 煤ltimo a帽o de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano del barrio de Barracas, afirma 鈥渜ue cada d铆a son peores las condiciones en las que tenemos que ir a estudiar. Ahora se le suma la falta de calefacci贸n cuando tuvieron todo el a帽o para arreglar las calderas y los pibes y pibas la pasamos mal con el fr铆o鈥. Maiorano recuerda uno de los reclamos que viene sosteniendo desde hace meses el movimiento estudiantil que 鈥渆s el rechazo a las pasant铆a laborales gratuitas, ahora nos quieren obligar a realizar pasant铆as con la Polic铆a de la Ciudad, pero todo tiene un l铆mite鈥, concluye.

Las malas condiciones edilicias, y la falta de calefacci贸n en las escuelas, encabezan la lista de los reclamos. Si bien esta situaci贸n se repite en el colegio Mariano Acosta del barrio de Balvanera, la falta de viandas escolares es un tema que se profundiz贸 en estos 煤ltimos meses. 鈥淟as viandas llegan vencidas con comida en mal estado y poca cantidad. Ac谩 deber铆an llegar 400 viandas por turno y solo traen 180鈥, detalla Isabella Sp谩tola, estudiante de 4to a帽o y coordinadora del Centro de Estudiantes. 鈥淓s lamentable, muchos compa帽eros y compa帽eras se quedan sin su vianda y con la comida no se jode. Le pedimos al gobierno de la Ciudad que mejore la calidad y a cambio manda viandas vencidas y poca cantidad鈥, termina.

Dentro del Mariano Acosta hay cuatro calderas de la cuales s贸lo funcionan dos y por muy pocas horas. 鈥淎 la noche tenemos que apagar las dos caldera que funcionan a media m谩quina porque tenemos miedo que se terminen de romper. A la ma帽ana temprano al entrar a la escuela el edificio est谩 congelado y los chicos y docentes sufren las bajas temperaturas鈥, explica a este medio Julio Pasquariello Vicerrector del Mariano Acosta.

El cierre del acto que se realiz贸 en las inmediaciones de la legislatura, cont贸 con la exposici贸n de estudiantes, referentes educativos, cooperadores, y sindicalistas.

