De parte de Gatos Sindicales December 17, 2021 56 puntos de vista

El pasado 3 de diciembre acudimos a la citaci贸n de la Inspecci贸n de Trabajo motivada por una denuncia puesta por CGT en la que se requer铆a diversa documentaci贸n a la empresa. Debido a la Pandemia en los despachos no puede haber m谩s de dos o tres personas, as铆 que se hacen las reuniones en salas reservadas para la ocasi贸n.

La representaci贸n de la empresa entreg贸

al inspector en un pendrive la documentaci贸n requerida. Preguntamos si esa documentaci贸n nos la iban a dejar ver para comprobarla y dijeron que no, de forma que fuimos simplemente testigos.

Comentamos al inspector de trabajo que la distancia de seguridad de 1,5 metros no se cumpl铆a entre los puestos, la empresa dijo que daba una mascarilla por d铆a a cada una de las personas trabajadoras que van a la oficina y con eso el inspector consider贸 que el problema estaba resuelto (cosa que dista mucho de lo que resolvi贸 la Inspecci贸n de Trabajo el 4 de noviembre). Tambi茅n comentamos que hay gente hacinada en algunas plantas, en especial el personal desasignado, y que hay otras plantas libres. No le interes贸 a nadie el tema y volvieron a sacar lo de que dan mascarillas y que adem谩s tienen una m谩quina en la puerta para tomar la temperatura (aunque esta misma semana han empezado a mover a gente del Centro de Capacitaci贸n al otro lado del edificio de Albarrac铆n 25).



El inspector parece que s铆 se tom贸 en serio que estuviera toda la documentaci贸n requerida, y pregunt贸 por alguno de los documentos sin revisar nada. Tampoco nos lo dejaron ver de forma que le pudieron dar cualquier cosa.



Como algunos de los documentos que entregaron estaban con formato Outlook y no pod铆an abrirlos el inspector se fue a su despacho acompa帽ado por la representaci贸n de la empresa, no sin antes indicarnos amablemente d贸nde estaba la salida.