Durante la represi├│n, no s├│lo detuvieron a varias mujeres mapuche (una de ellas embarazada), sino que destruyeron sus pertenencias, muchas de las cuales son para realizar ceremonias, y las separaron de sus hijes menores. Despu├ęs de este violento desalojo, la jueza dispuso el procesamiento con prisi├│n preventiva de la machi Betiana Colhuan, de Luciana Jaramillo, Celeste Guenumil y Romina Rosas. Frente a ├ęstos ├║ltimos hechos Soraya Maico├▒o, cont├│ en primera persona, qu├ę sucede con el pueblo mapuche.

┬┐C├│mo se encuentran hoy las detenidas y sus infancias? ┬┐Qu├ę implica que la machi est├ę presa y no pueda estar en su rewe?

La Lemuel Machi junto con nueve pichiqueches, m├ís cuatro personas que tienen pedidos de captura, en donde tambi├ęn entre ellas hay una madre que no sabemos si est├í con sus pichiqueches, fueron detenidas. Eso nos est├í afectando un mont├│n porque son m├ís de nueve ni├▒os que est├ín en prisi├│n domiciliaria. La situaci├│n es bastante dram├ítica ya que son mujeres que no han cometido ning├║n delito m├ís que el hecho de ser mapuche.

Hoy tenemos a cuatro mujeres hacinadas en una sola vivienda con nueve ni├▒os y ni├▒as que no est├ín pudiendo ir a la escuela y que adem├ís, est├ín con estr├ęs postraum├ítico. Apenas aparecen abogados o aparece alguien a llevar alg├║n tipo de notificaci├│n, se ponen en una situaci├│n de alarma para que no les vuelvan a sacar de sus madres, que no los vuelvan a arrancar de sus padres y eso la verdad, es muy lamentable y muy triste.