De parte de Traficantes October 20, 2022 168 puntos de vista

Presentaci贸n del libro 脡tica del Rewilding (Plaza y Vald茅s, 2022).

Con Christian Moyano. Otras ponencias por confirmar.

La noci贸n de rewilding ha ganado popularidad en los 煤ltimos a帽os. Recuperar la naturaleza salvaje es una apuesta por mitigar fen贸menos como el cambio clim谩tico, la p茅rdida de biodiversidad o el deterioro de los ecosistemas. Pero el rewilding no es en s铆 mismo bueno o malo. Hay diversas maneras de comprenderlo y contextos donde practicarlo, as铆 que para valorarlo moralmente hace falta una reflexi贸n cr铆tica. 驴Es 茅tico exterminar especies invasoras para priorizar el florecimiento de un ecosistema? 驴Es justificable intensificar y tecnologizar las actividades humanas para dejar a la naturaleza m谩s espacios sin interferencia? 驴Aceptar铆amos que se experimente ingenier铆a gen茅tica con algunas especies a fin de emprender una desextinci贸n? Si el rewilding consiste en dejar que la naturaleza se autogestione, 驴hay que auxiliar a un animal salvaje que sufre? Estas no son preguntas dicot贸micas que puedan responderse con un simple s铆 o no, sino que requieren de una indagaci贸n honda y multidimensional del problema que plantean. Poner en la balanza moral los beneficios y los perjuicios del rewilding implica atender a las 煤ltimas investigaciones cient铆ficas y plantear todo un debate filos贸fico. En un mundo cargado de pluralidad de actitudes y comportamientos hacia lo salvaje, es urgente una 茅tica del rewilding.

Cristian Moyano Fern谩ndez es fil贸sofo y doctor en Ciencia y Tecnolog铆a Ambientales por la Universidad Aut贸noma de Barcelona y el Instituto de Ciencia y Tecnolog铆a Ambientales. De su trayectoria acad茅mica, destaca la publicaci贸n de diversos art铆culos indexados, la participaci贸n en congresos internacionales y la realizaci贸n de una estancia de investigaci贸n en el University College de Londres. Adem谩s, colabora actualmente en varios proyectos universitarios I+D, forma parte del Comit茅 de 脡tica Asistencial del Hospital Universitario Josep Trueta de Girona, y est谩 implicado desde hace a帽os en causas ecologistas y animalistas.

Sus 谩reas de inter茅s son las teor铆as de la justicia, la salud global, la filosof铆a moral y pol铆tica, la 茅tica alimentaria, y el rewilding. En concreto, su investigaci贸n se centra en discutir las pr谩cticas agroindustriales del desarrollo humano y su antropocentrismo imperante desde el marco te贸rico del enfoque de las capacidades (capabilities approach). Est谩 comprometido con intentar ofrecer argumentos 茅ticos, desde un abordaje interdisciplinar, que ayuden a florecer mejor ante el colapso sist茅mico que estamos viviendo los seres humanos y no humanos.