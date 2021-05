–

Inmediatamente despu茅s del inicio de la revoluci贸n en Rojava, el 19 de julio de 2012, la aldea yezid铆 de Qestel Cindo, en el cant贸n de Afrin, fue atacada por las milicias islamistas. Cuando el ej茅rcito turco entr贸 en esa regi贸n el 20 de enero de 2018, la aldea volvi贸 a ser objeto de ataques. A pesar de todos estos hechos, los yezid铆es de Afrin se organizaron en todos los 谩mbitos de la vida desde el comienzo de la Revoluci贸n de Rojava, y han formado parte del autogobierno democr谩tico.

Durante el ataque de Turqu铆a, en violaci贸n del derecho internacional y bajo la posterior ocupaci贸n, volvieron a producirse innumerables ataques contra los asentamientos y lugares religiosos de los yezid铆es, las estructuras democr谩ticas que hab铆an construido y contra la poblaci贸n yezid铆 en su conjunto. Al asentar a familias de milicianos yihadistas procedentes de otras partes de Siria o del extranjero, el Estado turco est谩 cambiando la demograf铆a de la regi贸n. En los pueblos yezid铆es est谩n surgiendo mezquitas y asentamientos para los yihadistas y sus familias.

En 2018, el n煤mero de yezid铆es en Afrin era todav铆a de unos 25.000, pero hoy solo viven en la regi贸n 2.000 miembros de la comunidad. Est谩n expuestos a la persecuci贸n 茅tnica y a la violencia por motivos religiosos de las milicias apoyadas por el Estado turco.

La violencia de los islamistas oblig贸 a muchos a huir

Tras el fin del Imperio Otomano, la Rep煤blica turca particip贸 repetidamente en masacres de kurdos yezid铆es. La limpieza 茅tnica durante la ocupaci贸n de Afrin, que ya dura m谩s de tres a帽os, es acompa帽ada de una pol铆tica de islamizaci贸n de yezid铆es y alev铆es de la zona.

Pero los yezid铆es de Afrin no s贸lo se convirtieron en un objetivo del Estado turco desde el inicio de la ocupaci贸n. Justo despu茅s de que comenzara la revoluci贸n, en 2012, Turqu铆a utiliz贸 a las milicias del llamado Ej茅rcito Sirio Libre (ESL) para atacar las aldeas yezid铆es.

Al comienzo de la guerra civil siria, entre 30.000 y 35.000 yezid铆es viv铆an en Afrin, y otros 5.000 en Alepo. La guerra tambi茅n marc贸 el inicio de la promoci贸n de los grupos yihadistas por parte de Turqu铆a y otros estados de la regi贸n. La violencia de los islamistas contra los de otras confesiones oblig贸 a grandes segmentos de la poblaci贸n yezid铆 a huir a Europa. Uno de los primeros actos de violencia fue el ataque de las milicias del ESL a Azaz, en el norte de Alepo, contra la aldea yezid铆 de Qestel Cindo, en el distrito de Shera, en octubre de 2012. A 茅ste le siguieron otros ataques contra la aldea y otros lugares como Qitme. La aldea de 脢l卯 Kino fue completamente ocupada entre 2012 y 2013, y muchos de los yezid铆es que viv铆an all铆 fueron secuestrados.

Los ataques a las aldeas yezid铆es continuaron en los a帽os siguientes. El ataque de la milicia terrorista Estado Isl谩mico (ISIS) a la regi贸n yezid铆 de Shengal, en el norte de Irak, y las incesantes amenazas de las milicias turcas en las regiones cercanas a Afrin, hicieron que m谩s personas huyeran a Europa.

Sin embargo, una parte no despreciable de la poblaci贸n yezid铆 insisti贸 en no abandonar su tierra natal y seguir construyendo sus propias instituciones como parte del autogobierno democr谩tico, al mismo tiempo que preservar la identidad yezid铆.

Con el inicio de la invasi贸n turca, en enero de 2018, gran parte de la poblaci贸n yezid铆 se vio obligada a huir de las ciudades. La mayor铆a de los que inicialmente permanecieron en las ciudades tambi茅n se vieron obligados a huir durante el transcurso de la ocupaci贸n, debido a las pol铆ticas caracterizadas por las masacres, las violaciones, los secuestros y la islamizaci贸n. La Asociaci贸n Yezid铆 de Afrin, que se vio obligada a trasladar su sede a la vecina regi贸n de Shehba debido a la ocupaci贸n, estima que el n煤mero de yezid铆es que permanecen en Afrin es s贸lo de unos 2.000.

Milicias respaldadas por Turqu铆a amenazan abiertamente con un genocidio

Al comienzo de la invasi贸n, el primer ataque se dirigi贸 de nuevo a Qestel Cindo, que tambi茅n fue el primer objetivo de las milicias del ELS en las primeras horas de la Revoluci贸n de Rojava. Los mercenarios del Ej茅rcito Nacional Sirio (ENS), construido por Turqu铆a, amenaz贸 a la poblaci贸n yezid铆 de los pueblos alrededor de Shera y Sherawa, haciendo referencia al genocidio cometido por el ISIS en Irak: 鈥淗aremos en Afrin lo que hicimos en Shengal鈥.

El ex presidente de la Asociaci贸n Yezid铆 de Afrin, S眉leyman Cafer, relat贸 sus experiencias poco antes de la invasi贸n: 鈥淯nos cuatro d铆as antes, est谩bamos sentados frente al centro de la asociaci贸n cuando se acerc贸 un grupo de mujeres. 鈥楾odas llevamos veneno, si los yihadistas vienen a Afrin nos quitaremos la vida. No permitiremos que nos pase lo mismo que a las mujeres de Shengal鈥, nos dijeron. Turqu铆a y sus milicias no son diferentes del ISIS. Muchos de ellos antes fueron combatientes del ISIS. Todos los comandantes estuvieron con el ISIS. Al igual en Shengal porque eran 鈥榠nfieles鈥, atacaron en Afrin bajo el lema 鈥楧estruiremos a los infieles鈥欌.

Destrucci贸n de innumerables lugares sagrados

Durante los ataques y la posterior ocupaci贸n, se destruyeron innumerables lugares sagrados de la fe yezid铆. El 26 de enero de 2018, un ataque a茅reo turco convirti贸 el templo de Ain Dara, de 3.300 a帽os de antig眉edad, en un campo de escombros. Antes de la invasi贸n, hab铆a 19 lugares sagrados yezid铆es en la regi贸n de Afrin. Cinco de estos lugares y dos cementerios fueron saqueados y completamente destruidos. Muchos otros lugares fueron devastados y los 谩rboles de los deseos, t铆picos de la fe yezid铆, fueron cortados.

El centro de la Asociaci贸n Yezid铆, fundada en 2013, fue minado y volado por los ocupantes en junio de 2018. En la explosi贸n, la hist贸rica estatua de Zaratustra que se guardaba all铆 tambi茅n qued贸 completamente destruida. En el centro se hab铆an reunido innumerables libros de la fe yezid铆. Tras la destrucci贸n, se construy贸 en el mismo lugar una escuela cor谩nica de la milicia.

El mayor cementerio yezid铆 de Siria, situado en el monte 艦ex Berk锚t (Sheikh Barakat), en Dar Taizzah, fue saqueado y sustituido por una base militar turca. Como parte de esta reconstrucci贸n, se eliminaron todas las pruebas de la fe yezid铆 y se sustituyeron por s铆mbolos isl谩micos.

Desde el comienzo de la ocupaci贸n, al menos 13 civiles yezid铆es han sido asesinados y 42 secuestrados en Afrin. 11 de los secuestrados eran mujeres. No hay informaci贸n sobre el paradero de Afiyet Cuma, de 35 a帽os, y de Sedika Ibo, de 32, desde que fueron secuestradas en la aldea de Qitme por milicianos, en octubre de 2019. Omer 艦emo, de 66 a帽os, fue ejecutado por disparos de las milicias tras negarse a convertirse al islam.

El 21 de marzo de 2021, la salafista 鈥淪ociedad Ebadullah鈥 (鈥淎migos de Al谩鈥) invadi贸 la aldea de Qibar. El grupo, formado por 15 personas, entre ellas ciudadanos sirios, permaneci贸 en las casas de 23 residentes yezid铆es durante unas dos semanas con el prop贸sito de convertirlos por la fuerza al Islam, seg煤n fuentes de la aldea. Durante el Ramad谩n, los milicianos con uniformes del ISIS visitaron las casas de varias aldeas yezid铆es y recordaron a los residentes que deb铆an respetar el ayuno.

En Afrin se aplican normas similares a las introducidas por el ISIS en su antigua 鈥渃apital鈥, Raqqa, bajo la ocupaci贸n. Las mujeres tienen prohibido salir de casa sin un velo negro. Los ni帽os est谩n obligados a asistir a las madrasas, asegur贸 el actual copresidente del grupo de defensa de los yezid铆es, Suat Huso.

La demograf铆a y la cultura est谩n cambiando

A lo largo de la ocupaci贸n, que ha durado m谩s de tres a帽os, el Estado turco ha asentado en Afrin a m谩s de 450.000 personas procedentes de otras partes de Siria, as铆 como de otros pa铆ses. Muchos de ellos son yihadistas y sus familias. As铆, la demograf铆a de la regi贸n, antes multi茅tnica, ha cambiado mucho. Los yihadistas tambi茅n se instalaron en los pueblos yezid铆es. Los vestigios de la cultura yezid铆 y kurda han tenido que dejar paso a las mezquitas y las escuelas cor谩nicas.

Antes de la ocupaci贸n, el 90% de los residentes en Qestel Cindo eran yezid铆es, mientras que el resto eran kurdos musulmanes. De las 450 familias yezid铆es, hoy s贸lo quedan 25 en el pueblo, la mayor铆a de ellas ancianas. Tres casas de familias yezid铆es se han convertido desde entonces en mezquitas.

Como en el resto de los antiguos pueblos yezid铆es, varias casas del pueblo de Shadire se han convertido en mezquitas. S贸lo un pu帽ado de familias yezid铆es siguen viviendo en el pueblo, donde el Estado turco est谩 reasentando a personas procedentes del basti贸n islamista de la provincia siria de Idlib. Junto a Shadire, se est谩 construyendo un asentamiento de 96 casas para los familiares de los yihadistas fallecidos.

Algunas aldeas est谩n bajo especial presi贸n

Los pueblos de Bafl没n锚, en Shera, y Bas没fane, en Sherawa, est谩n sometidos a una presi贸n especialmente fuerte por parte de los ocupantes. De los 3.500 habitantes yezid铆es de Bas没fane, hoy s贸lo quedan 200. El ej茅rcito turco estableci贸 una base en el pueblo e inicialmente instal贸 mercenarios de la milicia Faylaq-al-Sham. Recientemente, tambi茅n se han instalado all铆 miembros del Frente Al Nusra, un grupo derivado de Al Qaeda. Seg煤n los informes, el ej茅rcito turco planea asentar la aldea en su totalidad con miembros de Al Nusra y sus familias debido a su proximidad con el cant贸n de Shehba, que todav铆a est谩 bajo el control de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria (AANES).

En octubre de 2020, los milicianos de Faylaq-al-Sham comenzaron a construir una mezquita en Bas没fan锚. Tras las protestas en contra de esto, la construcci贸n se detuvo, pero al menos tres antiguas viviendas se convirtieron en mezquitas. Los ni帽os yezid铆es que quedan siguen siendo obligados a asistir a las mezquitas.

Una situaci贸n similar se da en la aldea de Bafl没n锚, cuya poblaci贸n entera se vio obligada a huir debido a los intensos bombardeos durante la invasi贸n. El pueblo y un campamento adyacente de 70 caba帽as, est谩n ahora habitados por mercenarios de los grupos Furqat al-Hamza, Ahrar al-Sharqiya y Ahrar al-Sham. Los residentes originales se niegan a regresar y, de nuevo, algunas de las casas se han convertido en mezquitas.

鈥淗oy son los nietos de los otomanos los que nos expulsan鈥

Suleyman Cafer se帽al贸 la continuidad hist贸rica de la violencia contra los yezid铆es, diciendo lo siguiente: 鈥淢ientras que los primeros 72 genocidios contra la comunidad yezid铆 fueron perpetrados por el Imperio Otomano, hoy son los nietos de los otomanos los que est谩n masacrando y expulsando a los yezid铆es. En Afrin no ha quedado ni una sola obra hist贸rica que pertenezca a la cultura kurda. Todas fueron llevadas a Turqu铆a. Adem谩s, los lugares sagrados fueron destruidos. Creo que Erdogan pronto sacar谩 libros y mapas diciendo: 鈥楢frin pertenece a los turcos, aqu铆 no hay nada kurdo鈥. La situaci贸n de los kurdos y los yezid铆es en Afrin es muy mala ahora mismo. Turqu铆a no quiere que un solo yezid铆 permanezca en Afrin. Porque como dijo Abdullah 脰calan: 鈥楽i no hay m谩s yezid铆es, entonces la cultura kurda tambi茅n dejar谩 de existir鈥欌.

鈥淓l Estado turco ha destruido todos los lugares hist贸ricos y sagrados de los yezid铆es, y se est谩n construyendo mezquitas en los pueblos yezid铆es 鈥揹enunci贸 Cafer-. Se est谩 imponiendo la vestimenta religiosa isl谩mica a los ni帽os y mujeres yezid铆es, y se obliga a todos los yezid铆es a convertirse al Islam. La humanidad debe alzar por fin su voz contra esto. Debe romper el silencio. Turqu铆a ha ocupado Afrin y trata de convertir una zona kurda en una zona turca. Para ello lleva a cabo una pol铆tica genocida contra los yezid铆es y los kurdos. Todo el mundo debe alzar su voz contra esta pol铆tica. Turqu铆a debe retirarse de Afrin, de Ser锚kaniy锚 y de toda Siria鈥.

FUENTE: Beritan Sarya / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

