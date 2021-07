El Supremo sentencia que no tener papeles no es razón suficiente para multar o expulsar a una persona migrante

Situación De Un Compañero Del Que Hacía Mucho Que No Teníamos Noticias: Cambio a Segundo Grado, Acoso De Lxs Carcelerxs, Frustración Y Ampliación De Condena

Pablo Hasèl (rapero antifascista preso): “Objetivamente el Govern no demuestra ser independentista. Me parece vergonzoso que la CUP sostenga un Govern cuyas políticas no defienden ni los derechos nacionales ni sociales”