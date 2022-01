–

Eugenio Lanti (seudónimo de Eugène Adam) (1879-1947). Nació el 19 de julio de 1879 en Néhou, cantón de Saint-Sauveur-le-Vicomte, distrito de Cherbourg-Octeville, Mancha, Baja Normandía, (Francia) y murió el 17 de enero de 1947 a los 67 años en Ciudad de México, (México).

Fundador de la 芦Sennacieca Asocio Tutmonda禄, (Asociaci贸n Anacional Mundial en esperanto). Sus ideas radicales le valieron el apodo 芦L鈥檃nti-tout禄 (el Antitodo) y de ah铆 ide贸 su seud贸nimo, 芦Lanti禄.

De formaci贸n autodidacta, aprendi贸 el esperanto al finalizar la Primera Guerra Mundial, y se dedic贸 al movimiento esperantista como forma de unir a los trabajadores de todos los pa铆ses por encima de las barreras nacionales. Su evoluci贸n ideol贸gica comenz贸 en ambientes radicales; se adhiri贸 al Partido Comunista Franc茅s al poco de su fundaci贸n, pero pronto, tras sus viajes a la Uni贸n Sovi茅tica, se alej贸 de esta ideolog铆a y la critic贸 agriamente, lo cual le report贸 fuertes enfrentamientos con los dirigentes esperantistas sovi茅ticos.

Aunque nacido en Francia, se consider贸 siempre ciudadano del mundo, y defendi贸 una ideolog铆a anacionalista (sennaciista en esperanto), que iba m谩s all谩 del conocido internacionalismo proletario defendido por las corrientes obreras m谩s extendidas.

A finales de los a帽os 30 emprendi贸 un viaje que lo condujo a distintos pa铆ses del mundo, entre ellos varios latinoamericanos.

Eugenio Lanti (seudónimo de Eugène Adam) muri贸 por suicidio el 17 de enero de 1947 a los 67 a帽os en Ciudad de M茅xico, (M茅xico).

Citado por Julio Cort谩zar en Rayuela (cap铆tulo 69) como Eujenio Lanti.

Eugenio Lanti (seud贸nimo de Eug猫ne Adam) (1879-1947). Naci贸 el 19 de julio de 1879 en N茅hou, cant贸n de Saint-Sauveur-le-Vicomte, distrito de Cherbourg-Octeville, Mancha, Baja Normand铆a, (Francia) y muri贸 el 17 de enero de 1947 a los 67 a帽os en Ciudad de M茅xico, (M茅xico). vinculado al movimiento obrero esperantista y al concepto del anacionalismo, en el que profundizaremos en el siguiente texto.

Hay que decir que Lanti, t茅rmino que deriva del apodo franc茅s 芦L鈥檃nti tout禄 (el anti-todo), no es una figura demasiado conocida en la historia del anarquismo; del mismo modo, el movimiento pol铆tico llamado 芦anacionalismo禄, que aspiraba a eliminar el concepto de naci贸n (criticando con ello, incluso, al Internacionalismo obrero) no es recordado ni siquiera mencionado en las principales obras sobre cuesti贸n nacional. Es por eso que hay que agradecer a Bernat Castany Prado, cuyos art铆culos seguimos para elaborar esta entrada, el dar a conocer a Lanti y sus ideas. Este autor, vinculado en un inicio al Partido Comunista Franc茅s, no tardar谩 en comprender que el comunismo sovi茅tico no era m谩s que un capitalismo de Estado y un monstruo burocr谩tico controlado por una nueva elite. Ser谩 despu茅s de la Primera Guerra Mundial cuando Lanti se una al movimiento esperantista, al considerar que esta lengua universal podr铆a superar el concepto de naci贸n, y llegar谩 a fundar la 芦Asociaci贸n Anacional Mundial禄 (SAT, seg煤n sus siglas en esperanto: Sennacieca Asocio Tutmonda).

Si en los a帽os 20 el concepto del nacionalismo no era suficientemente comprendido, ser谩 en 1931 cuando Lanti trate de poner soluci贸n con el 芦Manifiesto de los anacionalistas禄. Su objetivo, como hemos dicho, ser谩 superar no solo el concepto burgu茅s de naci贸n, tambi茅n el internacionalismo obrero, considerado insuficiente, y otorgar al nuevo movimiento de solidez y una buena posici贸n frente a otras propuestas de emancipaci贸n obrera. En dicho manifiesto, y ante posibles confusiones, Lanti marca en primer lugar distancias con los internacionalistas, a los que considera ortodoxos si se consideran la 煤nica fuerza revolucionaria. Si Marx y Engels afirmaron que 芦los proletarios no tienen patria禄, se considera que no hay desarrollada una cr铆tica profunda posterior el concepto de naci贸n, que se termina aceptando aun en el contexto de la lucha de clases. La culminaci贸n de toda esa cultura nacionalista, y es indiferente si si burguesa o proletaria, fue el sangrante conflicto iniciado en 1914, en el cual la alianza entre clases prevaleci贸 frente al antagonismo.

Los anacionalistas consideran que los esfuerzos por la independencia nacional que realizan tantos trabajadores son vanos y reaccionarios (los ejemplos hist贸ricos eran ya continuados en tiempo de Lanti); es la lucha de clases cimentada en todo rechazo a toda naci贸n y a todo Estado la 煤nica herramienta que puede conducir a la fraternidad mundial. Esta deseada uni贸n mundial, en la que los trabajadores se organizar铆an por industrial, supondr铆a el fin de las fronteras nacionales, y con ellas de los Estados, pero no de las diferencias individuales. La unidad ser谩 de esp铆ritu, pero el tiempo libre que otorgar谩 una racional distribuci贸n del trabajo har谩 surgir, para Lanti, un fuerte cultivo de la individualidad caracterizado por el surgimiento de ideas, sentimientos y expresiones art铆sticas plurales y originales. Como se ha dicho, el movimiento anacionalista tiene uno de sus grandes pilares en la lenguna esperantista, que consideran la soluci贸n para el problema ling眉铆stico de la futura fraternidad mundial.

Una de las principales fuentes filos贸ficas del anacionalismo ser谩 el cosmopolitismo, que Lanti consideraba similar en muchos aspectos, si bien el nuevo movimiento har谩 una mayor hincapi茅 en lo pol铆tico recordando su estrecho v铆nculo con el anarquismo y su esperanza en que el esperanto ayude a las intenciones universalistas. Otro de los puntos de apoyo ideol贸gicos para el anacionalismo ser谩 el pacifismo, ya que se considera que todo conflicto b茅lico es entre hermanos al no existir fronteras nacionales. La profunda cr铆tica al patriotismo que existe en el anarquismo, ya presente en los pensadores cl谩sicos y culminando con un Bakunin que lo considerar谩 un 芦culto al Estado禄 (no diferenciado del que se realiza a la divinidad), no parece diferenciarse de la que realiza el anacionalismo; si acaso, en la confianza exclusiva en el esperanto que depositan las ideas de Lanti. Esta aversi贸n al patriotismo atraviesa todo el pensamiento y la acci贸n anarquistas, ya que se trata de un concepto que enfrenta a los seres humanos creando una cultura estrecha y limitada y obstaculizando la deseada fraternidad universal. Otra de las influencias mencionadas para el anacionalismo es el homaranismo, al parecer, una doctrina originada en el juda铆smo, pero que tiene sus pilares igualmente en el cosmopolitismo, en el pacifismo y en la lengua universal del esperanto.

