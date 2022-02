–

Durante el anuncio del acuerdo con el FMI, el presidente Alberto Fern谩ndez y su ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n, mencionaron el tema de las jubilaciones. Seg煤n el presidente, en el 2020 se recuperaron los derechos de los y las jubiladas, mientras que Guzm谩n asegur贸 que el acuerdo con el FMI garantiza que se mantendr铆an esos derechos. En este marco, el Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires Eugenio Semino les respondi贸: 芦el ajuste sobre las jubilaciones no se anuncia, se realiza de hecho. En un pa铆s con m谩s de 50% de inflaci贸n anual, en el cual todos los n煤meros tienen que modificarse de manera permanente para no quedar por debajo, o demasiado por debajo, de la l铆nea de flotaci贸n, no es necesario disponer ninguna medida concreta de ajuste. Alcanza con ir definiendo aumentos que queden por debajo de la inflaci贸n y el ajuste se realiza solo, de manera gradual a lo largo del a帽o. Negar la crisis no es una estrategia para resolverla, es una forma de profundizarla. Si las condiciones actuales no se pueden revertir, que por lo menos nos den una explicaci贸n honesta de lo que est谩 ocurriendo禄, remarc贸. Por ANRed.

Durante los anuncios que realiz贸 el Gobierno la semana de la llegada a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Alberto Fern谩ndez consider贸 que, en materia jubilatoria, el 2020 fue el a帽o en el que se recuperaron los derechos de los y las jubiladas. En tanto, por su parte, el ministro de Econom铆a de la Naci贸n Mart铆n Guzm谩n asegur贸 que el acuerdo con el FMI garantiza que se mantendr铆an los derechos de jubilados y jubiladas.

En este marco, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires y Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontolog铆a y Geriatr铆a, sali贸 a cruzarlos y en una columna de opini贸n titulada 芦El FMI est谩 contento, el Gobierno tambi茅n y los jubilados tampoco禄, les respondi贸: 芦durante los anuncios se expusieron una serie de cuestiones sobre el pasado, el presente y el futuro de la econom铆a argentina. Entre esas cuestiones estuvo el tema de las jubilaciones. Lo mencion贸 el Presidente y lo retom贸 el Ministro de Econom铆a. El 2020, seg煤n el mandatario, fue el a帽o en que se recuperaron los derechos de los jubilados. El ministro, a su vez, asegur贸 que el acuerdo logrado con el FMI garantizaba que se mantendr铆an los derechos de los jubilados. Ahora bien, tal como fue demostrado en diversos art铆culos de la prensa, y tal como puede constatar cualquier ser humano que maneje las cuatro operaciones b谩sicas de la matem谩tica, en el 2020 los jubilados y jubiladas cobraron menos de lo que les correspond铆a con la f贸rmula que hab铆a establecido el gobierno anterior, y que fue reemplazada por una serie de aumentos por decreto dictados en raz贸n de la emergencia econ贸mica芦, dispar贸 Semino sobre las declaraciones de Fern谩ndez.

En la misma l铆nea, ampli贸: 芦y lo cierto es que la situaci贸n no solamente no se revirti贸 al a帽o siguiente sino que se agrav贸 al punto tal de que la 煤ltima Canasta B谩sica del Jubilado triplic贸 el monto de una jubilaci贸n m铆nima. En semejante contexto la afirmaci贸n de que se mantendr谩n los derechos de los jubilados parece un delirio. 驴Cu谩les son los derechos que se van a mantener? 驴Cu谩les son los que se recuperaron? Tradicionalmente los pol铆ticos ment铆an hacia adelante, prometiendo un futuro que nunca se concretaba. Pero mentir hacia atr谩s, aseverando que no ocurri贸 lo que ocurri贸, lo que f谩cilmente puede constatarse que ocurri贸, o mentir en tiempo presente, pretendiendo que la situaci贸n actual es positiva cuando es objetivamente miserable, representa un paso m谩s en la enajenaci贸n de la clase pol铆tica con respecto a la realidad social禄.

Asimismo, consider贸 que 芦a pesar de lo que diga cualquier funcionario, el ajuste sobre las jubilaciones no se anuncia, se realiza de hecho芦, remarc贸, y agreg贸: 芦en un pa铆s con m谩s de 50% de inflaci贸n anual, en el cual todos los n煤meros tienen que modificarse de manera permanente para no quedar por debajo, o demasiado por debajo, de la l铆nea de flotaci贸n, no es necesario disponer ninguna medida concreta de ajuste. Alcanza con ir definiendo aumentos que queden por debajo de la inflaci贸n y el ajuste se realiza solo, de manera gradual a lo largo del a帽o. Ante semejante contexto el mensaje para los jubilados deber铆a ser el de la vieja promesa hacia futuro, reconociendo por lo menos que la situaci贸n actual es insostenible禄.

Por todo lo se帽alado, se帽al贸: 芦si esto no se admite no hay ninguna posibilidad de entablar un di谩logo coherente con la comunidad. Si los m谩s altos funcionarios del gobierno se expresan de ese modo, 驴qu茅 respuesta puede esperar un jubilado del resto de los niveles de la administraci贸n p煤blica? 驴Qu茅 confianza se puede tener en las instituciones? Por ejemplo, 驴qu茅 se puede esperar del sistema de prestaciones del Pami, que tiene que responder por la salud de millones de personas y cuya creciente ineficiencia est谩 llegando a niveles antes insospechados? Aplicando la l贸gica de sus superiores, las autoridades del Pami pueden considerar que su desempe帽o a lo largo de los 煤ltimos a帽os ha sido inmejorable禄.

Finalmente, Semino expres贸 que 芦si algo de lo que est谩 siendo planteado en este art铆culo es incorrecto禄, invita 芦respetuosamente al se帽or ministro de Econom铆a a debatirlo p煤blicamente, en el momento, lugar y condiciones que considere adecuadas禄. Porque consider贸 que 芦negar la crisis no es una estrategia para resolverla, es una forma de profundizarla芦, y que 芦si las condiciones actuales no se pueden revertir, que por lo menos nos den una explicaci贸n honesta de lo que est谩 ocurriendo禄, finaliz贸 el defensor de la tercera edad.