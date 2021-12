–

El Centro Europeo para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en ingl茅s) ha admitido que la vacunaci贸n por s铆 sola no es suficiente para detener el impacto de la variante 贸micron, por lo que ha pedido adoptar medidas “fuertes” ante un inminente “aumento de los casos” que se ver谩 traducido en “m谩s hospitalizaciones y muertes”.

“Lagunas de vacunaci贸n”

En concreto, la agencia europea considera que no hay tiempo suficiente para proteger a la poblaci贸n con las vacunas actuales, por lo que pide a los gobiernos adoptar medidas “fuertes” para reducir su transmisi贸n y aliviar la sanidad p煤blica. “La vacunaci贸n por s铆 sola no permitir谩 prevenir el impacto de la variante 贸micron, porque no habr谩 tiempo para abordar las lagunas de vacunaci贸n que a煤n existen”, ha afirmado la directora del ECDC, Andrea Ammon.

Aunque eso s铆, desde el ECDC recuerdam que las vacunas existentes s铆 que han demostrado una efectividad “alta” frente a delta y por lo tanto debe proseguirse con su administraci贸n, tanto contra la circulaci贸n de esa variante como para “reducir” el impacto de nuevas cepas.

“M谩s hospitalizaciones y muertes”

En un comunicado que se puede leer (en ingl茅s) 铆ntegramente en la p谩gina web del Centro Europeo para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades, Ammon tambi茅n habla sin tapujos de los malos pron贸sticos con los que trabaja respecto a la evoluci贸n de la pandemia, considerando “muy probable” que 贸micron cause m谩s hospitalizaciones y muertes que Delta en Europa.

“Incluso si la gravedad de la enfermedad causada por 贸micron es igual o menor que la gravedad de Delta, el aumento de la transmisibilidad y el consiguiente crecimiento exponencial de los casos superar谩n r谩pidamente cualquier beneficio de una gravedad potencialmente reducida. Por lo tanto, se considera muy probable que 贸micron provoque m谩s hospitalizaciones y muertes, adem谩s de las que ya se esperan de las previsiones anteriores con Delta”, se dice desde la agencia europea.

Por todo ello, el organismo insta a que se reintroduzcan y refuercen “r谩pidamente” medidas para “reducir la transmisi贸n de Delta, frenar la propagaci贸n de 贸micron y mantener manejable la carga relacionada con la COVID-19”.

Medidas para al menos “dos meses”

“Sigue siendo prioritario utilizar adecuadamente las mascarillas, teletrabajar, evitar las aglomeraciones en los espacios p煤blicos, reducir las aglomeraciones en el transporte p煤blico, permanecer en casa cuando se est谩 enfermo, mantener las medidas de higiene de las manos y de las v铆as respiratorias y garantizar una ventilaci贸n adecuada en los espacios cerrados”, aconseja Ammon, segura de que ya existe transmisi贸n comunitaria de 贸micron en Europa y que tendremos que hacer frente a “un nuevo y r谩pido aumento de los casos de 贸micron en los pr贸ximos dos meses”.

El ECDC recomienda, asimismo, priorizar el restreo de contactos, en caso de contagio, y recuerda la utilidad de esta herramienta y la correcta secuencializaci贸n de los casos, as铆 como de la verificaci贸n espec铆fica de cada variante en caso de contagio.

“Una gran ola”

A prop贸sito del an谩lisis de riesgo del ECDC, la Comisi贸n Europea tambi茅n ha alertado de que vienen “meses dif铆ciles” en la gesti贸n de la pandemia. “Es probable que 贸micron venga en una gran ola, generando una nueva presi贸n sobre los sistemas de atenci贸n m茅dica”, ha declar贸 en un comunicado la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides.

“Los Estados miembros deben tomar las decisiones correctas basadas en la ciencia y con la salud p煤blica como prioridad. Todos deben planificar de inmediato el aumento de la capacidad de atenci贸n de la salud, asegurarse de que se reintroduzcan y fortalezcan las medidas de salud p煤blica y de que las vacunas aumenten r谩pidamente”, ha subrayado Kyriakides tras reiterar la necesidad de que “no se dejar de lado la precauci贸n” con las festividades navide帽as a menos de diez d铆as vista.

