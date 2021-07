–

De parte de SAS Madrid July 20, 2021 49 puntos de vista

La pandemia de la covid-19 da a veces la impresi贸n de ser la historia de un eterno retorno. Es como si cada vez que el virus parece derrotado hubiese que volver a empezar, como si la llamada nueva normalidad fuese un espejismo que se aleja del horizonte en cuanto parece al alcance de la mano. Es lo que ha ocurrido en las 煤ltimas semanas con algo que no entraba en los c谩lculos de muchos ciudadanos y pol铆ticos: la irrupci贸n en Europa de la variante delta del virus, m谩s contagiosa que las variantes anteriores. Con ella ha saltado por los aires la idea de que estos meses se parecer铆an m谩s al verano de 2019, cuando nadie hab铆a o铆do hablar del virus SARS-Cov-2, que al de 2020, cuando los europeos se mov铆an por sus pa铆ses y por el continente todav铆a con prudencia, pero con la esperanza del pr贸ximo fin de la pandemia.

La idea de que se est谩 volviendo al inicio es imprecisa, porque, con miles de millones de personas vacunadas en el mundo y centenares de millones en Europa, todo ha cambiado y el mundo posterior a la covid-19 est谩 m谩s cerca que nunca. 鈥溌o me parece que sea un retorno a la casilla de salida!鈥, tranquiliza el epidemi贸logo Antoine Flahault, director del Instituto de Salud Global de la Universidad de Ginebra. 鈥淟a gente vacunada podr谩 vivir un verano m谩s o menos normal鈥, conf铆a

De momento, no ha sido as铆. Despu茅s de dos meses, entre mayo y julio, en los que los pa铆ses de la Uni贸n Europea empezaron a suprimir, cada uno de su ritmo, las restricciones; despu茅s de una primavera en la que los engranajes de la econom铆a se hab铆an puesto a girar a todo tren; despu茅s de semanas de recreo colectivo en las que millones de ciudadanos comenzaron a quitarse las mascarillas como un acto de liberaci贸n… Despu茅s de todo esto, hoy se disparan los casos: hace un mes se registraban unas 38.000 nuevas infecciones diarias en todo el continente (incluidos Rusia, el pa铆s m谩s golpeado, y el Reino Unido); ahora son m谩s de 130.000, seg煤n datos de la agencia Reuters. Y vuelven las restricciones.

Como ha sucedido desde el inicio de esta crisis, hace un a帽o y medio, los pa铆ses europeos y sus regiones responden en orden disperso a la nueva ola. En Catalu帽a, Cantabria o en Portugal de nuevo se imponen toques de queda. Holanda, como otros lugares, vuelve a cerrar las discotecas, cuya apertura se hab铆a convertido en un s铆mbolo de la libertad recobrada. Las autoridades han reintroducido la obligaci贸n de llevar mascarilla al aire libre en zonas de Francia especialmente afectadas por la variante, como el departamento o provincia de los Pirineos Orientales, fronterizo con Catalu帽a.

鈥淓l virus est谩 vivo, as铆 que se adapta, busca estrategias de supervivencia a su manera鈥, constata Fran莽ois Heisbourg, consejero del laboratorio de ideas International Institute for Strategic Studies. Tambi茅n los europeos buscan su estrategia, y no la encuentran. 鈥淟a UE tiene competencias limitadas en pol铆tica sanitaria鈥, recuerda Heisbourg, 鈥渆sto es as铆 y probablemente no cambie r谩pidamente, y menos a煤n all铆 donde la pol铆tica sanitaria es regional y no nacional鈥. 鈥淣o s茅 si hay una respuesta a la pandemia espa帽ola, pero s铆 s茅 que la hay andaluza, madrile帽a, catalana鈥︹.

Vacunaci贸n en Francia

En pocos pa铆ses la nacionalizaci贸n de la respuesta es tan evidente, por su tradici贸n centralista y presidencialista, como en Francia. El lunes, el presidente Emmanuel Macron dedic贸 la parte principal de un discurso televisado no a las reformas econ贸micas, como preve铆a antes de la irrupci贸n de la variante delta, sino a las medidas para acelerar la vacunaci贸n. La primera medida es la obligaci贸n de vacunarse para el personal sanitario. En Italia ya se aplica; la canciller Angela Merkel ha rechazado esta v铆a para Alemania. La segunda medida es que sin un certificado que acredite que su poseedor se ha vacunado o ha dado negativo en una prueba de covid-19, no podr谩 entrar en caf茅s, cines, aviones o trenes de largo recorrido.

鈥淔ue un discurso que fijaba un rumbo, de capit谩n de nav铆o, no agradable de escuchar, pero eficaz鈥, dice Heisbourg. El epidemi贸logo Flahault considera que lo que Macron anunci贸 fue, sin decirlo, un nuevo confinamiento general del que estar铆an exentos los vacunados. Y a帽ade: 鈥淟a respuesta francesa es original, no se ha usado en ning煤n lugar del mundo y busca tanto aumentar la cobertura con vacunas como confinar, pues solo las personas con muy d茅bil riesgo de transmisi贸n, ya vacunadas, tendr谩n derecho de ir a los lugares donde hay una alta contaminaci贸n鈥. Otros pa铆ses han optado por la pedagog铆a o, como Grecia, por un cheque a los j贸venes que se vacunen para gastar en actividades culturales y en las vacaciones de verano. El m茅todo franc茅s es distinto: obligar con sutileza; o, como dice Flahault, confinar sin admitirlo. 鈥淗ace falta una tasa de vacunaci贸n de m谩s del 90% para esperar bloquear la propagaci贸n del virus鈥, avisa Flahault. Ahora en la UE cerca de la mitad de la poblaci贸n est谩 vacunada; queda un buen trecho por recorrer.

Tras el discurso de Macron ha habido protestas en contra 鈥18.000 personas el s谩bado en Par铆s, seg煤n el Ministerio del Interior; 96.000 en decenas de manifestaciones en el resto de Francia鈥 pero el efecto del llamamiento fue inmediato y masivo. En los tres d铆as siguientes, 2,6 millones de franceses concertaron una cita en la popular web Doctolib. El viernes se administraron 879.597 dosis, un r茅cord. Una de ellas fue para Cl茅ment Foulon, de 24 a帽os. 鈥淢e vacuno para ir de vacaciones al extranjero y al restaurante con mi novia鈥, dec铆a junto al centro de vacunaci贸n ante el Ayuntamiento de Par铆s. 鈥淵o no era muy favorable a vacunarme, quer铆a esperar un poco鈥. Tras escuchar a Macron, cambi贸 de opini贸n. 鈥淣o ten铆a otra opci贸n鈥, admiti贸.

Los europeos afrontan varios dilemas. 驴Reintroducir restricciones, como se est谩 haciendo en Portugal y Espa帽a, o suprimirlas como har谩 Inglaterra el lunes? 驴Incitar a vacunarse con la amenaza impl铆cita de no poder frecuentar lugares p煤blicos, como en Francia, o por medio de la persuasi贸n, como en Alemania?

鈥淗abr铆a que alentar a todo el mundo a vacunarse, es la 煤nica manera de salir de la pandemia, pero [el certificado covid] no es la herramienta correcta鈥, sostiene Luiza Bialasiewicz, profesora de gobernanza europea en la Universidad de 脕msterdam. Bialasiewicz advierte del peligro que supone no solo exigir el certificado con la vacunaci贸n o el test negativo para cruzar las fronteras entre los miembros de la UE, sino dentro de estos mismos pa铆ses e incluso de un barrio, a la entrada del cine o del caf茅. 鈥溌縌ui茅n controlar谩 estas nuevas fronteras, las de los restaurantes?鈥, se pregunta. 鈥溌緾贸mo garantizar que quien controle no discriminar谩 a ciertas personas, o que no verificar谩 los documentos de una manera aleatoria o porque no le gusta la cara de uno?鈥.

Que el certificado se ha convertido en un pasaporte puede comprobarse en los trenes que cruzan a diario entre Espa帽a y Francia. La escena ocurri贸 en uno de alta velocidad el 2 de julio pasado. El tren acababa de entrar en Perpi帽谩n, en los Pirineos Orientales, la primera estaci贸n francesa. Los polic铆as franceses comprobaron que los viajeros llevaban el certificado con el test o la vacunaci贸n. Solo una mujer con hiyab y varios hombres de origen extraeuropeo no lo ten铆an. Un agente les dijo que deber铆an pagar una multa de 135 euros y tuvieron que bajarse en Perpi帽谩n.

Enlace relacionado ElPais.com (19/07/2021).