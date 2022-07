–

La Uni贸n Europea est谩 edificando una nueva identidad en torno a la guerra y a la militarizaci贸n en un contexto que encadena varias crisis econ贸micas y con un trasfondo de crisis ecol贸gica profundo.

Cuando sonaron tambores de guerra en Libia, el establishment europeo -y espa帽ol- defendi贸 un谩nimemente el env铆o de dinero y armas y la intervenci贸n de la OTAN. Quienes expresaron dudas al respecto, advirtiendo del peligro de introducir material b茅lico en cualquier escenario sin capacidad de control, fueron tachados de ser partidarios de Gadafi y defensores de la dictadura, a trav茅s de un reduccionismo y de tergiversaciones impropias de una democracia.

La intervenci贸n de la OTAN sobrepas贸 el objetivo inicial para el que estaba dise帽ada -proteger a los civiles libios que estuvieran bajo amenaza- prosigui贸 durante meses, se extendi贸 por todo el pa铆s hasta la capital y no termin贸 hasta que se produjo el asesinato de Gadafi. Los aplausos a aquella operaci贸n militar -motivada no solo por el altruismo esgrimido, sino tambi茅n por intereses econ贸micos y geoestrat茅gicos- prosiguieron hasta que llegaron las consecuencias de la misma: v铆ctimas civiles de bombardeos de la OTAN, fragmentaci贸n del pa铆s, armamento en manos de grupos yihadistas, enfrentamientos por el dominio de territorio entre bandas armadas por Occidente incapaces de respetar los derechos humanos y perpetuaci贸n de la violencia. Libia y parte de la regi贸n del Sahel se convirtieron en un polvor铆n, hasta hoy. Pero el debate en Europa sobre el pa铆s africano ya hab铆a caducado y a nadie pareci贸 importarle aquellos da帽os.

Tampoco se ha reflexionado demasiado en el debate p煤blico sobre los veinte a帽os de la OTAN en Afganist谩n. De forma un tanto asombrosa, se suele desvincular la presencia de EEUU y sus aliados en aquel pa铆s de todo lo que ha ocurrido en territorio afgano desde 2001. El papel de la organizaci贸n militar en Irak tambi茅n merece una visi贸n cr铆tica en un territorio donde la invasi贸n y posterior ocupaci贸n abri贸 la caja de los truenos en toda la regi贸n, con la introducci贸n de enormes arsenales de armas por parte de EEUU y sus aliados.

Dijo Martin Luther King que una naci贸n que gasta m谩s dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Nuestro pa铆s acaba de celebrar el cuadrag茅simo aniversario de la entrada de Espa帽a en la OTAN. En ese marco, y sin debate democr谩tico mediante, se ha subrayado la importancia del aumento del gasto en Defensa con motivo de la guerra en Ucrania, desencadenada por la invasi贸n rusa. Espa帽a afirma que duplicar谩 su gasto militar en esta d茅cada, elev谩ndolo en un 20% en los pr贸ximos dos a帽os, guiada por las exigencias de Washington. En la actualidad el gasto en Defensa espa帽ol supera en casi diez veces el presupuesto de Cultura.

La Uni贸n Europea est谩 edificando una nueva identidad en torno al conflicto b茅lico y a la militarizaci贸n, en un contexto que encadena varias crisis econ贸micas y con un trasfondo de crisis ecol贸gica profundo. En un escenario de guerra como el actual se pretende la m谩xima del todo vale. Con la excusa de la seguridad, con la inoculaci贸n de un nuevo miedo, se pospone otra vez un modelo basado en el respeto al planeta y a los seres humanos que lo habitan, necesitados de programas sociales capaces de menguar la desigualdad creciente y de una planificaci贸n para frenar la crisis clim谩tica.

El rearme anunciado por los pa铆ses de la Uni贸n Europea contrasta con el abandono de medidas necesarias. Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo acaba de se帽alar que la UE ha incumplido su objetivo de destinar al menos el 20% de su presupuesto para el periodo 2014-2020 a la acci贸n por el clima. El gasto en Defensa ahora anunciado -para el que la OTAN comandada por EEUU llevaba presionando a la UE desde hace a帽os- amenaza con recortar la inversi贸n social en un contexto en el que sigue creciendo la desigualdad.

Se preguntaba en una charla reciente la investigadora y defensora de derechos humanos Helena Maleno qu茅 ha pasado para que, con la guerra de Ucrania, 鈥渟ea imposible decir que est谩s a favor de la paz, que haya gente estigmatizada y perseguida en redes sociales cuando habla de paz鈥. Ser铆a conveniente reflexionar sobre esa pregunta, y encontrar respuestas.

Los guiones partidarios de las guerras han contenido siempre algunos delirios. Ante la invasi贸n rusa de Ucrania nos aseguraron una lucha por la democracia y la libertad sin avisar de peligros previsibles, que ya se est谩n cumpliendo: riesgo de perpetuaci贸n de la guerra y por tanto de m谩s v铆ctimas mortales, fragmentaci贸n del territorio ucraniano, empobrecimiento de su poblaci贸n, uso del conflicto para intereses de terceros, guerra subsidiaria en la que Washington y Mosc煤 echan un pulso y Ucrania pone los muertos, aumento de precios de alimentos b谩sicos y de la energ铆a.

Como escrib铆a hace unas d铆as Wolfgang M眉nchau, 鈥渘o es 茅tico imponer una sanci贸n econ贸mica y despu茅s hacernos los sorprendidos cuando la gente se muere de hambre鈥. No es 茅tico estigmatizar las salidas diplom谩ticas, defender el campo de batalla como 煤nica baza y el aumento de la apuesta militar y despu茅s hacerse los sorprendidos cuando llegan las consecuencias. El propio orden europeo corre el riesgo de transformarse. Se pospone la autonom铆a europea y crece la dependencia e influencia de EE.UU a trav茅s de la OTAN. Londres -gran aliado de Washington en Europa- se acerca a Ucrania, a los pa铆ses b谩lticos y a la Polonia gobernada por la ultraderecha en busca de un nuevo bloque que pueda ganar poder frente al eje Berl铆n-Par铆s-Roma.

Una y otra vez se repite el mismo ciclo con las guerras y una y otra vez se olvida: se necesitan semanas, meses o incluso a帽os para que desaparezca la embriaguez b茅lica y asomen los hechos, los an谩lisis sosegados y los dolorosos resultados. Cuando llegue ese momento de nuevo nos dir谩n que no se pod铆a saber, que parec铆a una buena idea, que no exist铆an a煤n todos los datos para concluir que la apuesta por la militarizaci贸n y por la guerra como 煤nica opci贸n no eran el mejor de los caminos.





