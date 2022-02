–

En Geopolítica, el mundo no se divide en países, sino por bloque en los que los estados interactúan. Estos son actores en un teatro mundial en el que a su vez todos influyen unos en otros. Son caracterizados por su localización, recursos disponibles e intereses propios y comunes. Por eso los países situados en regiones concretas tienen problemas e intereses parecidos, muchas veces contrapuestos, pero similares.

Doctrinalmente, la condición de victoria es dominar un bloque. Y la de victoria mundial es la de controlar todos los bloques. Pero las características de la tierra son unas determinadas, por lo que se entiende que: quien controle Eurasia controla el mundo.

Eurasia se compone de cuatro bloques geopolíticos: Europa, que es controlada por Berlín; Asia central, que es controlada por Moscú; Extremo oriente, que es controlado por Pekín; y el borde externo, donde se sitúa la India, Irán, Arabia Saudita e Israel. Las otras regiones son América, África y Pacífico.

Berlín es controlada por Washingon por medio, mientras que Moscú y Pekín están cooperando unidas desde 2001 en que se funda la OSC. Desde entonces han aumentado sus contactos hasta que en 2013 Pekín plantea su plan de reorganización hegemónica Belt and Road Initiative BRI, la Nueva Ruta de la Seda, en el que Rusia es parte fundamental; central. El siguiente paso era articular Europa. Este a sido el origen de la Guerra de Ucrania, el dominio de bloques.

Europa Battle Zone

Hagamos una breve lectura de los hechos desde la perspectiva geopolítica. Para ver cómo se ha llegado a producir la Guerra de Ucrania.

Desde 1945 USA controla Europa hasta Berlín mediante varios mecanismos. Militarmente establece en 1949 la OTAN sobre Europa y un protectorado de 35 bases militares sobre Berlín. Económicamente financia gobiernos liberales y promueven la economía de mercado. Políticamente financia gobiernos fascistas y de derechas es sus múltiples variantes.

Por otro lado, desde 1945 Rusia controla las fronteras hasta la propia Berlín usando otros mecanismos: en lo político partido único, lo cual incluye dictaduras de facto; en lo económico control de precios y planificación.

Pero ambos ejercen su poder en base en función de las condiciones europeas: Europa no es autónoma, tiene falta de recursos de todo tipo, como pudo sentir Hitler en 1941. Los más críticos son los energéticos, por lo que Europa/Berlín se controla eficientemente por medio del control del flujo de energía, que establece una red clientelar y una relación de dependencia. sumisión. Desde el inicio EEUU toma ventaja sobre Europa por una razón muy simple: el control energético mundial ha sido ejercido por EEUU por medio de una flota petrolera, puertos francos, bases militares y flotas armadas que aseguran su suministro. Solo décadas después toman importancia estratégica los materiales radiactivos y gas como fuentes de energía. Así como ahora la están tomando las tierras raras.

En 1947 comienza el Plan Marshall, y con este la reindustrialización de Europa. Y cuanto más aumenta la industria mayor es el consumo energético, que aumenta la dependencia del proveedor. Una tendencia que continua aún en nuestros días. Ocupada militarmente, carente de política exterior, dependiente del petróleo, Washington encierra a Berlín en una torre de marfil que es la CECA/CEE/UE, haciéndose con el flanco oeste de Eurasia.

En 1948 USA y UK fundan el estado de Israel en Palestina con el fin de controlar el flujo de hidrocarburos de la zona.

En 1971 con la crisis del Petróleo USA se alía con Arabia Saudita, abandonando el patrón oro y adoptando el petrodólar. Se asegura el control del primer productor de petróleo del mundo.

En 1973 se produce la guerra del Yom Kippur y UK pierde el control del Canal de Suez, pasando a control de EEUU. Se asegura el control del suministro rápido de petróleo.

En 1975 se instaura la primera central nuclear en Alemania, llegando a tener 12. En 2008 se plantean planes estratégicos para el desarrollo generalizado de energías renovables. En 2011 tras el desastre de fukushima se cierran temporalmente todas las plantas. En 2021 tras el desabastecimiento pandémico se dan cuenta de que no son suficientes y se plantea el retorno a lo nuclear. En 2022 Alemania tiene 3 funcionando, con previsiones de ser apagadas. La energía nuclear no es una opción para sus necesidades energéticas, ni domésticas; ni industriales ni de movilidad.

En 1978 la URSS inaugura el gasoducto Soyuz, con destino Alemania y con el visto bueno de EEUU y UK, que ya había iniciado los planes de liberalización de la URSS, intentando apoderarse de la rama Berlín-Moscú. Ucrania se convierte en llave de paso del gas de los Urales.

En 1979 la Guerra de Afganistán arruina a la URSS. Crece el descontento.

En 1985 se implanta la Perestroika de la mano de Gorvachov. Por muchos motivos, pero sobretodo la codicia, la URSS inicia la cuenta atrás para su implosión y abandonar el socialismo ante el neoliberalismo. La Nomenklatura se reparte las empresas con los Padrinos mafiosos.

En 1989 comienza la deslocalización industrial de EEUU a China. Japón entra en declive. Este es un año clave porque marca el inicio del declive industrial de EEUU, el momento de terciarización de su economía y el del fortalecimiento del eje Euroasiático Pekín-Berlín.

En 1991 se disuelve la URSS, se divide en Repúblicas independientes. Se bombardea Moscú. Ese mismo año la OTAN se amplía y abarca al Grupo de Visegrado. Parte de las repúblicas se desmecanizan, Rusia pasa de ser un exportador de bienes industriales a materias primas. Una década marcada por extractivismo interno del dominio de los oligarcas y el neoliberalismo salvaje.

En 1992 se inaugura el gasoducto Yamal, con gas ártico dirección Berlín. Es interpretado como nuevo triunfo del neoliberalismo europeo capaz de extractivizar Rusias. Se afianza la rama Washington-Berlín-Moscú. Bielorrusia y Polonia se convierten en nuevos reguladores.

En 1994 estalla la guerra de Yugoslavia, la OTAN avanza. Al sur estalla la 1º Guerra de Chechenia. Rusia no puede intervenir en ambas.

En 1999 se produce el bombardeo de Belgrado y estalla la 2º Guerra de Chechenia. Después de varios genocidios y limpiezas étnicas las oligarquías rusas ven amenazados ya no sus intereses sino su propia seguridad; se dan cuenta de que detrás de Yugoslavia y Chechenia ellos son los siguientes

En 2001 se produce el ataque al rublo. Año fundamental. Rusia comienza a implementar sus políticas de autonomía y autosuficiencia. Como se mencionaba, firma el tratado OSC de cooperación militar con Pekín. creándose otra de las ramas del eje euroasiático. Mientras EEUU inicia la Guerra de Irak, asegurándose la producción de uno de los mayores productores mundiales.

Por último China entra en la OMC apadrinado por EEUU. EEUU cree que es capaz de beneficiarse de los recursos chinos y dominar así Pekín, haciéndose con la rama oriental de eurasia y cercando a Rusia para que colapse. Pero China no ha abandonado la política de partido único, como hizo la URSS, solo ha liberalizado parte de sus mercados, que permanecen intervenidos. Pekín permite que EEUU desarrolle sus productos, manteniendo un perfil bajo internacional. China poco a poco desbanca a EEUU en los mercados internacionales, creando la actual dependencia estadounidense de las manufacturas Chinas.

En 2004 la OTAN se amplía al grupo de Vilna. Revolución Naranja en Ucrania. Rusia nacinaliza Rosnef, invirtiendo el sentido de poder entre Moscú y Berlín debido a su dependencia energética. Berlín sigue siendo dependiente del petróleo de EEUU, pero ya se ha establecido el otro sólido eje de la rama euroasiática. La nueva política de EEUU para Rusia parece que será la de aislamiento.

En 2008 se produce la Gran Recesión, EEUU disminuye su influencia económica sobre Europa, que empieza a ser ejercida por China por la dependencia de las manufacturas. Comienza a oírse con fuerza voces en Europa que claman por la independencia militar de Europa y la formación de una federación política, sobre todo París. Berlín no está de acuerdo.

En 2012 estalla la Guerra de Siria, ante la amenaza de un gaseoducto Qatar-Turquía que desmontase la arquitectura de poder petrolífero de bases, puertos, petroleros y convoyes establecida. A pesar de la superioridad rusa y el despliegue de nuevo armamento Misión cumplida para EEUU. La estructura no verá la luz esta generación.

En 2013 China inicia una ronda de fuertes financiaciones estructurales entorno a su propio proyecto hegemónico, el RBI, que intentan vertebrar Eurasia. Se establece con fuerza la rama Moscú-Pekín. Sin embargo se invierte la influencia Pekín-Washington, al punto de iniciar Pekín una estrategia de engorde a base de productos baratos, que le lleve a la dependencia del producto chino. Los frutos de esta política los vimos durante la crisis del coronavirus y los problemas de abastecimiento en EEUU. Una política que Pekín mantiene. EEUU responde con la “Iniciativa de los 3 mares”, intentado organizar a países bálticos, adriáticos y del mar negro entre ellos, de modo que evitasen la intromisión de los mercados rusos y chinos. Pero también alejándolos del poder de Berlín. Un alejamiento que obligado y ejecutados por sus agentes políticos, la extrema derecha local alimentada por la extrema derecha y el propio gobierno de EEUU.

En 2014 aprovechando los problemas domésticos, EEUU logra dar un golpe de estado en el EuroMaidan de kiev. Se instala un régimen profascista. Se separan de facto las repúblicas orientales y Rusia se anexiona Crimea. Comienzan los problemas de abastecimiento para Alemania y Europa. Ese año estalla la Guerra de Libia, liderada por USA-UK-Francia. Se debilita el eje Berlín-Moscú, pero también Washington-Berlín.

En 2016 se inicia el Nodstream 2, fruto de la debilidad de la influencia de EEUU y la necesidad de Berlín. En 2022 finaliza su construcción, pero su uso se ve frenado ante la Guerra de Ucrania. Este proyecto se incluiría dentro del BRI y permitiría la vertebración no solo del eje Berlín-Moscú-Pekín, sino que

En 2018 comienzan las sanciones a Rusia, pretendiendo el desenlace del eje Berlín-Moscú. Es el inicio del Fortress america y el repliegue americano.

En 2020 con el inicio de la pandemia EEUU afianza su influencia sobre Berlín, llegando casi a paralizar el Nordstream 2.

En 2022 La invasión rusa de Ucrania se produce 36 horas después de declarar ésta en la Conferencia de Seguridad de Munich del 19.2.2022 [aquí íntegro] que ha intentado revisar el Memorándum de Budapest de no proliferación nuclear en las antiguas repúblicas soviéticas y, textualmente, “Ucrania tendrá todo el derecho a creer que el Memorándum de Budapest no está funcionando y que se han cuestionado todas las decisiones del paquete de 1994”. Es decir, pretende que proliferen en su territorio. Esto es lo que sucedería de todos modos si ingresase en la OTAN.

Conclusiones

EEUU se cobra tres víctimas: Moscú, Kiev y Berlín. Dos competidores hegemónicos y un títere. Acepta hacerse cargo de Berlín, un tercio de Eurasia, a cambio de enfrentarse a Moscú-Pekín.

Rusia acomete esta tarea cuando cree que está fuerte. Antes de la integración de Ucrania en la OTAN, evitando el casus belli directo. Después del repliegue de EEUU de Afganistán y Siria, lo cual ha dejado a decenas de miles de soldados mercenarios recorriendo las ratlines sin rumbo, con base de operaciones móviles y de difícil coordinación, como hemos visto en Kazajistán 2022. Ha aguantado el envite en Bielorrusia en 2021 en forma de revueltas fascistas. Y la Segunda guerra del Alto Karabaj de 2020.

Rusia ve a EEUU débil, y se atreve a atacar un protectorado. Esto no ocurría desde la Guerra de Chechenia. El mensaje que envía a los países del entorno es inequívoco, sobre todo para los escandinavos, en pugna por el ártico. El argumento nuclear es un argumento que Rusia no puede tolerar ni desatender, y así ha sido. Ucrania debe ser ejemplo para que no se vuelva a repetir.

Rusia exige que la OTAN no se extienda y que no proliferen las armas nucleares en sus fronteras. Ambos fines son el mismo.

Washington consigue múltiples objetivos en una jugada maestra de acoso y provocación. Su objetivo primario, que es mantener Berlín y alejarla de la influencia de Moscú, por lo menos por décadas. Es decir, la unión del bloque euroasiático que supondría su sumisión ha sido desbaratada. Sin embargo solo consigue un balón de oxígeno, ya que sus problemas no están en Europa, sino en su niveles estratosféricos de consumo e inequidad, que generan todo tipo de disfunciones sociales. Es decir, no van a poder enfrentarse a China si no se replantean su modelo económico. Y no pueden replantearse su modelo económico sin cuestionar su modelo político.

Los planes de Pekín de unir Eurasia son de nuevo desarticulados. Pero China es paciente y ordenada. A veces hasta generosa. China no necesita actuar para que estalle una crisis en Europa/Berlín que fuerce su entendimiento con Rusia. Si China actúa no será en forma de restricción de sus propios suministros, sino que se aprovechará alguna debilidad americana o europea, como acercarse a Taiwan afectando al suministro de chips a Washington-Berlín, azuzando a Corea del Norte, para forzar el entendimiento Berlín-Moscú.

Europa es la gran perdedora. Seguramente aumentará el gasto militar y la inflación vuele lo que queda de fuerza para el crecimiento postpandémico. Avanza inexorablemente hacia una transformación energética y de movilidad, rompiendo con el modelo postindustrial y pasando al digital. Y dentro de Europa el país que sale peor parado es Alemania, el país más industrializado y dependiente de la energía.

A pesar del suministro de Gas Licuado de EEUU, China será el gran suministrador, obteniendo una victoria parcial al dependizar a Europa, Estados Unidos y la propia Rusia.

En la medida que desescale energéticamente adquirirá nuevas necesidad y dependerá de nuevos materiales. Pero el modelo establecido deberá pasar por el replanteamiento económico que lleve a un menor consumo y una aproximación a la producción local, algo a lo que las élites simplemente se niegan desde que en 1956 Hubbert planteó el Pico del Petróleo y en 1988 el IPCC descubrió el cambio climático.

Este año la cesta de la compra se ha encarecido entre un 30 y un 50%. No hay mejor manera de encender los corazones que vaciar los estómagos. Estamos viendo cómo por ahora Rusia mantiene los suministros a la población para evitar levantamientos. Sin embargo en Europa va a haber gran cantidad de masas descontentas en el medio plazo. Los medios fascistas hegemónicos van a intentar vincular lo ruso con la URSS y la izquierda. Si lo unimos a la promoción del fascismo es bastante posible una militarización generalizada de Europa y una fascistificación progresiva, como ya anunciamos desde 2020. Claro, que puedes promover el fascismo todo lo que quieras, pasear banderas, hacer desfiles o poner medallas; si al final del día no hay pan, trabajo y techo acabarás agitando. De ahí la importancia que han tenido el desarrollo de los escudos sociales durante pandemia. Vamos a tener fascismo para rato.

