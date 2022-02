–

De parte de Indymedia Argentina February 25, 2022 31 puntos de vista

El crudo supera los 100 d贸lares y el precio del gas aumenta un 60%. EE UU aprovecha la situaci贸n para hacerse con el mercado del gas europeo. La crisis energ茅tica amenaza con golpear con m谩s fuerza los hogares ante la inacci贸n del Gobierno espa帽ol.

Por Mart铆n C煤neo @MartinCuneo78

La escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania ha disparado el precio de la energ铆a. El precio del petr贸leo ha superado el l铆mite psicol贸gico de los 100 d贸lares por barril, el valor m谩ximo desde hace ocho a帽os, y amenaza con llegar en poco tiempo a 125 d贸lares, seg煤n pronostica The Financial Times. Por la ma帽ana de este jueves, a medida que se difund铆an las primeras im谩genes del ataque ruso a instalaciones militares de Ucrania, el precio del crudo alcanzaba valores que no se ve铆an desde 2014, precisamente cuando Rusia se anexion贸 Crimea. Seg煤n este peri贸dico econ贸mico, todo indica que el precio seguir谩 subiendo por la 鈥渃apacidad limitada鈥 de los grandes productores para aumentar el suministro y de reaccionar a interrupciones no previstas.

Rusia es el tercer mayor productor de petr贸leo del mundo y aporta a la UE el 40% del crudo que consume, aunque no todos los pa铆ses son igual de dependientes del gigante euroasi谩tico: Alemania importa hasta dos terceras partes de su petr贸leo de Rusia, mientras que en Espa帽a esa cifra apenas llega al 5%. Los temores a posibles cortes de suministro se han sumado a las alertas sobre la falta de inversi贸n que ha limitado la capacidad de los productores de petr贸leo y de gas para aumentar la producci贸n, 鈥渄ejando al mundo con pocas opciones para bajar los precios de la energ铆a鈥 ante emergencias como esta.

Tambi茅n el precio del gas ha continuado su escalada despu茅s de un a帽o en el que ha batido todos sus r茅cords. Rusia suministra el 25% del gas natural consumido en Europa, especialmente en los pa铆ses del centro y el este del subcontinente, y a trav茅s de Ucrania pasa buena parte de las exportaciones de este combustible hacia el oeste, dos circunstancias que hacen temer a los mercados problemas de suministro.

Estas incertidumbres han provocado que el gas de referencia en Europa aumente su precio en un 60% en apenas unas horas hasta llegar a los 125 euros por megavatio hora, siete veces m谩s que hace un a帽o. Mientras, el gas estadounidense, producido a trav茅s del fracking y que exporta en barcos metaneros, subi贸 un 6%, una opci贸n que las principales econom铆as europeas barajan como principal alternativa para sustituir el gas ruso.

De hecho, los conflictos con tres de los principales suministradores de gas de Europa 鈥擱usia, Argelia y Libia鈥 han hecho que la demanda de gas licuado transportado en buques metaneros creciera exponencialmente. A principios de febrero, Enag谩s informaba de un hecho hist贸rico: por primera en 30 a帽os, Argelia dejaba de ser el primer suministrador de gas de Espa帽a, un puesto que ha ocupado Estados Unidos, que actualmente sirve el 34,6% del gas consumido en el pa铆s. Hace un a帽o, el gas licuado que llegaba en barcos supon铆a el 33,3%. Hoy supone el 54,6%, seg煤n Enag谩s, y el principal beneficiado es la industria del fracking de Estados Unidos.

Pero no todos los pa铆ses europeos tienen la diversificaci贸n de fuentes energ茅ticas de la que goza Espa帽a. Alemania, obtiene el 55% de su gas natural de Rusia y si el gasoducto Nord Stream 2 ya estuviera funcionando esa dependencia subir铆a al 70%.

A pesar de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado en numerosas ocasiones que no cerrar谩 el grifo del gas ni del crudo, los mercados recelan de la posibilidad de que utilice esta carta de negociaci贸n para conseguir sus objetivos estrat茅gicos.

El alcance de las sanciones, que podr铆an incluir objetivos de la industria petrolera o gas铆stica de Rusia, es otra de las incertidumbres que hacen subir los precios de la energ铆a. D铆as antes del ataque, como respuesta al reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, Alemania suspendi贸 la aprobaci贸n del gasoducto Nord Stream 2, terminado en septiembre, pero que todav铆a no contaba con la autorizaci贸n para entrar a funcionar y desplegar su capacidad para suministrar gas a 26 millones de hogares en Europa. El Nord Stream 2 es una segunda tuber铆a de un gasoducto que atraviesa el mar B谩ltico a trav茅s de 1.200 km desde cerca de San Petersburgo hasta la costa alemana.

La dependencia del gas y el petr贸leo ruso ha sido visto por muchos sectores, y no solo ecologistas, como una oportunidad para la Uni贸n Europea, especialmente para Alemania para acelerar la transici贸n energ茅tica hacia las energ铆as renovables, de donde hoy obtiene el 44% de la energ铆a que consume la principal potencia europea. As铆 lo afirmaba el diputado de Unidas Podemos y activista ecologista Juan L贸pez de Uralde: 鈥淟as energ铆as renovables no solo son limpias, son tambi茅n el 煤nico ant铆doto efectivo para romper definitivamente la dependencia energ茅tica exterior. Frente a la guerra de Ucrania, m谩s renovables鈥.

El alcance de las sanciones y los posibles cortes de suministro determinar谩n hasta d贸nde llegar谩 esta nueva espiral alcista de los precios de la energ铆a, cuyo impacto en la inflaci贸n de las econom铆as de medio mundo es seguida de cerca por los responsables pol铆ticos y est谩 impactando en el poder adquisitivo de la poblaci贸n y en la conflictividad social.

Impactos en el d铆a a d铆a

El aumento de los precios del gas, la gasolina y el di茅sel se ha trasladado a toda la econom铆a y amenaza con hacerlo a煤n m谩s con la escalada b茅lica en Ucrania. En Espa帽a, enero termin贸 con un alza de los precios interanual del 6,1%, con un aumento del precio de la electricidad del 46% con respecto a hace un a帽o, cuando los precios ya estaban inflados por el temporal Filomena. Aunque la cifra del IPC est谩 por debajo del 6,5% de diciembre, el conflicto en Ucrania puede agravar un alza de los precios que ya se ha trasladado a productos b谩sicos de la canasta familiar, como el aceite de oliva 鈥攓ue cuesta un 30% m谩s que hace un a帽o鈥, la carne, el pan, las harinas, la leche, los cereales o la fruta fresca, todos ellos con aumentos de entre el 5% y el 8%.

Las consecuencias en la pobreza energ茅tica de millones de personas y la falta de medidas efectivas del Gobierno para hacer frente a un aumento del precio de la electricidad 鈥攓ue con los recientes acontecimientos solo puede subir鈥 ha sido el centro de la campa帽a lanzada por decenas de colectivos sociales recientemente. Organizaciones sindicales, sociales y ecologistas se sumaron a la Semana contra la Pobreza Energ茅tica para exigir una tarifa social que 鈥済arantice el derecho a una energ铆a limpia para las personas m谩s vulnerables鈥, la prohibici贸n de cortes de suministros b谩sicos y medidas contra el poder de los oligopolios energ茅ticos.

Mientras, este 22 de febrero, el PSOE sumaba sus votos a los de PP, Vox y Ciudadanos para tumbar en el Congreso la propuesta de Unidas Podemos de crear una empresa p煤blica de energ铆a alimentada de las concesiones hidroel茅ctricas caducadas o que fueran caducando. La iniciativa era para el portavoz de UP, Pablo Echenique, 鈥減uro sentido com煤n鈥 para acabar con el 鈥渙ligopolio mafioso鈥 de las compa帽铆as el茅ctricas. Para los morados, esta empresa era una oportunidad de 鈥渂ajar la factura de la luz鈥 y que el Estado capitanee la transici贸n energ茅tica con fuentes renovables.

P茅rdida una nueva oportunidad de disputar los privilegios de las empresas el茅ctricas en Espa帽a, los beneficios de este oligopolio aumentan tanto como el precio de la electricidad. En el 煤ltimo a帽o las tres grandes compa帽铆as espa帽olas 鈥擡ndesa, Iberdrola y Naturgy鈥 ganaron 6.534 millones de euros, la segunda cifra m谩s alta en diez a帽os, seg煤n denuncia la organizaci贸n de consumidores Facua. Unos datos directamente relacionados, indican, con la incapacidad del Gobierno de coalici贸n de lanzar medidas eficientes para detener 鈥渓a desorbitada escalada del precio de la electricidad鈥 en un a帽o que ha tenido la luz m谩s cara de la historia. 鈥淟as insuficientes medidas del Gobierno han contribuido a que el oligopolio el茅ctrico est茅 sumando enormes beneficios en un momento de crisis para muchas familias, que se est谩n viendo imposibilitadas para hacer frente a las facturas鈥, critican.

Hasta que no haya cambios estructurales, el sistema marginalista que marca el precio de la electricidad en Espa帽a y buena parte de Europa seguir谩 permitiendo que sea el gas, la energ铆a m谩s cara, la que marque el precio de todas las fuentes energ茅ticas, independientemente de sus costes de producci贸n y transporte. Y eso a pesar de que solo el 17,2% de la electricidad consumida en Espa帽a tiene su origen en el gas natural. Con una guerra en Ucrania, el coste de la energ铆a solo puede subir, as铆 como la factura de la luz y los beneficios ca铆dos del cielo de las grandes el茅ctricas, que han conseguido hasta ahora salir intactos de su propia escaramuza con el Gobierno.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/dispara-precio-gas-petroleo-agrava-crisis-energetica