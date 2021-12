–

Zygmunt Bauman (1925-2017), el gran soci贸logo polaco, al criticar a EEUU 鈥搖n planeta de Fukuyama/Hobbes d贸nde, seg煤n 茅l, predomina la l贸gica de la fuerza militar鈥 sol铆a dirigir su mirada hacia Europa: un (posible) planeta de Kant de la paz perpetua, apto para actuar 茅ticamente (v茅ase: Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers?, Harvard University Press, 2009, pp. 288).

La misma Europa que en el pasado desencadenaba guerras hobbesianas (bellum omnium contra omnes), una fuerza conquistadora de otros continentes pod铆a, seg煤n Bauman, a principios del siglo XIX dedicarse a hacer de este mundo un lugar m谩s hospitalario.

鈥淪abes 鈥搈e dec铆a en una de las entrevistas, aludiendo a la idea central de aquel libro鈥, despu茅s de unos 200 a帽os fue redescubierta, lo hizo Derrida, un peque帽o y luego olvidado libro de Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltb眉rgerlicher Absicht (1784), sobre el futuro de la convivencia pac铆fica de la humanidad, concebida, 隆ya en aquellos tiempos en una dimensi贸n planetaria!, como un problema de 鈥榟ospitalidad鈥欌.

鈥淜ant 鈥揷ontinuaba Bauman鈥 razonaba en t茅rminos muy simples: ya que nuestro planeta es una esfera, la gente no tiene a d贸nde huir, no puede deshacerse de los 鈥榦tros鈥 y tiene que encontrar alg煤n modus vivendi. Esta soluci贸n era 鈥hospitalit茅鈥, como anotaba y retomaba esta idea Derrida, enfurecido, pocos a帽os antes de su muerte (v茅ase: Of Hospitality, Stanford University Press, 2000, pp. 160), diciendo que no se trataba de ninguna 鈥榗ultura particular鈥, ya que la cultura misma es hospitalidad, ni de ninguna 鈥樏﹖ica grande鈥, ya que ella misma ya la supone鈥.

鈥淭e digo… viv铆 40 a帽os en la sociolog铆a hasta enterarme de que existe una categor铆a de la 鈥榟ospitalidad鈥 y de que es un problema importante. Y actual. 驴Por qu茅? Antes, el desarrollo de la modernidad permit铆a ignorarlo. Pero ahora este tema se ha vuelto central: m谩s que nunca vivimos en una 鈥榠nterdependencia鈥 d贸nde cualquier acci贸n hacia los otros, termina afectando a nosotros mismos鈥, dec铆a.

鈥淓n el siglo XIX, todav铆a en el XX, un europeo igual esperaba ser recibido con hospitalidad (sic) en los pa铆ses conquistados en 脕frica o Asia, pero no ten铆a que ser nada rec铆proco… Yo digo que el siglo XXI, y esta es la 煤nica profec铆a que me atrevo a hacer, va a ser dedicado a resolver precisamente las cuestiones de la convivencia y de la 鈥榦tredad鈥欌 (Le Monde diplomatique, ed. polaca, 2008, N潞 4/26).

Obsesionado con el tema de la hospitalidad, Bauman regres贸 a esta idea en otra de nuestras entrevistas (La Jornada Semanal, 29/2/11). Defendiendo a煤n 鈥搚 romantizando un poco鈥, la idea de Europa, dec铆a que la hospitalidad es algo que el continente 鈥搒eg煤n 茅l鈥, entrenado en el manejo de la diversidad y el di谩logo, pod铆a ofrecerle al mundo (sic). Lamentando, de paso, que el mundo dej贸 de ser hospitalario con la Europa sumergida en la decadencia…

Cuando le dije que m谩s bien despu茅s de la desintegraci贸n del sistema colonial 鈥揳l empezar el proceso al que el propio Bauman se refer铆a c贸mo empire migrates back鈥 el antiguo Centro, al sentirse acosado por la Periferia dej贸 de ser hospitalario con el resto del mundo, convirti茅ndose en Festung [Fortaleza] Europa, debajo de cuyos muros mor铆an ahora migrantes, c贸mo los africanos ahogados en el mar Mediterr谩neo, dijo:

Igual tienes raz贸n. Europa, la casa natal de Kant, un profeta del mundo hospitalario, le da m谩s bien al mundo de hoy un buen ejemplo de la… inhospitalidad. A la larga esto significar谩 su perdici贸n.

鈥淟as m谩s avanzadas tecnolog铆as y los m谩s recientes inventos est谩n siendo empleados para sellar las puertas de la fortaleza y atrapar a los intrusos. Pero estos intrusos son tambi茅n las v铆ctimas de Europa. Es gente que ha sido llevada a la miseria por el estilo de vida inventado por Europa y luego exportado. Una forma de vida que produce a escala masiva gente 鈥榙esechable鈥, prescindible, destinada a desperdicio: personas que son productos defectuosos de la 鈥榬acionalizaci贸n鈥 y residuos del 鈥榩rogreso econ贸mico鈥欌.

鈥淎dem谩s de concentrarse en sus propios esfuerzos la Uni贸n Europea le exige a los pa铆ses de origen que ellos mismos se encarguen de la defensa de la Festung Europa, capturando a los migrantes y reteni茅ndolos fuera de sus muros y de su responsabilidad pol铆tica y jur铆dica. Este es un nuevo, ya poscolonial, pecado de Europa鈥, dec铆a Bauman.

Desde aquel momento, la lista de los pecados s贸lo creci贸: la indiferencia, la deshumanizaci贸n, el rechazo (push-back), la eliminaci贸n del derecho al asilo, la criminalizaci贸n de los que ayudan a los refugiados moribundos (Italia, Grecia, Hungr铆a, Polonia), el re-branding de los migrantes en t茅rminos de guerra (ataques a la frontera), la sin precedente militarizaci贸n y tecnologizaci贸n de las fronteras europeas 鈥搄unto con la reci茅n aprobada construcci贸n del muro (隆sic!) en la frontera polaco-bielorrusa por 350 millones de euros鈥, el predominio de la securitizaci贸n que el propio Bauman en otro lugar describ铆a como 鈥渦n 鈥榯ruco m谩gico鈥 que desplaza la atenci贸n de los problemas que los gobiernos no son capaces de enfrentar (o no quieren), a problemas que se pueden mostrar, a diario y en miles de pantallas, como problemas 鈥榮olucionables鈥欌 (Strangers at Our Door, Polity, 2016, p. 38).

La idea de Europa como esperanza y algo mejor siempre ha sido un espejismo. Cruel e inhospitalario.

